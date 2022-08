–

Lindsey Snell

&

Cory Popp

18/08/2022

Traducci贸n del ingl茅s: Arrezafe

“Se

roban las armas, se roba la ayuda humanitaria y no tenemos ni idea de

ad贸nde han ido a parar los miles de millones enviados a este pa铆s”,

es la queja de un ucraniano a The Grayzone.

En

un v铆deo enviado a trav茅s de Facebook Messenger en julio, se puede

ver a Iv谩n* de pie junto a su autom贸vil, un Mitsubishi SUV modelo

de principios de la d茅cada de 2010. Sale humo por la ventana

trasera. Ivan se r铆e y gira la c谩mara de su tel茅fono a lo largo

del veh铆culo, se帽alando los agujeros de bala. “El

turbocompresor de mi coche muri贸”,

dijo moviendo su tel茅fono hacia la parte delantera del veh铆culo.

“Mi

comandante dice que debo pagar la reparaci贸n yo mismo. As铆 que,

para usar mi propio autom贸vil en la guerra, tengo que comprar un

nuevo turbocompresor y pagarlo de mi bolsillo”.

Ivan

vuelve la c谩mara hacia su rostro y dice: “Bien,

malditos jodidos miembros del parlamento, espero que se jodan entre

ustedes. Diablos. Ojal谩 estuvieseis en nuestro lugar”.

El

mes pasado, los parlamentarios de Ucrania votaron a favor de un

aumento

salarial propio del 70 %.

Los registros indican que dicho aumento fue permitido y alentado

gracias a los miles de millones de d贸lares y euros de ayuda que han

llegado desde Estados Unidos y Europa.

“Nosotros,

los soldados ucranianos, no tenemos nada鈥,

dijo Iv谩n. 鈥淭odo

cuanto se les han dado a los soldados para la guerra vino

directamente de voluntarios. La ayuda destinada a nuestro gobierno

nunca nos llegar谩”.

Ivan

es soldado desde 2014. Actualmente est谩 estacionado en la regi贸n de

Donbass, donde tiene la misi贸n de operar peque帽os drones con el fin

de detectar posiciones rusas para la artiller铆a. “Hay

tantos problemas en la l铆nea del frente ahora”,

dijo. “No

tenemos conexi贸n a Internet, lo que hace pr谩cticamente imposible

nuestro trabajo. Tenemos que conducir en busca de una conexi贸n para

nuestros dispositivos m贸viles. 驴Te imaginas?”

Otro

soldado de la unidad de Ivan nos envi贸 un v铆deo de s铆 mismo desde

una trinchera, cerca del frente en Donbas. “Seg煤n

consta en los documentos, el gobierno nos ha construido un b煤nker

aqu铆”,

nos dice. “Pero

como se puede ver, solo hay unos pocos cent铆metros de una cubierta

de madera sobre nuestras cabezas, y se supone que esto nos protege de

los bombardeos de tanques y artiller铆a. Los rusos nos bombardean

durante horas sin parar. Cavamos estas trincheras nosotros mismos.

Aqu铆 tenemos dos AK-47 para 5 soldados, y se atascan constantemente

debido al abundante polvo levantado por los bombardeos”.

“Fui

a mi comandante y le expliqu茅 la situaci贸n. Le dije que era muy

dif铆cil mantener esta posici贸n, le dije que comprend铆a su

importancia estrat茅gica, pero que nuestro escuadr贸n estaba roto y

no hab铆a relevo para nosotros. En 10 d铆as, 15 soldados murieron

aqu铆, todos por bombardeos y metralla. Le pregunt茅 al comandante si

pod铆amos traer equipo pesado para construir un b煤nker mejor y se

neg贸 porque, seg煤n 茅l, los bombardeos rusos podr铆an da帽ar el

equipo. 驴Acaso no le importa que 15 de nuestros soldados hayan

muerto aqu铆?”

