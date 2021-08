–

Miguel A. Montes 5 Agosto 2021

Antes de empezar y para que no haya equ铆vocos, vamos a aclararnos con un par de preguntas y respuestas.

驴El planeta est谩 en peligro si no se revierte la emisi贸n de Gases de Efecto Invernadero 鈥揋EI-?.

S铆, es un problema ineludible y si no se interviene a tiempo nuestro h谩bitat est谩 en riesgo de extinci贸n.

驴La clase obrera podemos revertir el cambio clim谩tico reciclando y cambiando de h谩bitos de consumo dentro del capitalismo?. No, en ning煤n pa铆s capitalista se ha conseguido. En ninguno se han democratizado los sistemas alimentarios, energ茅ticos, y de transporte que contaminan y siguen controlados por los amos del capital. El capitalismo es el problema.

Aclarado esto, entremos en materia.

脥NDICE

El problema no es la carne

No es la humanidad ni el proletariado, es la burgues铆a

Huelga por el clima, la crisis y deslocalizaci贸n de los GEI

La clase obrera es la que paga y requetepaga

Garz贸n, el desconocedor de la dieta alimentaria de la clase obrera

Greta, el icono de la 鈥渂urgues铆a verde鈥

El FMI, mentor del capitalismo verde: 隆pagad malditos proletarios!

El capitalismo no puede invertir el cambio clim谩tico

Los verdes en el poder. Alemania y EE.UU.

La crisis energ茅tica es una manifestaci贸n de la crisis del capitalismo

Crisis ecol贸gica del capitalismo y lucha de clases

No se puede dejar la ecolog铆a en manos del capitalismo

Teor铆as capitalismo verde anticipadas por la Trilateral en los a帽os 70

Guerras por los recursos, intercambio desigual y deuda ecol贸gica

Marx y Engels sobre la naturaleza

Las contradicciones del capitalismo con la vida y la naturaleza. La barbarie

El proletariado, sepulturero de la barbarie capitalista

Anexo. Rasgos para una acumulaci贸n socialista internacional

El problema no es la carne

Alberto Garz贸n, ministro de consumo del gobierno dice que en Espa帽a comemos demasiada carne, que el 14,5% de los gases efecto invernadero procede de la ganader铆a y que eso es negativo para el planeta y nuestra salud. En sinton铆a, IU dice que 鈥渆stamos destrozando el planeta y que eso es obra del ser humano鈥. Las cuentas twitter de Garz贸n e IU con el hastag @garzon#MenosCarneMasVida durante semanas pasadas echaban humo.

No es casualidad toda esta campa帽a, nos est谩n preparando para meter otro impuesto indirecto, que es el impuesto m谩s regresivo para la clase obrera, y ahora le toca a la carne. Y no es la derecha, ni la socialdemocracia, es la supuesta 鈥渋zquierda alternativa鈥 la que est谩 haciendo de mamporrero del capitalismo verde.

Hace dos a帽os la socialdemocracia y los verdes alemanes apoyados por el CDU de Merkel llevaron adelante la propuesta de subir el IVA de la carne del 7 al 19% para reducir el consumo por razones ecol贸gicas. Estas medidas que no sirven para reducir la contaminaci贸n, s铆 sirven para que s贸lo los ricos coman carne, ya que el impacto del impuesto sobre su riqueza es rid铆culo, adem谩s de ostentar grandes coches y yates con efectos contaminantes sin problemas. Contamina el que paga y ya est谩. S贸lo hay que prohibir a los proletarios su consumo v铆a impuestos y todos contentos. En eso consiste la 鈥渘ueva鈥 propuesta de Garz贸n de cambiar nuestros h谩bitos de consumo, en hacerle cosquillas al cambio clim谩tico.

No es la humanidad ni el proletariado, es la burgues铆a

Se nos est谩 exigiendo a los obreros llenar los bolsillos de las transnacionales con coches el茅ctricos, mucho m谩s caros que los actuales de gasoil/gasolina, sin embargo s贸lo un supercrucero tur铆stico de lujo emite tanta contaminaci贸n como 100 millones de coches (1). Barcelona recibe cada a帽o cruceros que emiten casi 5 veces la cantidad de 贸xido de azufre que emiten todos los coches de la ciudad. Y en Espa帽a las emisiones de cruceros que llegan a nuestros puertos, son 17,7 veces m谩s que las de todo el parque de coches, y ello a pesar de las restricciones legales del azufre en el fuel oil de uso marino (2). Y mientras por un lado con las nuevas normativas de fabricaci贸n de coches se est谩 reduciendo la emisi贸n de gases por este motivo en la UE, por otro las emisiones de CO2 por vuelos han experimentado una gran subida hasta la pandemia (3). Un pan como una ostia.

El impacto de la huella ecol贸gica va por clases. Die Linke (La Izquierda) que no es muy amiga de estas propuestas regresivas para el salario de los obreros, ya lo se帽ala, en Alemania el grupo que ingresa menos ha reducido un 24% las emisiones de CO2, mientras que el 1% lo ha aumentado un 5% entre 1990 y 2015. O sea 鈥渃ompa帽ero鈥 Garz贸n, no es la humanidad, no son los proletarios con sus mermados salarios quienes contaminan, sino los burgueses con sus ganancias y dividendos crecientes. Concretamente aqu铆 en Espa帽a s贸lo 10 empresas con Repsol a la cabeza, representan el 56% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Pero el 鈥渆cologista鈥 Garz贸n no lo dice, y con su mensaje lo que pretende es asumir que tenemos la misma responsabilidad del cambio clim谩tico que los directores de Exxon, Montsanto, Repsol, Ford, los jeques de los pa铆ses productores de petr贸leo, los capitanes de la industria armamentista, y Schwarzenegger con su jet privado de uso habitual.

Huelga por el clima, la crisis y deslocalizaci贸n de los GEI

La huelga mundial por el clima realizada el 27 de septiembre de 2019 no consigui贸 revertir el insostenible deterioro ambiental del planeta. Lo 煤nico que consigui贸 fue encubrir a los responsables del colapso ecol贸gico adem谩s de desnaturalizar la finalidad de una de las armas m谩s valiosas que posee la clase obrera para conquistar mejoras sociales.

En este sentido, para el encubrimiento de los responsables existe una campa帽a internacional, pol铆tica y medi谩tica para promover el 鈥渃apitalismo verde鈥, que consiste en enga帽arnos sobre qui茅nes son los responsables y qui茅nes son las v铆ctimas de los problemas ecol贸gicos. Grandes lobbys empresariales y medi谩ticos pretenden culpabilizar a las familias obreras de sus h谩bitos de consumo, mientras dejan intactos los intereses del capital monopolista y financiero, que siguen aumentando la huella ecol贸gica.

El 鈥渃apitalismo verde鈥 en puertas de una crisis econ贸mica es la herramienta perfecta para legitimar un mayor empobrecimiento absoluto de las condiciones de vida de la clase obrera en sus recursos b谩sicos, alimentaci贸n, transporte, vivienda, energ铆a, agua, etc. Se utiliza tambi茅n para defender planes de desindustrializaci贸n que en Espa帽a ya han condenado a comarcas enteras a la ruina y despoblaci贸n, como el cierre de las cuencas mineras y centrales t茅rmicas, avanzando en la desindustrializaci贸n con la escusa de la 鈥渆colog铆a鈥 mientras se importa carb贸n de otros pa铆ses, perpetuando la dependencia energ茅tica de Espa帽a y encareciendo la electricidad, que antes del tarifazo ya era la quinta m谩s cara de Europa (4). Mientras tanto en Alemania que encabeza la emisi贸n de CO2 en la UE, produce a todo trapo con carb贸n y gas el 46% y 21% de su electricidad respectivamente (3).

驴Es ecol贸gico que deslocalicen las empresas y producciones contaminantes a pa铆ses dependientes en los que se puede contaminar m谩s, convirti茅ndolos en vertederos?. 驴De qu茅 sirve que se presuma que en la UE se reduce los GEI si se deslocaliza a otras partes del planeta la contaminaci贸n?. 驴De qu茅 sirve que nos autoconvenzamos de que en la UE ahora somos 鈥渟ostenibles鈥 cuando se asesina a miles de l铆deres sociales y ambientales en Am茅rica y 脕frica?. 驴Contamina s贸lo el carb贸n asturiano pero el que importamos de Colombia, Marruecos y Sur谩frica no?. 驴No tendr谩 que ver m谩s con la necesidad de abaratar costos a la acumulaci贸n del capital con la deslocalizaci贸n hacia pa铆ses con salarios m谩s bajos y una clase obrera menos combativa?. La reproducci贸n ampliada de capital y la tasa de ganancia mandan.

La clase obrera es la que paga y requetepaga

En este contexto capitalista, el proletariado no vamos a salvar el planeta reciclando y cambiando de h谩bitos de consumo. Pero vamos a pagar el coste de la transacci贸n verde (mal llamada transici贸n verde) mientras quienes contaminan, cuentan dividendos y beneficios. Mientras tanto, los precios de nuestros bienes esenciales, como la luz, son cada vez m谩s elevados, acentuados con el tarifazo 鈥渆col贸gico鈥 aprobado por el gobierno en marzo (5) que ya ha aumentado un 170% respecto a julio del 2020 (6), el precio de hortalizas aument贸 5 veces en junio (7), la tasa de paro es la m谩s alta de la UE doblando la media (8), las colas de bancos de alimentos se desbordan ya hay un mill贸n y medio de familias en Espa帽a que dependen de estos bancos del hambre (9), el IMV s贸lo ha llegado a un 20% de los hogares previstos, rechaz谩ndose la mayor铆a de las solicitudes mientras crece la pobreza severa (10), siguen los desahucios, el a帽o 2020 se cerr贸 con casi 29.406 desahucios, un desahucio cada 18 minutos, 81 cada d铆a, 鈥渘o hay desahucios en pandemia鈥 nos dec铆an y en el primer trimestre del 2021 subiendo, se acumulan 10.961 desahucios, un desahucio cada 12 minutos, 122 al d铆a (11), las pensiones en el punto de mira, gobierno y parlamento aceptan la recomendaci贸n 16 del pacto de Toledo de abrir la puerta a la privatizaci贸n forzosa de las pensiones (12), la banca no s贸lo no devuelve el rescate sino que aplica el cobro ilegal de comisiones, no se regulan los alquileres pero se aumentan los beneficios fiscales de los propietarios, beneficios fiscales que pagaremos la clase obrera de nuestros impuestos (13).

Del RD 148/2021 y que os aproveche.

La tarea de un ministro de consumo deber铆a ser la de impedir algunos de esos abusos, pero, 驴de verdad creemos que los gestores del capitalismo verde van a penalizar los abusos de la banca contra la poblaci贸n obrera?. 驴Transici贸n energ茅tica?, pero sin tocar a las el茅ctricas, y a transnacionales que deslocalizan la contaminaci贸n a terceros pa铆ses 驴regulaci贸n de alquileres? Pero sin tocar al capital financiero, 驴alimentaci贸n saludable? pero sin mejorar el salario y las leyes laborales. Impuestos, pero sin tocar a los ricos.

Es en este contexto, y no en otro, donde el 鈥渃ompa帽ero鈥 Garz贸n lanza la liebre para que no veamos a los responsables del deterioro del planeta. 驴Acaso no contamin贸 el bombardeo de Libia?. 驴Acaso no contaminan las 100 principales empresas transnacionales responsables del 71% de los GEI?. (14). 驴Acaso no contamina la burgues铆a y las clases par谩sitas con sus yates, transatl谩nticos, aviones privados y casas de lujo?. 驴Acaso no contamina que lleven casi un siglo haciendo ensayos nucleares en el Pac铆fico? 驴No era m谩s ecologista luchar contra esto que se帽alar a la mayor铆a de la poblaci贸n que apenas tiene para llegar a fin de mes, ni para pagar un triste chulet贸n?.

Que avioncito mas guay tiene Schwarzenegger: venga vamos a contaminar gratis, que paguen los rojos

Pero el compa帽ero Garz贸n en vez de adentrarse en un an谩lisis marxista y cr铆tico, o por lo menos un poquito a la izquierda, sigue con su af谩n de destacar en las redes sociales volviendo a la carga con un tweet en el que destac贸 los tres h谩bitos de consumo que Arnold Schwarzenegger recomienda en la lucha contra el cambio clim谩tico: no consumir pl谩stico, comprar productos locales y consumir menos carne. Garz贸n nos da aqu铆 una completa lecci贸n de doble moral del capitalismo verde, responsabilizar al pobre y glorificar al rico en la lucha por salvar al planeta, aunque este sea un admirador de Franco (15), y aunque disponga de un jet privado que contamina m谩s en un solo viaje que miles de familias comiendo carne y usando pl谩sticos (16). Y no es una casualidad que el compa帽ero Garz贸n glorifique al rico y excluya el da帽o ecol贸gico que 茅stos agregan al planeta, porque sigue fielmente la l铆nea del capitalismo verde apadrinado en la UE, la cual declara exentos del impuesto ecol贸gico a los jets privados que pagar谩n el resto de aviones (17). Pobre en viaje de pasajeros paga y rico no paga. Doble moral. Una prueba de que el capitalismo verde defendido por el compa帽ero Garz贸n se fundamenta en robar el salario de los obreros a base de impuestos, mientras el rico contamina sin l铆mites y aunque page. Una estafa en toda regla.

Garz贸n, el desconocedor de la dieta alimentaria de la clase obrera

Compa帽ero Garz贸n, criticas el consumo de carne, az煤car, que no tenemos h谩bitos alimenticios saludables, que utilizamos coches diesel para ir al curro, y se exige que comamos huevos del cero, que consumos fruta de temporada y que compremos coches el茅ctricos inasequibles aunque no lleguemos a fin de mes. La realidad es que hay cada vez m谩s colas en el banco de alimentos, gente comprando botes de 80c de legumbres y paquetes de arroz y lentejas para no pasar hambre, que no ven posible comprar fruta, ni mucho menos carne, o comprar coches el茅ctricos. Si mucha gente obrera no elige lo que comer, 驴de qu茅 les est谩s hablando?. Si sabes que con lo que exiges no vale para acabar con el problema, no nos est谩s diciendo que quieres ecologismo, est谩s haciendo de transmisor del capitalismo verde asimilado por el modo de producci贸n capitalista y defendido por su superestructura jur铆dico pol铆tica e ideol贸gica, con medidas nimias que no van a revertir el cambio clim谩tico. Y lo sabes.

Como tambi茅n sabes, que al reducirnos el salario real de los obreros con el tarifazo, la subida de combustibles, las comisiones bancarias, los alquileres sin regulaci贸n, etc., no se est谩 cumpliendo uno de los objetivos de la agenda 2030 que tanto dec铆s defender, que es centrarse 鈥渆n las necesidades de los m谩s pobres y vulnerables鈥. Al contrario, se contin煤a achicando el salario, las pensiones y prestaciones reales ante esta subida descarada del coste de la vida, v铆a impuestazos al consumo.

