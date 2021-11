–

El pasado 28 de octubre desde la cuenta @Meta en Twitter, la empresa de Marck Zuckerberg anunciaba el nuevo nombre de Facebook. 鈥淢eta est谩 ayudando a construir el metaverso, un lugar donde jugaremos y nos conectaremos en 3D. Bienvenido al pr贸ximo cap铆tulo de conexi贸n social.鈥 dec铆a el tuit y luego se帽alaba que 鈥渓os nombres de las aplicaciones que creamos (Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp) seguir谩n siendo los mismos鈥.

El anuncio se produjo en lo que podr铆a definirse como el peor momento de Facebook desde su lanzamiento en 2004: con mas de 2.800 millones de usuarios, est谩 en la mira internacional tras lo que hoy se conoce como 鈥淔acebook Papers鈥, documentos internos filtrados a la prensa por la ex funcionaria Frances Haugen sobre deficiencias institucionales de la empresa.

Tambi茅n se anunci贸 que Meta borrar谩 los datos de identificaci贸n facial de m谩s de mil millones de usuarios, debido a las 鈥減reocupaciones鈥 planteadas por la sociedad en relaci贸n al tema. El rebranding ocurre en momentos en que la Comisi贸n Europea procura investigar a Facebook por pr谩cticas anticompetitivas y el pedido del Parlamento Europeo de prohibir el uso de reconocimiento facial en los espacios p煤blicos.

Los eurodiputados votaron que no se utilice inteligencia artificial ni bases de datos de reconocimiento facial debido a la alta tasa de error que presenta en grupos 茅tnicos minoritarios, mujeres o ancianos. Asimismo sugieren el uso de software libre (de c贸digo abierto) para dar transparencia y trazabilidad a los algoritmos que se utilicen para reconocimiento facial.

En marzo del 2018 en EEUU se estrenaba 鈥淩eady Player One鈥 (鈥淐omienza el Juego鈥 para Latinoamerica), pel铆cula producida y dirigida por Steven Spielberg basada en la novela del mismo nombre del estadounidense Ernest Cline publicada en agosto de 2011.

Ambientada en Ohio en el a帽o 2044 con un planeta soblepoblado, fuentes de energ铆a pr谩cticamente agotadas, alt铆simos precio de los combustibles, enorme depresi贸n econ贸mica a nivel global y cortes en el acceso a Internet en las zonas con menores recursos econ贸micos, las personas encuentran como v铆a de escape el videojuego de realidad virtual 鈥淥ASIS鈥, presentado el 2 de diciembre de 2025.

El creador del mismo y poseedor de una de las mas grandes fortunas, luego de morir dej贸 un huevo de pascua escondido en OASIS. Quien lo encuentre heredar谩 la fortuna del creador y el control de GSS, la empresa de videojuegos propietaria del mismo.

El pasaje de la vida real a la virtual es por momentos imperceptible, al punto de no saber en cual 鈥渞ealidad鈥 se est谩, la salida de OASIS para conectar, perseguir o persuadir a personas en la vida real, haciendo uso de los millones de metadatos colectados por aplicaciones. Los mismos que permitieron a Cambridge Analytica incidir en el triunfo del Brexit, de Trump en EEUU o de Macri en Argentina, pocos a帽os atr谩s.

Conocida es la euforia con que Zuckerberg habla del metaverso desde hace varios a帽os. Sin embargo si consulta el diccionario en l铆nea de la RAE para buscar la definici贸n, recibir谩 茅sta respuesta: 鈥淎viso: La palabra metaverso no est谩 en el Diccionario鈥. Id茅ntico resultado encontrar谩 en el diccionario de Cambridge con 鈥渕etaverse鈥. 驴Un t茅rmino que a煤n no tiene definici贸n cuenta con un proyecto en el que Zuckerberg ha manifestado que contratar谩 en la UE a 100.000 empleados?

驴Acaso Zuckerberg se visualiza como Anorak, nombre en OASIS del creador del juego? El prefijo 鈥渕eta鈥 significa 鈥渕谩s all谩鈥, la ra铆z 鈥渧erso鈥, una derivaci贸n regresiva de 鈥渦niverso鈥, por lo que podemos hablar de un metauniverso o universo ampliado, basado en la Internet, realidad virtual y todas las herramientas de realidad aumentada (gafas de visi贸n 3D, guantes, trajes y todo tipo de hardware creado o por crearse), que permita ampliar la realidad al punto de no permitirnos discernir con claridad si estamos viviendo en un universo virtual o real, donde podemos generar nuestro avatar tridimensional y ser mujer, hombre, dinosaurio, joven, viejo, vestido y peinado seg煤n el antojo de cada uno.

Y en la virtualidad hacer que ese avatar, nuestra 鈥測o鈥 digital, interact煤e con otros avatares, forme comunidades, trabaje, juegue, se enamore, viva o muera con la seguridad de que con un bot贸n de 鈥渞einiciar鈥 se podr谩 volver a vivir en la piel del avatar o del que se nos antoje. Sin dudas que tambi茅n existir谩n en ese 鈥渕etaverso鈥 las luchas por el control de espacios de poder, millonarios y pobres sumergidos en la mas absoluta miseria, pero fuera del 鈥渕etaverso鈥, en el 鈥渕undo real鈥 habr谩 quienes se enriquezcan gracias a la virtualidad.

