De parte de Indymedia Argentina April 19, 2023

Por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad se enfoc贸 en la declaraci贸n de cinco mujeres trans y travestis v铆ctimas de la dictadura.

Por Mar铆a Eugenia Ludue帽a. Edici贸n: Ana Fornaro.

Por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad se enfoc贸 en la declaraci贸n de cinco mujeres trans y travestis v铆ctimas de la dictadura en el Pozo de Banfield. Tambi茅n particip贸 una testigo experta travesti, la activista Marlene Wayar. En la jornada 101 del juicio por delitos perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como causa Brigadas, brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata Carla Fabiana Guti茅rrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra Gonz谩lez, Analia Vel谩zquez y Marcela Viegas Pedro, sobrevivientes, contaron a los jueces (Walter Venditti, Esteban Rodr铆guez Eggers y Ricardo Basilico) que estuvieron cuando eran muy j贸venes en el Pozo de Banfield, uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires bajo el Terrorismo de Estado.

En la misma investigaci贸n, ya hab铆a declarado Valeria del Mar Ram铆rez. Valeria fue la primera mujer trans que se convirti贸 en querellante en esta misma causa y dio su testimonio en la jornada 88 de este juicio, donde cont贸 las violencias y tormentos sufridos, tambi茅n en el Pozo de Banfield. Los acusados son Jaime Smart (a quien durante la transmisi贸n se lo ve铆a por la pantalla hablando por celular mientras una de las v铆ctimas declaraba), Jorge Antonio Berg茅s, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos Mar铆a Romero Pav贸n, Juan Miguel Wolk, H茅ctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo.

De acusadas a querellantes

En la jornada de este martes 18 de abril las cinco mujeres trans/travestis que declararon como v铆ctimas contaron que sufrieron la privaci贸n de su libertad en lo que luego supieron fue el centro clandestino Pozo de Banfield. Que sufrieron abusos, violaciones y diversos tipos de violencia sexual y psicol贸gica. A muchas las obligaron a trabajar y las secuelas de los tormentos que padecieron permanecen hasta hoy. En sus relatos recordaron a muchas otras con las que compartieron cautiverio. Y dejaron en claro que ellas son sobrevivientes y que su declaraci贸n es tambi茅n una forma de lograr Memoria, Verdad y Justicia para todas aquellas que quedaron en el camino y murieron a edades tempranas a causa de la violencia estructural, que continu贸 bajo otras formas pasada la dictadura c铆vico militar.

Esa persecuci贸n y criminalizaci贸n que siguieron sufriendo, llev贸 muchas veces a travestis y trans a la justicia como acusadas. Este martes, despu茅s de muchos a帽os, al menos algunas de ellas por fin pudieron contar lo que les pas贸 y ser escuchadas en el escenario judicial desde otro enfoque.

La audiencia dur贸 5 horas y fue transmitida a trav茅s de Youtube por La Retaguardia y Pulso Noticias, dos medios cooperativos que cubren este juicio que inici贸 en 2020. Fue una de las sesiones que convoc贸 mayor cantidad de p煤blico.

鈥淓n t茅rminos simb贸licos la audiencia de hoy fue muy contundente porque parte de lo que venimos diciendo desde distintos lugares es que durante el Terrorismo de Estado parte de la persecuci贸n tambi茅n incluy贸 al colectivo travesti trans鈥, dijo a Presentes la Auxiliar Fiscal Ana Oberlin. 鈥淪abemos que sufrieron violencia antes y despu茅s del Terrorismo de Estado pero eso no quita que hayan sido sometidas a los mismos dispositivos, como muestran estos cinco testimonios de v铆ctimas travestis y trans鈥.

Oberlin es abogada especializada en Derechos Humanos, G茅nero y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecidxs. Ella considera que 鈥渓a contundencia de estas declaraciones est谩 dada porque esto que ellas mismas contaron hoy, no hab铆a tenido un reflejo dentro de una de las las cuestiones m谩s importantes que tiene Argentina como son los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando adelante. Esto marc贸 la sistematicidad de la persecuci贸n a este colectivo hacia muchas m谩s personas que las que logramos que lleguen a juicio hoy. En t茅rminos de lesa creo que hay un antes y despu茅s. Es la primera vez que hay un grupo tan grande de v铆ctimas que son escuchadas. Ojal谩 este sea un primer paso y otros tribunales hagan lugar a esos planteos. Que tenga un reflejo y quede inscripto en una sentencia como parte de lo que pas贸 en Terrorismo de Estado鈥.