Y es que a pesar de que llevan ya d茅cadas implant谩ndose medidas 鈥渆col贸gicas鈥 reciclar, pagar la bolsa del supermercado, restricci贸n del tr谩fico en las grandes ciudades, etc., no se ha invertido el cambio clim谩tico. 驴Por qu茅?. Porque el proletariado, los pobres, no somos los responsables, son los burgueses y el sistema capitalista. Todav铆a no hemos escuchado por parte de esta supuesta izquierda una propuesta de reconvertir la industria que m谩s est谩 da帽ando el planeta, la militar reconvirtiendo las f谩bricas de armamento con tecnolog铆a punta destin谩ndolas a una producci贸n industrial y social m谩s 煤til, lo cual generar铆a de paso muchos m谩s puestos de trabajo que los que la industria militar actualmente emplea. Tampoco se escucha el OTAN NO, BASES FUERA, incluso se acepta la celebraci贸n de la cumbre de la OTAN del 2022 en Espa帽a para 鈥渉acer cumplir nuestras obligaciones鈥 (sic) (18). 驴No somos ya ecologistas, ni pacifistas, ni siquiera un poquito?.

Greta, el icono de la 鈥渂urgues铆a verde鈥

No es una casualidad que a Greta Thumberg la hayan convertido en un icono la misma burgues铆a que contamina el planeta, mientras asesinan a miles de l铆deres sociales en 脕frica y Am茅rica por defender la tierra del saqueo de las transnacionales. 驴Porqu茅 no se habla de Bernardo Caal encarcelado por su lucha contra una empresa de Florentino P茅rez que est谩 construyendo una central hidroel茅ctrica en Guatemala que deja sin acceso al agua a 29.000 ind铆genas (19), O de Berta C谩ceres l铆der ambientalista hondure帽a asesinada por su lucha contra la privatizaci贸n del agua, o de los l铆deres sindicales, campesinos e ind铆genas asesinados en Colombia, Brasil y M茅xico por defender la tierra?. Porque eso va en contra de los intereses depredadores del capitalismo.

Pero como Greta no va contra el capitalismo, por eso Greta s铆 les sirve, porque s贸lo lanza mensajes vac铆os de contenido como 鈥減edir que los gobiernos hagan algo鈥, cuando son ellos los representantes directos de las clases dominantes que contaminan, niegan el pan y la sal a los pueblos y no har谩n nada. Pero apelar al opresor que contamina y a sus representantes pol铆ticos, no es lo 煤nico que hace Greta, tambi茅n se le escucha decir 鈥渘o son s贸lo los pol铆ticos, somos nosotros tambi茅n al levantarnos cada ma帽ana, ir a la tienda y pedir una funda para el pan鈥 (20). Aqu铆 tenemos dos formas de denuncia, una amable que apela al opresor, que culpa a la gente por comprar el pan en funda y que pasa por alto a las grandes transnacionales capitalistas que destrozan el planeta, y otra menos amable, que son las Bertas C谩ceres que denuncian y luchan con su vida contra los responsables directos del saqueo y deterioro de nuestro planeta, a estas nunca las veremos en los medios de comunicaci贸n. Evidentemente a la burgues铆a no le valen las l铆deres sociales que cuestionan sus intereses depredadores.

PRUEBA NUCLEAR DE EE.UU

Greta con su discurso, tambi茅n echa la culpa a la clase obrera por consumir desmedidamente, en lugar de al 1% de la poblaci贸n mundial m谩s rica, que son los que amasan el 45% de la riqueza mundial (21), obtenida mediante la explotaci贸n directa de los obreros, campesinos, ind铆genas y la naturaleza. Greta casualmente ignora que el mayor contaminante del mundo y de EE.UU, es el ej茅rcito de EE.UU., por delante de 140 pa铆ses y de las 5 mayores compa帽铆as qu铆micas estadounidenses. EE.UU. tambi茅n es el mayor agente responsable de la contaminaci贸n nuclear, debido a las pruebas nucleares realizadas desde 1946 y las guerras promovidas tras la II陋 Guerra Mundial (Corea, Vietnam, Irak鈥), con toneladas de bombas, napalm, agente naranja, adem谩s de la incineraci贸n de armas qu铆micas en Kamala (Hawai) destruyendo la vida marina y ornitol贸gica. Greta se desentiende, se hace la 鈥渟ueca鈥. 驴No estamos ya en contra del complejo militar industrial de EEUU, que acapara el 40% del gasto militar mundial anual (778.000 millones de d贸lares) y que dispone de una red de 800 bases militares desplegadas en 70 pa铆ses, implicadas en conflictos militares, y cuya actividad lo hace el mayor contaminante del mundo? (22). Pues vaya 鈥渞evolucionaria鈥 de pastel. No es casualidad que sea patrocinada por las mismas transnacionales capitalistas que contaminan, y que haya sido premiada por esas mismas transnacionales con un mill贸n de euros por 鈥渟u lucha contra el cambio clim谩tico鈥 (sic).

Podemos dejar de comer chuletones, creernos Schwarzenegger o Greta, prohibir el pl谩stico y los coches gasolina/diesel, y el planeta va a seguir condenado porque el mayor agente contaminante seguir谩 ah铆: el ej茅rcito de EE.UU y su industria militar. Ej茅rcito del mismo estado que promueve que la responsabilidad clim谩tica es individual, humana, y no de clases.

Los capitalistas, due帽os de las grandes transnacionales y medios de producci贸n con su producci贸n an谩rquica, irracional, contaminan el planeta, lo deforestan, ensucian los r铆os y mares, matan de hambre y enfermedades, y producen todos los desechos s贸lidos, l铆quidos y gaseosos que est谩n acabando con todo. Y durante las crisis econ贸micas destruyen los productos necesarios que no tienen cabida en el mercado, mientras el hambre mundial se extiende, e incrementa parad贸jicamente el gasto militar para producir fuerzas destructivas de la naturaleza y la vida humana. Ellos que controlan los medios de comunicaci贸n de masas, compran el discurso de Greta, porque no les se帽ala, no les cuestiona, y legitima el r茅gimen de producci贸n capitalista al poner por delante el cambio de h谩bitos de consumo de 鈥渓a gente鈥.

Pero, 驴no fue Marx quien ya en la 鈥淐r铆tica de la econom铆a pol铆tica鈥 dijo que es la producci贸n la que determina el modo de consumo y el consumo, la que crea al consumidor y no al rev茅s? (23). La producci贸n es la que crea al consumidor. Culpabilizar a la clase obrera por usar agua, electricidad o usar transporte mientras los ricos siguen envenenando el planeta con sus transnacionales mineras, petroleras, madereras, ganaderas y tecnol贸gicas, no es objetivo desde un an谩lisis riguroso y cient铆fico sobre el impacto ecol贸gico. Precisamente estas transnacionales llevan d茅cadas organiz谩ndose para retrasar la toma de medidas a nivel nacional e internacional escondi茅ndose detr谩s de la cortina de humo que responsabiliza a los consumidores del modo de consumo impuesto por el modo de producci贸n capitalista (sic).

El FMI, mentor del capitalismo verde: 隆pagad malditos proletarios!

El capitalismo s贸lo da paso a las energ铆as renovables por las exigencias del agotamiento de las no renovables, pero siempre priorizando el m谩ximo beneficio de la acumulaci贸n de capital, ya que las energ铆as f贸siles de momento aportan a la hora de explotar el trabajo asalariado una mayor productividad (plusval铆a relativa) que las energ铆as renovables. El recurso a las no renovables obedece a la l贸gica de acumulaci贸n de capital, tendente a aumentar la productividad reduciendo los costes del capital constante que lastran las tasas de ganancia en su relaci贸n con el capital variable, y ampliando la parte de trabajo no pagada, la plusval铆a.

En consecuencia, 驴a qu茅 viene esta ola internacional capitalista de 鈥渟ensibilizaci贸n鈥 por la ecolog铆a?. Para que la reestructuraci贸n del capital, su crisis de acumulaci贸n y la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 la paguen los salarios. La transici贸n energ茅tica y productiva que el capital ya est谩 aplicando con objetivo de negocio a largo plazo se va a hacer a cargo no del capital acumulado en las cuentas de las grandes empresas y bancos, sino a cargo del dinero p煤blico, v铆a impuestos, para subvencionar a las empresas, en la sustituci贸n de las energ铆as f贸siles por las renovables, cobr谩ndonos por ella en bienes de primera necesidad como la luz y la comida, destacando que muchas de las empresas que invierten hoy en renovables son las mismas que invierten en petr贸leo y fuentes f贸siles, y tambi茅n para subvencionar despidos de las empresas energ茅ticas, como Endesa, Naturgy e Iberdrola, que pese a los beneficios encaran la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 con recortes en puestos de trabajo (24). Para eso van a servir los fondos europeos que pagaremos los obreros con m谩s deuda p煤blica.

No es casualidad que el FMI pida desde hace dos a帽os aumentar los impuestos a la luz y gasolina con la excusa de combatir el cambio clim谩tico. Seg煤n sus c谩lculos la subida de 75 d贸lares por tonelada de CO2 emitida supondr铆a aumentar un 43% la factura de la electricidad de los hogares para los pr贸ximos 10 a帽os y un 14% la gasolina, (25), lo que ya est谩 suponiendo una regresividad fiscal que afecta fundamentalmente a los m谩s pobres. Hasta informes del PNUD de la ONU, que se colocan m谩s a la izquierda que el ministro Garz贸n, lo reconocen: 鈥渆levar el precio del carbono, considerado de manera aislada, puede considerarse regresivo, puesto que las personas pobres suelen destinar una proporci贸n mayor de sus ingresos a adquirir bienes y servicios de alto consumo energ茅tico que las personas ricas鈥 (26).

驴Entendemos as铆 la filosof铆a thumbergiana, y el porqu茅 promocionan a Greta a la vez que contaminan?. 驴Entendemos por qu茅 Greta asume la filosof铆a imperialista de EE.UU. de que la responsabilidad clim谩tica es individual?. 驴Impuestos a las 100 empresas transnacionales que generan el 71% de emisiones GEI?. No. Impuestos a la clase obrera que 鈥渃ontamina鈥 para ir a trabajar, para comer y para no estar a oscuras en el hogar. Lo contrario ser铆a agravar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital. 驴Reconversi贸n de la industria militar en industria civil?. No. No se cuestiona la industria armamentista, a seguir incrementando el gasto p煤blico mundial en armamentos de guerra y destrucci贸n promocionando bloqueos criminales y guerras imperialistas, una industria que requiere de una inversi贸n 5 veces mayor que en la industria civil o la sanidad para crear un puesto de trabajo, en consecuencia la industria militar est谩 haciendo perder millones de trabajos m谩s necesarios y ecol贸gicos en el mundo, y junto al consumo de lujo de las clases dominantes es lo que dispara la huella ecol贸gica en los pa铆ses del centro imperialista. 驴Y qu茅 dice Greta?. Nada. Greta, es un instrumento utilizado por el sistema para legitimar que la clase obrera y los pa铆ses empobrecidos paguemos los platos rotos de la transici贸n productiva en nombre de la 鈥渆colog铆a鈥, exonerando al capitalismo y sus responsables para mantener las tasas de ganancia y seguir contaminando a sus anchas. Lo mismo que hacen con todas las crisis habidas en la historia del capitalismo.

El capitalismo no puede invertir el cambio clim谩tico

Y aqu铆 entramos en el meollo de la cuesti贸n. 驴Se puede dentro del capitalismo aplicar una reducci贸n radical de las emisiones GEI para invertir el cambio clim谩tico?. Se puede, pero no de forma radical, manteniendo el poder de la burgues铆a y el Estado capitalista, lo que supondr谩 y ya est谩 suponiendo, un sacrificio que pagar铆amos 铆ntegramente la clase obrera, los campesinos, pueblos ind铆genas, con mayores costes en los productos de consumo, impuestos y desempleo masivo. Si se pretende defender esta pol铆tica, como ya est谩 haciendo la socialdemocracia, los ecolojetas (mal llamados ecologistas) y la 鈥渋zquierda alternativa鈥, se le estar谩 prestando la coartada perfecta a la burgues铆a para que nos sacrifique asumiendo los costes de la 鈥渃risis energ茅tica鈥.

Acord茅monos para qu茅 sirvieron los famosos agrocombustibles, mal llamados biocombustibles, para deforestar grandes cantidades de selvas y bosques desplazando a comunidades enteras y encarecer los productos agrarios y alimentos b谩sicos, excluyendo millones de toneladas de cereales, trigo, ma铆z y aceite del consumo alimentario, reconvirtiendo tierras de cultivo de alimentaci贸n en agrocombustibles mientras parte del mundo se muere de hambre. Y esto se nos vendi贸 como alternativa al cambio clim谩tico y las energ铆as f贸siles (27).

El margen de maniobra del proletariado es nulo dentro del capitalismo, el cual s贸lo podr谩 actuar si controla los recursos agr铆colas, industriales y energ茅ticos, y decidir qu茅 sectores hay que transformar o eliminar, y que otros desarrollar para reducir las emisiones GEI radicalmente, para garantizar a la vez los productos y servicios para vivir dignamente y a los obreros desplazados la plena ocupaci贸n en los sectores econ贸micos en ascenso. Pero eso en el capitalismo es imposible bajo la l贸gica de la acumulaci贸n de capital.

El capital no utiliza el consumo energ茅tico con un fin ecol贸gico, desde la introducci贸n del carb贸n hasta el petr贸leo, el capital lo que busca es un mayor abaratamiento de los costes del capital constante que garanticen una mayor productividad, una mayor reproducci贸n ampliada y una mayor tasa de ganancias. Esa es la l贸gica dominante, donde no cabe fin ecol贸gico alguno.

Los verdes en el poder. Alemania y EE.UU.

Pero 驴qu茅 han hecho los 鈥渆cologistas鈥 o ecolojetas en Europa cuando llegan al gobierno?. Gobiernan para el capital. As铆 lo hizo la coalici贸n 鈥渞ojiverde鈥 de Alemania (1998-2005), defendieron bombardear Yugoslavia asesinando a miles de civiles, apoyaron las reformas laborales de Hartz y los minijobs, que empobrecieron a millones de obreros alemanes y destruyeron sectores del estado de bienestar, todo para mejorar la competitividad del capital alem谩n, para mejorar su capacidad exportadora e incrementar sus ganancias a costa de empeorar de forma absoluta las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera alemana. Ninguna medida que tocara los fundamentos del capitalismo para revertir el cambio clim谩tico mundial, a no ser que creamos que las bombas sobre Belgrado tengan algo que ver con la ecolog铆a. Luego vinieron las puertas giratorias, y los 鈥渆sfuerzos鈥 de los exministros 鈥渆cologistas鈥 del partido verde (Joschka Fisher, Andrea Fisher) acabar铆an recompensados con puestos en grandes empresas alemanas (28). Los verdes alemanes enfrent谩ndose al movimiento obrero y la paz, ali谩ndose con el imperialismo, abandonaron sus reivindicaciones ecologistas y se convirtieron en gestores de la dictadura sobre proletariado.