“Si

trataras de explicar la situaci贸n a la que se enfrentan los soldados

ucranianos a un soldado estadounidense, pensar铆a que est谩s loco”,

dijo Ivan. “Imag铆nate, decirle a un soldado estadounidense que

estamos usando nuestros propios coches en la guerra y que tambi茅n

somos responsables de pagar las reparaciones y el combustible que estamos comprando nuestros propios chalecos antibalas y cascos… No

tenemos herramientas de observaci贸n ni c谩maras, tenemos que asomar la cabeza para ver lo que viene, lo que

significa que en cualquier momento un cohete o un tanque puede

arrancarte la cabeza”.

Illya*,

un soldado de Kiev de 23 a帽os, dice que su unidad se enfrenta a las

mismas condiciones en otra parte de la regi贸n de Donbass. Se uni贸

al ej茅rcito ucraniano poco despu茅s de que comenzara la guerra.

Tiene experiencia en TI y sab铆a que esa experiencia ten铆a una gran

demanda. “Si

hubiera sabido cu谩nto enga帽o hab铆a en este Ej茅rcito, y cu谩l

ser铆a nuestra situaci贸n, nunca me hubiera alistado”,

dijo. “Quiero

irme a casa, pero si huyo, me enfrento a la c谩rcel”.

Illya y los dem谩s

soldados de su unidad carecen de armas y equipo de protecci贸n. “En

Ucrania, las personas se enga帽an mutuamente incluso en la guerra”,

dijo. “He visto c贸mo nos quitaban los suministros m茅dicos que

nos hab铆an donado. Los veh铆culos que nos llevaron a nuestra

posici贸n fueron robados. Y no hemos sido reemplazados en tres meses,

aunque ya deber铆amos haber sido relevados tres veces”.

“Todo el mundo

miente”: m茅dico estadounidense describe la tremenda corrupci贸n

Samantha

Morris*, una doctora de Maine, viaj贸 a Ucrania en mayo para tratar

de ayudar brindando capacitaci贸n m茅dica a los soldados. “La

primera vez que cruc茅 la frontera desde Polonia tuve que esconder

mis suministros m茅dicos bajo colchones y pa帽ales para evitar que me

los robaran”, dijo. “Los

guardias fronterizos del lado ucraniano simplemente toman las cosas y

te dicen, ‘necesitamos esto para nuestra guerra’, pero en realidad

simplemente roban los art铆culos y los revenden. La verdad es que si

no entregan personalmente las donaciones a sus destinatarios, los

art铆culos nunca llegar谩n a ellos”.

Morris y algunos otros

profesionales m茅dicos estadounidenses comenzaron a realizar cursos

de capacitaci贸n en Sumy, una ciudad de tama帽o medio en el noreste

de Ucrania. “Elaboramos un contrato con el gobernador en Sumy,

aunque todo lo que nos proporcionaron fue comida y alojamiento, un

lugar donde dormir en la misma universidad p煤blica en la que

realizamos nuestros cursos de capacitaci贸n”, dijo. “El

gobernador de Sumy ten铆a un amigo, un empresario local, y exigi贸

que este empresario se a帽adiera al contrato como ‘enlace’ entre

nosotros y la ciudad de Sumy. Dicho empresario obtendr铆a. como

‘enlace’, un porcentaje del contrato. Nuestros abogados trataron de

negociar la salida del contrato del empresario, pero el gobernador de

Sumy se neg贸. Finalmente, firmamos el contrato para poder realizar

nuestro entrenamiento”.

En los dos meses que pas贸

en Ucrania, Morris nos dice que se encontr贸 con robos y corrupci贸n

m谩s veces de las que pod铆a contar. “El director m茅dico de la

base militar en Sumy ha pedido suministros m茅dicos de y para los

militares en diferentes momentos, y ha hecho desaparecer por completo

15 camiones de suministros”, dijo. Le robaron los botiquines

militares de primeros auxilios que ten铆a intenci贸n de dar a los

soldados una vez que se graduaran. Ella misma vio los mismos

botiquines a la venta en un mercado local d铆as despu茅s.

