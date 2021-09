–

September 25, 2021

El Parlamento europeo ha aprobado una condena a Cuba por 鈥渓a violencia y represi贸n extrema contra manifestantes鈥 pac铆ficos, en las protestas ocurridas en Julio (1).

鈥淏rutal represi贸n鈥 en la Isla, nos dice la prensa europea (2). Pero si visionamos con detalle las decenas de videos publicados sobre aquellos incidentes (3) (4) (5), y desconectamos el sonido de la narraci贸n, 驴qu茅 vemos en realidad? Una polic铆a cubana poco entrenada que da una respuesta tibia ante las agresiones (6), y cuyas expresiones m谩s violentas son casi infantiles al lado de la actuaci贸n de muchas polic铆as del mundo. Para empezar, las de la propia Europa (7).

La verdadera brutalidad policial la ha practicado, en no pocos escenarios de protesta, la polic铆a espa帽ola, por ejemplo (8). Su intervenci贸n contra el refer茅ndum en Catalunya, en 2017, caus贸 heridas a cerca de 800 personas (9). El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha emitido diez condenas contra Espa帽a por no investigar las denuncias 鈥搈谩s de cinco mil casos documentados- de torturas y malos tratos policiales (10). 驴D贸nde est谩n las condenas del Parlamento europeo?

Nos hablan de detenciones en Cuba por 鈥渕anifestar pac铆ficamente su libertad de expresi贸n鈥 (11). Falso. Nadie niega que hubiera excesos o actuaciones irregulares 鈥搃nvestigadas varias de ellas por la Fiscal铆a Militar-, pero en general los operativos policiales respondieron no a las protestas pac铆ficas, sino a los ataques con piedras y c贸cteles molotov (12), y a los asaltos y robos a tiendas de propiedad p煤blica (13).

El Parlamento europeo jam谩s ha condenado al gobierno de Colombia (70 muertes por represi贸n en las protestas de abril) (14), al de Chile (34 muertes en las de 2019) (15), o al gobierno golpista interino de Bolivia, causante de 32 muertes (16). En este 煤ltimo caso, el Parlamento europeo reconoci贸 al golpista como gobierno leg铆timo y, meses despu茅s, denunci贸 la detenci贸n de la presidenta impuesta por 鈥渁rbitraria e ilegal鈥 (17). La Euroc谩mara tampoco conden贸, en 2020, la acci贸n policial en EEUU, durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo saldo fue de 30 muertes y 14 mil detenciones (18).

Con todos los pa铆ses citados hay amplios acuerdos comerciales y de cooperaci贸n de la Uni贸n Europea. Pero ahora, su Parlamento 鈥揺n mano de las derechas aliadas de Washington- pide destruir el Acuerdo de Di谩logo y Cooperaci贸n Uni贸n Europea-Cuba por una pr谩ctica policial claramente menos represiva que la de todos esos pa铆ses (19).

Nos hablan del acoso en Cuba a 鈥減ersonalidades galardonadas con el premio S谩jarov鈥 como Guillermo Fari帽as (20). Pero, 驴qu茅 le ocurrir铆a a este 煤ltimo si, siendo europeo, confesara en la prensa que gestiona con el gobierno de EEUU una intervenci贸n militar en su pa铆s (21)? Hace tiempo que estar铆a ya en la c谩rcel. Pero en Cuba, salvo el arresto por unas horas, no le pasa absolutamente nada (22).

Las protestas en Cuba fueron el resultado previsible de una situaci贸n muy prolongada de penurias materiales, apagones, falta de medicamentos y alimentos, escasez de transporte y largas colas. Pero ni el Parlamento ni los medios europeos explican sus causas. Por un lado, una brutal guerra econ贸mica desde EEUU, con 243 sanciones en los 煤ltimos cuatro a帽os, que han dinamitado todas y cada una de las fuentes de ingreso del pa铆s (los acuerdos m茅dicos internacionales, los viajes desde EEUU, las remesas de la emigraci贸n鈥) y que han dejado a la Isla sin apenas combustible, mediante las sanciones a su principal proveedor, Venezuela, y a las empresas navieras de terceros pa铆ses (23). Por otro, el cierre, debido a la pandemia, de la 煤nica v铆a de ingresos que le quedaba al pa铆s, el turismo. Y, por 煤ltimo, una millonaria campa帽a de redes sociales, financiada desde agencias federales de EEUU, para movilizar contra el gobierno cubano a un sector 鈥揳煤n peque帽o, pero ya visible- de la poblaci贸n de la Isla (24). Una campa帽a en la que, para inflar la imagen de represi贸n, se emplearon incontables fake news, para convertir en im谩genes de Cuba las actuaciones policiales en Brasil (25), Sud谩frica (26), o Rep煤blica Dominicana (27).

En todo caso, el balance no puede ser m谩s 鈥減铆rrico, vil y canallesco鈥, como denunciaba hace unos d铆as el presidente de M茅xico, con cuyas magistrales palabras nos despedimos: 鈥淪e ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el prop贸sito de que 茅ste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener 茅xito 鈥揳lgo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido鈥, repito, si tuviera 茅xito, se convertir铆a en un triunfo p铆rrico, vil y canallesco. En una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los oc茅anos鈥 (28).