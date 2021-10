–

La C谩mara de Casaci贸n Penal habilit贸 esta posibilidad al declarar admisibles los recursos extraordinarios presentados por las querellas 鈥 entre quienes se encuentra la Comisi贸n por la Memoria (CPM)- de la causa que investiga torturas y violaciones a los derechos humanos padecidas por los soldados argentinos por parte de sus superiores, durante la guerra de Malvinas.

En mayo de este a帽o, cuando este mismo tribunal de Casaci贸n Penal anulaba una decisi贸n de la C谩mara de Comodoro Rivadavia que declaraba imprescriptibles las torturas cometidas a los soldados Argentinos por parte de sus superiores durante la guerra de Malvinas, parec铆a que otra vez se frenaba el hist贸rico reclamo de justicia que vienen sosteniendo los ex combatientes.

En ese momento, la Comisi贸n por la Memoria junto a otras organizaciones y organismos del Estado nacional y provincial, acompa帽贸 un recurso extraordinario presentado por el CECIM La Plata para que se habilitara a la Corte Suprema de Naci贸n a decidir sobre la cuesti贸n de fondo.

Sobre este pedido se acaba de expedir la Sala I de la C谩mara de Casaci贸n Penal, declarando admisible el reclamo y por lo tanto habilitando un nuevo cap铆tulo en el camino de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Malvinas.

En el fallo que se conoci贸 en las 煤ltimas horas la jueza Ana Mar铆a Figueroa, que en mayo hab铆a votado en disidencia, sostuvo que est谩 debidamente fundado el pedido de las querellas ya que 鈥渟e est谩 frente a un caso en donde dada la alegada gravedad y naturaleza de los eventos objetos de pesquisa, el Estado Argentino se encuentra obligado a continuar con las investigaciones, enjuiciar y sancionar a los responsables por imperio constitucional, convencional y de jus cogens (arts. 75 inciso 22 y 118 Constituci贸n Nacional), por lo que no pude soslayarse dicha responsabilidad internacional hasta tanto no se descarte de manera definitiva que los il铆citos denunciados no son delitos imprescriptibles; lo que habilita la jurisdicci贸n extraordinaria del M谩ximo Tribunal.鈥

Los otros integrantes del tribunal, Diego Barroetave帽a y Daniel Antonio Petrone, tambi茅n decidieron que el recurso era admisible al considerar que se encuentran habilitadas 鈥渓as v铆as excepcionales interpuestas a fin de que el caso sea analizado por el m谩s alto Tribunal como fiel int茅rprete y en salvaguarda final de los derechos y garant铆as consagrados en la Constituci贸n Nacional.鈥

A partir de ahora ser谩 la Corte Suprema de Justicia quien deber谩 expedirse sobre la cuesti贸n de fondo y determinar si se trata de delitos imprescriptibles y, en consecuencia, que el Estado argentino contin煤e con la obligaci贸n de investigar y condenar a los responsables de estos cr铆menes.

Se van a cumplir 15 a帽os de las primeras denuncias por torturas realizadas por ex combatientes de Malvinas en los tribunales federales de Tierra del Fuego. Es necesario que la Justicia de un paso ejemplar que permita agilizar las investigaciones sin m谩s obst谩culos. Ser谩 la oportunidad de dar una se帽al de institucionalidad y respeto por los derechos y garant铆as democr谩ticas que redundar谩 en un gran gesto de reparaci贸n para las v铆ctimas de estos cr铆menes, sus familias y la sociedad argentina en su conjunto.