驴Y Al Gore, el 鈥渆cologista鈥 nobel de la paz, el que reivindicaba en 1992 una 鈥渞evoluci贸n ecol贸gica para el siglo XXI鈥 en su libro 鈥淓arth in the balance: Ecology and Human Spirit鈥?. Fue vicepresidente de EE.UU. (1993-2001) durante la administraci贸n Clinton. 驴Qu茅 hizo por la ecolog铆a este icono del capitalismo verde?. Bajo Clinton se produjo la devastaci贸n casi total de los 煤ltimos bosques antiguos y de secuoyas en EE.UU., la ocupaci贸n militar de Hait铆, la promoci贸n de alimentos gen茅ticamente modificados y de la industria de la biotecnolog铆a, el continuo bombardeo y sanciones econ贸micas contra Yugoslavia e Irak, con la muerte de centenares de miles de civiles, la legalizaci贸n de la irradiaci贸n de alimentos, la descarga, vertido e incineraci贸n de residuos en otros pa铆ses como Somalia, Hait铆, Guatemala y El Salvador, siguiendo la l铆nea de las administraciones de Reagan y Bush padre. Precisamente 茅ste fue uno de los factores que impuls贸 la intervenci贸n militar tanto en Somalia como en Hait铆, siendo 茅ste 煤ltimo desde la administraci贸n Clinton el vertedero favorito para los productores corporativos de residuos, contaminando animales, fuentes de agua subterr谩nea (pozos), plantas, r铆os, etc. En consecuencia en esta destrucci贸n del medio ambiente no s贸lo han estado y est谩n implicados los capitanes del partido republicano, sino tambi茅n sus colegas 鈥渄em贸cratas鈥 como Bill y Al, el cual tambi茅n hizo negocio de la destrucci贸n del medio ambiente. Concretamente en Bangladesh explot贸 una instalaci贸n de perforaci贸n petrolera de EE.UU (Petroleum), en la que Al Gore posee numerosas acciones, la explosi贸n quem贸 20 millas cuadradas destruy茅ndose el h谩bitat totalmente, el 20% del pa铆s fue aislado durante 6 meses a causa de la explosi贸n y el gas continu贸 filtr谩ndose al medio ambiente sin control alguno. Petroleum estuvo operando tambi茅n en Colombia, donde los movimientos sociales criticaron a Gore por la destrucci贸n de los tunebos (U麓wa), pueblo amerindio. 隆Pobre Al, que incomprendido!, con lo 鈥渆cologista鈥 que es 茅l.

La crisis energ茅tica es una manifestaci贸n de la crisis del capitalismo

Mientras vivamos bajo el capitalismo, el aumento de los precios de la energ铆a f贸sil por la denominada 鈥渃risis energ茅tica鈥 encarece la composici贸n org谩nica del capital, lo que autom谩ticamente se traducir谩 en un aumento de la tasa de explotaci贸n del proletariado, donde el capital aumenta su voracidad con una mayor tasa de plusval铆a absoluta y relativa, mediante la reducci贸n del salario real, tanto directo, indirecto como diferido, para frenar la ca铆da de la tasa de ganancias que el encarecimiento del capital constante genera. Algo que ya est谩 sucediendo.

Ahora tenemos a la burgues铆a peleando para que no le suban los impuestos a sus empresas y rentas personales, sino para que desciendan, y para que se eliminen los gastos sociales del Estado capitalista, el cual endurecer谩 su naturaleza clasista, la dictadura del capital sobre el proletariado, sin margen de maniobra para realizar concesiones sociales al proletariado, sobre todo si 茅ste est谩 desmovilizado.

Por un lado tenemos a los gobiernos traslad谩ndonos la factura verde que el capital no paga mediante la plusval铆a indirecta con 鈥渋mpuestos verdes鈥 que reducen nuestro salario real, y a los estados reduciendo los gastos de sanidad, ense帽anza y pensiones p煤blicas; y por otro, mediante la plusval铆a directa con el aumento de la precariedad laboral del proletariado de forma generalizada (aumentando la jornada laboral (29) y pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor), y sobre todo en los sectores productores de energ铆as y materias primas. Abaratando de estas dos formas (plusval铆a indirecta y directa) el valor de la fuerza de trabajo empleada por el capital, para frenar la ca铆da de la tasa de ganancia.

Lo que la burgues铆a pregunta cuando invierte capital es cuanta tasa de ganancia va a obtener, que grado de explotaci贸n sobre el trabajo asalariado va a lograr, no cuanta eficiencia, valor de uso, satisfacci贸n de las necesidades humanas, trabajo creativo, descanso, participaci贸n en las decisiones sobre el trabajo y para actividades sociales y pol铆ticas o control de las personas sobre sus vidas en equilibrio con la naturaleza, va a haber. Los criterios capitalistas, costes-beneficios, surgen de una econom铆a capitalista mercantil, que no es la econom铆a que necesitamos, porque son ineficientes con el respeto a los l铆mites de los recursos del planeta, provoca el despilfarro, expolio y deterioro de la naturaleza. S贸lo la supresi贸n del r茅gimen asalariado liberar谩 a la principal fuerza productiva de la humanidad, dispuesta a trabajar en cooperaci贸n y creatividad para la satisfacci贸n de las necesidades humanas (valores de uso) y el respeto de la naturaleza. El capitalismo es adverso a los objetivos ecologistas, si las exigencias ecologistas no cubren los requisitos imprescindibles para la reproducci贸n ampliada de capital, el capitalismo seguir谩 contaminando el planeta sin contemplaciones.

Por tanto, la 鈥渃risis ecol贸gica鈥 es una manifestaci贸n de la crisis del capitalismo, sistema basado en la explotaci贸n del trabajo asalariado con sus l铆mites tanto econ贸micos (tasa de plusval铆a), como pol铆ticos (resistencia del proletariado) y ecol贸gicos (crecimiento expoliador e irracional). Por lo que la 煤nica alternativa viable contra el cambio clim谩tico es la revoluci贸n socialista, la superaci贸n de la contradicci贸n entre el car谩cter social de la producci贸n y la forma capitalista de apropiaci贸n, que libere la principal fuerza productiva, que no es el acceso ilimitado a las energ铆as renovables, sino la fuerza creativa del trabajo vivo que necesita vivir en equilibrio con la naturaleza. Por eso, para los ecologistas consecuentes debe ser de gran preocupaci贸n central la recomposici贸n del proletariado como fuerza social revolucionaria. S贸lo el ecologismo proletario, comunista, salvar谩 el planeta.

Crisis ecol贸gica del capitalismo y lucha de clases

La crisis ecol贸gica del capitalismo se solapa con los conflictos sociales, y viene enmarcada en la crisis general del capitalismo. Por eso la lucha por las reivindicaciones ecologistas desde una perspectiva proletaria y no capitalista, debe de tener en cuenta tambi茅n las necesidades inmediatas de las masas trabajadoras que entren en conflicto temporal con los objetivos ecol贸gicos en el marco del capitalismo. El cierre de empresas contaminantes con la correspondiente eliminaci贸n del medio de vida de obreros, s贸lo puede llevarse a cabo en una sociedad socialista que garantice el empleo de la fuerza de trabajo afectada, y eso el capitalismo no lo va a hacer. El proletariado no puede renunciar a la lucha por sus condiciones de vida y trabajo, si se quiere que eleve su conciencia y luche por objetivos generales de la ecolog铆a y la revoluci贸n por la superaci贸n del capitalismo.

El cierre en Espa帽a de las cuencas mineras, no ha acabado con la producci贸n y el consumo de carb贸n, que se importa del extranjero, lo 煤nico que ha conseguido es condenar a comarcas enteras al paro, lo cual no es una victoria de la ecolog铆a, dado que la utilizaci贸n del carb贸n como fuente de energ铆a sigue contaminando el planeta. S贸lo el socialismo puede lanzarse a una completa reorganizaci贸n de todo el entramado econ贸mico para satisfacer las necesidades humanas de un modo viable con la naturaleza. Si los ecologistas no se acercan en este terreno al proletariado, estaremos ante la derrota del ecologismo anticapitalista o su asimilaci贸n por el capitalismo verde.

No se puede dejar la ecolog铆a en manos del capitalismo

El planeta se lo est谩 cargando el capitalismo, y esto no se arregla con m谩s capitalismo verde. El calentamiento global es un problema colectivo que tampoco se soluciona con actuaciones individuales, dejando las manos libres para que el sistema siga destruyendo el planeta. Lo objetivo es cambiar el modo de producci贸n capitalista y organizar la producci贸n de forma socialista en base a nuestras necesidades materiales y del planeta. S贸lo el proletariado como trabajador colectivo libremente asociado puede asumir la problem谩tica ecol贸gica, porque es una problem谩tica real para sus condiciones de vida y de existencia.

Los ecosistemas reportan beneficios a los seres humanos, obtenci贸n de plantas y animales para alimentaci贸n, materias primas, almacenamiento de agua por parte de plantas y microorganismos, polinizaci贸n por dispersi贸n de semillas por insectos, aves y mam铆feros, hacen que el planeta sea habitable purificando el aire y el agua, manteniendo la biodiversidad y dando lugar al ciclo alimentario. Los ecosistemas est谩n a nuestro alrededor: bosques, praderas, r铆os, aguas costeras, profundidades marinas, monta帽as e incluso ciudades, donde infinidad de seres vivos y especies compiten por luz solar, agua, espacio y alimentaci贸n. La desaparici贸n de cualquier ecosistema, la degradaci贸n ambiental, elimina posibilidades de subsistencia para los seres humanos. Los pa铆ses imperialistas destruyen el ecosistema, el 75%de las principales pesquer铆as marinas est谩 agotado por exceso de pesca, la tala indiscriminada ha reducido a la mitad la cubierta forestal del mundo; cientos de especies marinas han sido extinguidas y el 58% de los arrecifes coralinos est谩 amenazado por destructivas pr谩cticas de pesca, , el turismo y la contaminaci贸n; el 65% de los casi 1.500 millones de hect谩reas de tierras cultivables presentan alg煤n nivel de degradaci贸n del suelo (30).

Hemos llegado a un punto en que la geolog铆a y el clima delimitan la agenda de la pol铆tica revolucionaria. Los efectos negativos del cambio clim谩tico pueden afectar a la salud, con una mayor exposici贸n a altas temperaturas (estr茅s t茅rmico, enfermedades cardiovasculares y renales), y a la alimentaci贸n con la disminuci贸n del rendimiento agr铆cola. La huella ecol贸gica se expresa en hect谩reas terrestres y mar铆timas necesarias para sostener el estilo de vida (recursos y residuos) de una persona o pa铆s. Los niveles adecuados de sostenibilidad por el planeta para un ser humano sit煤an la huella ecol贸gica en 2 hect谩reas por persona y a帽o (31). La media mundial por persona y a帽o en el 2020 era de 2,7 hect谩reas (32), por lo que ya hace tiempo que hemos sobrepasado el l铆mite de lo que puede soportar el planeta. A pesar de esta media hay una geograf铆a muy desigual entre los pa铆ses m谩s y menos desarrollados (de 0,5 hect谩reas de Afganist谩n a 9,4 en EE.UU.), tanto en consumo alimentario como energ茅tico. Por pa铆ses, el 77% de la poblaci贸n mundial tiene una huella ecol贸gica menor que la media, mientras que el 23% ocupa una huella ecol贸gica que supone el 67% de la huella ecol贸gica mundial. Para generalizar el modelo de EE.UU. que tiene una huella ecol贸gica de 9,4 hect谩reas por persona en el 2020 (33) har铆an falta casi 5 planetas como la tierra.

No obstante, hay que volver a aclarar al compa帽ero Garz贸n que la huella ecol贸gica va por clases, existen muchos informes de huella ecol贸gica, mundiales, por pa铆ses y ciudades, pero ninguno desglosado por clases sociales, siendo una minor铆a rica la que acapara las empresas contaminantes y la riqueza social, desarrollando un consumo tanto productivo como particular que es expoliador del medio ambiente. La ONU t铆midamente lo se帽ala en sus informes de Desarrollo Humano (PNUD) donde asocia que a mayores ingresos mayores emisiones GEI, y Oxfam indica que el 10% de la poblaci贸n m谩s rica representa el 49% de las emisiones mundiales por consumo, mientras que el 50% m谩s pobre representa tan s贸lo un 10% (34).

Lo que nos jugamos ya no es s贸lo una mayor o menor capacidad adquisitiva, m谩s o menos servicios sociales, sino tambi茅n las condiciones para la vida misma en nuestro planeta. La clase obrera no debemos creer a la burgues铆a y sus gestores cuando predican que las leyes del mercado orientar谩n a tiempo hacia energ铆as alternativas al petr贸leo. No s贸lo no lo har谩n a tiempo, sino que cargar谩n los costos de la crisis que supone cambiar de energ铆as no renovables a renovables, sobre la merma de nuestras necesidades vitales, como ya est谩n haciendo. Para sustituir todos los combustibles f贸siles (carb贸n, petr贸leo y gas natural) con hidr贸geno y energ铆a del viento, se necesitar铆an 21 millones de molinos e贸licos, sus componentes supondr铆an obtener 3 veces la producci贸n mundial de acero del a帽o 2004, 2200 veces la producci贸n mundial de fibra de vidrio y 21 veces la producci贸n mundial de cemento (35). A pesar de algunos avances, energ铆a e贸lica, solar fotovolt谩ica, coches el茅ctricos, no parece que se vaya hacia una introducci贸n generalizada de la energ铆a renovable, sino al crecimiento de nuevos sectores de negocio que supondr谩n m谩s un complemento que una alternativa sustitutoria de los combustibles f贸siles (petr贸leo, gas natural, carb贸n), tal y como est谩 haciendo la 鈥渆col贸gica鈥 Alemania (3). Est谩 claro que bajo la econom铆a capitalista de mercado, orientar la producci贸n hacia estos objetivos de forma generalizada es imposible. Como se sigue produciendo con energ铆as f贸siles, la efectividad del coche el茅ctrico para catalogarlo de emisiones cero no dejar谩 de ser una farsa, ya que para fabricar las bater铆as y su recarga, que se hace con energ铆a f贸sil, no elimina su impacto de emisiones CO2 (36).

La clave de nuestra civilizaci贸n, lo que permite crecer y acumular al capital no es la tecnolog铆a o la energ铆a f贸sil o renovable, sino la fuerza de trabajo asalariada, los productores y realizadores de la plusval铆a. Si lo vemos en t茅rminos tecnol贸gicos y energ茅ticos no veremos que la din谩mica del capitalismo no se detendr谩 por una 鈥渃risis energ茅tica鈥 mientras pueda explotar el trabajo asalariado y acumular plusval铆a en forma de capital, lo central no son los suministros energ茅ticos sino la relaci贸n social de explotaci贸n, lucha de clases, que no se acaba con la 鈥渃risis energ茅tica鈥, sino que se agudiza con una mayor explotaci贸n del proletariado. Lo principal para el capitalismo no es si esos recursos energ茅ticos que emplea son renovables o no, ni el impacto que supone para la humanidad y el planeta, sino su utilidad como mercanc铆a, para su objetivo del m谩ximo beneficio mediante la explotaci贸n del trabajo asalariado, fuente de la plusval铆a y la ganancia. En consecuencia el objetivo principal del movimiento revolucionario para subvertir y superar el modo de producci贸n capitalista y toda su civilizaci贸n obsoleta sigue siendo la abolici贸n del trabajo asalariado.

No existe m谩s irracionalidad que la del capitalismo, a no ser que consideremos como 鈥渞acional鈥 las guerras imperialistas, el hambre, el desequilibrio demogr谩fico centro-periferia, el gasto armamentista, el desenfrenado agotamiento de recursos naturales y energ茅ticos, la producci贸n de desechos y contaminaci贸n de manera incontrolable, la destrucci贸n de las econom铆as nacionales y el retraso en la introducci贸n de las innovaciones tecnol贸gicas en campos necesarios para el desarrollo socioecon贸mico como la medicina y energ铆a renovables pero que van en contra de determinadas ganancias y beneficios, pues ya existen inventos y m谩quinas que consumen menos combustible, capaces de funcionar con otro tipo de energ铆as renovables como la solar, e贸lica e hidr谩ulica. El capitalismo y la ecolog铆a son mutuamente excluyentes. La revoluci贸n proletaria mundial es necesaria ya no s贸lo para una vida mejor sino tambi茅n para la salvaci贸n y garant铆a de la misma.