“Recib铆

una llamada de una enfermera en un hospital militar en [la ciudad

ucraniana de] Dnipro”,

record贸 Morris. “Me

dijo que el director del hospital hab铆a robado todos los analg茅sicos

para revenderlos, y que los soldados heridos que estaban siendo

tratados all铆 carec铆an de analg茅sicos. Nos rog贸 que le

entreg谩ramos en mano medicamentos para el dolor, que ella los

esconder铆a para que llegaran a los soldados. 驴Pero en qui茅n puedes

confiar? 驴El director del hospital estaba realmente robando los

medicamentos, o esta mujer trataba de enga帽arnos para que le

di茅ramos medicamentos y venderlos o usarlos personalmente? Qui茅n

sabe. Todo el mundo est谩 mintiendo”.

El equipo militar de

protecci贸n donado y los suministros m茅dicos de combate han inundado

los mercados en l铆nea de Ucrania. Los vendedores tienen cuidado de

ocultar sus identidades, a menudo crean nuevas cuentas para cada

venta y est谩n dispuestos a cumplir con los pedidos exclusivamente

por correo. “Hemos encontrado cascos blindados entregados como

ayuda por parte de los estadounidenses a la venta en sitios web”,

dice Ivan. “Ya sabes, dentro del casco est谩 escrita la clase de

protecci贸n y la marca. Vimos esta marca antes y nos dimos cuenta de

que los cascos formaban parte de la ayuda. Algunos de nosotros

tratamos de contactar a los vendedores para programar una reuni贸n,

para que pudi茅ramos probar que estaban vendiendo ayuda robada, pero

sospecharon y dejaron de respondernos”.

Iv谩n

dice que ha o铆do hablar del robo de armas donadas por pa铆ses

occidentales, mientras que varios soldados de su unidad comparten un

solo AK-74. “No sabr铆a decir c贸mo est谩n robando las armas,

porque en primer lugar, nunca llegan a la tropa”, dijo.





鈥No creo que quieran

que ganemos鈥: los ucranianos se burlan de la ayuda occidental

Ivan no es optimista

sobre las posibilidades de Ucrania de ganar la guerra. “No

quedar谩 un Donbass”, dijo. “Los rusos lo destruir谩n, o

lo controlar谩n todo, y luego se trasladar谩n al sur. Y ahora, tal

como est谩n las cosas, yo dir铆a que el 80% de los civiles que se han

quedado en Donbas apoyan a Rusia y les filtran toda la informaci贸n

sobre nosotros y nuestra ubicaci贸n”.

Preguntado

si pensaba que Estados Unidos y los pa铆ses europeos realmente

quer铆an que Ucrania ganara la guerra, Ivan se ri贸 y respondi贸:

“No,

no creo que quieran que ganemos. Occidente podr铆a darnos armas que

nos hicieran m谩s fuertes que los rusos, pero no lo hacen. Sabemos

que Polonia y los pa铆ses b谩lticos quieren que ganemos al 100 %,

pero su apoyo no es suficiente”.

“Es obvio que EEUU no

quiere que Ucrania gane la guerra”, dijo Andrey*, un periodista

ucraniano residente en Mykolayiv. “Solo quieren debilitar a

Rusia. Nadie ganar谩 esta guerra, pero los pa铆ses que EEUU est谩

utilizando como patio de recreo perder谩n. Y la corrupci贸n

relacionada con la ayuda de guerra es alucinante. Se roban las armas,

se roba la ayuda humanitaria y no tenemos idea de ad贸nde han ido los

miles de millones enviados a este pa铆s”.

Andrey

est谩 especialmente consternado por la falta de servicios que se

brindan a los ucranianos desplazados internamente. “Realmente

no es un misterio por qu茅 todos quieren ir a Europa鈥,

dijo. 鈥淗ay

un centro de refugiados cerca de Dnipro, por ejemplo, y las personas

desplazadas solo pueden permanecer all铆 durante tres d铆as. Y son 45

o 50 personas en una habitaci贸n grande y abierta con un ba帽o y una

cocina diminuta. Condiciones horribles. Entonces, despu茅s de los

tres d铆as, si no tienen dinero, ni ropa, nada, los echan y no tienen

m谩s remedio que regresar a sus hogares en zonas peligrosas. Debemos

preguntarle a nuestro gobierno a d贸nde ha ido a parar todo el dinero

de la ayuda, cuando nuestros soldados no tienen lo que necesitan y

nuestros civiles no tienen lugares seguros donde quedarse”.

