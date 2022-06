–

El colectivo Sobrevivientes del Terrorismo de Estado Autoconvocados, integrado por ex-presos y presas pol铆ticas sobrevivientes de la 煤ltima dictadura militar, c铆vica y eclesi谩stica, present贸 una denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamando al Estado Argentino el cumplimiento de las leyes reparatorias 24043, 25914, 24411, 26564 y 26913, al considerar 芦que se trata de un resarcimiento del Estado Argentino a las v铆ctimas por los cr铆menes de lesa humanidad y no se les puede exigir la carga de la prueba a las v铆ctimas porque son hechos sucedidos en un contexto de clandestinidad y terror禄. En la misma l铆nea, remarcan: 芦ni la justicia ni la verdad ni la compensaci贸n econ贸mica reparan las p茅rdidas ni todo el dolor padecido, pero s铆 importan un reconocimiento a la dignidad de las v铆ctimas y sus familias; y las dilaciones para otorgar los beneficios de las leyes reparatorias no tienen justificaci贸n禄. Por ANRed.

La presentaci贸n realizada a la Secretaria Ejecutiva de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, interpone 芦en tiempo y forma denuncia contra el Estado Argentino por la violaci贸n de los arts. 1, 2, 5 inc. 1, art. 11 inc.1, art. 24, art. 25 de la Convenci贸n Americana de DD.HH禄, al encontrarse 芦legitimados para interponer la presente por el art. 44 de la Convenci贸n禄, y 芦a los fines de denunciar el incumplimiento de las leyes reparatorias N 潞 24043, N 潞 25914, N 潞 24411, N 潞 26564 y N 潞 26913 por parte del Estado Argentino禄.

En la misma l铆nea, desde el colectivo Sobrevivientes del Terrorismo de Estado Autoconvocados agrega: 芦los denunciantes, v铆ctimas del terrorismo de Estado, hemos presentado ante la Secretar铆a de DD.HH. de la Naci贸n Argentina toda la documentaci贸n requerida por ley para acceder a las indemnizaciones que nos corresponden. Tengamos presente que las leyes en cuesti贸n no exigen instancia judicial alguna para el otorgamiento del beneficio solicitad. Pese a ello, nos solicitan elementos probatorios a los que s贸lo se puede acceder mediante el ingreso a los expedientes donde se tramitan las causa por cr铆menes de lesa humanidad, lo que ha llevado a varias v铆ctimas a constituirse en querellantes en los tribunales penales. No obstante, estos juicios est谩n tambi茅n demorados y muchas de las v铆ctimas no est谩n en condiciones de esperar que se dicte sentencia en esas causas禄.

Asimismo, se帽alan: 芦entendemos que los beneficios concedidos por violaciones a los derechos humanos constituyen el cumplimiento de una obligaci贸n internacional del Estado Argentino, a partir de las decisiones de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso 鈥淰el谩zquez Rodr铆guez鈥 (29/07/1988). Hay que tener en cuenta la raigambre de los documentos internacionales que conforman la estructura normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Resoluci贸n 28/92 de la CIDH, entre otros), la Declaraci贸n Americana de los Derechos y deberes del hombre, la Convenci贸n Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben cumplirse tomando en cuenta los est谩ndares interamericanos y las normas de derecho internacional aplicables. Por lo tanto, es deber del Estado argentino garantizar la aplicaci贸n de los derechos humanos atendiendo a las particulares y a las necesidades de protecci贸n de las personas, en nuestro caso, atendiendo a la vulnerabilidad de nuestro grupo禄.

Tambi茅n, recuerdan: 芦adem谩s, el reclamo de las v铆ctimas comprende a la llamada ley Ulloa (Ley N潞 25.914) con relaci贸n a 茅sta, no acuerdan someterse a pericias revictimizantes para probar las secuelas que han quedado luego de las torturas, secuestro de familiares, entre otras situaciones traum谩ticas禄.

Por todo lo manifestado, es que exigen ante la CIDH: 芦el inmediato cumplimiento de la ley vigente antes de que sea demasiado tarde para la integridad y la salud de nuestra gente; y la no judicializaci贸n de las leyes reparatorias. Por 煤ltimo, subrayar que ni la justicia ni la verdad ni la compensaci贸n econ贸mica reparan las p茅rdidas ni todo el dolor padecido, pero s铆 importan un reconocimiento a la dignidad de las v铆ctimas y sus familias; y las dilaciones para otorgar los beneficios de las leyes reparatorias no tienen justificaci贸n芦, finaliza la presentaci贸n, acompa帽ada de 芦un listado de personas que se han presentado, en tiempo y forma, para acceder a los beneficios de las leyes reparatorias禄, teniendo en cuenta que 芦se trata de un resarcimiento del Estado Argentino a las v铆ctimas por los cr铆menes de lesa humanidad y no se les puede exigir la carga de la prueba a las v铆ctimas porque son hechos sucedidos en un contexto de clandestinidad y terror芦.