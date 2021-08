–

Este lunes, la justicia volvi贸 a revictimizar a lxs compa帽erxs que pudieron regresar de los vuelos clandestinos de junio de 1976 a Bah铆a Blanca, haciendo lugar a un pedido infundado de lxs defensorxs de represores de inspeccionar el avi贸n en el que lxs trasladaron. Sin embargo, lxs sobrevivientes que recorrieron el avi贸n lograron reconocerlo, echando por la borda la estrategia que pretende salvar de una condena al piloto genocida Juan Jos茅 Capella.

Los d铆as 10, 15 y 16 de junio, un avi贸n del ej茅rcito traslad贸 a 21 militantxs secuestradxs en las razias perpetuadas en Neuqu茅n capital, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Cipolletti y Cinco Saltos en busca de erradicar al PRT-ERP de la regi贸n. De esos vuelos clandestinos, piloteados por el genocida Juan Jos茅 Capella, quien iba acompa帽ado por Antonio Colombo -que no estuvo nunca imputado y a quien se admiti贸 como testigo en esta causa-, nueve compa帽erxs no regresaron y permanecen desaparecidxs: Jorge Asenjo, Carlos Chavez, Arlene Seguel, Susana Mujica, Alicia Adelina Pifarr茅, Cecilia Lilia Vecchi, Mirta Felisa Tronelli, Miguel 脕ngel Pincheira y Carlos Schedan.

En el marco del s茅ptimo juicio contra genocidas que se realiza en la provincia, los jueces Alejandro Cabral, Sim贸n Bracco y Alejandro Silva hicieron lugar al pedido de las defensas de los represores para someter a lxs sobrevivientxs de los vuelos clandestinos a revivir el tortuoso viaje del que sus compa帽erxs no volvieron. La medida, adem谩s de ser infundada puesto que la informaci贸n ya hab铆a sido ofrecida en las minuciosas declaraciones brindadas, cont贸 con el perverso ingrediente de aceptar a un ex piloto de Campo de Mayo que deber铆a estar imputado en el juicio que se est谩 llevando a cabo por los vuelos de la muerte como 鈥減erito experto鈥.

Hasta horas antes de la actividad, los jueces hab铆an decidido que 脡lida Sifuentes y Gladis Sep煤lveda no pudieran subir al avi贸n, debido a no ser sus casos juzgados en este tramo de la causa fragmentada en el a帽o 2008, pese a haber sido trasladas en esos mismos vuelos y con esxs mismxs compa帽erxs. Sin embargo, por la presi贸n ejercida desde diferentes 谩mbitos de la militancia, tuvieron que dar marcha atr谩s y admitirlas.

Esta inspecci贸n se llev贸 a cabo en el aeropuerto de Neuqu茅n con el mismo avi贸n que utilizaron los genocidas para los vuelos clandestinos, aunque con el motor y los asientos modificados, en dos etapas. Una primera en la que subieron los jueces con las defensas y con Carlos Mar铆a Mart铆nez Junor 鈥揺l piloto de Campo de Mayo durante la dictadura c铆vico, militar, eclesi谩stica, econ贸mica y judicial, que ya hab铆a sido aceptado como testigo y ahora como 鈥渆xperto鈥 en la materia-, acompa帽adxs por el representante de la fiscal铆a, a la que las querellas se negaron a participar precisamente por la participaci贸n de este 鈥減erito鈥. En la segunda etapa, subieron lxs sobrevivientxs de esos vuelos, que fueron torturadxs en el centro clandestino de detenci贸n, tortura y exterminio de Bah铆a Blanca y luego liberadxs, en este caso s铆 acompa帽adxs por las querellas y nuevamente los jueces, defensas y el fiscal.

Pese a la presentaci贸n de algunos obst谩culos 鈥揷omo que lxs hicieran subir por otro lado diferente al que lxs subieron los genocidas o que les pidieran reconocer el ruido de un motor cambiado-, lxs ex presxs pol铆ticxs pudieron confirmar que el avi贸n inspeccionado era el mismo en el que lxs trasladaron de manera clandestina.