Para ellos nosotras 茅ramos monstruos

La primera en declarar fue Fabiana Guti茅rrez. Lo hizo por videconferencia, desde Italia, adonde lleg贸 huyendo de las violencias hace m谩s de 40 a帽os. Carla cont贸 que era una adolescente cuando fue llevada al Pozo de Banfield.

鈥淓n una de las noches que empec茅 a trabajar en la calle, yo era muy chica, viv铆a cerca de La Tablada, ten铆a 14 o 15 a帽os, empec茅 a trabajar en la ruta. En 1976 o 1977 fui llevada en un coche particular, yo era menor, lloraba, fui detenida a la fuerza. Fue la primera vez que me detuvieron. Me sacaron del auto a las patadas, me tiraron en un lugar que no se podr铆a decir que era una celda.

Nunca fui registrada. Hab铆a otras chicas, me dec铆an no vayas a decir que sos menor porque es peor.

Me sacaron los zapatos, me dejaron media desnuda. Para comer ten铆amos que pedirles que por favor nos dieran las sobras, y ten铆amos que pagarles con sexo. Si quer茅s comer ten茅s que hacer eso. Hacer esto era chuparle el pene. A veces te daban un mate cocido o un pedazo de pan.

Tres noches estuve ah铆 adentro. Cre铆a que me llevaban por prostituta. La primera noche me encontr茅 ah铆 con otras colegas, me dieron fuerzas.

Yo viv铆a enfrente de los cuarteles de Tablada y en la rotonda conoc铆 a Claudia Lescano, que ya no est谩 m谩s.

La auxiliar fiscal Ana Oberlin le pregunt贸 si recordaba otros nombres.

Estaba Estrellita, La Mu帽eco, La Juje帽a, Paola Alagastino, con quien nos conocemos hace a帽os. Estaba la Maricela. Quedamos pocas, muchas de las chicas murieron. Fui varias veces detenida, esa fue la primera鈥.

En una de las veces que me pegaron con un palo en la cabeza estuvo la Meri conmigo. Ellos nos daban patadas, nos dec铆an putos de mierda. Cuqui L贸pez, La Perica, Norma correcaminos. Todas nos pon铆amos apodo. Yo era Fabiana la ca帽ito. Me acuerdo de la Judith. De la Luli. De todas no me puedo acordar porque pasaron m谩s de 40 a帽os.

Yo era menor, cuando desaparec铆 mi mam谩 se dirigi贸 a los cuarteles de La Tablada para ver si pod铆a saber algo de m铆. El oficial le dijo: no le habr谩 pasado nada. Yo sal铆 al tercer d铆a la primera vez.

No quer铆a involucrar a mi familia, tener un hijo homosexual era la verg眉enza del barrio. Me fui a lo de mi madrina a Villa Madero. Estaba cansada de estar en los calabozos, para ellos 茅ramos animales pero cuando quer铆an sexo nos ven铆an a buscar a nosotras. Ten铆an problemas psicol贸gicos porque nos terminaban pidiendo sexo oral o anal a cambio de un pedazo de pizza. No nos pod铆amos negar, si te negabas te mataban a palos.

Fabiana cont贸 que anduvo por distintos lugares del pa铆s hasta que decidi贸 irse a Italia en 1986.

Me vine sola. Nosotras nos acostumbramos a todo. Nosotras nos rompemos por las cosas que nos pasaron y nos hicieron. Que hoy se haga Justicia por nosotras es algo que ganamos despu茅s de tantos a帽os de saber que no est谩n m谩s las chicas鈥, dijo Fabiana con la voz quebrada.