En consecuencia, s贸lo la superaci贸n del capitalismo, la sociedad comunista har谩 posible la aplicaci贸n radical y generalizada de las energ铆as renovables. Y en el futuro, con la aplicaci贸n de la ciencia a la t茅cnica y la producci贸n, se puede prever una 茅poca en el que para obtener fuerza mec谩nica no se precisar谩 gastar combustible y se conseguir谩 gratuitamente con las fuerzas de la naturaleza, sol, viento y r铆os, haciendo ilimitadas las condiciones para la obtenci贸n de energ铆a, ampliando la capacidad humana para regular el clima del planeta. El mundo no ser谩 finito en cuanto a energ铆a, ya que la energ铆a solar puede considerarse, a los efectos longevos de la humanidad, como infinita, por ello la luz solar es la 煤nica fuente energ茅tica inagotable en nuestro planeta y el proceso econ贸mico m谩s productivo ser谩 aquel que se base en la energ铆a solar.

Teor铆as del capitalismo verde anticipadas por la trilateral en los a帽os 70

Desde los a帽os 70 algunos economistas burgueses propagaron cr铆ticas que consideran que las concepciones del crecimiento econ贸mico son incompatibles con la protecci贸n del medio ambiente, plantearon como alternativa a los problemas generados por el capitalismo el 鈥渃recimiento cero鈥 de la econom铆a o un crecimiento moderado (Galbraith). De todas maneras, estos planteamientos de reducir los ritmos de crecimiento econ贸micos son inaceptables para el capital ya que l贸gica de la lucha competitiva empuja a los capitalistas a ampliar la producci贸n y a elevar los ritmos de crecimiento.

La primera cr铆tica de envergadura fue 鈥淟铆mites del crecimiento鈥, escrito por un grupo de cient铆ficos del Club de Roma (1973). All铆 se comienza a plantear la idea sobre el car谩cter inevitable de contradicciones catastr贸ficas entre el crecimiento de la poblaci贸n mundial y el desarrollo de los medios de producci贸n relacionado con la revoluci贸n cient铆fico-t茅cnica, por un lado, y los limitados recursos naturales junto con la acci贸n destructora de la producci贸n sobre el medio ambiente, por otro. Tales cient铆ficos ve铆an la alternativa en la estabilizaci贸n del volumen de la poblaci贸n y el cese del crecimiento de la producci贸n.

Los seguidores de esta concepci贸n part铆an de la falsa imagen el capitalismo como de un sistema que se gu铆a no por la obtenci贸n de ganancias, sino por los intereses de la sociedad. Sin embargo, es la l贸gica de la ganancia lo que empuja a los capitalistas a ampliar la producci贸n. De ah铆 que la idea de 鈥渃recimiento cero鈥 o decrecimiento sea ut贸pica.

Desde una posici贸n marxista-leninista aunque no podamos estar de acuerdo con la base te贸rica de estos planteamientos, el pesimismo no deja de tener un fundamento objetivo, cuyo fundamento se elude en los an谩lisis del Club de Roma: la utilizaci贸n rapaz de los recursos naturales bajo el capitalismo, el consumismo desenfrenado, la especulaci贸n, la contradicci贸n entre los intereses de las trasnacionales del capital y los intereses de la clase obrera, los campesinos y las comunidades ind铆genas.

La concepci贸n del 鈥渃recimiento cero鈥 fue rechazada desde un inicio por los pa铆ses dependientes, ya que suspender la industrializaci贸n significaba mantener el atraso econ贸mico de tales pa铆ses. Desde una posici贸n marxista-leninista los l铆mites de crecimiento sin tener en cuenta sus causas reales, eran y son un poderoso instrumento de imposici贸n de pol铆ticas antidesarrollo y desindustrializadoras para los pa铆ses que apuestan por un desarrollo independiente de las fuerzas productivas alternativo a los intereses de las grandes potencias capitalistas y sus transnacionales.

Sin embargo, estas teor铆as han sido asumidas acr铆ticamente por la izquierda postmarxista y postmoderna. Es la moda del progresismo: somos demasiados en el mundo y el desarrollo de la humanidad pone en jaque el ecosistema. Este planteamiento gen茅rico y metaf铆sico, contiene el mismo sustrato ideol贸gico que el imperialismo viene recetando desde el final de la II陋 Guerra Mundial contra los pa铆ses dependientes. La teor铆a del decrecimiento o 鈥渃recimiento cero鈥 expuesta en el Club de Roma en 1973, fue utilizada como pretexto ideol贸gico para frenar el desarrollo que los pa铆ses socialistas y anti-imperialistas hab铆an desencadenado en el mundo, con un desarrollo industrial al margen del imperialismo, la soberan铆a sobre los recursos, el crecimiento demogr谩fico, la calidad de vida y el crecimiento de las necesidades sociales b谩sicas (sanidad, ense帽anza, empleo, igualdad de sexos), que eran referencia para el movimiento obrero occidental.

Este pretexto ideol贸gico coincid铆a con el 鈥淚nforme Kissinger鈥 titulado 鈥淚mplicaciones del crecimiento de la Poblaci贸n Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar鈥 documento elaborado en 1974 tras el nacimiento de la Trilateral, donde se dise帽an las rutas del imperialismo para apoderarse de los recursos de los pa铆ses soberanos, convertirlos en vertederos de residuos t贸xicos, y los objetivos de detener el crecimiento de la poblaci贸n mundial, la cual se considera que estorba al control de los recursos del imperialismo yanqui. Dicho documento apost贸 por demoler las soberan铆as nacionales, a las que ya antes de la desaparici贸n de la URSS el imperialismo planificaba su destrucci贸n para imponer sus pol铆ticas econ贸micas a trav茅s de sus instituciones financieras tal y como hiciera en Chile bajo la dictadura fascista de Pinochet.

En 1975 la Trilateral en la misma l铆nea argumental publica otro informe titulado 鈥淟a Crisis de la Democracia鈥 donde se degrada la idea de democracia como un sistema que genera apat铆a, se se帽ala que el desarrollo del capitalismo de las 3 d茅cadas gloriosas era insostenible con el creciente estado de bienestar, ya que supon铆a un peligro para los privilegios del capital al entorpecer la aplicaci贸n de medidas que frenaran la ca铆da de la tasa de ganancias, y se advert铆a de la necesidad de poner en marcha un plan de medidas para frenar el desarrollo de polos econ贸micos alternativos, limitar el crecimiento econ贸mico de los pa铆ses dependientes, pero no as铆 el de los pa铆ses imperialistas y desarrollados (sic).

Toda esta bater铆a de ideas ha llevado en los 煤ltimos 40 a帽os a organismos internacionales con el FMI, BM, OMC, oeneg茅s, entidades p煤blicas y grandes consorcios empresariales a adoctrinar sobre la necesidad de reducir la poblaci贸n mundial, frenar el desarrollo tecnol贸gico y de activar pol铆ticas de excepci贸n en nombre de la 鈥渟eguridad del planeta鈥. Tales planteamientos nunca cuestionan el sistema econ贸mico capitalista, causa principal y 煤ltima de los l铆mites y contradicciones del crecimiento tanto humanitario, como econ贸mico y ecol贸gico.

Los or铆genes de la bancarrota entre el modelo de crecimiento y los intereses de la humanidad hay que buscarlos no en las contradicciones se帽aladas en 鈥淟铆mites del crecimiento鈥 sino en las crecientes contradicciones del sistema capitalista, y de las relaciones internacionales. La contaminaci贸n y el deterioro de la calidad de vida humana es consecuencia del capitalismo, de la explotaci贸n y desigualdad social creciente, de la opresi贸n. La clase obrera no podemos admitir la tesis del calentamiento global sin ponderar las causas diluyendo las responsabilidades del r茅gimen capitalista, haciendo responsable al g茅nero humano tal y como viene haciendo el imperialismo desde sus foros (club de Roma, Informes Kissinger, Trilateral, etc.), y ahora a trav茅s de sus nuevos iconos (Greta Thumberg, capitalismo verde).

El rechazo del consumismo capitalista basado en el crecimiento parasitario e insostenible no puede expresar un rechazo a la extensi贸n y diferenciaci贸n de las necesidades con un regreso al estado natural y primitivo de esas necesidades. El ser humano como ser material con necesidades materiales no puede lograr el total desarrollo de su personalidad a trav茅s del ascetismo, sino a trav茅s del desarrollo racional y multilateral de su consumo, conscientemente subordinado a los intereses colectivos. El concepto de abundancia sostenible, equilibrada y sin derroche es una categor铆a hist贸rica y material y no una noci贸n ut贸pica. La desaparici贸n de la econom铆a de la escasez es tanto posible como necesaria, como precondici贸n para un modo de producci贸n comunista.

Sobre este 谩mbito se debe plantear la teor铆a del crecimiento org谩nico, donde se se帽ala algunos principios por los que debe guiarse la humanidad para evitar la cat谩strofe, entre ellos, el desarme, la soluci贸n de los problemas de alimentaci贸n y las materias primas. En realidad, el equilibrio estable entre la naturaleza y la sociedad puede ser logrado s贸lo sobre la base de liquidar la propiedad privada capitalista, mientras que los economistas burgueses examinan 煤nicamente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, abstray茅ndose de la estructura social y de clase de la sociedad, del car谩cter de las relaciones de producci贸n, porque para ellos el capitalismo es la 煤nica sociedad posible.

Guerras por los recursos, intercambio desigual y deuda ecol贸gica

Las guerras imperialistas m谩s recientes contra los pa铆ses de la periferia son y seguir谩n siendo importantes para el capitalismo en su fase imperialista, dado el agotamiento de los recursos f贸siles los pa铆ses imperialistas compiten entre s铆 para hacerse con ellos. Desde el fin de la guerra fr铆a EE.UU. monopoliza el gasto militar mundial, un 40% del gasto mundial, con 800 bases militares repartidas por el planeta para intervenir en cualquier conflicto militar. EE.UU. que tambi茅n es el pa铆s que m谩s consume y despilfarra fuentes de energ铆a, proclam贸 en la d茅cada de los 90 como un asunto de 鈥渟eguridad nacional鈥 el control de las fuentes de petr贸leo y materias primas estrat茅gicas. La guerra y genocidios que ha organizado en los 煤ltimos a帽os est谩n relacionados con la apropiaci贸n de las rutas y reservas de crudo, guerra que no se libra entre las potencias, sino en los pa铆ses agredidos convertidos en campos de batalla (Yugoslavia, Irak, Congo, Afganist谩n, Libia, Siria, Yemen鈥). Ya en 1.991 el general Schwarzkopf a las puertas de la guerra del golfo en un informe entregado al senado de EE.UU. advert铆a que a las reservas de EE.UU. s贸lo le quedaban 20 o 40 a帽os de vida mientras que el Golfo P茅rsico contiene m谩s de 100 a帽os de reserva y zonas sin explorar. Como dec铆a Michel Collon, para el imperialismo 鈥淓l petr贸leo y su precio bien valen una鈥 guerra鈥 (37).

El militarismo puede llevar a la rivalidad entre potencias, que en vez de enfrentarse militarmente entre ellas (EE.UU., Francia, Reino Unido), se ponen de acuerdo, como en Siria, financiando, entrenando y armando a la contra yihadista contra gobiernos laicos que defienden sus recursos como la guerra de Libia o Siria; o promocionan los bandos en litigio, tal y como sucede en 脕frica, continente que concentra una tercera parte de las reservas mundiales de minerales, y es un gran productor de petr贸leo, gas, diamantes y uranio. Ese es el caso de la guerra del Congo. En las provincias del este de la Rep煤blica Democr谩tica del Congo se encuentran los nuevos minerales como el niodio y el 80% de las reservas mundiales del colt谩n, indispensable en la producci贸n de tel茅fonos m贸viles, ordenadores port谩tiles, consolas de videojuegos y otros aparatos electr贸nicos de alta tecnolog铆a, adem谩s del cobalto, recurso esencial para las industrias aeroespacial, qu铆mica y nuclear y los tradicionales diamantes, oro, cobre y esta帽o. Las Transnacionales Nokia, Ericsson, Siemens, Sony, Intel, Hitachi, IBM鈥 clavaron sus garras en esa zona (38).

Los recursos gestados durante miles y millones de a帽os pasan a convertirse en un ansiado bot铆n mercantil de las transnacionales capitalistas y sus centros de investigaci贸n, principalmente de EE.UU. Existe un expolio de los recursos energ茅ticos y biol贸gicos con respecto a los pa铆ses de la periferia. El capital transnacional invade sus espacios naturales que deber铆an pertenecer a las poblaciones donde se encuentran los recursos, pero que son capturados convirtiendo la biodiversidad en un coto de caza del imperialismo cuyo fin es apropiarse de esa riqueza natural. Centenares de transnacionales capitalistas se benefician, mientras millones de campesinos e ind铆genas son expropiados de sus recursos, sus plantas, bosques, animales y tierras. Este ataque del imperialismo sobre la biodiversidad de las regiones de la periferia acent煤a la destrucci贸n del ecosistema contra los bosques y sus habitantes, adem谩s de reducir la ya maltrecha fuente de alimentos de la humanidad.

El aprovechamiento de las riquezas naturales es una base de subsistencia y empleo, sobre todo en los pa铆ses de la periferia, puesto que la agricultura, la explotaci贸n forestal y la pesca generan uno de cada dos empleos que existen en el mundo, y las actividades relacionadas con la madera, productos agr铆colas y pescado son importantes para todo el mundo (30).

Estamos asistiendo a una nueva acumulaci贸n de capital, donde la expropiaci贸n de las riquezas tanto energ茅ticas como naturales de las selvas y bosques tropicales, forma parte de una fase imperialista del capitalismo tan rapaz y genocida como de los per铆odos de saqueo colonialista y acumulaci贸n originaria de capital.

Los pa铆ses centrales, se encuentran inundados de desechos y productos t贸xicos, tal y como sucede en EE.UU. Sus r铆os y lagos est谩n tan contaminados que las transnacionales han abierto desde los a帽os 80 mercados extranjeros en la periferia para sus residuos (40).

Para confeccionar productos en algunas ramas de la producci贸n industrial se utilizan materiales t贸xicos o radioactivos, la necesidad de las potencias capitalistas por liberar los desechos t贸xicos les impulsa a comercializar su vertido o incineraci贸n en pa铆ses de la periferia, cercando tierras de propiedad comunitaria, envenenando el suelo, el mar y el aire de pa铆ses enteros con la consiguiente enfermedad y muerte de seres humanos y animales (39). La expropiaci贸n aqu铆 del medio ambiente y la privatizaci贸n de terrenos p煤blicos es importante para la acumulaci贸n de capital imperialista, al mismo tiempo es un medio para proletarizar a campesinos e ind铆genas, imponi茅ndoles nuevas formas de explotaci贸n capitalista del trabajo en grandes haciendas.

