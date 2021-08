–

Martina P茅rez tiene diez a帽os y vive en Bilbao. Siempre le ha gustado el colegio, pero esa alegr铆a se ha visto nublada por sentimientos nuevos para ella: el estr茅s y el agobio por los estudios. Tan fuertes son esas emociones que, muchas veces, se siente incapaz de ir a clase: 鈥淓l otro d铆a tuve un examen de Matem谩ticas y no supe hacer un ejercicio. La profesora dej贸 m谩s tiempo, pero puso un v铆deo y explic贸 algo que entraba en el examen siguiente. Hab铆a ruido, mis compa帽eros gritaban. Me agobi茅 mucho y me ech茅 a llorar. Estuve mal todo el d铆a. Incluso en el autob煤s de vuelta a casa o despu茅s de ballet, lloraba鈥.

Irene Palacios es de Barakaldo y tiene nueve a帽os. Los deberes y ex谩menes le generan mucha ansiedad porque quiere hacerlo todo perfecto y, si no lo consigue, se frustra y siente un torbellino de emociones negativas dentro: 鈥淐uando algo no me sale bien a la primera o creo que no s茅 algo me agobio y lloro. La profesora me deja salir al pasillo para tranquilizarme. Tambi茅n estoy nerviosa todos los d铆as y cuando tengo examen apenas duermo, pero estos 煤ltimos meses lo he llevado mejor鈥.

Alba Ojeda, de Algorta, tiene once a帽os. La carga de trabajo le afecta. Todos los d铆as tiene muchos deberes y, a veces, tanta tarea es incompatible con salir a jugar. No poder disfrutar de sus amigas, tener que estar constantemente pendiente de los ex谩menes y de los trabajos y sacar buenas notas le estresa: 鈥淎lgunos d铆as he tenido que faltar a las extraescolares o no he podido quedar con mis amigas por todo lo que mandan y eso me agobia mucho. He llorado. Llegas a un punto en el que piensas que se te va a acabar el mundo, que parece que te est谩 dando un ataque鈥.

Las cosas no mejoran con el paso de los cursos, de los a帽os. Van a peor. El futuro y la vida adulta est谩n m谩s cerca y la dificultad de las asignaturas y la exigencia del profesorado son cada vez mayores. As铆 lo siente Aitana Castillo que, con 16 a帽os, est谩 tan sobrepasada por todos sus quehaceres que cuando llega al l铆mite del estr茅s se arranca mechones de pelo. Le pasa cada vez que siente que no puede con algo o una situaci贸n le supera. Y, por eso, pidi贸 a su familia que la llevaran al psic贸logo.

Martina, Irene, Alba y Aitana 鈥攏ombres ficticios para proteger la identidad de las menores鈥 van a colegios y cursos diferentes, no comparten profesorado. Sin embargo, todas saben c贸mo es, conocen bien, padecen, estr茅s escolar.

El inter茅s por el estr茅s infantil ha aumentado en los 煤ltimos tiempos. Antes se negaba, porque la infancia era vista, por fuerza, como 鈥渦na etapa feliz鈥, reconoce Valent铆n Mart铆nez-Otero en Prevenci贸n del estr茅s escolar. Hoy, seg煤n La realidad de la infancia y la adolescencia vasca en cifras, estudio realizado por el Gobierno Vasco en 2016, el 24,5% de la poblaci贸n de 11 a 18 a帽os se siente muy estresada por el trabajo escolar, un porcentaje que ha aumentado un 20% desde la encuesta anterior hecha en 2006. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud ya mostraba en 2011 que el 0,24% de la poblaci贸n vasca menor 14 a帽os, 780 ni帽os y ni帽as, padec铆an trastornos de salud mental, como depresi贸n o ansiedad.

Nora Andreu, psic贸loga cl铆nica en Urduliz, define la ansiedad escolar como el conjunto de reacciones cognitivas, conductuales y biol贸gicas emitidas por el ni帽o, ni帽a o adolescente ante situaciones que se repiten en el 谩mbito escolar y que son percibidas como una amenaza. 鈥淓s cierto que durante mi carrera la mayor parte de la ansiedad escolar la he visto en adolescentes, pero, hoy, ni帽os y ni帽as de edades muy tempranas est谩n aquejados por este problema鈥, indica.