鈥淯na de las cosas que realmente me entusiasman para las versiones futuras es el seguimiento ocular y el seguimiento facial, porque si est谩s realmente entusiasmado con la presencia social, debes asegurarte de que el dispositivo tenga todos los sensores para realmente generar avatares animados y realistas para que puedas comunicarte bien as铆鈥, se帽alaba a principios del 2021 Mark Zuckerberg, propietario adem谩s de la empresa Oculus VR especialista en software y hardware de realidad virtual.

No extra帽a que el resto de los gigantes de la tecnolog铆a pretendan jugar la carrera del 鈥渕etaverso鈥: tal es el caso de Microsoft o Nvidia. Los gigantes tecnol贸gicos ser谩n, no tengo duda, quienes luchar谩n por los espacios de poder en ese 鈥渕etaverso鈥 y por el dinero que se genere en el mismo. Ambici贸n de Sorrento, CEO de la firma IOI en OASIS.

鈥淓n ese futuro [el del metaverso] podr谩s teletransportarte instant谩neamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al d铆a鈥, tambi茅n escribi贸 Zuckerberg en su cuenta de Facebook.

Historia del Metaverso

Las primeras referencias al t茅rmino 鈥渕etaverso鈥 se remontan al a帽o 1992 en la novela de ciencia ficci贸n 鈥淪now Crash鈥 de Neal Stephenson. Algo que sorprende de la novela de Stephenson es que, al momento de escribirla, no hab铆a elementos materiales que permitieran dar sustento a la propuesta.

El ciberespacio como hoy lo conocemos y donde es posible consolidar la l贸gica del metaverso, aparece muchos a帽os despu茅s. Juegos como 鈥淒oom鈥 o 鈥淲olfenstein 3D鈥 introduc铆an mundos 3D en los que pod铆a verse la idea del metaverso propuesta por Stephenson. En 1998 se cre贸 el mundo virtual 3D online 鈥淭here鈥. Los usuarios son avatares y, adem谩s del aspecto social (a煤n no exist铆a ninguna de las hoy conocidas Redes Sociales Digitales), se pueden comprar bienes y servicios con una moneda virtual que puede ser adquirida con dinero real.

Tambi茅n en 1998 se lanza la aplicaci贸n de comunidades virtuales 鈥淏lack Sun Interactive鈥. Sin dudas que 鈥淢atrix鈥 en 1999 sea la pel铆cula mas conocida en el mundo entero, luego de la novela 鈥淪now Crash鈥 en donde vemos muchos de los paradigmas propuestos por el metaverso. Ente el a帽o 2000 y el 2015 aparecieron diversos espacios de realidad virtual que utilizan los conceptos del metaverso.

Tal puede ser el caso del 鈥淧royecto Croquet鈥, el juego 鈥淲orld of Warcraft鈥 o 鈥淐lasscraft鈥: proyecto que pretend铆a mediante la modalidad del juego, apoyar a estudiantes en su participaci贸n en el aula. La implementaci贸n mas parecida a la planteada recientemente por Zuckerberg surgi贸 en el a帽o 2003. Se tata del juego 鈥淪econd Life鈥 en donde la realidad virtual, los mundos 3D y la l贸gica de interactuar mediante un avatar, siendo residente de un mundo virtual, generar espacios, comprar y vender con monedas virtuales que se obtienen con dinero real, del mundo real y que pod铆a ser accesada desde diferentes visores o programas de interfaz de acceso.

El experto en transformaci贸n digital Gabriel Levy Bravo plantea que el mayor impacto del metaverso ser谩 en la econom铆a digital, la simulaci贸n y las ciudades inteligentes. Entiende que luego de la pandemia las empresas como Google o Meta (Facebook) ser谩n las que liderar谩n la tecnolog铆a de los 鈥渕etaversos鈥, tanto por su inmenso poder铆o econ贸mico as铆 como por su experiencia en innovaci贸n.

El mismo Levy Bravo advierte que 鈥淒ebe evitarse una concentraci贸n en este mercado, pues estos desarrollos deber铆an servir a toda la humanidad por igual y no exclusivamente a un grupo de Silicon Valley, tal y como ocurri贸 con otros servicios digitales鈥. Puede encontrar los aportes de Levy Bravo en su sitio web www.galevy.com y en particular en el art铆culo 鈥淢etauniversos y el Internet del Futuro鈥.

Entiendo que es imprescindible complementar el pensamiento de Levy Bravo diciendo que, adem谩s de dinero y avance en investigaci贸n y tecnolog铆a, lo que Meta y Google tienen es el control de los metadatos de mas de la mitad de los seres humanos que habitamos el planeta.

No existe ning煤n proyecto o empresa que se vislumbre en el mediano plazo como competidora de las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) en materia de recopilaci贸n de datos de todo tipo, inmensas bases de datos de lo que conocemos como Big Data y los algoritmos de inteligencia artificial (AI) para poder analizarlos.

