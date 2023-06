–

June 7, 2023

驴C贸mo nos recuperamos, como personas, cuando en nuestros pa铆ses se instalan el populismo o el fascismo? Todos pedimos que nos devuelvan la esperanza, apunta la escritora turca Ece Temelkuran, pero solo podremos recuperarla en la acci贸n pol铆tica, hombro a hombro con otros. La fe pol铆tica necesita milagros pol铆ticos: estos ocurren entre personas concretas, en el lugar de los hechos, cuando nos comprometemos con nuestras convicciones.

-Tu libro anterior se llama C贸mo perder un pa铆s. Los siete pasos de la democracia a la dictadura (Anagrama, 2019), pero el m谩s reciente, Juntos. Un manifiesto contra el mundo sin coraz贸n (Anagrama, 2022), se trata de c贸mo recuperarnos, personalmente, despu茅s de esa p茅rdida. 驴Cu谩l es el camino que te llev贸 de un libro al otro?, 驴cu谩l es la conexi贸n, deliberada o involuntaria, entre ambos?

-Creo que tendr铆a que empezar con un libro previo, Turkey, theInsane and theMelancholy (ZedBooks), que se public贸 en septiembre de 2016. La fecha es importante porque en julio de ese a帽o hubo un intento de golpe de Estado en Turqu铆a. Hab铆a mucho inter茅s en mi pa铆s cuando se public贸, y eso hizo que el libro atrajera cierta atenci贸n de los medios. Estuve en Londres haciendo una gira, presentaciones, entrevistas, todo eso. Cuando termin茅, volv铆 a Turqu铆a justo cuando la oposici贸n, los periodistas, los l铆deres de opini贸n -todos los que criticaban a Erdo臒an- estaban siendo investigados o encarcelados, pues Erdo臒an us贸 el intento de golpe como excusa para hacer una purga de las personas que lo incomodaban. Tras aterrizar en Turqu铆a, me form茅 en la fila de revisi贸n de pasaportes y cuando fue mi turno la se帽ora que atend铆a se tom贸 mucho tiempo mirando el m铆o. Pens茅 鈥渙h no, me van a confiscar el pasaporte o me van a arrestar鈥. Al final, me dijo 鈥溌ceTemelkuran!, 驴podemos tomarnos una selfie?鈥. Recuerdo la sensaci贸n, como si la mitad de mi cara estuviera llorando y la otra mitad riendo, y haber pensado 鈥渉asta aqu铆, ya no puedo vivir en este pa铆s, el miedo se ha vuelto demasiado paralizante, no puedo pensar en nada m谩s que el miedo y en si van a venir por m铆鈥. Entonces tom茅 la decisi贸n de irme.

Una vez que me fui, pens茅 que hay dos maneras de ser una 鈥渆scritora exiliada鈥: puedes quejarte de lo que te pas贸 y de tu pa铆s una y otra vez, o puedes optar por ver qu茅 est谩 sucediendo en el mundo m谩s all谩 de tu realidad. Yo me inclin茅 por lo segundo. Esto fue a finales de 2016, as铆 que al asomarme al mundo lo que vi es que lo que hab铆a pasado en Turqu铆a estaba pasando en otros lugares: Orb谩n en Hungr铆a, Kaczy艅ski en Polonia, el refer茅ndum por el Brexit, la victoria de Trump y en muchos otros pa铆ses -Italia, Francia, Alemania- el ascenso del populismo de derechas. Caer en cuenta de eso fue importante, pues (lo que pas贸 con Erdo臒an) fue tan desconcertante que no me hab铆a percatado de ello. De hecho, hab铆a un chiste en Turqu铆a de que quiz谩 茅ramos conejillos de Indias en un experimento hecho por alien铆genas malignos, de que est谩bamos viviendo una suerte de prueba de resistencia hasta que el pa铆s se volviera completamente loco. Ponerlo en el contexto global me permiti贸 ver las cosas con la cabeza m谩s fr铆a, ver los patrones comunes. Por eso escrib铆 C贸mo perder un pa铆s.

Mientras lo escrib铆a me di cuenta de que todav铆a hay esa especie de doble excepcionalismo en los pa铆ses de Occidente. Por un lado, realmente creen que esto no les puede pasar a ellos, que solo les pasa a pa铆ses 鈥渓ocos鈥 como Turqu铆a, M茅xico, India, Italia. Por el otro lado, alguien como yo, que viene de fuera de Europa, no puede contar su historia, pero los europeos claro que pueden contar la historia de todos los dem谩s, 驴verdad? As铆 que me tom贸 cierto tiempo convencerlos de que tambi茅n les puede pasar y de que una mujer turca puede ser lo suficientemente buena como para ayudarles a entenderlo. Al final, el libro se public贸 en m谩s de una decena de idiomas.

