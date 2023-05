–

Era un homenaje el que nos hab铆a congregado en la Biblioteca Nacional. Cuando Scolnik tom贸 la palabra confes贸 dificultades: c贸mo ser谩 vivir sin Horacio Gonz谩lez; por el gesto de ese cuerpo y por el tono de esa voz que nos llegaba, se pod铆a inferir una suposici贸n: dif铆cil.

Luego se procedi贸 a los choripanes, una Horac铆ada irreverente para ese 谩mbito; aunque aquella vez, un poco triste. Marchamos hacia adentro para seguir la misa. En esa procesi贸n amigable hab铆a, o a m铆 me pareci贸, algo de la liturgia de los peronismos en sus d铆as f煤nebres. Algo. Sus im谩genes, sus mezclas raras, cierta desilusi贸n de los d铆as m谩s felices. Algo de sus ritos transferidos en clave de manifestaci贸n pol铆tica, y cultural. Esta vez en una escala modesta, por la muerte accidental de un peronista. En la colina de sus necr贸polis, el velatorio de Eva, t煤neles con flores podridas y el coraz贸n rajado; las bombas de cristovence sobre la pobre gente en la plaza; el entierro de Fernando Abal Medina en el cementerio de los adelantados y la bendici贸n de Mujica para el sacrificio absoluto por la ciudad celeste de Plat贸n; el r茅quiem en avenida La Plata por los fusilados de Trelew, reventado por la tanqueta del comisario Villar; el silencio quebrado de balazos y sirenas por los muertos inciertos a la vuelta de Ezeiza; el largo adi贸s del general en las veredas del llanto p煤blico, y ya mucho m谩s ac谩 el velorio televisado de N茅stor; y as铆.

Es que est谩bamos alrededor de una memoria, de una de las influencias 鈥攁morosas鈥 que elegimos. Y que tra铆a consigo, en sus alforjas podr铆a decir el propio Horacio, un mandato pol铆tico tambi茅n.

Aunque hoy, cuando levantamos la vista y miramos alrededor, todo aquello parece ausente. Hay que hacer arqueolog铆a para encontrar algo de esos rastros. A nosotros, digo a los que formamos parte de la generaci贸n de Scolnik, es decir la generaci贸n que vino despu茅s de la gran agitaci贸n y que creci贸 con la dictadura del 76, descendientes bastardos de ese recorrido, debemos confesar que nos pasaron otras cosas. La post dictadura, la letan铆a de los cad谩veres鈥 all铆 pod铆an leerse los signos de una agon铆a.

La magnitud de la cat谩strofe qued贸 disimulada por un breve tiempo en la primavera de la nueva democracia argentina del 83, que dur贸 como una flor y que alguien (Camilo S谩nchez, La feliz, aquel verano del 88) cifr贸 su simb贸lico final en Mar del Plata, en la temporada de los tr谩gicos balcones 鈥擬onz贸n mata, el negro Olmedo muere鈥 entre la resaca de una ilusi贸n. Mientras tanto, la hiperinflaci贸n revoleando miseria, los levantamientos militares, el auge de la coca铆na.

Salimos los de entonces, como cuenta Scolnik, intentando recuperar palabras, consignas, recorridos, que, aunque no pudi茅ramos advertirlo, ya comenzaban a resonar en el vac铆o. Actu谩bamos como si esas derrotas fueran reversibles y como si hered谩semos algo de la historia鈥 es que ven铆amos de una reconversi贸n subjetiva hecha a picana y que prepar贸 cuerpos y almas desangelados para el capital y su dispositivo, que despu茅s fueron los 90, pero antes la desintegraci贸n de los 80. Una democracia que fue para nosotros, primordialmente, el desmonte del aparato asesino y la recuperaci贸n de espacios libres, pero no contuvo o repar贸 menos en el fundamento material y econ贸mico que a帽ad铆a como crimen, y que luego la irrupci贸n del menemismo nos record贸 que permanec铆a pendiente.

Scolnik va repasando sus experiencias personales-colectivas, la producci贸n de pensamientos, los h谩bitats construidos para resistir y para militar. 驴D贸nde empieza la historia de la que uno es tributario? 驴Hab铆a evidencias de una continuidad? Preguntas para comprender las claves de 茅poca, la correspondencia o no entre los interrogantes y nuestras propias vidas futuras. La vieja pregunta inicial de Lenin: 驴Qu茅 hacer?