Ustedes sabr谩n que trabajamos en Panamericana, nos atropellaron y muchas tambi茅n fallecieron ah铆. Empezar en otro pa铆s no es f谩cil. Yo tuve suerte despu茅s de haber sufrido tanto y encontrar gente, trabajar en un restaurante. De la Argentina tengo lo peores recuerdos de mi vida por las injusticias que sufr铆. Para ellos nosotras 茅ramos monstruos. No se puede entender c贸mo nos trataban. Haces sexo con una persona y a la vez la odias, no se puede entender. Creo que ten铆an problemas psicol贸gicos. Yo vi cuando le doblaban los brazos a una compa帽era. O cuando me pegaron un palazo en la cabeza, que me dej贸 secuelas hasta hoy, la cabeza toda hinchada, el cr谩neo astillado. Un amigo me llev贸 al hospital Salaberry. Hasta el d铆a de hoy sigo teniendo dolores, pierdo la memoria a veces, sigo tomando pastillas. Son cosas que pasaron y cosas que quedan dentro de nosotras. Por m谩s que somos fuertes a veces nosotras mismas nos rompemos.

Ellos hac铆an lo que quer铆an con nosotras

Paola Leonor Alagastino fue la segunda testigo, tambi茅n por videconferencia desde Espa帽a. Cont贸 que ten铆a 17 a帽os cuando la llevaron de Camino de Cintura, la metieron adentro del ba煤l de un Falcon Blanco, en el invierno de 1977, y la llevaron a la Brigada de B谩nfield, donde funcion贸 este centro clandestino.

鈥淐uando me bajaron, pens茅 que me iban a matar. Gracias a Dios no sucedi贸 eso. Pero fui maltratada, violada, me pegaron con palos. Algunos estaban ah铆 de civil y algunos llevaban esas ropas no de polic铆a, sino una ropa gris con botas negras. Ten铆amos miedo, nos trataban mal, nos insultaban, nos dec铆an de todo. Quer铆an sexo y si no hab铆a sexo, eran palos.

Nos daban el borde de la pizza. Nos dec铆an puto, maric贸n, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ah铆 y qui茅n los va a buscar.

Escuch谩bamos la picana a las chicas y chicos en otro piso arriba. Era un infierno todo eso. A Fabiana la agarraron y le pegaron con palos en la cabeza. No les importaba nada de nosotras, peor que un animal nos trataban.

Nos d谩bamos cuenta cuando llegaban al lugar los militares por esas botas que hac铆an ruido. Pum, pum. Gritaban y le daban picana. Nosotras pens谩bamos que nos tocaba. Hubo palo, violaciones, hambre, fr铆o, insultos. Horrible lo que pasamos. Adem谩s de Fabiana recuerdo a Yenny, M贸nica, Estrellita. Pero ellas no est谩n mas con nosotras. Fallecieron todas. Estaba Maricela, est谩 viva. Somos pocas. Perica. Cuqui. Marcela que falleci贸 hace 2 o 3 a帽os. Carla. Una vez me hicieron pasar a la oficina del comisario. Me mostraron una foto y me preguntaron: 驴La conoc茅s a ella?

Cuando le preguntaron c贸mo sab铆a que a las secuestradas le aplicaban picana, cont贸 que se daba cuenta por las l谩mparas y luces, que sub铆an y bajaban, y por los gritos.

Est谩bamos en un lugar como si fuese que no exist铆amos.

Quer铆an sexo y si la persona no quer铆a, ven铆an palos y m谩s palos. No era sexo, eran violaciones. Ellos hac铆an lo que quer铆an con nosotras. A estos putos hay que matarlos, dec铆an.

Despu茅s me qued贸 miedo hasta de salir a hacer las compras.

Cuando llegu茅 a Espa帽a fui la personas mas feliz del mundo porque sabia que no iba a sufrir m谩s.

Continuamente se sent铆a la muerte

Anal铆a Vel谩zquez, tercera testiga, declar贸 de modo presencial, sentada ante una mesa desde donde colgaba una bandera del Archivo de la Memoria Trans, que permaneci贸 durante las declaraciones de las dos v铆ctimas siguientes. El Archivo de la Memoria Trans colabora con esta investigaci贸n aportando datos de personas trans y travestis sobrevivientes que fueron v铆ctimas del Terrorismo de Estado.

鈥淵o ten铆a 22 o 23 a帽os. Fui secuestrada de la casa de mi familia y llevada al Pozo de Banfield, donde estuve en varias oportunidades. Por lo general siempre nos llevaban de madrugada.