Pero entonces todos los p煤blicos con los que conversaba, de Sidney a Washington, me hac铆an la misma pregunta: 驴c贸mo vamos a enfrentar esto?, 驴cu谩l es la salida? Yo quer铆a que C贸mo perder un pa铆s funcionara como una alerta global, pero luego de escuchar esas preguntas una y otra vez, decid铆 que ten铆a que escribir otro libro para tratar de responderlas. Y por eso escrib铆 Juntos, pensando en c贸mo imaginar alguna forma de solidaridad global contra el fascismo emergente.

Al hacerlo tambi茅n me percat茅 de que en medio de una crisis tan compleja, tan enloquecedora, quiz谩 lo 煤nico que nos queda es tratar de comprender a trav茅s del pensamiento po茅tico, de la persuasi贸n po茅tica. Esa es la raz贸n por la que Juntos est谩 escrito de una forma muy distinta a C贸mo perder un pa铆s. No es un libro enojado. Juntos es un libro sereno, escrito para quienes han cobrado consciencia de que hemos perdido nuestros soportes pol铆ticos y morales, para quienes saben que ya llegamos al grado cero, para recordar cu谩les son los motivos por los que luchamos o por los que tenemos que luchar: la dignidad, la fe, el amor鈥 porque a veces, en medio de la batalla, uno olvida por qu茅 est谩 peleando. Yo he sentido la necesidad de recordarme esa especie de contrato social m铆nimo.

Juntos es un libro sobre diez cosas en las que podemos estar de acuerdo para luchar contra el ascenso del fascismo, porque una de las cosas que el ascenso del fascismo hace es precisamente dividir y confundir a la oposici贸n. As铆 que al escribirlo trat茅 no solo de aclararme cu谩les eran mis valores y creencias, sino de imaginar cu谩les pueden ser los valores y creencias de una oposici贸n global.

-En mi lectura, C贸mo perder un pa铆s es un libro sobre c贸mo lo familiar se va volviendo extra帽o y Juntos es un libro que trata de hacer eso que se ha vuelto extra帽o, si no familiar, por lo menos habitable. Contra esa sensaci贸n descorazonadora de p茅rdida, tan generalizada, propones un tipo muy particular de resistencia colectiva. Colectiva porque vas muy deliberadamente a contracorriente de cierta tradici贸n individualista que dice que cuando las cosas se ponen dif铆ciles, siempre queda el consuelo de cultivar el propio jard铆n, es decir, de dedicarse a cuidar el mundo de uno y que el resto del mundo se cuide solo. Y digo resistencia porque t煤 no quieres montar el jard铆n lejos, en un lugar seguro, sino precisamente ah铆 donde est谩n las dificultades, luchar por crear belleza justo en ese sitio. Para ti no hay tal cosa como el jard铆n individual, el jard铆n es colectivo o no es jard铆n, y hay que cultivarlo donde hace m谩s falta, no donde est茅 m谩s a salvo.

-Exactamente. Tal vez esto es demasiado personal, pero me recuerda lo que pasa cuando uno enfrenta una experiencia cercana a la muerte. Yo tuve que someterme a una operaci贸n muy dura a los quince a帽os. Tuve tuberculosis en la columna vertebral y me quitaron una v茅rtebra y dos discos. Ah铆 aprend铆 que el cuerpo, que una misma, que la vida es muy fr谩gil. Todo es tan vulnerable. Lo 煤nico en lo que podemos ser verdaderamente fuertes es en nuestro compromiso de crear belleza o, para ponerlo en tus t茅rminos, cultivar el jard铆n. En eso es en lo que creo que tenemos que trabajar juntos.

Porque lo que hace el fascismo hoy, m谩s que cualquier otra cosa, es da帽ar nuestra fe en nosotros y en la humanidad, someti茅ndonos constantemente a representaciones horribles de lo humano. Pienso en Trump, en las cosas que dice, y en los que votaron por 茅l. Es tan vergonzoso ver a tantos millones de personas mostrar que no les importa nada m谩s que ellas mismas. Cuando lo ves una y otra vez, empiezas a pensar que la humanidad est谩 podrida. Ese es un pensamiento muy, muy peligroso, que desemboca en una actitud nihilista o c铆nica, para la cual ya no hay nada por lo que valga la pena luchar, nada que merezca nuestro tiempo, nuestra energ铆a, nuestro sacrificio.