DESPARRAME DE RESIDUOS

En Latinoam茅rica la destrucci贸n ecol贸gica, pobreza, guerra de contrainsurgencia, brutalidad policial, militar, paramilitar y las pol铆ticas neoliberales se entrecruzan con el vertido de residuos t贸xicos provenientes de EE.UU. Muchas de las compa帽铆as dedicadas a la incineraci贸n y vertidos de residuos en Latinoam茅rica utilizan a los gobiernos instalados en el poder por la CIA y mantenidas all铆 gracias al apoyo financiero y militar de EE.UU. quien organiza bloqueos, invasiones y golpes de estado contra pa铆ses con gobiernos que defienden sus recursos o para reprimir movimientos populares de izquierda (Guatemala 1953, Cuba 1952 y 1961, Brasil 1964, Rep煤blica Dominicana 1965, Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Granada 1983, Hait铆 1991 y 2004, Venezuela 2002, Honduras 2009, Bolivia 1963, 2019). El comercio de residuos t贸xicos tiene la finalidad de apropiarse de las tierras y recursos de los pueblos m谩s pobres, del agua, vegetaci贸n y el aire que respiramos, para imponer los derechos de poluci贸n con los vaciamientos de residuos.

Muchos productos (herbicidas y pesticidas) contaminantes y 鈥渇ertilizantes鈥 que son exportados a la periferia para plantaciones del agrocomercio, son fabricados en EE.UU. pero se proh铆be su uso interno debido a la presi贸n de los movimientos de la clase obrera por la salud (39).

Fue la 鈥渆cologista鈥 administraci贸n Clinton, la que acept贸 que las transnacionales de EE.UU mezclaran cenizas de incineradores que tienen altas concentraciones de plomo, cadmio y mercurio, con productos agroqu铆micos. Este veneno qu铆mico se vende a gobiernos de la periferia que hacen la vista gorda (39). Durante los a帽os 90 y principios del S.XXI, miles de toneladas de residuos 鈥渞eciclados鈥 en EE.UU., declarados falsamente como 鈥渇ertilizantes鈥 fueron diseminadas en haciendas, playas y desiertos en Bangladesh, Hait铆, Somalia, Brasil y docenas de otros pa铆ses. Son venenosos para el medio ambiente, los suministros de agua, el h谩bitat de los r铆os, flora, fauna y la salud humana (39).

Subsiste una ideolog铆a clasista, neocolonial y racista, que justifica el saqueo de materias primas y recursos naturales y oculta los impactos ambientales que eso produce en la periferia. Se basa en que los pa铆ses centrales tienen derecho a consumir y crecer econ贸micamente hasta hartarse, sin miramiento con los que viven en peores condiciones tanto dentro como fuera del pa铆s, y luego enviarles los residuos t贸xicos a sus pa铆ses. Lo que es una pr谩ctica genocida que se sustenta en el clasismo y racismo ambiental, que se basa en el derecho de las clases dominantes de todo el mundo de que el resto debe resignarse a aceptar sus precarias condiciones de vida, mientras que los ricos tienen derecho a una vida sana y limpia. Las clases dominantes del mundo se arrogan el derecho de todos los sumideros de CO2, los oc茅anos, la vegetaci贸n y la atm贸sfera 煤nicamente para su uso ego铆sta, irracional, despilfarrador y expoliador.

Este cinismo se encuentra detr谩s del discurso del capitalismo verde, de todos los pa铆ses imperialistas interesados en llevarse hasta el 煤ltimo pedazo de recursos energ茅ticos y de selva virgen que pueda quedar, y realizar los vertidos t贸xicos y nucleares, a costa de dejar a su paso muertes, miseria y destrucci贸n del ecosistema. Como vemos, en los pa铆ses centrales se hacen fuertes regulaciones ambientales, mientras sus transnacionales capitalistas se encargan de impulsar la contaminaci贸n en Latinoam茅rica, Asia, 脕frica, Oriente Medio y Europa del Este. El comercio mundial ha florecido con cargamentos de pesticidas prohibidos, gasolina con plomo, clorofluorocarbono, asbesto, y otros productos restringidos en los pa铆ses centrales son vendidos en la periferia, mientras que maderas tropicales, petr贸leo, carb贸n y otros recursos naturales fluyen de la periferia al centro, y mientras las regulaciones se hacen m谩s estrictas respecto a plantas de energ铆a que usan carb贸n sucio y energ铆a nuclear peligrosa, 茅stas proliferan en tales regiones (39).

Con este cuadro no es descabellado hablar de una deuda ecol贸gica del centro con la periferia (41), que se une al intercambio econ贸mico desigual. Deuda contra铆da desde siglos por el continuo saqueo de los recursos naturales, por los da帽os ambientales y por la utilizaci贸n del territorio para depositar desechos producidos en los pa铆ses centrales, para deslocalizar los GEI. Debe considerarse como parte de este intercambio ecol贸gico desigual el envenenamiento de las aguas, aire, tierra, mares, plantas, bosques y seres humanos que se produce por la aplicaci贸n de plaguicidas en las plantaciones agr铆colas y el vertido de residuos de transnacionales imperialistas. Mientras las transnacionales se llevan el producto agr铆cola para ser vendido y consumido en su pa铆s, en los pa铆ses productores queda el deterioro ambiental.

Este intercambio desigual perjudica a las clases explotadas y oprimidas de los pa铆ses dependientes, mediante la destrucci贸n de sus ecosistemas, sin que las transnacionales extranjeras asuman coste alguno. Los deudores son en primer lugar las clases dominantes de los pa铆ses imperialistas y despu茅s las clases dominantes de la periferia. Este saqueo de recursos y deterioro ambiental se produce por la carga de la deuda externa que absorbe gran parte de la deuda p煤blica de los pa铆ses de la periferia, sin embargo de la deuda ecol贸gica no se habla. La abolici贸n de la deuda externa de los pa铆ses dependientes, sigue siendo necesaria para garantizar la soberan铆a de tales pa铆ses sobre sus recursos y detener el deterioro ambiental.

En este intercambio desigual tambi茅n existen redes de traficantes de especies de animales y vegetales destinadas al mercado, siendo la 鈥渆cologista鈥 UE la principal consumidora de animales ex贸ticos por delante de EE.UU. (42).

驴Y qu茅 dicen Greta y Garz贸n de las guerras imperialistas y la deuda ecol贸gica de los pa铆ses ricos?.

Concluyendo, el capitalismo y la ecolog铆a son mutuamente excluyentes. La extracci贸n de los recursos en los pa铆ses de la periferia, la consolidaci贸n de un intercambio desigual ecol贸gico, como resultado de la exportaci贸n de bienes primarios sin evaluar el impacto social y ambiental por su extracci贸n, producci贸n o deshecho; el saqueo de recursos energ茅ticos, materias primas, la destrucci贸n de culturas, de las mejores tierras de cultivo y de los recursos marinos para la exportaci贸n, debilitando la autosuficiencia alimentaria y la soberan铆a de las comunidades de la periferia; la contaminaci贸n de los pa铆ses centrales debido a la excesiva emisi贸n de GEI desestabilizando el clima, la apropiaci贸n de la capacidad de absorci贸n que tienen los oc茅anos y bosques del planeta, la venta de pesticidas que no son utilizados en el centro y el almacenamiento de residuos t贸xicos en los pa铆ses de la periferia (41).

Marx y Engels sobre la naturaleza

La preocupaci贸n de Marx y Engels por la naturaleza est谩 presente en sus obras. En 鈥淟a Ideolog铆a alemana鈥 Marx previ贸 que las fuerzas productivas muy desarrolladas pueden llegar a convertirse en fuerzas destructivas. Esto lo vemos hoy m谩s claro en el crecimiento de la industria militar.

Si el capitalismo fue inicialmente un gran impulsor del desarrollo de las fuerzas productivas, en su din谩mica estaba la de convertirse en un gran productor de fuerzas destructivas con el militarismo, y en el destructor de las fuerzas productivas con las crisis en las que se elimina la producci贸n necesaria para facilitar la continuidad de la acumulaci贸n de capital, y en destructor de las condiciones que hacen posible la producci贸n y la vida misma en el h谩bitat. Es el capitalismo que ha avanzado hasta afectar a la vida humana con guerras, miseria, hambrunas, y a la vida planetaria, respectivamente. Por ejemplo, sobre la falsa 鈥渃risis alimentaria鈥 debemos destacar que la producci贸n agraria mundial se multiplic贸 por tres en 40 a帽os (1969-2009), mientras que la poblaci贸n se ha duplic贸 en el mismo per铆odo, por lo que hay suficiente capacidad para producir y alimentar a todo el planeta de sobra. El hambre no est谩 provocada por la falta de alimentos, sino por la supremac铆a del r茅gimen capitalista (43). Tampoco es el cambio clim谩tico, con la p茅rdida de cosechas y desastres naturales, sino la distribuci贸n desigual del capitalismo lo que causa las grandes desigualdades del desarrollo humano entre clases.

Engels en Dial茅ctica de la naturaleza, observ贸 que la humanidad no domina la naturaleza como un conquistador domina a un pueblo extranjero, que formamos parte de ella, y que nuestra ventaja consiste en la posibilidad de conocer sus leyes y de saber aplicarlas certeramente. Tambi茅n hace menci贸n que con la destrucci贸n de los bosques en Mesopotamia, Grecia y Asia Menor para obtener tierras roturables, no se sab铆a que al talar los bosques se estaba destruyendo los centros de condensaci贸n y almacenamiento de humedad en tales regiones. En el 鈥淎nti-Duhring鈥 Engels compar贸 el uso de la ciencia por el capital como el aprendiz de brujo que desencadena las fuerzas de la naturaleza pero que es incapaz de controlar.

Marx en los 鈥淢anuscritos econ贸mico filos贸ficos鈥 y 鈥淓l Capital鈥, se帽alaba que la producci贸n capitalista no desarrolla la t茅cnica sino socavando los dos manantiales de toda riqueza, la tierra (entendida en el sentido amplio del espacio de vida y producci贸n) y el trabajador, que el hombre es parte de la naturaleza, que la fuente de la riqueza en cuanto valor de uso no est谩 s贸lo en el trabajo sino tambi茅n en la naturaleza, que el trabajo es el padre y la tierra la madre. Diferencia las producciones precapitalistas de la capitalista, mientras las primeras tienen su l铆mite en la reproducci贸n o circulaci贸n mercantil simple, la producci贸n de mercanc铆as para aumentar las ganancias de capital se basa en la reproducci贸n ampliada o circulaci贸n mercantil compleja. En esta diferencia est谩 la base del agotamiento de los recursos naturales a un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad, la base de la utilizaci贸n irracional de cualquier forma de energ铆a o materias primas, al mismo tiempo que se produce desechos y contaminaci贸n de manera incontrolable. El capitalismo y la ecolog铆a son mutuamente excluyentes.

Marx con la teor铆a de la renta absoluta y la renta capitalista del suelo nos explic贸 c贸mo el capital interviene sobre las tierras m谩s f茅rtiles, teniendo efectos negativos para la fertilidad de dichas tierras en forma decreciente. En los pa铆ses desarrollados los capitalistas se han convertido en due帽os del suelo, que constituye el medio de buena parte de los recursos naturales. 驴C贸mo legislar sobre la contaminaci贸n y depreciaci贸n del suelo cuando la propiedad privada se impone?. Por la teor铆a de la renta del suelo entendemos por qu茅 de no ser por la propiedad privada los productos agr铆colas bajar铆an de valor, as铆 como la posibilidad de extender la producci贸n a tierras menos f茅rtiles incrementando la riqueza social.

Marx somete a cr铆tica no a la humanidad, sino al tipo de relaciones sociales como la causa del divorcio del ser humano con la naturaleza, al tipo de utilizaci贸n clasista de los recursos naturales como causa del derroche irracional de la naturaleza. Sometiendo a cr铆tica no la tecnolog铆a o el conjunto de las fuerzas productivas, sino a determinadas relaciones de producci贸n mediante las que son accionadas. Para Marx tanto las barreras como los acicates para el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza, son las relaciones sociales de producci贸n. No es la tecnolog铆a la causa, como pretenden los ide贸logos burgueses, es el modo de producci贸n capitalista. Por lo cual, el capitalismo como modo de producci贸n transitorio es una calamidad para las clases explotadas y tambi茅n un l铆mite para el desarrollo del g茅nero humano en su relaci贸n con la naturaleza.

Marx y Engels criticaban la teor铆a malthusiana de la poblaci贸n, en la cual el hambre y la miseria no son consideradas como consecuencia de las relaciones de producci贸n capitalistas, sino de la 鈥渘atural facultad del hombre para multiplicarse鈥. Marx en 鈥淓l Capital鈥 le opuso la teor铆a de la superpoblaci贸n relativa (ej茅rcito industrial de reserva), creada por el aumento de la composici贸n org谩nica de capital que genera un excedente permanente de poblaci贸n asalariada (desempleada o parcialmente empleada) a las necesidades de la acumulaci贸n de capital. En la actualidad Malthus ha sido rescatado por las filosof铆as imperialistas que justifican las guerras y las hambrunas como necesarias para reajustar el crecimiento demogr谩fico. En realidad s贸lo bajo el modo de producci贸n comunista la humanidad podr谩 fijar un ritmo del crecimiento demogr谩fico racional y equilibrado. Ya lo dijo Engels 鈥淓xiste, por supuesto, la posibilidad abstracta de un crecimiento num茅rico de la humanidad que haga indispensable fijar un tope al mismo. Pero si la sociedad comunista se viera obligada a regular la producci贸n de personas, lo mismo que ya entonces regular谩 la producci贸n de cosas, ella y s贸lo ella podr谩 hacerlo sin dificultades鈥 (44).

Marx y Engels ve铆an en la protecci贸n de la naturaleza, fomentando un desarrollo planificado respetuoso, como una tarea central del socialismo. Para Marx el aumento de la producci贸n no es un fin en s铆 mismo como lo es en A. Smith y D. Ricardo, el socialismo no admite otro objetivo del crecimiento de la producci贸n que no sea la satisfacci贸n de las necesidades humanas, y en la actualidad el capitalismo no es capaz de garantizar la satisfacci贸n de las necesidades humanas con la protecci贸n y conservaci贸n de la biosfera y la preservaci贸n del oxigeno necesario para el ser humano (casi todo el oxigeno de la atm贸sfera es de origen biog茅nico, el 30% lo producen las plantas y el 70% las algas de los oc茅anos) (45), se comprende as铆 el llamamiento de los ecologistas a mantener limpio el mar y los oc茅anos, y ampliar las superficies verdes del planeta.

Las contradicciones del capitalismo con la vida y la naturaleza. La barbarie

El capitalismo no puede vivir sin contradicciones antag贸nicas insuperables. Subsisten y se agudizan m谩s contradicciones junto a la principal (capital-trabajo), como la contradicci贸n entre la guerra y militarismo con la paz, la contradicci贸n del peligro del colapso ecol贸gico y la supervivencia futura del g茅nero humano, la contradicci贸n entre los pa铆ses subdesarrollados y la recolonizaci贸n imperialista, la contradicci贸n entre la cantidad de recursos productivos para garantizar el bienestar general, su derroche y distribuci贸n desigual, etc.