He pasado todo tipo de torturas, tambi茅n psicol贸gicas. Me han violado. He escuchado cosa muy horribles por las noches. Ellos dec铆an 鈥渕谩quina鈥, se sab铆a que eso era picana, y advert铆an que en cualquier momento me pod铆a pasar. En una oportunidad me hicieron desnudar, llegu茅 a conocer una cama el谩stica, toda de metal. Dec铆an que ya me iba a tocar.

Cuando quer铆an nos sacaban de la celda y nos hac铆an hacer strip tease, quer铆an que bail谩ramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo estar con una compa帽era y nos sacaban fotos y nos preguntaban cu谩l de las dos era m谩s linda. Me he negado. Estaba muy nerviosa, siempre fui de temperamento nervioso. Y creo que el cuadro de ella estaba puesto en una de las oficinas del comisario. Esa chica se llamaba Claudia Lescano, creo que ya no esta.

Entre 1976 y 1978 estuve 6 o 7 veces en ese lugar. Recuerdo a Paola Leonor, Fabiana. Perica. Claudia Maderna. Judith.

No solo 茅ramos travestis ni trans sino que hab铆a otras mujeres que hac铆an lo mismo que nosotras. En ese lugar sufrimos tortura, hambre, frio. Dorm铆amos sobre papel de diario. No nos daban de comer. Si bien a mi me atend铆a mi familia, no com铆a porque soy muy delicada. Estaba siempre como鈥.enojada.

Mi familia me pon铆a un abogado para saber cual era mi destino y ese abogado me encontraba. Mi madre y mi hermana hac铆an h谩beas corpus.

De d铆a estaban polic铆as y de noche militares. Me sacaban de madrugada y me ba帽aba con agua fr铆a.

Continuamente se sent铆a la muerte, se o铆an los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres, se帽oras y chicos que lloraban. Mam谩 no me abandones, gritaban.

Todo eso pasaba en el Pozo de B谩nfield. Era un lugar como una pocilga.

Mi nombre de pila era Maricela. Tuve que hacer juicio para ser reconocida como mujer y como argentina. He salido en diarios, en revistas, en el noticieron, en televisi贸n. Exist铆a una revista que se llamaba Asi. Mi familia estaba muy asustada porque se dec铆a que yo era una delincuente, no lo era. El barrio estaba convulsionado. Ellos te inventaban causas, hac铆an lo que se les ocurr铆a con nosotras.

Nos soltaban de madrugada. Me llevaban a una estaci贸n de trenes, yo iba pidiendo plata para poder llegar a mi casa. Nunca sab铆a d贸nde estaba, por donde sal铆a.

A veces estaba 15 d铆as, o 30, 60 y a veces hasta 90 d铆as nos ten铆an tiradas en esos lugares.

Anal铆a cont贸 al Tribunal que en un momento tuvo que te帽irse el pelo de negro y salir del pa铆s por Misiones para cruzar a Foz do Iguaz煤 en Brasil. De ah铆 se fue a San Pablo, anduvo por R铆o de Janiero. Despu茅s volvi贸 a la Argentina y cay贸 presa. Y se fue a Europa.

驴C贸mo me siento despu茅s de todo esto que vivi? Con muchos miedos, con muchos temores que no se van. A veces no duermo, tengo pesadillas. He vivido en lugares muy oscuros. Tengo eso. Soy muy nerviosa.

La abogada de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Coleen Torres, le pregunt贸 si sab铆a la edad de los ni帽os que mencion贸 en su testimonio, cuyos gritos escuchaba,

-Tendr铆an 6 o 7 a帽os.

Ahora vas a saber lo que es bueno

A Marcela Viegas Pedro, como cualquier persona que va a declarar despu茅s de haber sufrido a帽os de violencias, le temblaba la voz. Cont贸 que cuando estaba por cumplir 15 a帽os fue secuestrada en Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires, adonde lleg贸 escapando de Rosario (Santa Fe).

-Fui detenida, desaparecida y despu茅s pude volver otra vez. Fue entre fines de 78 y principios del 79. Tuve que ir a trabajar a Camino de Cintura, por persecuci贸n en Rosario.

Una de mis amigas en Florencio Varela, que colaboraba con la polic铆a, me ofreci贸 de ir a trabajar a su lugar. Era un lugar en la ruta donde hab铆a un mont贸n de f谩bricas. Todas las noches ten铆a que pagar un canon al patrullero y cada tanto hacer favores sexuales. Cuando me agarraron yo dije: hoy me toca hacer el favor sexual.

