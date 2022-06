驴Se puede ser de izquierda, es decir, se puede buscar el cambio del actual sistema capitalista, sin apelar a un radical golpe de tim贸n? La realidad lo demuestra: no

Alguna vez en el 2001 un analista pol铆tico europeo dijo sobre el presidente argentino Fernando De la R煤a: 鈥淎h铆 gobierna la izquierda鈥. Unos pocos meses despu茅s de esa aseveraci贸n (m谩s que incorrecta, por cierto) la poblaci贸n enardecida sacaba a ese mandatario, y a cuatro m谩s: Puerta, Rodr铆guez Sa谩, Cama帽o y Duhalde, en el lapso de una quincena, al grito 鈥揻urioso, asqueado鈥 de 鈥溌ue se vayan todos!鈥. 驴Era De la R煤a de izquierda? 隆En absoluto! Pero para un conservador de derecha, s铆.

Entonces: 驴qu茅 significa ser de izquierda? La respuesta a esta pregunta da para largos desarrollos; simplifiqu茅moslo diciendo que 鈥渆s la b煤squeda de un horizonte post capitalista鈥. En otros t茅rminos: se trata de participar de un ideario que, aportando conceptos te贸ricos (lucha de clases, explotaci贸n, plusval铆a, acumulaci贸n, Estado) invita/conlleva a la praxis pol铆tico-social transformadora. La gran cuesti贸n es c贸mo lograr operativamente esa transformaci贸n.

Salvo casos psicopatol贸gicos, nadie se declara amante de la violencia. De todos modos 鈥搗erdad incontrastable鈥 la misma est谩 eternamente presente en la din谩mica humana. Los grandes cambios sociales, m谩s all谩 de los eternos llamados al pacifismo, se dan a trav茅s de grandes procesos que implican el uso de la fuerza. La m谩xima romana de 鈥淪i quieres la paz prep谩rate para la guerra鈥, mal que nos pese, es una verdad. Entonces: 驴se puede ser de izquierda, es decir, se puede buscar el cambio del actual sistema capitalista, sin apelar a un radical golpe de tim贸n? La realidad lo demuestra: no.

Las distintas experiencias de triunfos electorales de candidatos o partidos nombrados 鈥渄e izquierda鈥 reafirman que cambios reales en la historia no se pueden dar en los marcos de las democracias parlamentarias. Sobran los ejemplos: desde Juan Domingo Per贸n en la Argentina a Getulio Vargas en Brasil, desde Salvador Allende en Chile a Jacobo Arbenz en Guatemala. Los llamados 鈥減rogresismos鈥 de estos 煤ltimos a帽os que se dieron en Latinoam茅rica, luego de transcurrido alg煤n tiempo, muestran sus resultados. Por cierto, no son los mejores.

Sin dudas en todos ellos hubo cambios en la forma en que se reparti贸 la renta nacional, benefici谩ndose as铆 las amplias capas populares. Pero pasado un per铆odo de bonanza a principio de siglo, dado el fabuloso desarrollo de China convertida en la gran compradora de recursos naturales de la regi贸n, la pobreza contin煤a. Sucede que en los marcos de la institucionalidad capitalista no se puede superar el capitalismo. Eso es un c铆rculo cuadrado.

Si la poblaci贸n votante 鈥搒upuestamente el 鈥渟oberano鈥濃 gobierna solo a trav茅s de sus representantes y no en un ejercicio de democracia directa real (los consejos populares, las asambleas de base, los soviets), entonces no gobierna. 驴Qui茅n decide las l铆neas b谩sicas de lo que sucede? El capital. Punto. Los pol铆ticos profesionales solo manejan la administraci贸n del Estado. En tal sentido, desde ese aparato no se puede cambiar una relaci贸n de poder, porque ese aparato 鈥揺l Estado鈥 est谩 justamente para mantener esa estructura, no para cambiarla.

Salvando las distancias, es como esperar que estamentos como las fuerzas armadas de una naci贸n, o el clero, puedan ser revolucionarias. Si lo son, deben alejarse de la instituci贸n que les cobija: desertar en el caso de los militares, y quiz谩 enmonta帽arse como guerrilleros alej谩ndose de la Iglesia en el caso de los curas, si no, terminan como Ernesto Cardenal ante el papa Juan Pablo II en Managua, arrodillado pidiendo perd贸n.

Ser de izquierda, en definitiva, significa distanciarse de la l贸gica del capital. Caso contrario, no hay cambio posible: hay modificaci贸n cosm茅tica. No m谩s que eso.

驴Qu茅 pudieron hacer los gobiernos de 鈥渋zquierda鈥 que se han venido dando 煤ltimamente? Hablar con un lenguaje pretendidamente anticapitalista, pero defendiendo el orden constituido en 煤ltimo t茅rmino, tal como sucede en la actual Nicaragua orteguista. 鈥淰ean lo que hago, no lo que digo鈥, expres贸 alguna vez el argentino N茅stor Kirchner ante empresarios espa帽oles. 驴Un enga帽o para la poblaci贸n? 鈥淐apitalismo serio鈥 pidi贸 su sucesora, Cristina Fern谩ndez. 鈥淐apitalismo como la gente鈥 dijo Pepe Mujica. 鈥淧erd贸n social鈥 demanda el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Eso 鈥渆s una expresi贸n de la sociedad en busca de reconciliaci贸n. Tiene un motor: acabar con un conflicto en Colombia. Y por tanto la c谩rcel no es la pieza fundamental, (lo) es el coraz贸n del ser humano鈥, explicitaba. 驴Significa olvido?

En Chile Gabriel Boric finalmente mand贸 a las fuerzas armadas a controlar a sangre y fuego la regi贸n de la Araucan铆a y dos provincias de la regi贸n del Biob铆o buscando reprimir la resistencia popular en la zona mapuche. 驴La derecha gan贸 la pulseada? 鈥淩echazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros pa铆ses. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas鈥, dijo Pedro Castillo al asumir la presidencia de Per煤. 驴Qu茅 podr谩 cambiar entonces en favor de los oprimidos?

Pepe Mujica, en Uruguay, fue un presidente honesto, como lo es L贸pez Obrador en M茅xico, no robando recursos p煤blicos: 驴esos son los cambios que verdaderamente necesitan las masas para levantar cabeza?

Como dijera Marx, sin cortapisas, dando paso al pensamiento revolucionario: 鈥淣o se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva鈥.

