Lo que se ve (en los medios):

La justicia británica estudia el martes cómo será el proceso a Juan Carlos I, con la incógnita sobre si deberá asistir al juicio 25.3.2022

Lo que hay detrás:

Una demanda civil que va a desnudar a la monarquía parlamentaria española 25.3.2022

<<Una vez llegado a este punto, lo menos importante es la decisión que se pueda adoptar respecto de la conducta de Juan Carlos de Borbón. Es la monarquía parlamentaria española la que va a ser desnudada a lo largo del proceso. Porque en la operación de acoso no participó exclusivamente Juan Carlos de Borbón, sino que participó de manera directa nada menos que el General que estaba al frente del CNI.>>

Lo que hay más allá:

La forma de Recusar a un miembro de la élite, incluso de la realeza, sin entrar en detalles sobre su política o actividadeses, son las Causas Diferidas. Los ejemplos son cientos sino miles. En los últimos tiempos tal vez los casos más sonoros fueron, por citar algunos: Strauss-Kahn/ agresión sexual, Clinton/ escándalo sexual-Lewinsky, el Príncipe Andrés/ escándalo sexual, Epstein/ escándalo sexual, Mckafee/causas múltiples, Boris Johnson/partygate, Sarcozy/financiación ilegal, el propio Trump/Russiagate… cuando no el asesinato (G Washington, JFK, Oloft Palmer, Carrero Blanco, Arafat, Hariri)… Cualquier cosa con tal de no asumir su verdadera responsabilidad política y su responsabilidad en las guerras y explotación de los pueblos. Estamos viendo una maniobra internacional.

La Peculiaridad de España interviene en el montaje

Es necesario recordar que España tiene una particularidad, sus intereses son defendidos, no por un presidente de la república electo, sino, constitucionalmente, por un entente de generales, jefes de las fuerzas armadas, cuyo Comandante en Jefe es un Rey. Esto produce un fenómeno que ya se ha explicado numerosas veces, que para las élites la figura del rey sea central y defendida por liberales, conservadores, franquistas, fascistas, carlistas y monárquicos por igual.

La libertad de movimientos de los generales para enriquecerse y operar militarmente viene dada por el permiso del rey para actuar. Esto es debido a que el rey tiene la capacidad mutante de extender su ‘inviolabilidad constitucional’ a generales, oligarcas y en general cualquier allegado; es por ello que se convierte figura política central en España. Peor aún, durante siglos han cometido todo tipo de tropelías y corrupciones en su entorno, no al sentirse, sino al ser realmente inmunes a su propia justicia. Justicia que imponen pero no se ven obligados a cumplir. Por siglos se han escudado en el privilegio del rey y con el tiempo la corona a acumulado agravios y cadáveres. Cada vez que una nueva élite se ha instala en el poder cuestiona los horrores, crímenes y desvarío cometidos bajo su tutela. Todos los regentes desde el SXIX han huido al extranjero para preservar su vida; ese es el destino de Felipe VI.

La inviolabilidad del rey a demás viene garantizada por un séquito de jueces que interpretan esta inviolabilidad como una imposibilidad. Sin la interpretación magicofantasiosa, interesada, de esa caterva de jueces, la inviolabilidad sería interpretada como emanada de la ejecución de un mandato presidencial, por tanto, el presidente sería el responsable; no existiría una incapacidad jurídica de sanción. Es tan importante esta composición particular de jueces partidistas que el Consejo General del Poder Judicial gobierna a los jueces sin mandato después de casi 4 años y se espera que gobiernen mucho más. De hecho, si gobiernan ellos y no otros, si no ha sido posible encontrarles un reemplazo, es porque simplemente no lo hay como ellos.

Por lo que ¿Qué sucede cuando se pone en riesgo la institución real? Que se trastoca toda la política española.

¿Es la hora de colgar a Juan Carlos I o es la hora de España?

No hay nada más que decir. Los casos anteriormente mencionados de recusación se han producido al romperse la ‘Omerta’ a nivel internacional; cosa de famiglia. La Omerta se ha roto en Suiza y en Inglaterra lugares donde si puede prosperar una demanda; no así en España. Los Panamá papers y en general el periodismo de infiltración se producen en excolonias británicas. Este secretismo internacional es parte del trabajo de estado habitual. Si esta omerta, pacto de silencio, internacional no existiese sería imposible la actividad de ejércitos, tráfico de armas, espías y embajadas.

Las élites se protegen entre ellas, y cuando se despedazan lo hacen a su modo. No es habitual que se divulguen secretos. Si se difunden no es habitual que tengan repercusión como para llegar a escándalo, ya que es rápidamente silenciado en medios y redes.

En este caso el secretismo se ha roto, el escándalo ha saltado y hay numerosos intereses que querrán aprovecharse. Es solo cuestión de tiempo que el asunto de familia salpique a Felipe IV convirtiendose en una cuestión de estado. Si la omerta internacional se ha roto es porque hay algún interés internacional.

¿Quién se beneficia de la inestabilidad en España? Actores Insospechados

¿Quién se beneficia, no solo de los problemas de la corona, sino que estos arrastren a España a la ingobernabilidad e incapacidad de desarrollar sus intereses? Tenemos varias fuerzas: las que quieren hacerse con el comercio en España, con su cuota de mercado de armas o desplazar la influencia de España en Sudamérica y Europa. España no tiene más capital.

Esto que os cuento no es novedad, los angloamericanos son más conscientes que nosotros de esta estructura de poder porque llevan utilizándola en su política internacional con Franco, Juan Carlos I y ahora Felipe VI. Portugal y Marruecos no tienen fuerza, Francia no tienen interés, focalizada en África. EEUU no lo necesita, a Alemania no le importa lo más mínimo. El Law-Coup lo patrocina UK desde sus instituciones. Gran Bretaña es la que conecta Londres-Ginebra-Abu-Dabi, tiene interés en controlar Europa por el paso del Estrecho de Gibraltar, tiene interés por las cotas de mercado armamentístico y pugna con España por Sudamérica. Va aponer todos los palos en las ruedas posibles a España. Pero todavía no os llevéis las manos a la cabeza.

Ya se avisa de que será un proceso largo, que se querrá extender más allá de la vida del Emérito; porque eso mantendrá la inestabilidad. Y llegará la crisis. Se cuestionarán las instituciones, y a la corona le pillará débil. Incapaz de renovarse, imposibilitada para operar, responderá como solo los fascistas saben hacer: represión. Esperemos que esa decrépita institución no perviva. Reino Unido redirigirá las influencias, que se traducen en contratos, hacia su homeworld, la City de Londres. Será entonces cuando en Downing Street repartan ginebra. Mientras, en cada rincón de esta roca, tendremos una oportunidad para tomarnos la revancha después de 80 años de dominio fascista, y cambiar el régimen feudal bubónico que nos domina, por una Federación fraternal de comunidades hermanadas. No hay mal que por bien no venga.

¿Suena todo esto a ficción? Solo esperemos al desenlace de los procesos ya en marcha.

Salud! PHkl/tctca