Esa noche fue diferente porque cuando estoy adentro del patrullero me ponen unas bolsas de cebolla en la cabeza, me llevan no se ad贸nde, me entregan a otras personas no s茅 a qui茅nes. Termino en una celda. Y me acuerdo de todas las palabras: Ahora vas a saber lo que es bueno, puto.

Al d铆a siguiente empez贸 el calvario. Sistem谩tica y met贸dicamente todos los d铆as me ven铆an a buscar. Me pon铆an una capucha. No s茅 ad贸nde iba. Ten铆amos una venda y yo pod铆a espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me pon铆an 220 (electricidad).

Ellos quer铆an que yo dijera los nombres de los chicos con los cuales sal铆a, su domicilio y de qu茅 hablaban, pero mi 煤nica relaci贸n con ellos era sexual, no conoc铆a sus nombres. Adem谩s de eso tambi茅n me violaban. Y despu茅s me volv铆an a la celda.

Cuando Oberlin, la fiscal auxiliar, le pregunt贸 si recordaba a alguna persona, Marcela dijo que ten铆a muy fresca la imagen de un morocho de cejas gruesas.

El que me viola. Y el que empalaba. Porque me met铆an esos palos negros en la cola, hasta que ten铆a hemorragias y despu茅s me volv铆an otra vez a la celda. No tengo mucha noci贸n si sub铆amos o baj谩bamos.

No sabia si era ma帽ana, tarde o noche. El lugar tenia una sola bombita y no hab铆a luz. Perd铆 la noci贸n del tiempo ah铆 adentro. Una amiga me dijo cu谩nto estuve ah铆: 17 d铆as.

Soy una persona que mide 1,77 y pesa entre 78 y 80 kilos y sal铆 con 40 kilos.

Gracias a mi amiga Gina Vivanco y estoy ac谩 pudiendo contar, ella ya no est谩 m谩s.

Se escuchaba m谩s gente ah铆 adentro. Como de gente de mi misma edad, 15 o 16 a帽os.

Yo tenia un noviecito que me llevaba en el auto y me esperaba en la vereda de enfrente (de donde trabajaba). Cuando vio que me met铆an ah铆, le fue a contar a Gina, era el lugar donde ella hac铆a el arreglo.

La persecuci贸n dur贸 hasta hace poco. Hace unos a帽os me hicieron un reconocimiento por ser una mujer trans sobreviviente, y desde esa muestra est谩 mi foto colgada en la Universidad Nacional de Rosario. Nosotras no tenemos 40 a帽os de democracia, tenemos 12, desde que se aprob贸 la Ley de Identidad de G茅nero.

Los militares se van, empieza una 茅poca de democracia pero ah铆 llegan las contravenciones. Es una hijaputez que nos pongan prostituci贸n y vagancia. Yo iba a trabajar todas las noches porque por ser travesti no me iba a dar trabajo nadie.

Vagancia no era porque ten铆a que hacer eso para poder pagar mi techo, mi comida, sustentarme.

Me quedaron secuelas de las reiteradas empaladas. Estuve medicada. Hay un medicamento que puede cortar esa problem谩tica. No ten铆a continencia. Me hacia pop贸 encima. Me da mucha verg眉enza.

Trabajo esclavo y abuso sexual

Julieta Alejandra Gonz谩lez fue la 煤ltima de las testigas v铆ctimas. En su declaraci贸n, cont贸:

鈥淵o tendr铆a 19 o 20 a帽os, fue en 1977 o78. Nosotras en ese tiempo ejerc铆amos la prostituci贸n en Acasusso, San Isidro. Nos dijeron que subi茅ramos a un auto, subimos, nos llevaron a San Mart铆n. Ahora vas a ver, me dec铆an. Me hab铆an agarrado de los pelos. Te voy a pelar. Como a la madrugada viene un hombre. Ah铆 no nos quer铆an.

En el segundo calabozo, despu茅s del traslado, nos trajeron dos colchones azules de lana. Ten铆an pelos y co谩gulos de sangre. A la ma帽ana nos sacan, estaba medio de noche a煤n, que hici茅ramos el mate cocido. Nos preguntaron su sab铆amos cocinar.

