–

De parte de Nodo50 September 17, 2022 281 puntos de vista

Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Regina Pérez

La masacre de Panz√≥s, una de las primeras matanzas que realiz√≥ el Ej√©rcito antes de que iniciara la pol√≠tica contrainsurgente, implementada por el Estado guatemalteco para combatir al movimiento guerrillero, llega 42 a√Īos despu√©s a los tribunales de justicia, en donde por primera vez una jueza escuchar√° los testimonios de las v√≠ctimas.

Han pasado m√°s de 44 a√Īos de dicha masacre, que se registr√≥ el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panz√≥s, ubicado en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz. Ese d√≠a, soldados dispararon de manera indiscriminada en contra de ind√≠genas Q‚Äôeqchi‚Äô que reclamaban la regularizaci√≥n de sus tierras en la Plaza en la cabecera municipal.

La respuesta a dicha petición fueron las balas. En 1997, familiares solicitaron la exhumación de las víctimas en Panzós, Alta Verapaz, que fue realizada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y fue una de las primeras cuatro investigaciones forenses que solicitó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), ente patrocinado por las Naciones Unidas.

Los n√ļmeros sobre las v√≠ctimas var√≠an, pero seg√ļn el informe de la CEH murieron en la Plaza y en su intento de huir al menos 54 personas. Entre las personas muertas, estaba Adelina Caal, quien es conocida como ‚ÄúMam√° Maqu√≠n‚ÄĚ, nombre que mujeres refugiadas en M√©xico adoptaron para su organizaci√≥n en 1990.

El pasado 8 de septiembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo ‚ÄúA‚ÄĚ, a cargo de la jueza Claudette Dom√≠nguez, se esperaba que testigos de los hechos, muchos de ellos de avanzada edad, declararan sobre lo ocurrido el 29 de mayo de 1978, en el municipio de Panz√≥s, cuando campesinas y campesinos Q‚Äôeqchi‚Äô llegaron a la plaza municipal para pedir que se aclarara la situaci√≥n de las tierras que hab√≠an pasado a manos de Flavio Monz√≥n, quien fue alcalde de Panz√≥s durante la √©poca de la contrarrevoluci√≥n, en 1954.

De Panz√≥s se han escrito libros y publicado varios documentales donde se relatan los hechos como ‚ÄúLa √öltima Masacre Colonial‚ÄĚ de Greg Grandin y ‚ÄúLa Masacre de Panz√≥s, etnicidad, tierra y violencia‚ÄĚ, de Victoria Sanford. Tambi√©n el documental ‚ÄúMorir para ganar la vida‚ÄĚ de la Asociaci√≥n Comunicarte, que relata y recopila testimonios de las v√≠ctimas.

Manuel Farf√°n, director de la Asociaci√≥n de Familiares Detenidos y Desaparecidos (FAMDEGUA), organizaci√≥n que se constituye como querellante, indic√≥ que el caso de la masacre de Panz√≥s a√ļn est√° en su fase de investigaci√≥n en el Ministerio P√ļblico (MP) y que todav√≠a no est√°n perfilados los presuntos responsables.

Sin embargo, se decidi√≥ tomar la declaraci√≥n anticipada de las y los testigos, porque hay personas de avanzada edad que est√°n enfermas y que fueron testigos presenciales de la masacre; otras han fallecido por enfermedad com√ļn y otros incluso por Covid-19, es por eso que desde hace a√Īo y medio han gestionado con el MP que puedan dar su declaraci√≥n anticipada.

Farf√°n indic√≥ que este caso muestra el retardo de la justicia, que se ve no solo en lo ocurrido en Panz√≥s sino en las masacres de Las Dos Erres y Los Josefinos, en Pet√©n y el caso Creompaz, en el que FAMDEGUA ha sido querellante, sobre la desaparici√≥n forzada de cientos de personas cuyas osamentas fueron encontradas en la Zona Militar N√ļmero 21 en Cob√°n, Alta Verapaz.

‚ÄúLos hechos fueron hace 38, 40 a√Īos y muchas personas o testigos han estado falleciendo por enfermedades, debido a su edad y la preocupaci√≥n es que perdamos los testimonios y que no se pueda resguardar esa informaci√≥n‚ÄĚ, indic√≥.

‚ÄúSi tierras quieren, la van a tener pero en el camposanto‚ÄĚ

El municipio de Panz√≥s est√° ubicado en el Valle del Polochic, una regi√≥n ubicada al noroccidente del pa√≠s, entre la Sierra de las Minas y la Sierra Santa Cruz, ocupada principalmente por poblaci√≥n maya Q‚Äôeqchi‚Äô, donde a finales del siglo XIX se favoreci√≥ el despojo de comunidades y se promovi√≥ el acaparamiento de tierras por parte de terratenientes, principalmente europeos, seg√ļn el informe ‚ÄúLa violaci√≥n de los derechos humanos en el valle del Polochic‚ÄĚ, de UDEFEGUA.

A partir de la Reforma Agraria, impulsada por el gobierno de Jacobo √Ārbenz Guzm√°n, los campesinos Q‚Äôeqchi‚Äô iniciaron su lucha por la propiedad de la tierra. Alrededor de 1964, comunidades asentadas en la orilla del Polochic se organizaron para reclamar t√≠tulos de propiedad al Instituto Nacional de Transformaci√≥n Agraria (INTA), sin embargo, estas tierras fueron adjudicadas a Flavio Monz√≥n, quien fue alcalde municipal de Panz√≥s en 1954 y que control√≥ el poder municipal hasta los a√Īos 70. Con el tiempo se convirti√≥ en uno de los m√°s grandes terratenientes de la zona.