Toto Schmucler dec铆a que el saber de la memoria s贸lo se realiza en el presente. Por eso el que da cuenta de s铆 mismo, no s贸lo evoca cosas. Y que hablar de la memoria, en consecuencia, es hablar de uno en el presente. Hablamos de un uno mismo que tomaba posici贸n, que decid铆a inscribirse en una tradici贸n, en una zaga de voces que ven铆an desde m谩s atr谩s, con banderas y con ideas que no eran neutras. Eran 鈥攄ir铆a Le贸n Rozitchner鈥 ideas-fuerza, que implicaban una acci贸n y el 鈥渆rror鈥 no era s贸lo conceptual, se encarnaba en los cuerpos que la recib铆an. Aunque el sentido ya ven铆a elaborado; pero c贸mo 铆bamos a discutirlo de antemano, si lo primero era recuperarlo de las capas del horror. Reconstruir el imposible hilo de un tiempo anterior鈥 ese destino no nos pertenec铆a. 驴Lo quer铆amos? 驴Lo hubi茅ramos querido?

Y otra vez Schmucler: 鈥淓sa mitad de los a帽os 60, fueron los a帽os en los que nos prepar谩bamos para la guerra. La guerra 鈥攅n aquel entonces鈥 ten铆a un sentido: la Revoluci贸n. La Revoluci贸n, a su vez, subsum铆a todos los sentidos posibles. Despu茅s, vino la guerra. Y tambi茅n la fiesta. Despu茅s, vino tambi茅n la muerte. Recordar hoy, tal vez sea el ejercicio de hacer presentes algunas palabras claves. No solo aquellas que pronunci谩bamos, sino tambi茅n aquellas que estuvieron ausentes鈥 la magnitud de nuestros sue帽os no dejaba lugar a la vigilia que nos alertara sobre lo vano 鈥攍o insustancial鈥 de algunas de nuestras apuestas鈥.

Lo vano, lo insustancial de resolver c贸mo hacer un 鈥渉ombre nuevo鈥 con la arcilla de humanos naturales dados. 鈥淓l deseo de revoluci贸n鈥 como un paradigma inapelable, m谩s interior que lo m谩s 铆ntimo, pero venido de afuera. El ideal, el secreto que hay que develar, el sustrato teol贸gico de la verdad os har谩 libres. Que inclu铆a la guerra. Y la guerra 鈥攍o sabemos鈥 significa la temeraria opci贸n de morir; y a煤n peor, la de matar. Asumiendo en esa redenci贸n un rol que nadie nos ped铆a; que los potenciales beneficiarios 鈥攅l pueblo irrepresentable鈥 no deseaba.

A los a帽os 60 argentinos, seg煤n Oscar Ter谩n, hay que introducirse por la filosof铆a. Sartre, la nueva izquierda, el peronismo proscripto, el Che. Claro que los 60 fueron muchas otras potencias, en artes, en m煤sica, en imaginaci贸n. 驴C贸mo fue que todas aquellas tormentas de belleza y transformaci贸n se sintetizaron pol铆ticamente en figuras 鈥攖antas veces鈥 tan abominables? podr铆a ser un interrogante m谩s para inscribir en los cuadernos de la alforja. Ese suelo fue el que prepar贸 los a帽os 70, los a帽os de s煤per acci贸n. 鈥淓st谩bamos preparados para morir, pero no para perder鈥 dice Federico Lorenz en 鈥淢ontoneros o la ballena blanca鈥.

Desde el humo de esas jornadas de p贸lvora, desde esa letan铆a, hab铆a que descubrir otra imagen de la pol铆tica: el gran asunto de nuestra generaci贸n鈥 la otra cosa de los 90, el desierto enriquecedor. Las formas fantasmales que quedaron deambulando entre nosotros. Seg煤n Silvia Schwarzb枚ck, son los espantos los que encarnan lo postdictatorial de la Argentina. Una sociedad que habilit贸 los espacios para que la desaparici贸n de personas fuera posible. Lo siniestro que subyace, aunque invisible, en la vida civil. El desencanto, la horadaci贸n de un ideal sepultado por los hechos. El divorcio ofendido entre las ideas y la experiencia.

Pero afuera, en los lugares habituales, la lengua militante parec铆a una jerga vac铆a鈥 la aritm茅tica sociol贸gica aburr铆a en la universidad. Y las muchas gentes comenzaban un gran 茅xodo, desanimando el paisaje, los corazones y la fe. Comprender c贸mo hab铆an cambiado las cosas. Y entonces: c贸mo hacer justicia con los hechos reales.

Sin ceder 鈥del todo鈥 al nihilismo que liquidaba la fe en el mundo. Algo de lo que planteaba Oscar Del Barco, ubicarse en los intersticios del sistema. El por qu茅 de persistir y de hacer cosas ante un presente tan demoledor. 驴Qu茅 le deb铆amos al pasado? 驴Qu茅 tareas ten铆amos por delante? 驴Qu茅 hacer con las teor铆as que se han fundado en un mundo desfondado?