Yo creo que esto proviene de una concepci贸n neoliberal profundamente equivocada sobre lo que significa ser humano, esa es la fuente del fascismo actual. El neoliberalismo dice que somos narcisistas, calculadores, cretinos ego铆stas. Pero yo creo que los humanos tambi茅n somos amables, solidarios, tambi茅n ayudamos a quienes lo necesitan. As铆 es como creamos sentido, sin el cual no podr铆amos vivir. La moral neoliberal quiere refutar esto y el fascismo representa un escalamiento de esa refutaci贸n.

Pero volvamos a tu met谩fora del jard铆n, me gusta. Digamos que le encontramos significado a la vida cultivando el jard铆n, s铆, pero cultiv谩ndolo juntos, compartiendo la belleza del jard铆n. Porque es demencial la imagen de dedicar la vida a cultivar un jard铆n hermoso sin tener con qui茅n compartirlo. Es est煤pido. Necesitamos a los otros para que el jard铆n signifique algo. Y lo cultivamos no a pesar de su fragilidad, sino precisamente porque su fragilidad es bella. Eso es lo que nos hace humanos. Y es algo que el fascismo quiere que olvidemos: que somos seres que existen para crear belleza en contra de todas las dificultades. Esto es importante porque nuestra pol铆tica debe surgir de este n煤cleo de pensamiento, de este coraz贸n.

Cuando pones la definici贸n fundamental de lo que significa ser humano en esos t茅rminos, puedes dirigir tu energ铆a pol铆tica en la direcci贸n opuesta al fascismo. Si el fascismo nos hace perder la fe en la humanidad, entonces la oposici贸n al fascismo se debe tratar de recuperarla. Eso quise hacer con Juntos. Si logramos sanar ah铆, entonces podremos encontrar la motivaci贸n, el impulso para resistir y producir una acci贸n pol铆tica significativa.

-Encuentro en tu escritura m煤ltiples ecos de Hannah Arendt. En tu idea, por ejemplo, de que necesitamos repudiar la sensaci贸n de que no importa lo que hagamos, no tendr谩 consecuencias, de que todo es demasiado peque帽o o ya es demasiado tarde. T煤 insistes en recordarnos que un aspecto fundamental de la condici贸n humana es nuestra capacidad de reinventarnos y al hacerlo, como dec铆a Arendt, crear algo nuevo. Las salidas al estado actual de cosas no van a aparecer por generaci贸n espont谩nea, necesitan ser creadas, construidas. Para empezar, dentro de nosotros mismos, en nuestra capacidad de comprometernos, de tener fe.

-Eso es algo que he notado mucho, no solo en m铆 sino en otros, y es algo de lo que casi no hablamos, pero deber铆amos hacerlo. 驴Realmente creemos en lo que decimos?, en lo que decimos, ya sabes, cuando hablamos de esta o aquella acci贸n pol铆tica. Algunos de nosotros hablamos incluso de una revoluci贸n. 驴Realmente lo creemos?, 驴o solo estamos repitiendo lo que hemos escuchado o lo que creemos que tenemos que decir? Hay mucha falta de fe en los intelectuales, mucha falta de entusiasmo en los activistas tambi茅n. No digo que en todos, desde luego, pero en muchos, incluso presiento que en la mayor铆a de ellos.

Estamos viviendo una especie de fin de los tiempos, hoy hasta podemos calcular cu谩ndo acabar谩 el planeta. Eso nos deja con un sentimiento de 驴y entonces para qu茅? No hay una utop铆a, no hay un dogma, as铆 que para qu茅 luchar. Mi principal argumento en Juntos es que incluso si al final no hay nada, existe la alegr铆a de estar juntos, la alegr铆a de la lucha, la alegr铆a de la amistad pol铆tica; eso es lo que hace que valga la pena. Nos han contado nuestra propia historia de una manera horrible, muy reduccionista. Sabemos que el socialismo fue vencido, sabemos que toda la gente idealista termin贸 del lado perdedor. Hemos escuchado esta historia de derrota tantas veces que hemos olvidado por qu茅 toda esa gente estaba luchando en primera instancia. Mucha gente no habla ni transmite la experiencia de la alegr铆a que se vive cuando nos juntamos para dar una batalla pol铆tica.

