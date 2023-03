–

Ante el fracaso de la orientaci贸n pacifista y legalista de las organizaciones colaboracionistas, la soluci贸n no son las huelgas aisladas o los bloqueos ocasionales, sino la lucha de clases generalizada y anticapitalista.

Las organizaciones reunidas en la Intersindical se jactan de haber conseguido que la movilizaci贸n no ponga en peligro la paz social: manifestaciones rituales, huelgas puntuales, respeto de las vacaciones escolares, lo han organizado todo para no perturbar el orden establecido, acompasando adem谩s la movilizaci贸n con el calendario del circo parlamentario. Han multiplicado las iniciativas dirigidas al parlamento y a los parlamentarios, han lanzado “llamamientos solemnes” a Macron: han demostrado as铆 que, para ellos, la movilizaci贸n de los proletarios no es m谩s que uno de los medios de presi贸n para restablecer el “di谩logo social”. para que el gobierno “escuche a los trabajadores”. Como si 茅ste no supiera exactamente lo que hace, como si no sirviera 煤nicamente a los intereses capitalistas, y como si el di谩logo social, es decir, la colaboraci贸n de clases, 隆no fuera siempre en detrimento del proletariado!

Los hechos han demostrado una vez m谩s la realidad de la democracia burguesa: un sistema de enga帽o que s贸lo sirve al poder de la clase dominante haciendo creer que la emancipaci贸n del proletariado puede lograrse mediante el voto; el parlamento, el supuesto lugar donde se expresa la “voluntad soberana del pueblo” por encima de los intereses de clase opuestos, es un sistema creado 煤nicamente para la defensa de los intereses burgueses y dotado de mecanismos bien ensayados para ello. El famoso art铆culo 49.3 fue utilizado cien veces bajo la V Rep煤blica para acelerar la aprobaci贸n de proyectos de ley decididos en los principales c铆rculos capitalistas, como la ley antiobrera El Khomry del gobierno socialista de Valls. Los partidarios obstinados de la colaboraci贸n de clases, que hacen depender el resultado de la movilizaci贸n de un voto en el parlamento, son en realidad adversarios de los intereses proletarios: 茅stos s贸lo pueden ser defendidos por una lucha abierta, en la calle y en las empresas, una lucha que ataque verdaderamente la explotaci贸n capitalista y los intereses de la clase dominante. Esta no es la orientaci贸n seguida por los dirigentes sindicales; a pesar del fracaso de su orientaci贸n, siguen por el mismo camino: el comunicado de la Intersindacale del 16/3 llama a “continuar la movilizaci贸n”, pero se cuidan de no explicar c贸mo las “acciones serenas y decididas” que no lograron impedir la aprobaci贸n de la ley en el parlamento podr铆an llegar a ser victoriosas. Se cuidan de no llamar a la generalizaci贸n de los movimientos de huelga en curso, dejando que se agoten. Cuando el gobierno se adelanta a los recolectores de basura en huelga o env铆a a la polic铆a contra los piquetes de huelga, 隆los l铆deres sindicales responden “estudiando” la posibilidad de presentar recursos legales! Cuando algunos sindicatos convocan una huelga de ex谩menes de bachillerato, 隆son repudiados por los dirigentes de la CGT y la CFDT!

El ataque a las pensiones es s贸lo uno de los muchos ataques pasados y futuros contra el proletariado. Para mantener o aumentar la tasa de beneficio en un periodo de crisis, para poder invertir de forma rentable, para financiar los crecientes gastos militares, los c铆rculos burgueses dominantes exigen una reducci贸n constante de los gastos y de las cargas sociales, al tiempo que acent煤an la explotaci贸n capitalista. A estos ataques no se puede responder con los m茅todos de la colaboraci贸n de clases, que por el contrario facilitan estos ataques, sino s贸lo con una verdadera lucha de clases que una a todos los proletarios contra los capitalistas y su Estado.

Pero para ello es necesario no dejar la direcci贸n de las luchas a las organizaciones colaboracionistas procapitalistas que s贸lo juran por el “di谩logo social” con la patronal y el Estado burgu茅s: 隆no dialogamos con el enemigo de clase, lo combatimos! Los proletarios pueden vencer, pero s贸lo si finalmente conducen la lucha en el terreno de clase, con m茅todos y medios clasistas: huelgas ilimitadas sobre objetivos claros y extendidas a otros sectores y empresas, dirigidas por comit茅s de huelga elegidos por los huelguistas y coordinados entre ellos, paro total de la producci贸n y de la actividad con piquetes de huelga efectivos y ocupaci贸n de los lugares de trabajo, solidaridad activa contra la represi贸n policial, rechazo de las requisas, etc., rechazo del chantaje sobre la buena salud de la empresa o de la econom铆a nacional… Esta perspectiva es la 煤nica soluci贸n, 隆es hacia ella que debemos ir sin esperar!

Contra la “reforma” de las pensiones y contra todo ataque burgu茅s, 隆lucha de clases en ruptura con las orientaciones derrotistas de las organizaciones sindicales y las pol铆ticas colaboracionistas!

隆Uni贸n y solidaridad en la lucha de todos los proletarios, del sector p煤blico y privado, empleados y desempleados, trabajadores y jubilados, hombres y mujeres, j贸venes y viejos, franceses e inmigrantes!

Reducci贸n de la jornada laboral y de la edad de jubilaci贸n

隆Aumento general de los salarios, las prestaciones de desempleo, las pensiones y todos los m铆nimos sociales!

Contra toda discriminaci贸n, 隆igual salario por igual trabajo!

Regularizaci贸n de los trabajadores irregulares

Contra la represi贸n policial y la intimidaci贸n judicial

Por la lucha revolucionaria contra el capitalismo, contra sus preparativos de guerra y su dominio imperialista, 隆en uni贸n con los proletarios del mundo!