Desde su cuenta de Twitter el pasado 29 de octubre, Neal Stephenson se帽al贸: 鈥淒ado que parece haber una creciente confusi贸n sobre esto: no tengo nada que ver con nada de lo que FB est茅 haciendo para involucrar al Metaverso, aparte del hecho obvio de que est谩n usando un t茅rmino que acu帽茅 en Snow Crash. No ha habido ninguna comunicaci贸n entre FB y yo y ninguna relaci贸n comercial.鈥. Comentario que no pas贸 inadvertido pero que va en la l铆nea de pensamiento contraria a las mega corporaciones y sin dudas antisist茅mico, planteado en los libros de Stephenson.

Negocio multimillonario

Seg煤n Bloomberg, que recientemente public贸 la lista 2021 de los siete mas ricos del mundo y coloca a Zuckerberg en el 7潞 lugar con una fortuna de 122.000 millones de d贸lares, el metaverso podr铆a suponer un negocio de 800.000 millones de d贸lares en el a帽o 2024.

La firma de Zuckerberg, quien en entrevista con The Verge afirm贸 que en los pr贸ximos cinco a帽os pasar谩n de ser una empresa de redes sociales a una empresa metaversa, luego del cambio de nombre ha presentado proyectos que dejan ver que no son solo declaraciones o intenciones de deseo de su CEO.

鈥淗orizon Workrooms鈥 se present贸 como una plataforma de teletrabajo, basada en realidad virtual. Pensado para ser utilizado con gafas de la Oculus, tambi茅n de Zuckerberg y se ha dicho que propone recrear mucho de los aspectos de una oficina real: reuniones, documentos digitales dejados sobre la mesa o escritorios virtuales.

Nvidia, empresa dedicada all desarrollo de unidades de proceso gr谩fico (GPU鈥檚 o mas conocidas como placas o aceleradoras de video) y tecnolog铆as de circuitos integrados para computadoras y dispositivos m贸viles, anunci贸 en abril su intenci贸n de crear una r茅plica del mundo virtual para hacer testing de distintas herramientas y dispositivos mediante 鈥済emelos digitales鈥 antes de construirlos en el mundo real. Ya han acordado con la firma BMW para crear una copia digital de la fabrica alemana de BMW en Regensburg.

En su presentaci贸n de balances fiscales del 2020 Facebook declar贸 una invesi贸n cercana a los 18.500 millones de d贸lares en investigaci贸n y desarrollo (I+D) y que la mayor parte fue destinada a sus divisiones de realidad virtual y realidad aumentada, los pilares de todo lo relacionado con el metaverso.

En el mismo a帽o Amazon declar贸 haber invertido en I+D en proyectos de inteligencia artificial, machine learning y visi贸n artificial, la suma de 43.000 millones de d贸lares, en tanto Alphabet (Google) declar贸 gasto en inteligencia artificial por la suma de 27.500 millones de d贸lares. Lo que quiz谩 genera asombro es el porcentaje desembolsado en I+D en relaci贸n a sus ingresos: en el caso de Amazon super贸 el 11%, mientras que para Alphabet signific贸 una cifra en el entorno del 15%.

En el caso de Huawei la inversi贸n fue del 14% y para Microsoft el 13%. Sin embargo impacta el porcentaje destinado por Facebook: la firma declar贸 haber invirtido el 21% de la facturaci贸n del 2020. Mas informaci贸n puede ser consultada en el art铆culo 鈥淲hich Companies Spend the Most in Research and Development (R&D)?鈥 publicado por Nasqad en junio de 2021.

La propuesta de Zuckerberg no es nueva y es, como dec铆amos, un reflejo de la pel铆cula 鈥淩eady Player One鈥. Es posible que estemos ante un punto de inflexi贸n en la revoluci贸n digital, la realidad virtual y la realidad aumentada. Sin dudas son varios los que intentar谩n pegar primero, quiz谩 haya sido Meta quien nos advierta de ese futuro inminente. Recomiendo leer a la periodista de 鈥淭he New York Times鈥 Kara Swisher, particularmente cr铆tica de la forma de operar de las empresas del Silicon Valley y quien desde 2010 ha hecho entrevistas a Zuckerberg.

En particular el art铆culo 鈥淭he Problem is Him鈥 del 27 de octubre de este a帽o, en donde dice cosas como 鈥淣o tiene educaci贸n [Zuckerberg] suficiente para el trabajo que tiene porque no es solo un tecn贸logo; 茅l es un ingeniero social. Y uno muy poderoso sin responsabilidad鈥. Un 鈥渕ono con escopeta鈥, propietario de una de las bases de datos mas grandes del mundo, con dinero y tecnolog铆a para usarla.

Enrique Amestoy es Socio de la 1er Cooperativa de Tecnolog铆as Libres en Uruguay Libre.Coop. Fundador del Centro de Estudios de Software Libre Uruguay (CESoL) y la Red Iberoamericana de SL (RISOL). Ex asesor en TIC del MRREE de Uruguay y miembro del Consejo Asesor Honorario de Seguridad AGESIC. Colaborador del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2021/11/05/sobre-que-versa-el-metaverso/