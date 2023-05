–

El pasado 28 de junio de 2022 un grupo de activistas de Desarma Madrid con participaci贸n de Alternativa Antimilitarista. Movimiento de Objeci贸n de Conciencia de varias partes del estado espa帽ol, Ecologistas en Acci贸n, Plataforma por la Desobediencia Civil, BDS-Madrid, Yayoflautas Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra Madrid, Fridays for Future, Alternativas Noviolentas, CGT-Zona Sur, Extinction Rebellion, Caravana Abriendo Fronteras, La Enre, Ateneo Libertario de Carabanchel, y otras personas a t铆tulo individual, realizamos una acci贸n de protesta/performance/intervenci贸n art铆stica en la Escuela de Guerra del Ej茅rcito, en Madrid. Tras ser identificadas y llevadas a comisar铆a, unos meses despu茅s nos encontramos con propuestas de sanci贸n que ascend铆an a 16.400 euros (600 por cada activista que particip贸 en la acci贸n).

Ahora informamos de que, tras un proceso tedioso de alegaciones y declaraciones, todas las propuestas has sido desestimadas. Y como es de bien nacidas ser agradecidas, antes de nada queremos hacer constar nuestro eterno agradecimiento a las compa帽eras de Legal Sol, que nos han guiado en este laberinto que son los temas legales.

Al hilo de la noticia, nos gustar铆a recapitular y hacer alguna que otra reflexi贸n.

La primera es recordar el contexto de la acci贸n. Tuvo lugar durante cumbre de la OTAN que se celebr贸 en Madrid esos d铆as, una ciudad tomada literalmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y no s贸lo Madrid, pues la paranoia militarista no tiene l铆mites ni sabe de lindes municipales, pero esta es otra historia 鈥抩 histeria鈥). Con este panorama, un irreductible y 鈥減eque帽o鈥 grupo de 28 personas pudimos llegar a la puerta de la Escuela de Guerra del Ej茅rcito para protestar. Y alguien podr铆a preguntarse, 驴C贸mo unas instalaciones evidentemente militares eran tan accesibles en tal situaci贸n? F谩cil, porque la paranoia militarista suele ser muy inconsistente, y su concepto de seguridad hace aguas por todos lados. Si tanto riesgo hab铆a, desde su l贸gica deber铆an haber blindado cualquier cosa que sonara a OTAN, ej茅rcito, etc., pero no (y 隆eh! que no les estamos dando ideas, solo se帽alamos su inconsistencia). Y por cierto, hablando de seguridad, 驴sab茅is que cosa nos da mucha inseguridad? La crisis clim谩tica, pero no somos las 煤nicas, que nuestra ministra de defensa, tambi茅n, lo dijo claramente: 鈥渆l cambio clim谩tico es una de las amenazas m谩s acuciantes para la seguridad鈥. Spoiler: no le preocupa la desertificaci贸n del territorio espa帽ol, el sufrimiento de las poblaciones m谩s vulnerables o la falta de previsi贸n para las olas de calor en los coles del estado espa帽ol, que a bote pronto parecen puntos importantes para hablar de seguridad humana. No, le preocupa que esto se llene de personas subsaharianas. 驴Tendr谩 esto algo que ver con las pol铆ticas militares de la UE? No s茅, no s茅.

La paranoia militarista suele ser muy inconsistente, y su concepto de seguridad hace aguas por todos lado. Lo que nos da inseguridad, por ejemplo, es la crisis clim谩tica

Pero hablando de colegios, volvamos a lo que nos ocupa: la acci贸n en la Escuela de Guerra. 驴Por qu茅 all铆? Ya lo explicamos ampliamente en una entrada de esta vuestra casa (para las personas despistadas, nos referimos a este blog, que pod茅is leer c贸modamente en vuestro domicilio o donde quer谩is): En Madrid hay una Escuela de Guerra鈥 y la visit贸 el comando Babi, pero como no os vamos a pedir tanta sesi贸n de lectura, os lo resumimos: quer铆amos recibir a las autoridades otanistas denunciando una instalaci贸n militar y de paso reapropiarnos de un t茅rmino tan bonito como es PAZ, que en boca de ministros de la guerra, militares y dem谩s personajes del engranaje militar-industrial, resulta siniestro. Y de paso deshacer el ox铆moron de usar las palabras 鈥渆scuela鈥 y 鈥済uerra鈥 en la misma denominaci贸n. La escuela, ese espacio que debe ser de crecimiento, descubrimiento del mundo y de nosotras mismas, de adquirir conocimiento, de aprender a colaborar, a ser ciudadanas, amigas… se convierte en manos de militares en un centro de aprendizaje para la muerte y la destrucci贸n.

A estas alturas, la lectora sagaz se estar谩 preguntando el porqu茅 de las multas 驴desobediencia, resistencia a la autoridad, terrorismo, cr铆menes de lesa humanidad? Pues no, deslucimiento de fachada. Porque resulta que una Escuela de Guerra (en un edificio bastante insulso, la verdad, aunque para gustos, los colores) luce mucho, pero nuestro arte alegre, colorido y naif desluce. El novio de la muerte debe estar a la altura de Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, pero nuestras canciones infantiles, las de toda la vida, molestan (bueno, vale, un poco tuneada la letra eso s铆 lo reconocemos). Nos alegramos de que el sentido com煤n se haya impuesto, aunque hemos de decir que en las notificaciones del sobreseimiento echamos en falta al menos una felicitaci贸n por el esfuerzo en decorar la Escuela de Guerra, que claramente qued贸 muy lucida. Efectivamente, para gustos鈥 los colores.

Denuncia de Delegaci贸n del Gobierno a las activistas



En honor a la verdad, hay que se帽alar que las sanciones no vinieron por denuncia de ning煤n estamento militar sino por iniciativa propia de la Delegaci贸n del Gobierno, a la saz贸n presidida por Mercedes Gonz谩lez, actual directora de la Guardia Civil que, como su propio nombre enga帽a, es un cuerpo militar. Esto sucede porque no hay pol铆ticas militaristas sin gobiernos militaristas y este gobierno, que se dice el m谩s progresista de la historia, ha hecho m茅ritos para ser el m谩s militarista: un aumento del 26 % del presupuesto militar que en cifras reales, contando el gasto oculto, ascender谩 a los 48.800 millones de euros. La aprobaci贸n por el Consejo de ministros de m谩s de 9.000 millones de euros extra para gasto militar en lo que va de a帽o, la acogida entusiasta de una cumbre de la OTAN y la no despreciable aportaci贸n a la militarizaci贸n de Europa del socialista Josep Borrell. S贸lo nos falta o铆r por boca de Margarita Robles que el ej茅rcito 鈥渆st谩 poniendo la vida en el centro鈥 (de la diana).

Las sanciones no vinieron de ning煤n estamento militar sino por iniciativa propia de la Delegaci贸n del Gobierno m谩s progresista de la Historia

Sobrese铆das o no, con multas o sin ellas, es nuestra intenci贸n seguir luchando por la paz y denunciando las guerras y el militarismo. Ahora disculpad, que tenemos que ponernos a trabajar que hay una feria de armas en breve por Madrid que vamos a ver si conseguimos que se cierre definitivamente.

Ah, y contentas siempre.