Otro problema es la idea de la esperanza. Todo el mundo pide que le den esperanza, incluso los activistas pol铆ticos. Y yo pienso, no s茅, en los vietnamitas cuando la invasi贸n estadounidense: 驴ellos ten铆an esperanza? No lo creo. O pienso en muchos otros ejemplos, no s茅, Cuba. 驴Ped铆a el Che Guevara que le dieran esperanza? Pienso que detr谩s de tanto pedir esperanza hay una falta de convicci贸n. Escuchamos tantas historias de derrota que hemos olvidado las historias de fe. La fe no requiere pruebas, requiere milagros. Hemos olvidado que somos capaces de crear milagros a ras de suelo.

Un ejemplo reciente ocurri贸 en Turqu铆a, poco despu茅s de un temblor terrible. Una regi贸n del tama帽o de Austria qued贸 completamente destruida. No sabemos cu谩ntas personas murieron porque el gobierno fue muy tramposo con la informaci贸n y los n煤meros. Sin embargo, a los pocos d铆as, grupos de personas, sobre todo activistas de izquierda, acudieron a ayudar, a tratar de regenerar la vida donde ya no quedaba nada. Pero, de verdad, nada. Hoy, junto con los damnificados y los supervivientes, han logrado no solo crear sentido sino poder pol铆tico ah铆, donde era necesario, en el lugar de la cat谩strofe.

La fe pol铆tica necesita milagros pol铆ticos. Solo es posible crear esos milagros cuando vas al lugar de los hechos, donde est谩n las dificultades. Los milagros no ocurren en el an谩lisis o en el discurso pol铆tico, ocurren trabajando hombro a hombro con otras personas. Yo creo que la acci贸n pol铆tica en nuestros tiempos debe orientarse en esa direcci贸n. Hay mucha discusi贸n sobre la falta de agencia en la pol铆tica contempor谩nea y sobre la falta de movimientos masivos. Yo creo que la agencia pol铆tica solo se puede desarrollar trabajando en la vida real, en lugares y con personas concretas, juntos.

-Al principio de Juntos hablas de la necesidad de un nuevo vocabulario emocional para el progresismo, lo que me sorprendi贸 un poco, porque una cr铆tica muy frecuente a los progresistas de hoy es que son demasiado emocionales o que son hipersensibles. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha acu帽ado un grito de guerra antiprogresista: 鈥溌 los hechos no les importan tus sentimientos!鈥. Tambi茅n me sorprendi贸 porque para m铆 la pol铆tica progresista, en t茅rminos hist贸ricos, siempre ha significado una defensa de la racionalidad en la vida p煤blica, no una pol铆tica de las emociones.

-Es una muy buena pregunta. Parte de por qu茅 escrib铆 Juntos fue como reacci贸n al hecho de que la pol铆tica de las emociones ha sido dominada por los fascistas populistas de derecha durante los 煤ltimos diez a帽os; en Turqu铆a, durante los 煤ltimos veinte a帽os. Y hemos llegado a un punto en el que, por desgracia, los hechos no bastan para convencer a la gente. Creo que se reduce a una pregunta filos贸fica: 驴qu茅 es m谩s importante, convencer o movilizar?, 驴y c贸mo lo logras? Est谩 la cuesti贸n de la racionalidad, ciertamente, y tenemos que discutirla. Necesitamos un plan muy racional sobre qu茅 hacer y hacia d贸nde ir. Pero luego, en el camino, est谩 el problema de movilizar a la gente porque, como todos sabemos, existe este letargo, esta especie de inercia pol铆tica, a pesar del sufrimiento y la injusticia que estamos viviendo. Entonces, 驴c贸mo movilizas a las masas y c贸mo llamas a la gente a la acci贸n pol铆tica? A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de un nuevo vocabulario emocional para la pol铆tica progresista.

-Mencionaste que Juntos no es un libro escrito con enojo -como lector lo agradec铆 mucho-. Dices que hemos sobrestimado el valor del enojo en la pol铆tica a costa de menospreciar el valor de poner atenci贸n.

-S铆, pero, 隆ah!, el enojo es tan dulce鈥 Lo deja todo tan claro, en un instante. Y es maravilloso porque te hace sentir empoderada. Pero no creo que sea sostenible, no puedes estar enojada todo el tiempo. Y tal vez la atenci贸n pueda darnos suficiente espacio para calmar el enojo y, en su lugar, mejor, asumir un compromiso. En vez de depender de la emoci贸n fugaz de la ira, podemos comprometernos a hacer cosas, a participar en una acci贸n pol铆tica continua. La expresi贸n excesiva de la ira, especialmente en las redes sociales, crea una ilusi贸n de acci贸n pol铆tica y eso es peligroso, porque la gente siente 鈥渁h, ya hice lo que me tocaba鈥 cuando tuitea algo furioso. Lamentablemente, hemos aprendido que las redes sociales no son nada cuando no hay acci贸n pol铆tica en la calle; si se combinan con la acci贸n pol铆tica, son m谩gicas, pero cuando no hay nadie en la calle, las redes sociales son solo millones de c谩maras de eco. Hacer eco de una ira que no crea acci贸n pol铆tica no significa mucho para m铆, para ser honesta.