Al Negro (Claudia G贸mez) y a Judith los ponen a picar cascotes. A la ma帽ana vemos que era grande el lugar. Ten铆an como dos fosas donde nos hac铆an lavar los autos. Ten铆an barro, pero adentro muchos ten铆an sangre. Siempre recuerdo mucha sangre en un Falcon amarillo. Nos hac铆an cocinar, lavar la ropa, lustrar borcegos. Tambi茅n abusaban sexualmente de nosotras.

En un momento escuch谩bamos llorar a una chica. Y despu茅s escuchamos llorar a un beb茅. Y despu茅s la chica no se escuch贸 mas y el beb茅 tampoco. Como que naci贸 el bebe. Ten铆a unos repulmones porque lloraba fuerte. Pensar que nosotros estuvimos en ese nacimiento, dec铆amos despu茅s. Gritos de gente joven se escuchaban. Chicas y chicos. Cuando gritaban se sent铆a como que la luz sub铆a y bajaba.

Cuando nos llevaban a tener relaciones, no nos pod铆amos negar. Pasaba tambi茅n en las comisar铆as. En otro momento, recuerdo que una vez en la Panamericana, cuando se estaba construyendo, nos llevaron y nos hicieron violar por todos los soldados, despu茅s nos soltaron, ese d铆a no nos llevaron presas.

Yo pude verlos a muchos a la cara. Ellos te manoseaban toda, los pechos, en ese tiempo no exist铆a silicona ni pr贸tesis, nos pon铆amos anticonceptivas de mujeres, te crec铆a el pelo. Pasaban y te manoseaban. Nos llevaban al calabozo, despu茅s de limpiar, a la tarde. Una vez bajo y estaba esta persona. Ven铆, yo le dec铆a no, no. Me agarr贸 del brazo y me lo dobl贸. S铆 que vas a ir, me tira del pelo y me mete en una pieza. Ah铆 tuve que hacer lo que 茅l quiso.

La mirada de Etchecolatz

Una vez que estaba viendo la tele me pareci贸 que hab铆a visto a uno de esos militares. La mirada era muy penetrante. Lo ten铆amos as铆 enfrente la noche que llegamos. Y cuando lo enfoca la televisi贸n, la mirada que vi era como volver el tiempo, lo estaban juzgando. Cuando dicen en la tele 鈥渆l famoso Pozo de Banfield鈥, ah铆 me doy cuenta que estuve detenida ah铆.

-驴Sabes el nombre de esa persona?, le pregunt贸 Oberlin.

Ellos dec铆an era Etchecolatz. Yo lo tuve ah铆 enfrente. Cuando lo enfocaban la mirada era la misma que cuando lo conoc铆. Para mi era la misma persona, pero ya vieja. La mirada era la misma.

Mi mam谩 me encuentra como a los 15 d铆as de estar ah铆.

A veces escucho ruidos, el llanto del beb茅. Los gritos me hacen mal, m谩s si son gritos desesperados. Una cosa es gritar de alegr铆a pero el grito de dolor es diferente. Me hace recordar a ese lugar, siempre.

Marlene Wayar, testiga experta

En la audiencia de este martes, la activista travesti, ceramista y psic贸loga social Marlene Wayar declar贸 como testiga de contexto. En noviembre de 2020 hab铆a declarado en el mismo rol ante la Corte Interamericana de DDH en el juicio hist贸rico por el asesinato de la activista trans hondure帽a Vicky Hern谩ndez Honduras.

Marlene explic贸 al Tribunal algunos conceptos para enmarcar la hasta hace poco invisible persecuci贸n del colectivo travesti trans y el impacto social del accionar del Terrorismo de Estado. Habl贸 del perfil de ciudadano obediente, enmarcado en la heterosexualidad obligatoria, que entronizaban las fuerzas armadas.

鈥淗ay una cuesti贸n jer谩rquica en la que podemos ver que como grupo poblacional destinatario de una pol铆tica especifica de persecuci贸n van a ser destinadas a polic铆as locales porque no suponen un peligro tan intenso como supone el perpetrador que son los polos gremiales, sindicales, estudiantiles que participan del activismo pol铆tico particular. Tenemos que enmarcar esto, ver el sistema sexogen茅rico espec铆fico鈥, explic贸 Wayar. 鈥淪i no nos enmarcamos en esto, no vamos a poder analizar cu谩l es la pertinencia, la particularidad y la especificidad de este llamado proceso de reorganizaci贸n nacional. Esta fuerza opresora busca sobre todo un hombre familiero, que vaya de casa al trabajo, que no haga juntas masivas. Se entiende a disidencias sexuales en ejercicio de prostituci贸n como una amenaza al sistema familiar cristiano鈥.

