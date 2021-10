–

A escasos d铆as de la fiesta nacional del 12 de octubre, que tan cachondos pone a los reaccionarios de este insufrible pa铆s, el muy repulsivo Jos茅 Mar铆a Aznar ha hecho gala de su esp铆ritu patri贸tico y ha reivindicado el legado del imperio hisp谩nico frente a cualquier discurso cr铆tico con el mismo. Como el ego de este fulano es inversamente proporcional a su escasa estatura moral, ha personalizado la cuesti贸n sin rubor alguno afirmando que 茅l no piensa pedir perd贸n 芦por defender la importancia de la naci贸n espa帽ola禄. Tambi茅n se despach贸 a gusto contra el actual presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, precisamente por exigir disculpas a Espa帽a por haber cometido toda suerte de tropel铆as en la conquista de las Am茅ricas. Vaya por delante que lo de estos estadistas progresistas, como el propio L贸pez Obrador, me parece una mera pose, ya que mucho habr铆a que hablar de lo que tendr铆an que reconocer tantas naciones y poderosos sobre toda suerte de iniquidades a los pueblos, por no hablar de los que siguen sometidos en la actualidad.

Pero, vayamos con el est贸lido expresidente de este indescriptible pa铆s, que tambi茅n hizo apolog铆a de la evangelizaci贸n cristiana paralela al expolio y esclavizaci贸n de integrantes de otras culturas. Hasta el m谩ximo mandatario de la Iglesia Cat贸lica, un tipo que asegura estar en permanente comunicaci贸n con un ser sobrenatural superdotado, unos d铆as antes de los exabruptos de Aznar, pidi贸 perd贸n por los 芦pecados禄 cometidos en la conquista de Am茅rica por las hordas cristianas. Convendr铆a matizar que tal vez la evangelizaci贸n dif铆cilmente se hubiera producido sin dichos 芦errores禄 o 芦faltas禄 (uso un par de sin贸nimos de 芦pecado禄), ya que los preceptos de la religi贸n resultan tan inextricables como la propio voluntad de Dios. No obstante, reflexionemos sobre la pol茅mica, que hizo saltar chispas entre la muy reaccionaria derecha hispana. C贸mo es posible que una fuerza pol铆tica ultracat贸lica, como es el Partido Popular, se atreva a enmendarle la plana nada menos que al sumo pont铆fice.

En primer lugar, el Papa Francisco, un tipo muy astuto, sabe que si su muy reaccionaria instituci贸n quiere seguir manteniendo cuotas de poder ten铆a que cambiar los aires del Vaticano, reconocer ciertos excesos (siempre cometidos en el pasado y siempre aludiendo a que hay que resta帽ar heridas) y hacer ciertos gui帽os a los nuevos tiempos. Es por eso que algunos interesados o perezosos intelectuales consideran a este hombre felizmente un Papa progre. 隆V谩lgame Sat谩n, qu茅 ox铆moron! Solo hay que echar un vistazo a lo que Bertoglio sosten铆a antes del conquistar el poder (o a lo que se le escapa de vez en cuando, con la boca peque帽a, en la actualidad). No estoy muy versado en instituciones autoritarias, pero entiendo que los cat贸licos deben obediencia al sumo pont铆fice, aunque este no les caiga bien; sin embargo, la derecha hispana es tan soberbia que se atreve a la confrontaci贸n directa con el Vaticano negando pedir perd贸n por exceso alguno. Y, tiene l贸gica, porque su cord贸n umbilical va unido al franquismo y este, parad贸jicamente al de la cruzada cat贸lica que acab贸 con el menor asomo de progresismo en este insufrible pa铆s. En cualquier caso, siendo sincero, prefiero a los reaccionarios que dejan ver su pelaje.

Juan C谩spar