-Tu libro puede leerse casi como un manual sobre c贸mo reconstruir un 鈥渘osotros鈥 en clave democr谩tica, sobre c贸mo crear dentro de nosotros mismos un espacio donde la resistencia contra el autoritarismo pueda arraigar. Voy a usar un t茅rmino que generalmente se usa de forma despectiva, pero no lo digo en ese sentido: por momentos lo sent铆 tan urgente e 铆ntimo que me pareci贸 como una especie de libro de autoayuda pol铆tica. He le铆do varios libros sobre populismo autoritario, retroceso democr谩tico, fascismo, pero nunca hab铆a le铆do algo tan personal, perceptivo y sensible sobre esos temas.

-Cuando lo dices as铆, para ser completamente franca, no suena tan horrible. Cuando alguien m谩s me dijo que era como un libro de autoayuda, me ofend铆: 鈥溌o lo es!鈥 Pero luego pens茅 鈥渂ueno, si ayuda a alguien, est谩 bien; no seamos demasiado arrogantes al respecto鈥. Yo creo que escrib铆 un libro de filosof铆a pol铆tica pero, s铆, en un registro muy personal.

Quiz谩 yo no deber铆a decirlo, pero es un libro escrito con humildad鈥 No, espera, no es la palabra adecuada. D茅jame ponerlo de otra manera. Yo creo profundamente en la igualdad. Entonces, escribo para mis iguales. No quiero darle lecciones a nadie ni pretender que yo s茅 m谩s. Escribo desde mi convicci贸n en la igualdad. Y eso crea una sensaci贸n de intimidad en mi escritura, como si fuera una conversaci贸n personal. Si escribo sobre el agotamiento es porque estoy agotada. Si escribo sobre la desesperaci贸n es porque estoy desesperada. Si escribo sobre la p茅rdida de fe en la humanidad es porque he estado muy cerca de perderla. Escribir este libro fue mi manera de comprometerme a recuperar esa fe y de compartir c贸mo pude recuperarla. Si a la gente le ayuda a encontrar una manera de volver a creer en s铆 misma, est谩 muy bien, porque esa es la 煤nica salida a la locura moral y pol铆tica que estamos viviendo.

Todo esto es muy personal para m铆. Detr谩s de todo lo que he escrito est谩 todo lo que he vivido. Quiz谩s tambi茅n sea porque soy mujer, no s茅, pero me lo tomo muy personal. Tuve que irme de mi pa铆s, me despidieron de mi trabajo, me humillaron, me atacaron, me amenazaron, me hostigaron, etc茅tera. Y pas茅 por todas esas cosas como persona. Tal vez por eso estoy escribiendo desde un lugar que es muy emocional. Y creo que muchas personas tambi茅n viven la pol铆tica como algo emocional. No es que digan 鈥渆stos son los datos, as铆 que elijo esta postura pol铆tica鈥. No, para nada, no funciona as铆. Ves ni帽os migrantes ahogarse en el mar y sientes que es insoportable verlos. O escuchas algo y te hace sentir de una manera que te moldea pol铆ticamente. Entonces, pues s铆, si puedo decirlo as铆: Juntos viene del fondo de mi coraz贸n.

-Quiero volver al tema de la utop铆a. Vivimos en una 茅poca tremendamente dist贸pica. Entiendo por qu茅, en este contexto, podemos desarrollar cierta nostalgia por la imaginaci贸n ut贸pica. Sin embargo, tambi茅n est谩 la historia. Y esa nostalgia corre el riesgo de volverse c谩ndida o incluso boba. La imaginaci贸n ut贸pica ha dejado muchos cad谩veres en el cl贸set de la historia鈥

-Es verdad.

-驴C贸mo derrotar el esp铆ritu dist贸pico de estos tiempos recuperando el valor de la imaginaci贸n ut贸pica sin volvernos tontos 煤tiles, apologistas, o al menos sin ser ingenuos?