El capitalismo como sistema, con este c煤mulo de contradicciones irresolubles, ha demostrado su incapacidad para dar soluci贸n a los problemas de la humanidad, el hambre, la miseria, el paro, el analfabetismo, la salud, la inseguridad de la vida en el planeta, la liberaci贸n de la mujer, superar el atraso de pa铆ses y someter el desarrollo de las fuerzas productivas a la direcci贸n del g茅nero humano. Ha destacado hist贸ricamente por la dilapidaci贸n y el agotamiento de recursos naturales no renovables (petr贸leo, gas, madera, carb贸n, agua, etc.), aprovechados de forma desigual en detrimento de la periferia del mundo, y ha impulsado a l铆mites desconocidos la destrucci贸n del medio ambiente con el exceso de contaminantes en la atm贸sfera y el agua (crisis clim谩ticas, energ茅tica, degradaci贸n de la alimentaci贸n, destrucci贸n del h谩bitat, etc.). La acumulaci贸n de residuos nucleares y petrol铆feros recalienta la atm贸sfera peligrosamente generando la destrucci贸n de la capa de ozono y bruscos cambios clim谩ticos que amenazan el ecosistema con la destrucci贸n del planeta. El capitalismo ya no puede crecer sin destruir, ordena el territorio con arreglo a los intereses de la acumulaci贸n del capital condenando a la periferia como zonas de residuos e industrias contaminantes, para evadir impuestos en el centro imperialista y buscan salarios m谩s bajos, mientras aqu铆 nos venden el capitalismo verde.

El capitalismo es un sistema en crisis estructural, que promociona la demanda superflua sin satisfacer las necesidades prioritarias, empobrece el medio rural y la agricultura y provoca la aglomeraci贸n urbana desordenada, alimenta el individualismo, la insolidaridad, la agresividad, y rompe los v铆nculos comunitarios de las ciudades.

El aumento del plusproducto social en relaci贸n al producto necesario bajo el capitalismo no conduce a un aumento del bienestar para el conjunto de la sociedad, sino a un aumento de la plusval铆a por las clases explotadoras. El aumento del trabajo muerto en relaci贸n al trabajo vivo, bajo el capitalismo, no significa una econom铆a creciente de trabajo humano y tiempo libre, sino fuente de crisis, desempleo y la creaci贸n de un ej茅rcito industrial de reserva, bajo cuya presi贸n el consumo de los productores queda limitado al producto necesario.

M谩s del 80% de la poblaci贸n mundial vive en pa铆ses subdesarrollados. Aun produci茅ndose suficientes recursos alimentarios y sanitarios, el hambre, la desnutrici贸n, las enfermedades curables, y la pobreza cr贸nica, campean a sus anchas como efecto del dominio de las relaciones de producci贸n capitalistas. Como muestra, en Argentina durante la crisis econ贸mica del 鈥渃orralito鈥 se dispon铆a de una capacidad para alimentar a 200 millones de personas, el paro y el hambre afect贸 a la mayor铆a de la poblaci贸n de ese pa铆s. Y seg煤n la FAO en el a帽o 2000 el nivel de las fuerzas productivas agr铆colas pod铆an ya dar alimento a 12.000 millones de seres humanos, un 60% m谩s de la poblaci贸n actual (46).

La desigualdad social en cifras. El 1% m谩s rico de la poblaci贸n mundial dispone del 45% de la riqueza (21), y acapar贸 el 27% del crecimiento durante 1980-2016 (47), y s贸lo en el 2017 amas贸 el 82% del crecimiento (48). La brecha entre el 10% m谩s rico y el 40% intermedio aument贸 20 puntos en el periodo 1980-2016, reduci茅ndose 20 puntos la diferencia del 50% inferior con el intermedio, equilibrando por la base la desigualdad del 90% m谩s pobre (49). En el 2017 el 50% de la poblaci贸n m谩s pobre, unos 3.700 millones de personas, no se benefici贸 en nada del crecimiento econ贸mico (50). Entre 2006 y 2015 la riqueza de esta oligarqu铆a ha crecido un promedio de un 13% por a帽o, mientras que los salarios no llegan al 2% (51). En la UE los ingresos del 0,1% m谩s rico se duplicaron entre 1980 y 2017 y los del 0,001% se triplicaron mientras que para el resto aument贸 un 40% (52). A煤n, siendo m谩s moderado el aumento de la desigualdad en la UE respecto a EEUU, el 22% de la poblaci贸n es pobre (2017) (53).

El impacto de la contrarrevoluci贸n en la URSS convirti贸 a Rusia, que era uno de los pa铆ses m谩s igualitarios, en s贸lo 5 a帽os (1990-95) en el pa铆s m谩s desigual del mundo (54), desde 1990 hasta 2015 experiment贸 una dr谩stica ca铆da de la relaci贸n entre riqueza p煤blica e ingreso nacional, cayendo del 230% al 90%. (55). Los pa铆ses capitalistas desarrollados que en los a帽os 70 el valor de la riqueza p煤blica se situaba entre el 50% y el 100% del ingreso nacional, han tenido tambi茅n un dr谩stico crecimiento negativo al caer al 10% y 20% en pa铆ses como Alemania, Francia y Jap贸n, en ambos casos debido a la transferencia de la riqueza del sector p煤blico al privado (56), por lo que durante 茅stas d茅cadas el incremento de la riqueza nacional en los pa铆ses capitalistas (Rusia incluida), se realiz贸 a expensas del sector p煤blico en beneficio del incremento exponencial de la riqueza privada. Adem谩s de la riqueza mundial oculta en para铆sos fiscales la cual representa un 8% del PIB mundial (57).

Hablemos de los EE.UU. La poblaci贸n de EE.UU. que s贸lo representa el 4% mundial, dispone del 24% del PIB mundial y es responsable del 15% de las emisiones GEI que provoca cambios clim谩ticos, pero aqu铆 tambi茅n el desarrollo socioecon贸mico va por clases. En la quintaesencia del imperialismo, la progresiva desigualdad en la distribuci贸n de la renta alcanza proporciones alarmantes. El per铆odo de 1980 a 2014 los ingresos del 1% m谩s rico se triplicaron, mientras que del resto se redujo un 1% (58), debido al aumento de la regresividad del sistema tributario y a la reducci贸n del salario m铆nimo del 42% al 24% del salario medio (1980-2017) (59). La relaci贸n media entre los ingresos de un director general y un obrero no cualificado es de 354/1 (60) y en las 500 primeras empresas la relaci贸n entre los salarios de los obreros y las remuneraciones de los gerentes pas贸 de 1 a 40 en 1.970 a 1 a 1.250 en el 2.007.

En nuestro planeta, tras 2 siglos y pico de capitalismo reinante 773 millones de j贸venes y adultos, el 10% de la poblaci贸n, es analfabeta (61), 262 millones de ni帽os y j贸venes se encuentran fuera de la escuela (64 millones en primaria, 61 millones en secundaria y 138 millones en el segundo ciclo de secundaria) (62). La matriculaci贸n preescolar alcanza al 21% en pa铆ses con desarrollo humano bajo, el 31% con desarrollo medio y el 71% y 80% en pa铆ses con desarrollo alto y muy alto (63).

La pobreza multidimensional (mala salud, desnutrici贸n, precariedad laboral, carencia de agua limpia, electricidad, acceso a la salud y ense帽anza) abarca a 1.300 millones de personas de 101 pa铆ses (17,3% de la poblaci贸n mundial) (64). 600 millones de personas viven con menos de 1,9 d贸lares al d铆a en situaci贸n de pobreza extrema (65). La precariedad, el paro, el hambre, la desatenci贸n social y falta de recursos oprimen a 500 millones de obreros subempleados (66) y 220 millones de obreros en paro seg煤n la OIT (67). El ej茅rcito industrial de reserva mundial est谩 formado por 720 millones de obreros desempleados o subempleados.

El hambre y la pobreza mundial mata a m谩s gente cada a帽o que toda la II陋 Guerra Mundial. Los datos de la tasa de mortalidad infantil se disparan con 5,6 millones de muertes al a帽o (68) por desnutrici贸n y enfermedades curables, algunas provocadas deliberadamente por bloqueos criminales promovidos por el imperialismo. La explotaci贸n y opresi贸n infantil se ha mundializado, hoy existen unos 218 millones de ni帽os entre 5 y 17 a帽os son obligados a trabajar (69). Seg煤n la OIT, 21 millones de personas son v铆ctimas de trabajos forzados y trata, el 25% de los cuales son ni帽os y m谩s de la mitad mujeres (70). Seg煤n la ONU hay 82,4 millones de refugiados (71), y 2,6 millones malviven en campos de refugiados por causa de las guerras imperialistas (72).

Desde la contrarrevoluci贸n de finales del S.XX en los pa铆ses 谩rabes y de Europa Oriental, los derechos de la mujer se han laminado a nivel mundial. Cada a帽o 12 millones de ni帽as son v铆ctimas de matrimonios forzados (73), 200 millones de mujeres y ni帽as actualmente vivas han sido sometidas a la mutilaci贸n genital, (74), padeciendo las normas discriminatorias del g茅nero impuesto por la ideolog铆a patriarcal religiosa. La brecha salarial mundial de sexos en ingresos de trabajo remunerado es del 44% (Espa帽a 34%), las mujeres dedican 2,5 veces m谩s tiempo a tareas dom茅sticas y de cuidados, lo que reduce su participaci贸n en el mercado laboral y a actividades sociales o pol铆ticas (75). S贸lo el socialismo puede mandar a la prehistoria la ideolog铆a y normas patriarcal religiosas, s贸lo el socialismo puede garantizar la igualdad sexual, la liberaci贸n de la mujer, con la socializaci贸n de las tareas dom茅sticas y cuidados por el conjunto de la econom铆a socialista y la igualdad real en el acceso al trabajo en sus diferentes especialidades, su retribuci贸n y la propiedad social de los medios de producci贸n.

A pesar de que hay productos para alimentar a casi dos planetas, seg煤n la FAO 2.000 millones de personas no tuvieron acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes y m谩s de 820 millones pasan hambre (76), la mitad de la poblaci贸n mundial carece de sanidad (77), 2.000 millones carecen de medicinas b谩sicas (78), 2.000 millones de personas no tienen agua potable (79), 1.800 millones no tienen vivienda (80). Todo esto ocurre en un mundo en el que se gastan 2 billones anuales en armas y publicidad comercial. La ONU ha calculado que con un 11% anual de lo que se gasta en la carrera de armamentos, se erradicar铆a esta injusticia.

El excesivo gasto armamentista, 煤til 煤nicamente para sostener el dominio imperialista, el control sobre las econom铆as perif茅ricas y como salida a la crisis de acumulaci贸n del capital, es otra de las 鈥渧irtudes鈥 del capitalismo que expresa las limitaciones al desarrollo de las fuerzas productivas y el bienestar social. Seg煤n Collon (81) el valor total del armamento invertido en la Guerra del Golfo de 1.991 (676 billones de d贸lares) equival铆a en aquel entonces al importe total de la deuda del 鈥渢ercer mundo鈥, y un solo bombardeo sobre Irak equival铆a a lo que cuestan 10 hospitales perfectamente equipados. Pero esta ha sido siempre la constante del sistema imperialista, ya en los a帽os 70 seg煤n la UNESCO, un bombardero equipado val铆a lo mismo que el salario de 250.000 maestros, o 30 universidades para 30.000 estudiantes, o 75 hospitales con 100 camas cada uno, o 50.000 tractores, etc. (82).

La prueba de que el despilfarro tambi茅n es un negocio para la acumulaci贸n de capital, lo podemos contrastar con el tipo de consumo extravagante que el capitalismo promociona en el mercado, comparando su costo con otras necesidades b谩sicas para la vida humana. Por ej., la salud b谩sica se costear铆a con 隆el 75% de lo que se gasta en comida para animales dom茅sticos!, y la educaci贸n b谩sica (leer, escribir, matem谩ticas) 隆cuesta el 66% de lo que se gasta en cosm茅ticos!. Comparando las necesidades b谩sicas del ser humano con el costo de necesidades no b谩sicas de los que la humanidad podr铆a prescindir: cigarrillos, estupefacientes, gastos militares, publicidad, etc., vemos que en la UE y EE.UU representan 2,4 billones de d贸lares, es decir, 隆8 veces m谩s de lo que se necesita para universalizar las necesidades b谩sicas!. (83). Otro cap铆tulo es la publicidad como propaganda para inventar necesidades y saquear el poder adquisitivo de los salarios, ya en 1.994 toda la publicidad gastada en la UE, EE.UU. y Jap贸n equival铆a al 50% de la deuda externa de Am茅rica del Sur o al 100% de la deuda de Oriente Medio o 脕frica del Norte (84).

Si tenemos en cuenta que las transnacionales capitalistas controlan el 80% de la agricultura, la industria y el comercio (el 80% del comercio mundial tiene lugar en las 鈥渃adenas de valor鈥 vinculadas a las empresas transnacionales, seg煤n un informe de la UNCTAD), tama帽as desigualdades de la poblaci贸n mundial tienen su l贸gica criminal. Por ejemplo, la pr谩ctica de las Transnacionales fabricantes de f谩rmacos es criminal ya que en aras del beneficio privado impiden la asistencia de f谩rmacos para enfermedades curables como el VIH o como actualmente el Covid.

驴Y qu茅 ha pasado con las vacunas del Covid?. Hemos pagado cuatro veces su valor (investigaci贸n + desarrollo + producci贸n + ventas), las principales transnacionales farmac茅uticas estadounidense, brit谩nica y francesa que acaparan m谩s del 80% del mercado, han sido financiadas con dinero p煤blico para desarrollar las vacunas, manteniendo las patentes, chantajeando a pa铆ses, imponiendo condiciones leoninas, hasta a la propia UE, incumpliendo el suministro de vacunas para encarecer los precios, acaparando beneficios hist贸ricos nunca antes conocidos a costa del incremento de muertes por Covid, a costa de dejar a los pa铆ses menos desarrollados a su suerte, y sin ning煤n inter茅s por lograr la inmunidad continental y mundial. El objetivo del capitalismo no es el de inmunizar o erradicar la pandemia, sino la de extenderla en aras de los beneficios financieros y empresariales, que siempre estar谩n por delante de la salud. Y lo tragic贸mico, mientras Cuba a pesar del bloqueo criminal impuesto por el imperialismo yanqui, ha desarrollado su propia vacuna export谩ndola gratis a pa铆ses pobres, Espa帽a sin vacuna propia con el triste papel de votar en la ONU contra la propuesta de liberar las patentes durante la pandemia.

Es la l贸gica de acumulaci贸n del capital bajo el imperialismo la que facilita la apropiaci贸n desigual de los avances tecnocient铆ficos, donde 10 Transnacionales controlan el 84% de I+D mundiales, la mayor铆a de las patentes se encuentran en los pa铆ses industrializados de la trilateral imperialista, los 10 monopolios principales de la industria medi谩tica controlan el 86% del mercado de los medios de comunicaci贸n y de la cultura de masas, adem谩s del 80% de mercado farmac茅utico en manos de s贸lo 3 transnacionales. Con ello la desigualdad mundial en el acceso a la tecnolog铆a, medicinas, comunicaci贸n, etc., es creciente.

El proletariado, sepulturero de la barbarie capitalista

El vigente desarrollo de las fuerzas productivas est谩 contenido en el aumento de la composici贸n org谩nica del capital, en su concentraci贸n y ampliaci贸n. Pero esta socializaci贸n de la producci贸n que transforma el trabajo de la humanidad en trabajo objetivamente cooperativista, no est谩 dirigido mediante un plan consciente, est谩 regida por la ley del valor, el mercado y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. De ah铆 que el conjunto de la producci贸n socializada se desarrolle independientemente de las necesidades que ella misma ha creado impulsada por la sed de ganancias de los capitalistas. La producci贸n se desarrolla no en los sectores donde subsiste m谩s necesidad, sino en aquellos donde pueden realizarse m谩s elevadas ganancias. Sin embargo, este nivel alcanzado por las fuerzas productivas que hace posible el paso a la sociedad comunista en su fase inferior socialista, a la vista de la situaci贸n ecol贸gica, se convierte en una necesidad urgente.