Pensamientos acerca de qu茅 significa vivir. Preguntas nacidas entre las astillas de un sentido que antes aseguraba la marcha inexorable de la historia hacia un lugar; y hoy no hay lugar, ni marcha y la historia es una interpretaci贸n o un simulacro. El paso por los bares y sus rituales鈥 horas de conversaciones, sin un sentido evidente鈥 ensayar un camino, un poder constituyente, nuestras propias experiencias. Reunirse a estudiar la 脡tica de Spinoza en un bar de Thames y Corrientes y luego f煤tbol en alguna canchita de Atlanta; como nosotros la Po茅tica de Arist贸teles o El origen de la tragedia de Nietzsche, en la cocina de una Biblioteca, en una peque帽a y extraviada ciudad y luego f煤tbol en el patio de un colegio cercano. Formas hermanas de vida en espejo, simult谩neas y sin embargo desconocida entre s铆.

Una fraternidad generacional desde la que intentamos romper los anillos de desconfianza que ocuparon casi toda la escena. Los sitios construidos por los afectos鈥 La amistad, el verdadero acontecimiento pol铆tico, actualizar el disfrute y precisar lo que no quer铆amos. Hacernos a nosotros mismos, hablar con 鈥渘uestra鈥 lengua鈥 Fundar lazos de amistad pol铆tica para habitar-nos con otra riqueza; hacer y creer en eso fue una forma sensible de respuesta, una forma de felicidad tambi茅n. Nos reunimos para desertar.

La amistad, verdadero soporte material de todo, significa pensar, apropiarse del mundo. La amistad como una categor铆a afectiva entre iguales libres, cercanos por placer y confianza, invitados a desafiar las disciplinas, el reloj ordinario, la noche sin aventuras. Los 90 tambi茅n fueron esos peque帽os grupitos arrojados al desierto, un nuevo estilo de intervenci贸n. Una forma de conjurar un tipo de individualidad confirmatoria en cada uno, que es la verdad del sistema. 鈥淓l nido de v铆boras鈥 del que hablaba Le贸n, la costra dura de la subjetividad profunda que resiste y no se modifica aunque los discursos hablen de otras cosas. Se filtra y corrobora en las pr谩cticas cotidianas aunque los principios en los que se act煤a, se dijeran contrarios. El ser social es el que determina la conciencia, escribi贸 hace mucho Carlitos Marx, y lo cita Scolnik y podemos suscribirlo por ahora, mientras lo t茅cnico no lo absorba, lo subsuma en datos y lo cancele. Constituir un mundo, dando mayor densidad a la existencia, y no un sistema de agregaciones cuantitativas que mantuvieran 鈥a lo sumo distribuyeran鈥 lo dado.

Organizaciones que r谩pidamente nos encontraban reproduciendo adentro una divisi贸n del trabajo tan injusta como la que dec铆amos combatir afuera. Horas gastadas en voluntarismos est茅riles, intercambiar la desidia personal del que 鈥cree鈥 ya no tiene que probar nada. Por las ventanas, m谩s que la realidad, entraban borrachos. Y Los kilos de mugre del d铆a siguiente.

Sentados en un banco de madera, rodeados de neum谩ticos arrumbados鈥 la imagen nos instala en los arenosos y miserables despojos del otro trauma que nos toc贸 atravesar: el 2001, hendidura nunca cerrada. La otra explosi贸n de ca铆da, emanando tristes pobres muertos. Luego: 驴C贸mo convertir la preocupaci贸n del vecindario en racionalidad pol铆tica?

La implosi贸n del 2001 ahond贸 los interrogantes sobre el trabajo, la vida, la ciudad, el tiempo, lo com煤n, la soberan铆a, lo representado. Entendiendo implosi贸n como un derrumbe para adentro, la arena en la que nos encerramos para ser devorados por nuestros propios dioses, cocinados en nuestro propio caldo.

Encontrar las causas de nuestros padecimientos y volverlas asuntos p煤blicos. Una forma molecular de experiencias que afirmaban nuevos modos de ser鈥 No adaptarse鈥 no las terapias de la compensaci贸n鈥 sino un querer vivir contra la vida del vac铆o.

Nos caen los versos de Paco Urondo, 鈥淣adie sabe si hemos dado en el clavo, si tuvimos ganas de hacerlo, si 茅ste fue nuestro fin de semana, nuestro r茅quiem, nuestro re帽idero鈥.

Nada que esperar, entonces. Pero esp茅rame mucho.

