Ahora que est谩 acabando 2022, me gustar铆a hacer una reflexi贸n sobre coherencias, principios, finalidades y todas esas cosas.

La coherencia ser铆a una norma de acci贸n: hacer lo que se dice; los principios ser铆an lo sagrado; las finalidades pues ser铆an鈥 yo qu茅 s茅, pues el final de todo, como la muerte o algo as铆. Eso es. Ah铆 va. Lo de las finalidades me queda claro, por lo tanto.

Lo de la coherencia es m谩s dif铆cil. Pensaba que era algo de herencias compartidas, pero no. La cuesti贸n es que hay que hacer lo que uno dice para ser coherente. O sea, que si no dices nada鈥 驴eres coherente? M谩s vale estar callado por lo tanto. Tambi茅n a veces me explican que si crees en algo, para ser coherente tienes que cumplirlo. Si no lo cumples, no eres coherente. Eso me dicen los anarquistas m谩s conspicuos.

Por ejemplo, si no creo en la pol铆tica, no puedo votar, porque estar铆a creyendo en los pol铆ticos, pero鈥 驴Y si voto y no creo en los pol铆ticos? Yo recuerdo que una vez comulgu茅 en una boda, porque por despiste en la Iglesia me puse en una cola, llegu茅 donde el cura y por puro corte me tragu茅 la hostia, as铆 como mi sobrina que iba de mi mano y no hab铆a hecho la comuni贸n. Es decir, que comulgu茅 y segu铆 sin creer en los curas鈥 Yo dir铆a que fue coherente en mi caso. En el de mi sobrina no s茅, porque se cogi贸 un cabreo conmigo que no veas, porque dec铆a que hab铆a visto al Santo Esp铆ritu. 驴Y qu茅 pasa entonces con toda esa gente que no cree en los pol铆ticos y vota, porque es lo que hay, o por coger las horas del trabajo?鈥 驴Y los abstencionistas que creen en los pol铆ticos pero no votan porque ese d铆a tienen que ir a la playa? 驴Y los millonarios que no creen en la pol铆tica, y por lo tanto no votan, son coherentes? Pues vaya mierda que es la coherencia.

En fin, que es complejo eso de la coherencia, tal como lo explican los anarquistas, no le veo ning煤n sentido. No me convence. Porque 鈥損or cierto鈥 una vez que vot茅 por ver qu茅 se sent铆a, y otra vez que vot茅 por un amigo al que no le votaba nadie, inmediatamente mis amigos anarquistas me dijeron que hab铆a dejado de ser anarquista. Son cosas extra帽as, la verdad. Dicho sea de paso, es cierto que en esas dos ocasiones que vot茅 por ver c贸mo era eso, anarquista no s茅 si dej茅 de serlo un rato (ya no hubo m谩s elecciones en unos a帽os), pero s铆 que me sent铆 como un gilipollas.

Lo de los principios s铆 que parece como m谩s claro. Son los comienzos de lo que sea. Yo tengo mis principios鈥, en el d铆a de mi nacimiento. No recuerdo ni el pijo de eso, pero por lo que me dicen, fue un episodio m谩s bien mucoso y sangriento. Mi madre chillando en casa dos d铆as. Hasta la matrona us贸 un f贸rceps que me dej贸 un bollo en la coronilla. As铆 pues, no quiero ver mis principios ni en pintura.

Entonces鈥 驴qu茅 es para m铆 el anarquismo? El anarquismo es la expresi贸n pura del 芦haz lo que quieras, y no lo que debas, si puedes禄. Ojo, eso es para m铆. No quiero decirlo muy fuerte, lo hago aqu铆 en secreto, porque si no luego empieza la gente a imitarme, y eso menoscaba mi originalidad.

Por eso cuando me vienen con pel铆culas de coherencias, principios y finalidades, siempre les respondo que el d铆a que los anarquistas hagan un Congreso Mundial, y establezcan una lista de deberes y obligaciones necesarias para ser anarquista, a m铆 por lo menos me tendr谩n como disidente. Que esto de la anarqu铆a, yo me lo tomo muy en serio.