Varios centenares de transnacionales capitalistas controlan la mayor parte de la producci贸n agr铆cola, industrial, farmac茅utica, los servicios y el comercio mundial, con este grado de socializaci贸n de la producci贸n y las actividades econ贸micas las condiciones objetivas para acceder al socialismo est谩n ya preparadas a nivel mundial. Lenin en 鈥淓l imperialismo fase superior del capitalismo鈥, lo destacaba. Pero la monopolizaci贸n mundial de los procesos financieros y productivos por las Transnacionales capitalistas no impulsa sino que frenan el necesario desarrollo productivo equilibrado y sostenible en todo el mundo. Son el mayor obst谩culo para hacer cumplir los objetivos ecologistas.

S贸lo existe una soluci贸n a los problemas del planeta que pasa por el socialismo del cual el proletariado es objetiva e hist贸ricamente fuerza impulsora, por lo que debe constituirse en fuerza social revolucionaria. No se debe caer en el mismo error de la II陋 Internacional cuando cre铆a que el capitalismo se derrumbar铆a autom谩ticamente debido a la contradicci贸n entre las fuerzas productivas y las relaciones de producci贸n, a la tendencia a la baja de la tasa de ganancias, o a la actual versi贸n ecologista apocal铆ptica en base a la escasez y encarecimiento de los recursos energ茅ticos y de materias primas. El capitalismo solo caer谩 si lo derribamos, y s贸lo la clase obrera puede liderar el proceso revolucionario socialista que por objetivos extraecon贸micos, como preservar el planeta, elimine todo el despilfarro del capitalismo (producci贸n militar, consumo de lujo, publicidad鈥), libere generalizadamente recursos para abordar la transici贸n a energ铆as no contaminantes, y garantice la preservaci贸n de recursos para el futuro. De lo contrario, la humanidad se encontrar谩 en un callej贸n sin salida, sin sujeto revolucionario capaz de liderar nuestra propia salvaci贸n como g茅nero humano. Los ecologistas deben tomar nota.

El peligro no est谩 en el crecimiento econ贸mico en s铆 y el progreso de las fuerzas productivas, sino en una relaci贸n mal organizada a trav茅s del capitalismo entre la t茅cnica y la naturaleza, que el socialismo estar铆a en condiciones de organizar y regular, mediante la planificaci贸n econ贸mica basada en la protecci贸n de la naturaleza, del aire, el agua y los campos, y la regulaci贸n del crecimiento demogr谩fico. Es el r茅gimen capitalista el que amenaza nuestra supervivencia. La realizaci贸n social de las recomendaciones del movimiento ecologista s贸lo pueden tener las siguientes premisas: derrocamiento y expropiaci贸n de la burgues铆a, instauraci贸n de la dictadura del proletariado y la construcci贸n del socialismo. Los medios de producci贸n ser谩n propiedad social, la clase obrera ejercer谩 el poder, el conjunto de la econom铆a ser谩 planificado y no sometido a la coerci贸n de la producci贸n capitalista. O dictadura del proletariado o dictadura sobre el proletariado.

La implantaci贸n de las relaciones de producci贸n socialistas permitir铆an la planificaci贸n para la satisfacci贸n de las necesidades m谩s prioritarias en todo el mundo (alimentaci贸n, vivienda, ense帽anza, salud, empleo y ecolog铆a), que ya el actual estado de las fuerzas productivas permiten garantizar tomando como partida una planificaci贸n socialista, equilibrada y un crecimiento sostenible con la biosfera, que erradique las producciones improductivas, destructivas y contaminantes, y desv铆e sus costes hacia necesidades sociales de la poblaci贸n y productivas (bienes de equipo industrial, investigaci贸n y tecnolog铆a civil, tractores, abonos para la producci贸n agraria, productos farmac茅uticos, vivienda, escuelas, hospitales, investigaci贸n cient铆fica, aplicaci贸n generalizada de energ铆as renovables, etc.) y que no produzca en exceso con stocks que hoy se acumulan por las leyes de acumulaci贸n de capital y del mercado. La supresi贸n del gasto improductivo, de lujo y armamentista, permitir铆a tambi茅n en un proceso gradual de d茅cadas ir equiparando econ贸micamente el PIB por habitante de los pa铆ses dependientes con el PIB de los pa铆ses centrales. Los pa铆ses dependientes no s贸lo tienen derecho a gozar del mismo nivel de vida de necesidades b谩sicas que los pa铆ses m谩s desarrollados, sino que sin la satisfacci贸n de 茅ste derecho no podr谩 lograrse una armon铆a de la humanidad con la naturaleza.

El capitalismo tiene un discurso ecol贸gico, pero detr谩s de ese discurso se esconden las grandes transnacionales capitalistas interesadas en expoliar hasta el fin el medio ambiente. S贸lo la sociedad comunista puede adecuar la satisfacci贸n de las necesidades humanas a la conservaci贸n del planeta. S贸lo la sociedad comunista puede controlar el consumo de acuerdo con los criterios que dicte la ecolog铆a. S贸lo la sociedad comunista puede regular el crecimiento demogr谩fico, proteger a la naturaleza de los perniciosos efectos de la producci贸n industrial, mostrarse ahorrativo con los recursos naturales, en particular con las materias primas y con los combustibles no renovables, reconvertir la industria militar, el consumo superfluo y de lujo, lo que reducir铆a las emisiones GEI en los pa铆ses m谩s desarrollados, as铆 como superar el desnivel social, econ贸mico y ecol贸gico entre el centro y la periferia mundial. S贸lo el comunismo puede inculcar una conducta justa para el medio ambiente, un uso ahorrativo de la energ铆a, un consumo consciente y ecol贸gicamente sostenible. S贸lo el proletariado estar谩 dispuesto a hacer cualquier sacrificio que la ciencia demuestre que es necesario a favor de la conservaci贸n de la biosfera, por la salvaci贸n de la humanidad de la destrucci贸n, as铆 como tambi茅n luchar solidariamente por una vida mejor en los pa铆ses menos desarrollados. S贸lo el progreso de la revoluci贸n comunista internacional es la premisa para superar la crisis ecol贸gica y lograr el control global sobre un crecimiento desbocado, irracional, para acabar con la glotoner铆a y el despilfarro en la alimentaci贸n y la energ铆a por un consumo sano acorde con nuestra salud y medio ambiente. S贸lo la sociedad comunista puede acabar con todos los mecanismos del mercado y la producci贸n mercantil, arrebatar a los valores de uso su forma de valores de cambio y regular la distribuci贸n de los bienes materiales en base al principio de satisfacci贸n creciente de las necesidades b谩sicas y particulares de los trabajadores.

Anexo. Rasgos para la acumulaci贸n socialista internacional

La acumulaci贸n socialista originaria englobar铆a una serie de rasgos que hoy podr铆amos enumerar en siete aspectos.

En primer lugar, la utilizaci贸n plena de las fuerzas productivas. Actualmente las crisis capitalistas y los continuos cambios c铆clicos provocan una infrautilizaci贸n extraordinaria de maquinaria de producci贸n y empleo de fuerza de trabajo, el desempleo es estructural, incluso en per铆odos estables de la econom铆a la capacidad productiva siempre est谩 por debajo del 100% en todos los sectores y pa铆ses, lo que significa el derroche exorbitante de riqueza social necesaria que se deja de crear. En la actualidad hay un porcentaje importante de capacidad industrial y agraria inactiva y la mayor铆a de los Estados de la OCDE disponen de una tasa de paro real superior al 10%. El pleno empleo de las fuerzas productivas bajo las relaciones de producci贸n socialistas significar铆a un aumento espectacular del crecimiento econ贸mico.

En segundo lugar, la eliminaci贸n del gasto improductivo (armamento, lujo, drogas), la reducci贸n de los gastos de distribuci贸n y la supresi贸n de la publicidad (comercializaci贸n y propaganda) destinada para la prefabricaci贸n de gustos y estilos de consumo de masas, con el derroche de esfuerzos intelectuales en inventar necesidades ostentosas, extravagantes y da帽inas para la salud, liberar铆a una cantidad enorme de ingenio y fuerzas productivas. De esta forma se reducir铆a dr谩sticamente las emisiones GEI en los pa铆ses m谩s desarrollados acerc谩ndose a la media.

En tercer lugar, la planificaci贸n socialista de los trabajadores sobre los medios de producci贸n de toda la econom铆a, donde pasar铆an a ser la fuerza productiva principal, permitir铆a potenciar la investigaci贸n cient铆fica 煤til, aplicando a la producci贸n todas las patentes que hoy bajo el imperativo del capital Transnacional est谩n infrautilizadas. La utilizaci贸n generalizada de otras energ铆as alternativas sostenibles (e贸lica, solar, hidr谩ulica). No olvidemos que los monopolios limitan y retrasan la aplicaci贸n de las invenciones t茅cnicas, con el objetivo de evitar la desvalorizaci贸n de un solo golpe de enormes masas de capital fijo antes de haber sido amortizada si la tecnolog铆a de la producci贸n sufre una innovaci贸n radical, por ej. la electrificaci贸n de los ferrocarriles se retras贸 20 a帽os por ese motivo. Tambi茅n erradicar铆a el crecimiento in煤til ajustando la producci贸n a las necesidades, evitando la acumulaci贸n de stocks y la destrucci贸n de productos bajo las leyes de la acumulaci贸n del capital y del mercado.

La propiedad individual de los capitalistas puede ser abolida por decreto, de golpe, como un aspecto y efecto inmediato del derrocamiento del actual r茅gimen. Ya, en la sociedad capitalista actual, la gesti贸n (administraci贸n, direcci贸n) de la mayor parte de estas fuerzas productivas est谩 separada de la propiedad individual capitalista: los capitalistas son accionistas que no participan a menudo directamente en su gesti贸n (separaci贸n entre la direcci贸n y la propiedad). Los medios t茅cnicos para la planificaci贸n de las actividades econ贸micas en el 谩mbito local, estatal y mundial, ya son preparados en el capitalismo. Ello nos indica lo que Marx argumentaba, que se prepara un nuevo orden social en el seno del capitalismo, donde ya existen condiciones maduras (sociedades por acciones, monopolios, Transnacionales, aparato socializado de transportes, banca, correos, comercio鈥), pero que la existencia de las relaciones de propiedad capitalista son el obst谩culo para el nacimiento del sujeto econ贸mico 煤nico que sustituya la econom铆a mercantil y el mercado por la contabilidad y la planificaci贸n socialista.

La planificaci贸n capitalista, ya aplicada hoy por los grandes complejos industriales entre secciones de una misma unidad productiva y entre unidades productivas que dependen de un mismo grupo financiero a pesar de que est茅n esparcidas por los cuatro 谩ngulos de la tierra, ha preparado todo lo que es necesario para la planificaci贸n propia de la sociedad comunista para proyectar y coordinar sus actividades econ贸micas. La planificaci贸n de la actividad econ贸mica de la sociedad (a nivel local, estatal y mundial) es un terreno sobre el que se puede desarrollar la participaci贸n activa de todos los trabajadores. Qu茅 producir, cu谩nto producir, c贸mo producir, c贸mo hacer uso de los recursos naturales, c贸mo repartir los productos: todas estas cuestiones, que toda sociedad debe resolver, dejan de ser, gracias a la planificaci贸n, resultado de la acci贸n atomizada e inconsciente de una multitud de sujetos del mercado.

Lenin consider贸 al capitalismo monopolista de Estado como la antesala del socialismo (fase inferior de la sociedad comunista). El desarrollo de la empresa monopolista-estatal da origen a un mecanismo de administraci贸n social de alta perfecci贸n t茅cnica, que pueden poner en marcha los mismos obreros unidos al servicio del pueblo. Engels en el Anti-Duhring analizaba positivamente la conversi贸n de la concurrencia en monopolio, donde la producci贸n an谩rquica ced铆a el sitio a la econom铆a planificada todav铆a en manos de acumulaci贸n de capital, del capitalista colectivo, siendo un elemento material que despojado de las relaciones de producci贸n capitalistas, servir铆a para la sociedad socialista naciente. Marx tambi茅n recomendaba la adopci贸n de los avances productivos del capitalismo para caminar al comunismo. En la misma direcci贸n Lenin clamaba por la adopci贸n de las t茅cnicas de la producci贸n capitalista, despojadas de las relaciones de producci贸n explotadoras. La socializaci贸n de las actividades econ贸mico-productivas pasa a ser una premisa necesaria del socialismo, ya que 茅ste no surge con base propia, sino que hereda la base material y t茅cnica del capitalismo m谩s avanzado.

El perfeccionamiento tecnol贸gico y organizativo de los procesos productivos y los instrumentos de gesti贸n electr贸nicos alcanzados en nuestros d铆as (inform谩tica, t茅cnicas de comunicaci贸n, internet) dan la base material para el dominio pleno de las fuerzas productivas por los productores y la determinaci贸n de las necesidades por el plan social, en mejores condiciones que nunca.

En cuarto lugar, la supresi贸n del desarrollo e intercambio desigual y la ayuda de los pa铆ses m谩s industrializados a los pa铆ses dependientes para la resoluci贸n satisfactoria de los problemas del per铆odo de transici贸n al socialismo, dar铆a lugar de entrada la supresi贸n de las clases explotadoras y par谩sitas (burgues铆a compradora, burocracia, jeques, terratenientes, etc.), acabar铆a con el desarrollo desigual centro-periferia, desterrar铆a relaciones de explotaci贸n y opresi贸n a la par que liberar铆a infinidad de recursos para emprender la construcci贸n socialista. La reforma agraria integral en tales pa铆ses con una mecanizaci贸n del campo suministrada por los pa铆ses centrales, la movilizaci贸n del pueblo para la aplicaci贸n de proyectos b谩sicos de conservaci贸n de agua, redes de irrigaci贸n, construcci贸n de carreteras, canales, redes de electrificaci贸n solar rural, vacunaci贸n contra enfermedades epid茅micas, hospitales, alfabetizaci贸n, un desarrollo multifac茅tico de la econom铆a y la producci贸n industrial acercar铆a en pocas d茅cadas, a estos pa铆ses a los niveles de calidad de vida b谩sicos alcanzados en el presente milenio.

El mantenimiento del r茅gimen y del mercado capitalista y sus leyes aumenta a煤n m谩s la distancia entre las econom铆as m谩s desarrolladas y la periferia, lo que equivale a precipitar a los pa铆ses del denominado 鈥渢ercer mundo鈥 a una miseria m谩s brutal. Hasta d贸nde pueden llegar los pa铆ses subdesarrollados en la realizaci贸n de la sociedad comunista no depende s贸lo de sus condiciones internas, que son necesarias, sino tambi茅n y en 煤ltima instancia de hasta qu茅 punto se realiza en socialismo y el comunismo en los pa铆ses m谩s avanzados y sin que ello deba suponer una par谩lisis de la lucha de clases en la periferia.