La estudiante perfecta

Ex谩menes, deberes, trabajos鈥 esta es la base de la educaci贸n tradicional de gran parte de las escuelas vascas. Una educaci贸n r铆gida y uniforme, donde lo prioritario es evaluar lo acad茅mico. La barakaldesa Itziar Latorre, de 28 a帽os, es maestra de Educaci贸n Primaria, especializada en Pedagog铆a Terap茅utica, y corrobora que en la educaci贸n tradicional priman el rendimiento y los resultados: 鈥淓s un modelo educativo que te despersonaliza. Hoy nos estamos alejando de eso, pero muchas veces seguimos haciendo las cosas igual鈥. Le molesta volver a cometer los errores de siempre. Por eso, aboga por metodolog铆as innovadoras que, explica, est谩n avaladas cient铆ficamente. 鈥淓l marco legal actual apuesta por esas metodolog铆as, pero en los centros educativos cuesta llevarlas a la pr谩ctica鈥, explica Latorre. 鈥淓l problema es que queremos meternos en tantos proyectos que no tenemos tiempo para planificarlos bien. Y necesitamos ese tiempo para aplicarlos porque, si no, vamos a seguir reproduciendo el modelo tradicional鈥, concluye.

Ander Lafuente, maestro barakald茅s de Educaci贸n Primaria, de 31 a帽os, comparte diagn贸stico con su compa帽era de profesi贸n: 鈥淓n los diferentes centros del Pa铆s Vasco predomina el trabajo cooperativo y la mayor铆a del profesorado se afana por ofrecer una educaci贸n de calidad. Pero, aunque hay un intento por dar importancia a otro tipo de contenidos, siguen siendo ampliamente mayoritarias las horas dedicadas a las asignaturas tradicionales鈥.

Mientras, basta con ver c贸mo afecta este modelo educativo al alumnado para ser conscientes de que algo falla dentro del sistema. Martina, Irene, Alba y Aitana se esfuerzan por tener las mejores notas y por ser, como dice Irene Palacios, perfectas. Y eso es una carga muy grande. No solo compiten entre los compa帽eros y compa帽eras por sacar la nota m谩s alta, sino que se autoexigen m谩s de lo que pueden dar. Este fin de curso, Irene estaba tan nerviosa con las notas que le pidi贸 a su madre que las mirara por ella. Y mientras la madre las le铆a, la ni帽a solo repet铆a que, por favor, no le dijera que hab铆a sacado alg煤n siete. 驴El motivo? Para ella es una mala nota. Tambi茅n sabe que su familia no la presiona, que no debe agobiarse, pero necesita esa 鈥減erfecci贸n鈥, estar entre las mejores. 鈥淢e enfado porque quiero sacar m谩s nota. Es importante para m铆 porque me pone contenta鈥, explica Irene.

Para el profesor Lafuente, la escuela es un peque帽o reflejo de la sociedad, una idea en la que tambi茅n insiste Latorre: 鈥淓l sistema educativo est谩 pensado para preparar al educando para el mundo laboral. Esa es su verdadera misi贸n. Sin embargo, ese no deber铆a ser el enfoque鈥, critica. 鈥淐omo el sistema educativo est谩 pensado para acceder a un mundo altamente competitivo e individualista, eso se traslada a la escuela y el alumnado sufre estr茅s. Nuestra forma de vida fomenta la aparici贸n de enfermedades mentales, como la ansiedad o la depresi贸n, y los ni帽os y ni帽as no son inmunes a ellas鈥, a帽ade.

