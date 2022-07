–

É com muita honra que nós da Editora Terra sem Amos lançamos hoje, no décimo aniversário da Revolução de Rojava o livro “Sobre minha vida carcerária na ilha de İmralı”, um escrito de Abdullah Öcalan, agora parte da coleção “Textos Essenciais”.

A obra registra uma carta de Öcalan para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, escrita em 2010, relatando não somente as condições desumanas do cárcere na ilha, mas suas concepções sobre a modernidade capitalista e a necessidade de sua superação.

“Sobre minha vida carcerária na Ilha de Imralı” ajuda a entender os processos que levaram o líder curdo a abandonar as bases ideológicas do marxismo-leninismo e construir a teoria do Confederalismo Democrático. Além disso, é um poderoso registro da firmeza de Öcalan diante de um dos mais duros sistemas de encarceramento da história moderna.

O livro pode ser encomendado por R$5,00 na compra de quaisquer outros títulos da loja que não façam parte da coleção, onde os 20 primeiros exemplares acompanharão o pôster “Outro mundo está sendo”.

Visite nossa loja online, neste link

Ele também está disponível para download aquí

FUENTE: Editora Terra sem Amos