Al salir, 脡lida Sifuentes, una de las sobrevivientxs que pretend铆a ser excluida de la actividad, expres贸 que pudo reconocer el avi贸n en el que lxs llevaron: 鈥測o tengo guardada la imagen, que fue la 煤ltima que tuve antes de que me vendaran definitivamente, fue un segundo, yo vi la trompa y la ubicaci贸n y el color que ten铆a el avi贸n, as铆 que fue como decir 鈥榚s esa la imagen鈥, y respecto de la sensaci贸n en su interior coincidi贸 bastante con la que ten铆a, aunque no con la distribuci贸n de los asientos que tiene ahora, antes hab铆a mucho m谩s espacio, si bien se notaba que era un espacio no muy grande, pero ahora vimos que hab铆an muchos asientos adentro鈥. En relaci贸n a la decisi贸n del TOF sobre su participaci贸n, dijo que 鈥渆n todo momento tuve ganas y necesitaba reconocer esa imagen guardada o confrontar esa imagen m铆a que tengo guardada con la imagen que nos iban a mostrar, y cuando me enter茅 que no iba a poder me gener贸 una gran frustraci贸n y adem谩s dudas, digo 驴cu谩l es la raz贸n por la que no puedo si ya aport茅 como testigo y justamente uno de los aportes fue haber podido ver el avi贸n?, 驴por qu茅 ahora se est谩 negando la posibilidad de que est茅? Me gener贸 impotencia y mucha incertidumbre; de todos modos me pareci贸 muy bueno y me ayud贸 mucho el acompa帽amiento que se gener贸, de todas las organizaci贸n de derechos humanos, de la prensa, amigos, familia, hubo como toda una movilizaci贸n, y el logro obviamente fue una tranquilidad, tener la posibilidad de eso que yo hab铆a decidido desde el primer momento cuando supe que ten铆a la posibilidad de ver el avi贸n donde supuestamente me hab铆an llevado a m铆 con compa帽eros y compa帽eras que hoy no est谩n鈥.

Gladys Sep煤lveda, por su parte, cont贸: 鈥渘os expresamos delante del tribunal y de nuestros abogados sobre c贸mo nos sentimos las ex detenidas en esos espacios y c贸mo a pesar de todo continuamos asistiendo en este acto de reclamar justicia; esperemos que sea nuestro 煤ltimo reconocimiento que hagamos, que el tribunal tenga suficientes elementos para dictaminar la justicia que todos esperamos y cerrar este largo cap铆tulo de tantos a帽os que hemos recorrido junto a la APDH, a todos los abogados que nos acompa帽aron y con los fiscales, para cerrarlo y para iniciar otras actividades que tenemos que hacer los que estuvimos detenidos en los 70鈥欌.

Dora Seguel, que fue trasladada clandestinamente junto a su hermana Argentina d铆as despu茅s que su hermana Arlene que contin煤a desaparecida, expres贸 que 鈥渇ue un momento muy duro para todos los ex detenidos saber que dos compa帽eras quedaban afuera de esta revisaci贸n ocular, poder constatar si era o no el avi贸n y es muy importante y reparador para nosotros porque ten茅s puras im谩genes mentales que ahora vos les pon茅s una imagen concreta, y si bien est谩 modificado, lo que viv铆s, lo que sent铆s es lo mismo, es ese el avi贸n, no hay duda鈥 y que 鈥減ude hablarle a los jueces y decirles con qu茅 necesidad nos hicieron vivir esa angustia de no saber que las compa帽eras pod铆an estar y ellos pidieron disculpas adelante de todos鈥.

Seguel relat贸 que 鈥測o me hab铆a sentado en un lugar y despu茅s me di cuenta que no era esa la ubicaci贸n, por los movimientos que hab铆a tenido el que le llev贸 un chocolate a Argentina que estaba descompuesta y otro para m铆, entonces yo digo 鈥榥o camin贸 tanto, era un trecho m谩s corto鈥, entonces me volv铆 a cambiar de lugar y despu茅s nos hicieron ver que, porque yo no chocaba con el asiento de adelante, entonces dicen 鈥榣as butacas podr铆an estar de otra manera, lateral鈥, entonces, pens谩ndolo as铆, era el avi贸n igual, era el espacio, todo el tiempo nos mov铆an con la cabeza hacia abajo hasta llevarnos al asiento, y sacarnos del asiento hasta la puerta para bajar, y entend铆 por qu茅 nos aprisionaban la cabeza, era por la altura del avi贸n, y es la altura que tiene, s铆 o s铆 te ten茅s que agachar, yo pens茅 que era para que no los vi茅semos a ellos a trav茅s de la venda y en realidad era porque el techo lo ten茅s ah铆鈥.