Familias preocupadas

El estr茅s y la ansiedad infantil tambi茅n afectan a las familias porque no saben qu茅 hacer para combatirlos. M贸nica Reg煤lez tiene una hija en 3潞 de Primaria a la que le cuesta dormir y se levanta muchas veces para repasar el temario porque cree que se le ha olvidado. Al d铆a siguiente est谩 cansada y sufre grandes dolores de cabeza. 鈥淢i hija siempre ha sido as铆. Pero en clase le afecta m谩s, porque se pone muy nerviosa. Llora mucho, duerme muy mal, est谩 cansada鈥︹, confiesa, preocupada. 鈥淓ste 煤ltimo cuatrimestre parece que ha mejorado un poco. Est谩 aprendiendo a tranquilizarse sola鈥, a帽ade, alegre por esa mejora, pero intranquila por el futuro de su peque帽a. 鈥淢e da miedo que de mayor tenga este estr茅s. Si la sigo viendo mal, la llevar茅 al psic贸logo, no voy a esperar鈥.

Marta Tobalina tiene una hija en 6潞 de Primaria. Le indigna la carga de trabajo que le mandan en clase porque le ocupa gran parte de su tarde: 鈥淢e ha insinuado que igual tiene que dejar las extraescolares porque le dan las once de la noche haciendo deberes y est谩 agotada. Pero yo no quiero que las deje porque le gustan. Otras tardes tambi茅n ha pedido irse a casa para hacer los deberes cuando estaba con sus amigas y he sido yo la que se ha negado para que haga lo que tiene que hacer una ni帽a: jugar鈥, indica, enfadada.

In茅s Hern谩ndez comparte preocupaciones con M贸nica y Marta. Su hija acaba de terminar 1潞 de Bachillerato y fue ella la que pidi贸 ir al psic贸logo porque los estudios la estaban superando. 鈥淒esde que va a terapia es m谩s consciente de lo que le pasa. Intu铆amos en casa que algo le pasaba porque en 茅poca de ex谩menes o cuando ten铆a m谩s carga de trabajo le dol铆a la tripa y la cabeza鈥, explica.

Para la psic贸loga cl铆nica Nora Andreu, estas situaciones de estr茅s y ansiedad a largo plazo pueden afectar al nivel acad茅mico y en la salud del alumnado. 鈥淧uede haber un fracaso escolar que conlleve su abandono. Puede haber consumo de alcohol y/o drogas para calmar esa ansiedad, ya que el alcohol lo usan para desconectar de la realidad y el tabaco como ansiol铆tico. Adem谩s, pueden aparecer estados depresivos y ansiosos que se transforman en crisis de p谩nico y fobia escolar鈥, explica.

Profesorado competitivo

La psic贸loga Andreu se帽ala que hay colegios en los que la competitividad est谩 鈥渁 la orden del d铆a鈥 y que, si no llegan a unos m铆nimos, se 鈥渋nvita鈥 al ni帽o a abandonar el centro escolar. Esto, explica, hace que aumente el estr茅s y puede llevar al alumnado a ser m谩s autoexigente y tener una baja tolerancia a la frustraci贸n. Sin embargo, gran parte del profesorado, lejos de reducir esa competitividad, la fomenta al comparar unas clases con otras. 鈥淎 menudo cuando se piensa en la ansiedad escolar nos referimos al miedo a ser examinado o evaluado, pero solo es una peque帽a parte del problema. Hay ni帽os que presentan fobia escolar porque acumulan una serie de experiencias estresantes continuadas como pueden ser el acoso escolar o el trato vejatorio o insensible por parte del profesorado o figuras de autoridad en el centro escolar鈥, matiza.

Martina confiesa enfadada que 鈥渕uch铆simas veces鈥 sus profesores han comparado su clase con otra y han dicho que sus compa帽eros de otras aulas son m谩s listos o r谩pidos en hacer los ejercicios: 鈥淪iempre nos dicen que la otra clase se porta mucho mejor o que ha necesitado menos tiempo en hacer los ex谩menes. Tambi茅n se lo dicen a otras clases, pero yo me siento mal porque es como si dijeran que soy m谩s tonta que los dem谩s鈥. 鈥淓l nivel de clase deber铆a quedarse dentro de la clase鈥, dice tambi茅n Alba. 鈥淢e parece mal que un profesor nos compare con otros porque la gente puede sentirse mal鈥, a帽ade.