En quinto lugar, otro elemento que se desarrollar铆a en el periodo de tr谩nsito dial茅ctico de la fase inferior a la superior en la sociedad comunista, ser铆a la extinci贸n del Estado por medio de la s铆ntesis entre la planificaci贸n centralizada y la gesti贸n de las unidades de producci贸n, entre planificaci贸n consciente de productores y consumidores, borr谩ndose toda diferencia entre dirigentes y dirigidos, trabajo intelectual y manual, campo y ciudad, centro y periferia; cuya base material ser铆a una abundancia de fuerzas productivas, que extendiera la socializaci贸n de las capacidades y responsabilidades, la extensi贸n del tiempo libre a toda la sociedad, donde la revoluci贸n tecnol贸gico-productiva reduce el tiempo de trabajo de cada obrero, disminuye los trayectos de desplazamiento al trabajo, reduce el tiempo de vida laboral necesaria, y amplia el tiempo libre necesario para el trabajo creativo de gesti贸n, control e investigaci贸n, cultura y ocio para el desarrollo de la condici贸n humana, que mande al ba煤l de los recuerdos toda divisi贸n del trabajo intelectual y manual.

Y ello es t茅cnicamente factible, ya que incluso en el marco del modo de producci贸n capitalista desde 1.850 a 1.950 la lucha del movimiento obrero consigui贸 hacer pasar la jornada de trabajo de 70 a 40 horas semanales. Pero desde la crisis de 1.973 en adelante las relaciones de producci贸n capitalistas impiden una reducci贸n progresiva en la que hoy podr铆a haberse alcanzado la semana de 20 horas en los pa铆ses m谩s avanzados, manteniendo el mismo crecimiento productivo, y permitiendo a su vez la reducci贸n de la vida laboral por debajo de los 60 a帽os. La reducci贸n de la jornada de trabajo que es un presupuesto reivindicativo del movimiento obrero, no puede debido a las cadenas de la plusval铆a encontrar bajo el capitalismo una aplicaci贸n progresiva, para el desarrollo de la potencialidad de los individuos y la satisfacci贸n plena de sus necesidades materiales y personales. Las fuerzas productivas tienden hist贸ricamente a poner a disposici贸n del g茅nero humano la posibilidad de m谩s tiempo libre, pero la dictadura del capital, y la propiedad capitalista, reducen esa posibilidad a una minor铆a cada vez m谩s peque帽a de explotadores y opresores y sus gestores a sueldo.

Dec铆a Lenin que el tiempo liberado es necesario para que decenas de millones de obreros se encarguen de las tareas del control y gesti贸n, disolviendo paulatinamente el Estado, donde la participaci贸n en la direcci贸n de la econom铆a y las tareas sociales s贸lo ocupar铆a una fracci贸n 铆nfima del ocio de la masa de productores (con excepci贸n de los militantes de las organizaciones de clase) y que en los avances hacia durante la transici贸n a la sociedad comunista esa masa de productores tender谩 a tomar mayor importancia en el empleo del tiempo libre, tender谩 a ser m谩s activa y creadora, tender谩 incluso hacia el desarrollo multifac茅tico de sus cualidades humanas en diferentes tareas u oficios de trabajo manual e intelectual, tender谩 hacia la reunificaci贸n del trabajo intelectual y manual, cient铆fico y productivo.

En los Grundrisse (Contribuci贸n a la Cr铆tica de la Econom铆a Pol铆tica), Marx sit煤a que el desarrollo de las fuerzas productivas reduce el tiempo necesario para la producci贸n en unos sectores (agricultura, ganader铆a, etc.), y lo gana para otras producciones de car谩cter material o intelectual. En este sentido s贸lo el reparto del tiempo de trabajo de forma planificada entre las distintas ramas de la producci贸n acorde a las necesidades sociales, garantizan un desarrollo armonioso, liberado del poder del capital. Marx presenta la planificaci贸n social como ordenaci贸n de la sociedad m谩s all谩 de la econom铆a mercantil, como un orden social superior que permite la libertad m谩s all谩 del 谩mbito laboral y de la producci贸n, a trav茅s del tiempo liberado para desarrollar otras actividades superiores transformando al productor en otro sujeto. La mayor intensidad de las fuerzas productivas en la sociedad comunista prevista conquista m谩s tiempo libre para la actividad intelectual y social, desplegando las potencialidades humanas de los productores (85).

Pero bajo el capitalismo la liberaci贸n de ese tiempo de trabajo, o tiempo libre destinado para crear y satisfacer las necesidades humanas, no se emplea de forma democr谩tica, consciente y racional. El tiempo libre aqu铆 encuentra limitaciones para poder convertirse en creatividad cient铆fica y desarrollo de la capacidad productiva individual y colectiva con arreglo a un plan social. El tiempo libre en el capitalismo es derrochado en el mercantilismo y el consumismo de las relaciones humanas y las cosas.

En sexto lugar, siguiendo los par谩metros planteados por Marx en la 鈥淐r铆tica del programa de Gotha鈥, la existencia del derecho burgu茅s de distribuci贸n durante el per铆odo de transici贸n y en la fase inferior de la sociedad comunista, que se expresa por la apropiaci贸n privada de parte del producto social bajo la forma de salario directo en dinero o en un certificado, donde la contabilidad del trabajo se mide seg煤n la cantidad de trabajo de cada uno. Ello es propio en una situaci贸n de no abundancia de los standares de consumo, de escasez relativa, con lo que a la pervivencia del derecho burgu茅s le acompa帽a la pervivencia de h谩bitos y comportamientos peque帽o burgueses (ego铆smo, servilismo, corrupci贸n), como supervivencias de la sociedad capitalista. La superaci贸n completa de esa psicolog铆a ser铆a imposible sin la creaci贸n de las condiciones materiales y la extensi贸n de la moral comunista que permiten la futura extinci贸n del derecho burgu茅s y de las relaciones mercantiles. La abundancia junto a la experimentaci贸n y la extensi贸n de la conciencia comunista es la condici贸n necesaria para el paso de la dependencia de las necesidades a la libertad m谩s completa, a la fase superior de la sociedad comunista.

Objetivamente el desarrollo tecnol贸gico ha llegado hasta tal punto que se podr铆a, hoy m谩s que nunca, realizar una econom铆a socialista. Objetivamente se podr铆a, habiendo sentado las bases, con esta tecnolog铆a prescindir del mercado. Los bienes de consumo podr铆an ser escogidos por el mismo consumidor, las redes de telecomunicaci贸n, internet e inform谩tica servir铆an para transmitir a los organismos de planificaci贸n y las f谩bricas las necesidades de los consumidores.

Pero la superaci贸n del salario y del mercado no se produce de forma mec谩nica sino dial茅cticamente. Ya en los pa铆ses capitalistas, el movimiento obrero mediante la lucha de clases ha conquistado el salario social (indirecto y diferido) que engloba los gastos de las necesidades sociales para la reposici贸n de la fuerza de trabajo (ense帽anza, sanidad, prestaciones sociales y pensiones), que bajo el capitalismo est谩n bajo la permanente amenaza de privatizaci贸n. S贸lo bajo el socialismo se puede transitar hacia una superaci贸n dial茅ctica de la oposici贸n entre el salario individual destinado al consumo privado y el salario social, extinguiendo el salario como tal.

Para que ello sea as铆 un n煤mero cada vez mayor de bienes de consumo y servicios abundantes (pan, cereales, carne, transportes urbanos e interurbanos, m煤sica, libros, teatro, cine, viajes, ocio, medios de deporte, etc.) atendiendo a la satisfacci贸n de las necesidades reales, deben encontrarse fuera del intercambio monetario-mercantil, como parte del salario social. De esta forma el salario individual se extinguir谩, ya que el dinero ser铆a innecesario para la satisfacci贸n de las necesidades sociales y personales, implant谩ndose la contabilidad de las horas trabajadas mediante un bono-certificado. En la medida que la planificaci贸n socialista de la econom铆a garantiza un desarrollo amplio y equilibrado de las fuerzas productivas y un enriquecimiento creciente de la sociedad, 茅sta llega a disponer de los recursos necesarios para socializar los costos de las necesidades expresado en bienes y servicios cada vez mayor para todos los trabajadores, aumentando el nivel de vida sin necesidad del intercambio monetario-mercantil.

Esta nueva situaci贸n material desencadenar铆a un cambio psicol贸gico de las masas. La inseguridad e inestabilidad de la existencia material desaparecer铆a, el g茅nero humano se realizar铆a sin las condiciones de la penuria, los vestigios peque帽o burgueses (el ego铆smo, el individualismo, el servilismo y la competitividad) pasar铆an al museo de la prehistoria. La modificaci贸n del medio social, con el predominio de la distribuci贸n seg煤n las necesidades bajo un marco de abundancia, habituar铆a a las relaciones humanas a la cooperaci贸n y la solidaridad. La solidaridad y la camarader铆a ser铆an los nuevos valores morales habituales de la humanidad libre de toda opresi贸n, lo que permitir铆a el desarrollo multifac茅tico de toda personalidad humana.

S贸lo la sociedad comunista puede acabar con todos los mecanismos de mercado, arrebatar a los valores de uso su forma de mercanc铆as y regular la distribuci贸n de los bienes materiales en funci贸n de las necesidades sin derroches ni excesos. Por eso el socialismo y el comunismo hoy pasan a ser no un proyecto ut贸pico de orden social imaginable y deseable, que se convierta en algo puramente plat贸nico, sino en una necesidad real inmediata para la supervivencia de la humanidad, donde los centros industriales no s贸lo dejen de ser propiedad privada de los monopolios capitalistas sino que pasen a ser propiedad colectiva no ya del pueblo de determinado pa铆s, sino propiedad colectiva de la humanidad entera, donde a este nivel la planificaci贸n y el desarrollo econ贸micos se debe establecer con criterios humanos, t茅cnicos, geol贸gicos y ecol贸gicos, liberados del intercambio de mercanc铆as, de la concurrencia de las balanzas comerciales, etc., orient谩ndose a la utilidad 贸ptima de todos.

En s茅ptimo lugar, la planificaci贸n socialista permitir铆a un desarrollo econ贸mico mundial sostenible con el respeto de los ecosistemas, que hoy bajo el capitalismo no existe. Las fuerzas productivas materiales bajo las relaciones de producci贸n capitalistas han alcanzado un nivel con consecuencias destructivas irreparables, de modo que el proceso de acumulaci贸n de capital choca con el l铆mite de la autoaniquilaci贸n de la vida humana. Se ha llegado a tal grado que si el 80% de la poblaci贸n mundial creciera y consumiera al mismo ritmo que el 20% de los pa铆ses centrales, la vida en la tierra ser铆a imposible en pocos decenios porque el 铆ndice de contaminaci贸n crecer铆a geom茅tricamente y el efecto invernadero ser铆a mayor de lo que ya es (di贸xido de carbono, clorofluorocarbonos, metano, 贸xido de nitr贸geno, etc.). Por ej. de seguir la tendencia de efecto invernadero podr铆a ocurrir que pa铆ses mediterr谩neos tuvieran el clima de las zonas des茅rticas de 脕frica, con consecuencias devastadoras para la agricultura y el aprovisionamiento de agua a las ciudades.

Desde los 煤ltimos 50 a帽os el mundo ha perdido una quinta parte de sus tierras cultivables, bosques tropicales, y decenas de miles de especies vegetales y animales, mientras que extensas 谩reas se han desertizado, etc., los EEUU han consumido m谩s recursos minerales y f贸siles que todos los dem谩s pueblos del mundo a lo largo de toda la historia humana anterior. Esta situaci贸n no es un efecto directo del crecimiento econ贸mico, de la poblaci贸n o del desarrollo de las fuerzas productivas sino del modo de crecimiento, del modo de vida imperialista, consumista, basado en el parasitismo y la miseria de las dos terceras partes del planeta, del modo de producci贸n capitalista despilfarrador de fuerzas productivas, desequilibrador en la producci贸n, en la distribuci贸n de la riqueza social y destructor de los equilibrios naturales. Los seres humanos debemos satisfacer nuestras necesidades sin da帽ar las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan las suyas, para crear una econom铆a sostenible es inevitable detener la destrucci贸n y cambiar de modo de producci贸n y crecimiento. No cabe ya pensar en ning煤n desarrollo tecnol贸gico que capacite al sistema capitalista para restablecer la relaci贸n entre el ser humano y la naturaleza, entre la sociedad y la biosfera. Para ello el consumo debe dejar de basarse en el mercado, dejar de ser el medio de la realizaci贸n de la plusval铆a y los valores de uso deben desprenderse de su forma de mercanc铆a.

Que las relaciones de producci贸n capitalistas son restrictivas hoy del posible desarrollo futuro progresivo de las fuerzas productivas no es nuevo, Marx ya nos advert铆a en 鈥淟a Ideolog铆a alemana鈥 que el mismo capitalismo convertir铆a a las fuerzas productivas desarrolladas en fuerzas destructivas. Son destructivos el impulso de las energ铆as no renovables sobre las renovables por el criterio del beneficio y la competitividad capitalistas, son destructivos los h谩bitos del consumo de masa al que se nos ha acostumbrado bajo la influencia de la producci贸n capitalista orientada al m谩ximo beneficio. La degradaci贸n del medio ambiente no es una consecuencia inevitable del progreso y desarrollo cient铆fico-t茅cnico, sino que es responsabilidad del capitalismo. Su l贸gica hacia la mercantilizaci贸n de todos los componentes de la vida social, la m谩xima ganancia, el consumismo y la especulaci贸n, conlleva los altos niveles de contaminaci贸n y la desaparici贸n de especies animales y vegetales. Es el capitalismo el que utiliza el progreso tecnol贸gico para actuar contra la escasez de recursos no renovables, con la presentaci贸n de supuestas alternativas como los biocombustibles, a partir de productos alimenticios (ca帽a de az煤car, ma铆z, etc.), con terribles consecuencias humanitarias y medioambientales, ya que el cultivo de estas plantas necesitan de amplias extensiones, en pa铆ses de la periferia, lo que provoca la deforestaci贸n de algunas selvas tropicales como en Brasil y Malasia.

Por eso no es descabellado decir que la supervivencia del homo sapiens depende de la r谩pida abolici贸n del capitalismo. S贸lo el paso al socialismo nos ofrece la posibilidad de la soluci贸n de la crisis ecol贸gica que se ha alcanzado. 驴Qui茅n puede lograrlo? El movimiento obrero aliado con los sectores de la poblaci贸n trabajadora. S贸lo el movimiento obrero puede jugar el mismo papel al frente del pueblo trabajador frente a la crisis ecol贸gica que ha jugado hist贸ricamente frente a las guerras imperialistas, las crisis de sobreproducci贸n y al fascismo.

La humanidad s贸lo sobrevivir谩 si consigue planificar el alud demogr谩fico, proteger a la naturaleza de los efectos negativos derivados de la producci贸n industrial, mostrarse ahorrativo con los recursos naturales, superar el desnivel econ贸mico centro-periferia. Todos estos planes estar谩n condenados al fracaso si no se hacen desde una perspectiva de clase, si no son impulsados desde la clase obrera. S贸lo el proletariado estar谩 dispuesto a la solidaridad internacionalista a favor de la conservaci贸n de la biosfera, la salvaci贸n de la humanidad de la destrucci贸n y una vida mejor y m谩s humana para todos los pueblos del mundo. La oligarqu铆a financiera por el contrario no tiene inter茅s ni va a sacrificar nada, la exigencia de un modo de crecimiento m谩s acorde con la naturaleza y un desarrollo m谩s igualitario en todo el mundo es rechazado de canto.

Concluyendo. La realizaci贸n social de la superaci贸n de la crisis ecol贸gica, de la mala relaci贸n con la naturaleza y la biosfera s贸lo tienen la premisa del derrocamiento de la burgues铆a, la instauraci贸n de la dictadura del proletariado y la construcci贸n de la sociedad comunista.