En 1978 aument√≥ la capacidad organizativa de las y los campesinos en torno al reclamo de sus tierras. El 29 de mayo de 1978, cientos de ni√Īas, ni√Īos, mujeres y hombres cargando sus instrumentos de labranza ped√≠an aclarar la situaci√≥n de las tierras y quer√≠an hablar con el alcalde, Walter Overdick, quien estaba con funcionarios municipales en la sede de la municipalidad, resguardada por miembros del Ej√©rcito, armados con ametralladoras.

Seg√ļn lo publicado por la CEH, tambi√©n hab√≠a soldados en el techo del edificio, en el techo de la Iglesia y sobre el sal√≥n municipal. De acuerdo con el testimonio de una persona, un soldado que estuvo en la Plaza afirm√≥ ‚Äúsi tierras quieren, la van a tener pero en el camposanto‚ÄĚ.

Hay varias versiones de c√≥mo inici√≥ el tiroteo, seg√ļn la Comisi√≥n. Unas personas indicaron que comenz√≥ cuando ‚ÄúMam√° Maqu√≠n‚ÄĚ empuj√≥ a un soldado que le imped√≠a el paso y otros afirman que fue debido a que la gente empujaba tratando de ingresar a la Municipalidad. El teniente que dirig√≠a la tropa dio las √≥rdenes de disparar.

Muchas de las personas que huyeron del lugar de los hechos se refugiaron en el barrio La Soledad y otros malheridos murieron en la huida y sus cadáveres fueron encontrados en el río Polochic.

Recorrido del caso en Tribunales

En 1997 se realizaron las primeras exhumaciones, cuando viudas de las v√≠ctimas se acercaron a Famdegua para solicitar que se buscaran los restos de sus seres queridos y se localizaron 34 osamentas en dos fosas, que correspond√≠an a ni√Īos, mujeres y hombres.

La primera denuncia en este caso la presentaron familiares en el Juzgado de Paz de Panz√≥s, en 1997. Fue cuando comenz√≥ el proceso de b√ļsqueda de justicia que hasta la fecha no tiene a ninguna persona detenida.

Posteriormente se solicitó el traslado de la investigación a los Juzgados de Mayor Riesgo en la ciudad de Guatemala para darle continuidad.

En 2011, Walter Overdick, quien era el alcalde de Panz√≥s cuando ocurri√≥ la masacre, declar√≥ ante el Juzgado Primero de Alto Riesgo. Seg√ļn su declaraci√≥n, en la finca de Carlos Wholers se planific√≥ pedir ayuda al Ej√©rcito ante el temor de los terratenientes por el clamor de los campesinos que ped√≠an tierra.

De acuerdo con el testimonio de Overdick, publicado en Prensa Libre, el 27 de mayo, dos días antes de la masacre, el Ejército se instaló en el salón municipal, a la espera de una orden para ejecutar a los líderes y al día siguiente empezó un operativo para capturar a los dirigentes, con tal de sacarles información.

Al enterarse de las capturas, los campesinos se dirigieron al municipio para indagar por ellos, iban con palos y machetes, declar√≥ el alcalde. Seg√ļn la CEH, hab√≠a ni√Īas, ni√Īos y mujeres quienes llevaban sus ‚Äúsus instrumentos de trabajo, machetes y palos‚ÄĚ. Una persona que particip√≥ en esa manifestaci√≥n indic√≥ que no quer√≠an pelear con nadie sino que aclararan la situaci√≥n de la tierra. Overdick indic√≥ que solo el ej√©rcito ten√≠a armas.

En 2014 declar√≥ tambi√©n, en anticipo de prueba, Juan Maqu√≠n Caal, hijo de Adelina Caal, ‚ÄúMam√° Maqu√≠n‚ÄĚ, quien narr√≥ que √©l junto a su madre y otros campesinos provenientes de Secboch y Cahaboncito llegaron a la municipalidad de Panz√≥s para intentar hablar con el alcalde y entregarle una petici√≥n. Cuando llegaron a la sede municipal, ya estaba rodeada de soldados.

Por ahora no se ha podido escuchar a las y los testigos ya que la audiencia del pasado 8 de septiembre se tuvo que suspender pues en el juzgado de Cobán, donde darían su anticipo de prueba, no había un espacio adecuado para recibir a los cinco testigos. Además, una testigo no se pudo ubicar y otra no acudió porque su hija estaba enferma. La audiencia se ha reprogramado.

Farf√°n indic√≥ que los familiares de las v√≠ctimas quieren que se investiguen los hechos, es por eso que han acudido a tribunales a m√°s de 40 a√Īos de la masacre, porque demuestra que el Estado ha querido ocultar y obstaculizar las investigaciones para que se pueda obtener justicia.

Nosotros no podemos olvidar lo que ha sucedido en la historia de Guatemala, que ha sido dolorosa y aunque los padres o abuelos hayan fallecido, quedan sus hijos y es necesario buscar justicia y que los responsables paguen, indicó el director de Famdegua.