Esta forma de fomentar la competitividad no es sana para el alumnado, puede hacer surgir sentimientos negativos hacia s铆 mismos. 驴Por qu茅 lo hacen entonces? La profesora Itziar Latorre reconoce que es una pr谩ctica corriente y que el propio profesorado traslada su estr茅s al alumnado porque su propia exigencia les hace ir a la par que el resto de clases: 鈥淐uando ven que el aula de al lado va un poco por delante, el profesorado se frustra porque no est谩 llegando a esos ritmos de aprendizaje. Entonces, en vez de gestionarlo para dar respuesta a las necesidades del aula, difunden su estr茅s y ansiedad por llegar y culpa a su alumnado鈥.

Se帽ales de estr茅s

En su informe El estr茅s escolar, el doctor Alejandro Maturana y la psiquiatra Ana Vargas se帽alan que en la etapa escolar los estudiantes se ven enfrentados a situaciones de alta demanda y tienen que desplegar sus capacidades para poder afrontar el exceso de responsabilidades. Sin embargo, no todo el alumnado es capaz de hacerles frente y surgen los s铆ntomas asociados al estr茅s en tres vertientes: s铆ntomas f铆sicos involuntarios, s铆ntomas psicol贸gicos y s铆ntomas conductuales.

Si las personas adultas reconocen estos s铆ntomas, es m谩s f谩cil poder detectar, gestionar y prevenir el estr茅s antes de que empeore. Los s铆ntomas f铆sicos est谩n relacionados con la taquicardia, el aumento de la actividad respiratoria, insomnio o cefaleas. Los psicol贸gicos se pueden apreciar en la inquietud, desasosiego, irritabilidad o atenci贸n dispersa. Y la sintomatolog铆a conductual se muestra en la imposibilidad para relajarse, situaci贸n de alerta, tensi贸n muscular, frecuentes bloqueos, respuestas desproporcionadas a est铆mulos externos.

En estas situaciones, los menores son incapaces de salir de ese bucle sin ayuda. Y necesitan que las familias y el profesorado les den herramientas para reconocer sus emociones y poder hacerles frente. Para el profesor Lafuente, la educaci贸n emocional es fundamental: 鈥淓s evidente que en nuestra sociedad es necesario trabajar lo emocional y que donde se debe aprender es en la escuela. Si queremos que el sistema educativo genere individuos capaces de gestionar sus emociones, debe cambiarse el curr铆culum, enfocarlo desde otro prisma, atender a pedagogos expertos y no a la idea desfasada de preparar al alumnado para el mundo laboral鈥.

Por su parte, la profesora Latorre tambi茅n est谩 de acuerdo en que es primordial trabajar este aspecto en las aulas: 鈥淐reo que lo primero es legitimar la emoci贸n y darle espacio porque es imposible negar lo que estamos sintiendo. Debemos preguntarnos por qu茅 lo estamos sintiendo y desmontar los discursos que nos damos a nosotras mismas. Dejar de pensar en el no llego, en que no voy a ser capaz, en tener que ser la mejor. Es algo dif铆cil de aprender, por eso tenemos que hacerlo desde la infancia, porque as铆 haremos ciudadanos y ciudadanas m谩s felices鈥. Adem谩s, en su opini贸n, es importante que el profesorado comparta experiencias propias y muestre al alumnado que ellos tambi茅n se estresan, mostrarles c贸mo lo solucionan, porque eso les va a ayudar luego a poder hacerlo.

Martina P茅rez cree que ser铆a bueno que les ense帽aran a relajarse antes de los ex谩menes, cuando est谩n nerviosos o surge alg煤n conflicto en clase. M贸nica Reg煤lez, Marta Tobalina e In茅s Hern谩ndez est谩n de acuerdo en que se debe priorizar la gesti贸n emocional para prevenir enfermedades mentales. Por su parte, para la psic贸loga cl铆nica Andreu es importante que las personas adultas entiendan e identifiquen la ansiedad escolar para poder actuar e impedir que vaya a m谩s. 鈥淧ara eso estamos los adultos. Tenemos que ver lo que pasa en el aula y no cerrar los ojos ante la problem谩tica鈥, dice. Adem谩s, hace hincapi茅 en que nadie debe olvidar que estamos hablando de menores y que como tales se les debe tratar, educar.