-Bueno, es un peligro que quiz谩 debamos correr. Yo he visto reacciones muy interesantes de las audiencias cuando he presentado mis dos libros m谩s recientes. Con C贸mo perder un pa铆s el p煤blico estaba muy atento, concentrado, o quiz谩 estaba angustiado, aterrorizado, pero estaba ah铆 al cien por ciento, escuchando. Con Juntos, en cambio, especialmente al principio, he visto que el p煤blico se convierte un poco en una multitud de fil贸sofos reyes, se echa para atr谩s, no est谩 muy presente, llega demasiado r谩pido a sus conclusiones, incluso etiqueta mis argumentos como ingenuos. Y pienso: 隆cu谩nto miedo tiene la gente de ser percibida como ingenua! No solo por los dem谩s sino incluso por s铆 misma, qu茅 f谩cil es hacer la maniobra c铆nica y decir 鈥渁y, esto es tan ingenuo鈥. S铆, bueno, cuando estamos ocupados en tratar de sobrevivir, 隆ojal谩 pudi茅ramos darnos el lujo de no ser ingenuos!

No podemos evitar por completo que las utop铆as sean peligrosas. Pueden terminar siendo un cementerio de ideales y pueden costar mucha sangre. Aun as铆, necesitamos alg煤n tipo de inspiraci贸n para crear alternativas al estado actual de las cosas. Crearlas no es una tarea f谩cil, hay todo tipo de peligros y riesgos. Pero debe haber una manera. Por eso hablo tanto de atenci贸n, de compromiso, de convicci贸n, de hacer el trabajo de la acci贸n pol铆tica, un trabajo a veces aburrido e incierto. Tal vez soy un poco reformista en ese sentido. Qu茅 palabra tan desagradable, no es para nada emocionante. Pero creo que ah铆 es donde est谩 la humanidad en este momento: tenemos que enfrentar los hechos, tenemos que lidiar con la verdad, tenemos que hacer el trabajo. Ser conscientes de nuestros l铆mites, pero tambi茅n de nuestro potencial. Tal vez quiero que la gente sea m谩s racional y por eso hablo tanto de emociones.

-D茅jame compartirte algo muy personal que me pas贸 con tu libro. Conforme iba leyendo Juntos, me sent铆a muy persuadido por tu escritura, por tu voz, aunque fuera esc茅ptico aqu铆 y all谩 ante algunas de tus ideas, a la posibilidad de una revoluci贸n anticapitalista exitosa, por ejemplo. Pero a pesar de mi desacuerdo con tal o cual argumento, me sent铆a muy identificado con la intenci贸n, con el prop贸sito de tu argumentaci贸n. Y entonces llegu茅 a la parte en la que hablas de la gente cuya incredulidad termina por hacerla caer en la par谩lisis, la gente que es tan esc茅ptica que sus dudas dejan de ser una fuente de inter茅s o curiosidad para convertirse en algo que las vuelve incapaces de imaginar o de cambiar. Y entonces ca铆 en cuenta: necesito dudar de mis propias dudas. M谩s all谩 de los puntos espec铆ficos de mi desacuerdo, me sent铆a representado en el empe帽o, en la b煤squeda, en la met谩fora del coraz贸n como una fuerza de supervivencia.

-隆Ay, dios m铆o!, muchas gracias. 鈥淣ecesito dudar de mis propias dudas鈥 es la mejor retroalimentaci贸n que he recibido de un lector. Esta entrevista se est谩 volviendo muy personal, pero yo tambi茅n tuve muchas dudas despu茅s de escribir C贸mo perder un pa铆s. Porque cuando encaras al fascismo, cuando piensas larga y duramente en 茅l, cuando pasas un a帽o escribiendo un libro al respecto y luego otro a帽o hablando sobre el libro, empiezas a pensar que la humanidad est谩 jodida, empiezas a dudar de tu fe en ella. Pero uno no puede vivir con esa duda tan grande. Tuve que encontrar una manera de sobrevivir emocional, intelectual e incluso f铆sicamente. No es un clich茅 cuando digo que es muy personal. S铆, tuve que ponerme de pie otra vez, mirarme en el espejo y decir 鈥渢odav铆a hay un motivo para vivir鈥. Y ese motivo es el amor, es la alegr铆a, es la belleza, es la satisfacci贸n de hacer cosas los unos por los otros. Hay un motivo para vivir, hay un motivo para escribir, hay鈥

-隆El coraz贸n! Quiero decir, la verdad que la met谩fora del coraz贸n trata de comunicar.

