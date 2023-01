–

January 3, 2023

Manifestantes y disidentes que huyen de Irán son sometidos a tortura por soldados turcos en la frontera de Van.

Los refugiados atrapados en la frontera entre Van e Irán son robados por los militares turcos y retenidos durante días en la nieve.

Cientos de personas murieron y miles fueron detenidas en las manifestaciones de protesta que se prolongaron durante más de tres meses en Irán y Kurdistán Este. Los que huyen de Irán intentan llegar a la ciudad fronteriza de Van, pero los soldados turcos los torturan en la frontera.

La frontera, cuya temperatura está muy por debajo de cero en los meses de invierno, se ha convertido en una herramienta de muerte y tortura para los refugiados. Muchos refugiados que no cruzan la frontera son capturados por el ejército turco y torturados por soldados turcos.

En diciembre, un grupo de iraníes que intentaban cruzar de Irán a Van fueron asaltados y tendidos desnudos sobre la nieve tras ser capturados por soldados turcos. El grupo, de entre 15 y 30 años, fue sometido a tortura durante horas.

Un manifestante persa de 35 años, que fue torturado por soldados turcos, declaró: “Vivo en Teherán. Tras el asesinato de Jîna Amini, luché contra Irán en el campo. Nunca hemos dado un paso atrás. Las autoridades se enteraron de que me había unido a la resistencia. Por eso hacían redadas en mi casa casi todos los días. Detuvieron a mi familia muchas veces y la torturaron. Mi familia me envió a Turquía porque temían que me mataran si me quedaba. Yo no quería ir. Quería continuar la resistencia, pero también amenazaron de muerte a mi familia. Por eso tuve que abandonar Irán. Cuando llegué a Van, los soldados turcos me capturaron a mí y a las 5 personas que estaban conmigo. Nos torturaron durante días. Nos torturaron en la nieve durante horas. Nos dejaron a todos magullados. Después, los soldados nos dejaron en el lado iraní. Para no caer en manos del Estado iraní, volví a cruzar a Turquía por otros medios”.

Fuente: ANF