Pedro Maidana, que a partir de ese vuelo pas贸 cinco a帽os en cautiverio, asegur贸 que 鈥渆st谩n todas las condiciones que marcan las coincidencias de que este es el avi贸n que nos traslad贸鈥 y explic贸: 鈥en mi caso particular, tranquilamente yo pude haber viajado amarrado, tirado como estaba tirado en el piso ah铆 en la sala inmediatamente aleda帽a a la puerta de ingreso鈥. Remarc贸 que 鈥hay sensaciones muy cruzadas que se nos vienen a la memoria en la medida que tambi茅n escuchaba el relato de mis compa帽eras que hab铆an sido trasladadas en otros vuelos o que volvimos en ese vuelo de Bah铆a Blanca, pero yo creo que con todas estas coincidencias sobran los elementos para que los jueces tomen una decisi贸n de que este fue el avi贸n que nos traslad贸, que fue usado para muchas actividades de los jerarcas de la dictadura del comando en Bah铆a Blanca, para trasladarse y para venir incluso a instaurar y perfeccionar el centro clandestino de detenci贸n en Neuqu茅n, y mientras tanto nos trasladaban a nosotros a Bah铆a Blanca, mientras ellos se quedaban ac谩, iban a Las Lajas, iban a Jun铆n, seguramente para redondear tambi茅n la detenci贸n, secuestro y peligrosidad, por ejemplo, de un compa帽ero nuestro que estaba haciendo la colimba all谩, Jos茅 M茅ndez, que despu茅s fue traslado a Neuqu茅n y con los meses desapareci贸, fue secuestrado del penal de Rawson donde est谩bamos, y fue secuestrado tambi茅n por las fuerzas de la dictadura, habr谩 sido interrogado, torturado y habr谩 dado su batalla y su resistencia final de manos de estos genocidas y c贸mplices que nosotros queremos encausar, condenar y escrachar para que nuestra historia, la historia de la militancia social y pol铆tica del Alto Valle de R铆o Negro y Neuqu茅n, sea recordada y que estos compa帽eros nunca sean olvidados y que sean condenados todos los genocidas que participaron y sean escrachados todos aquellos c贸mplices que estuvieron de acuerdo y colaboraron de alguna manera en la ejecuci贸n de sus siniestros planes鈥.

En relaci贸n al acompa帽amiento en esta actividad impuesta por la justicia, Maidana resalt贸 que 鈥渆s muy reconfortante, muy fortalecedor tener siempre a nuestras compa帽eras y compa帽eros que militan en distintos organismos de derechos humanos, partidos pol铆ticos, est谩n y estuvieron comprometidos desde hace muchos a帽os con nuestra historia, presentes, d谩ndonos fuerza y cant谩ndonos y d谩ndonos esta necesaria vitalidad que a煤n tenemos que tener para seguir luchando y pidiendo por los 30 mil compa帽eros desaparecidos, 30 mil compa帽eros que est谩n presentes en nuestra historia cotidiana; muchas gracias por el esfuerzo y todo el compromiso, porque estar en el aguante, estar todos los mi茅rcoles siguiendo instancias de las audiencias y comunic谩ndolas es s煤per importante para nosotros, porque aunque estemos a 100 km de ac谩 necesitamos siempre la informaci贸n y toda la vitalidad de la que nos nutre la comunicaci贸n alternativa y comprometida鈥.

Le茅 todas las cr贸nicas del juicio 鈥淓scuelita VII鈥 ac谩

#NiOlvidoNiPerd贸nNiReconciliaci贸n

#FueGenocidio

隆30.400 compa帽erxs detenidxs desaparecidxs, PRESENTES!