-Es el pathos, s铆. No parece que tengamos un pathos, as铆 que quiz谩 estoy tratando de crear uno. Para los j贸venes, por ejemplo, que intentan salvar el planeta de la crisis clim谩tica, porque quieren vivir, tener un futuro, y est谩n tratando de hacernos entender a todos que debemos hacer algo ahora o de lo contrario vamos a perder el planeta, y lo perderemos mucho antes de lo que pensamos. 隆Tienen todos estos datos cient铆ficos, pero a煤n no pueden convencer a la gente de lo que est谩 sucediendo frente a sus ojos! Cada a帽o las temperaturas promedio son m谩s altas, hay m谩s incendios forestales, sequ铆as, inundaciones, hambrunas, a帽o tras a帽o los 谩rboles crecen m谩s en el norte y cada vez menos en el sur. Tenemos que desarrollar la capacidad de conectar toda esa informaci贸n y esa experiencia con las emociones que realmente puedan impulsar la acci贸n pol铆tica. Por eso necesitamos un pathos: porque los hechos no bastan. Tambi茅n necesitas la pasi贸n, el coraz贸n. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, definir ese coraz贸n, crear esa pasi贸n. En cierto modo estoy tratando de escribir una po茅tica de la pol铆tica para el siglo XXI.

-En Juntos mencionas El secreto de Santa Vittoria (1969). Es una pel铆cula sobre la resistencia en un peque帽o pueblo italiano invadido por los nazis, sobre el valor de la uni贸n en circunstancias muy, muy adversas. En tu interpretaci贸n, esta historia nos brinda una representaci贸n inusual del hero铆smo: no como el logro de un individuo valiente y 煤nico, sino como algo que puede lograr una comunidad de personas asustadizas, comunes y corrientes. En tus t茅rminos, El secreto de Santa Vittoria no se trata del hero铆smo del le贸n sino del hero铆smo de las ovejas, y elaboras un argumento contundente en torno a esa distinci贸n, una propuesta para acabar con la veneraci贸n narcisista, cruel e incluso est煤pida del h茅roe-le贸n y para abrazar, en cambio, la modesta dignidad igualitaria de las ovejas hero铆nas. Es una haza帽a de ingenio filos贸fico, 驴c贸mo fue que se te ocurri贸?

-隆Porque yo estoy asustada todo el tiempo! La gente piensa que soy muy valiente, pero no lo soy. Estoy muerta de miedo y estoy segura de que mucha gente tambi茅n lo est谩. Las cosas son jodidamente aterradoras, no es de extra帽ar que todo el mundo tenga miedo. 驴Por qu茅 no lo tendr铆amos? Con la crisis clim谩tica, la pol铆tica, la econ贸mica, todo. Como una persona de miedos, s茅 que no existe tal cosa como 鈥渆nfrentar鈥 o 鈥渧encer tus miedos鈥 o superarlos. Solo aprendes a administrarlos, a vivir con ellos, y pens茅 que este es un conocimiento que debe nutrir la acci贸n pol铆tica. Todos tenemos miedo, pero cuando estamos juntos podemos ser fuertes, como las ovejas.

-Las ovejas son peque帽as, d茅biles, pero su fuerza viene de sus n煤meros y de su capacidad de actuar coordinadamente. Como la gente de Santa Vittoria, que hace un plan para cuando vengan los nazis e intenten llevarse el vino del pueblo, y se apegan a 茅l, todos act煤an en conjunto para que el plan funcione. No quiero decir que las ovejas tienen la virtud de la 鈥渙bediencia鈥 o la 鈥渄isciplina鈥, porque esas palabras tienen connotaciones pol铆ticas horrendas, pero s铆 que hay una virtud en su comportamiento鈥

-S铆, tal vez no sea obediencia o disciplina, sino fe en el otro, un instinto de perseverancia, una convicci贸n en lo que est谩n haciendo y en hacerlo juntos. Despu茅s de todo, 驴qu茅 m谩s puedes hacer? El mundo entero no es muy diferente de Santa Victoria. Tenemos muy pocas opciones y ninguna es tan buena. Pero tenemos que hacer algo, contra viento y marea, y ver qu茅 pasa. Nadie puede traer el cielo a la tierra, pero eso no significa que todos debamos resignarnos a que el mundo sea un infierno. Hay una frase que me encanta y que repito todo el tiempo: puede que no haya una victoria final, pero tampoco hay una derrota definitiva. No importa que sepamos que no habr谩 una victoria final, de todas formas tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, incluso si no creemos en ello al cien por ciento.