Para la activista y te贸rica travesti, los relatos de esta 茅poca van a cambiar respecto de los anteriores o posteriores. 鈥淪e empieza a elegir a hacer una inteligencia para saber qui茅nes son travestis y sacarlas de sus casas. Es f谩cil encontrarlas en la calle, en zonas de prostituci贸n. Al sacarlas de sus hogares, se hace efecto de visibilidad que estas personas son peligrosas, nocivas o contagiosas como el discurso que se pretende contra los activismos pol铆ticos鈥.

Wayar considera que estas pr谩cticas que vincularon a travestis y trans con ideas de peligrosidad social, abonaron a un estigma que llega hasta nuestros d铆as. 鈥淓so surti贸 un efecto arrollador de car谩cter masivo. Lo que observamos en las estad铆sticas es que personas travestis y trans empiezan a ser expulsadas de su hogar ni bien asumen su identidad de g茅nero, en promedio a los 13 a帽os. Empiezan a quedar en situaci贸n de calle. Esto es un efecto de toda esta propagando previa que se ha hecho con tanta crueldad durante el proceso genocida鈥, explic贸.

Es importante que una travesti cuente

Record贸 a Lohana Berkins cuando dijo que hubo una generaci贸n postdictadura que no s贸lo se cambi贸 el nombre sino tambi茅n el apellido. En sus palabras: 鈥淗ay un proceso donde las masculinidades han obedecido a ese operativo normalizante de los procesos dictatoriales de cumplir con una moral determinada, incluso a costa del amor que se debe brindar un hijo o hija. Y esto no ven铆a sucediendo as铆 de manera masiva鈥.

Wayar habl贸 acerca de los usufructos de la caja chica de la polic铆a, de los diferentes usos, reales y simb贸licos, que se dio a esos cuerpos. 鈥淐on la idea de que nadie va a pedir explicaciones por ellas, se siembra que todas las personas que est茅n relacionadas con estos cuerpos tambi茅n son juzgables y est谩n contaminadas. Es importante que una travesti salga de un campo de concentraci贸n donde ha visto atrocidades y las cuente. Porque puede provocar un efecto. Despu茅s del proceso militar hemos tenido que escuchar miles de relatos. Pero una no ve que nuestros relatos interesen. Por eso la importancia trascendental hist贸rica porque es este juicio es de los primeros donde podemos escuchar estas voces. Nunca hemos tenido derecho a la verdad, a la justicia ni a la memoria, ni a sentir el respaldo de que nuestros cuerpos importan鈥, dijo y la sala la aplaudi贸.

鈥淓sos cuerpos eran casi un juego en manos de personas macabras acostumbradas al ejercicio de la tortura. Pod铆amos ser un ensayo. No son cuerpos que importen. Es el papel barato donde se puede bocetar algo que va a ser hecho con otra calidad en otros cuerpos que les interesa. Las razones no podemos saberlas porque no estamos en condiciones de entender鈥.

鈥淣o tenemos abuelas travestis. Vivimos un promedio de vida de 32 a帽os. Las generaciones posteriores no hemos podido conocer la picana porque no est谩n en las comisar铆as pero todas las otras formas que siguen vigentes, las hemos vivido鈥, record贸. 鈥淎caban de matar a una compa帽era en una comisar铆a en Pilar. Tenemos a Tehuel desaparecido鈥.

Y antes de cerrar, comparti贸: 鈥淗e tenido qu茅 pensar c贸mo venir a este juicio para no ser vista como una travesti libertina, porque est谩 la posibilidad de ustedes de mirarnos y juzgarnos. Tenemos derecho a la vida, a proyectos de vida leg铆timos, deseables, amables. Tenemos derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Por todas las muertas, que ni siquiera tienen una l谩pida, pido que las reconozcan por lo que quisieron ser鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2023/04/18/sobrevivientes-trans-y-travestis-declararon-ante-la-justicia-como-victimas-del-terrorismo-de-estado-en-el-pozo-de-banfield/