-驴En qui茅n piensas exactamente cuando escribes sobre la idea pol铆tica o, mejor dicho, la emoci贸n pol铆tica de estar juntos? El filo de la pregunta corta por ambos lados: los que est谩n en el otro bando tambi茅n pueden estar viviendo la emoci贸n pol铆tica de estar juntos.

-Esa es una pregunta muy dif铆cil. La primera parte de mi respuesta es que a veces los humanos son simplemente insoportables, 驴no? La estupidez de algunas personas, la ignorancia, la crueldad, la hipocres铆a, la mansedumbre, la taca帽er铆a, la torpeza, todo. Sin embargo, tenemos que tomar una decisi贸n frente a eso. Perm铆teme decirlo de esta manera: creer en Dios requiere perdonar mucho a Dios. Por los desastres naturales, por todo tipo de injusticias, por la muerte de ni帽os, etc茅tera. Creo, en consecuencia, que si queremos mantener nuestra fe en la humanidad tambi茅n debemos aprender a perdonar a los humanos.

La segunda parte de mi respuesta es que una persona hermosa o un acto hermoso pueden alterar poderosamente nuestra percepci贸n y ayudarnos a olvidar muchas cosas. Hay una econom铆a en la emoci贸n humana, en el mundo emocional, y hay que entenderla. Confiar en los humanos es en realidad m谩s seguro que no confiar en ellos. Se necesita menos energ铆a para estar decepcionado que para simplemente desconfiar de la gente.

-Esa respuesta raya en lo teol贸gico. Tu idea del perd贸n suena cristiana, implica creer en la posibilidad de la redenci贸n.

-Bueno, la teolog铆a es una fuente de conocimiento, no deber铆amos menospreciarla. En el fondo, yo soy una poeta, pero diluyo mi escritura para producir novelas o libros como Juntos. No me siento tan lejos de la teolog铆a, aunque no creo que mi idea del perd贸n sea exactamente teol贸gica en el sentido que dices. Porque yo escrib铆 Juntos para personas como yo, no para las personas que eligen ser crueles. 驴Esas personas viven entre nosotros? S铆, pero yo no dir铆a que estamos juntos, con ellas. En cualquier caso, Juntos es un primer paso para hablar de nosotros. Ya luego pensaremos en los Goliat y los malvados.

-Mientras le铆a Juntos sent铆a que zigzagueaba entre dos actitudes filos贸ficas: entre un tipo de realismo, digamos, a la George Orwell, por aquello del poder de encarar hechos desagradables; la otra no s茅 muy bien c贸mo caracterizarla, tal vez la llamar铆a constructivista, y la ilustrar铆a con una cita de Karl Popper: 鈥渆l mundo no nos entra por la vista, nos sale por la mirada鈥. 驴Dir铆as que tu posici贸n consiste en habitar la tensi贸n creativa entre una y otra filosof铆a?

-No soy muy fan de Karl Popper, pero entiendo tu punto. D茅jame responder haciendo referencia a mi novela The Time of Mute Swans (Arcade, 2017). Es sobre el golpe militar en Turqu铆a en 1980 y cuenta esa historia a trav茅s de dos ni帽os. Cuando estaba terminando esa novela, sent铆 una obligaci贸n moral muy fuerte de no darle un final tr谩gico; no de darle un final feliz, pero s铆 un final que ofreciera alg煤n tipo de inspiraci贸n. Creo que quienes nos dedicamos a escribir tenemos ese deber moral, no de ser optimistas sino de no hacer m谩s profunda la tragedia del mundo. Puede ser que eso que identificas como mi constructivismo provenga de sentir esa responsabilidad. Quiz谩 eso me haga una peor escritora, aunque tal vez tambi茅n me haga una mejor persona. Es una elecci贸n dif铆cil, sobre todo si el significado de tu vida es escribir. Pero as铆 es, creo que siempre escojo ser mejor persona.

-Bueno, hay una diferencia entre ser realista y ser c铆nico. Una cosa es tener el 鈥減oder de encarar hechos desagradables鈥 y otra, muy diferente, es quedarse ah铆, solamente mir谩ndolos, regode谩ndose en cu谩n desagradables son鈥

-隆Exacto! George Orwell fue un tipo que ten铆a ese poder y decidi贸 ir a Espa帽a y unirse a la lucha contra el fascismo durante la guerra civil. No solo encar贸 la verdad desagradable, escogi贸 hacer algo al respecto.

FUENTE: Carlos Bravo Regidor / Gatopardo