Periodistas

extranjeros encubren la cruda realidad con delirios triunfalistas

Antes de que comenzara la

guerra, Andrey pas贸 varios a帽os informando sobre la corrupci贸n y

los pol铆ticos corruptos en Ucrania. Tras la investigaci贸n a un

funcionario del gobierno en Odesa se produjeron amenazas de muerte

contra su esposa y su hija peque帽a, Andrey las envi贸 a vivir con

familiares en Francia. “Ucrania es una democracia, 驴verdad? As铆

que el gobierno no te presionar谩 de manera oficial. Primero, recibes

llamadas telef贸nicas que te advierten que pares. Luego, te ofrecen

dinero para que lo dejes. Y luego, si te niegas a ser comprado, debes

estar preparado para un ataque”.

“El

verdadero periodismo es peligroso aqu铆”, continu贸. “Ver谩s,

desde que comenz贸 la guerra tenemos todos estos nuevos reporteros

estrella que diariamente escriben que ‘Putin es malo, que los

soldados rusos se comportan muy mal, que hoy el ej茅rcito ucraniano

mat贸 a 1.000 rusos y destruy贸 500 tanques. Obtienen un mill贸n de

seguidores en Twitter porque mienten, no informan sobre la realidad.

Pero si escribes sobre la corrupci贸n en las Fuerzas Armadas y

muestras ejemplos reales鈥 no ser谩s famoso y estar谩s en

problemas”.

Andrey ha estado

consiguiendo trabajo extra como reparador, organizando entrevistas y

traduciendo para periodistas extranjeros que cubren la guerra. 鈥淗e

trabajado con una docena de periodistas de diferentes pa铆ses de

Europa鈥, nos dice. “Todos ellos quedaron impactados.

Salieron de Ucrania conmocionados. Dijeron que no pod铆an creer la

situaci贸n aqu铆. Pero el impacto no lleg贸 a ninguno de sus

art铆culos sobre la guerra. Sus art铆culos dec铆an que Ucrania va

camino de la victoria, lo cual no es cierto”.

Soldados y voluntarios

ucranianos confirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania ponen en

peligro a los civiles

En julio, pasamos la

noche en un hotel en Kramatorsk y nos preocup贸 ver que entre los

hu茅spedes del hotel hab铆a soldados neonazis del batall贸n Azov. El

4 de agosto, Amnist铆a Internacional public贸

un informe en el que se revela que desde el comienzo de la guerra

en febrero, las fuerzas ucranianas han puesto en peligro a los

civiles al establecer bases en escuelas y hospitales, y operar

sistemas de armas en 谩reas civiles, lo cual es una violaci贸n del

derecho internacional.

Ahora, Amnist铆a

Internacional planea 鈥渞evaluar鈥

dicho informe, en respuesta a una masiva protesta p煤blica tras su

publicaci贸n, pero los soldados ucranianos y los voluntarios

extranjeros han confirmado que las fuerzas armadas ucranianas

mantienen una fuerte presencia en 谩reas civiles. “Nuestras

bases se construyeron principalmente en la 茅poca sovi茅tica”,

dijo Ivan. “As铆 que ahora, Rusia las conoce por dentro y por

fuera. Es necesario distribuir los soldados y las armas a otros

lugares”.

Un

exmilitar estadounidense que se hace llamar “Benjamin Velcro”

fue un combatiente voluntario de la Legi贸n Internacional de Defensa

Territorial de Ucrania, la unidad oficial de las Fuerzas Armadas de

Ucrania para voluntarios extranjeros. Pas贸 cinco meses en varias

zonas de Ucrania y confiesa que los soldados estacionados en 谩reas

civiles era algo com煤n.

“Cada vez que

escucho que Rusia bombarde贸 una escuela, simplemente me encojo de

hombros”, dice el estadounidense. “Porque yo mismo me

acuartel茅 dentro de una escuela. Eso es un hecho. No hab铆a ni帽os

en ella, de modo que no est谩bamos poniendo en peligro a los ni帽os.

A煤n as铆, todo lo que se necesita es que Ucrania diga: ‘隆Ah!

隆Alcanzaron una escuela!’ Y eso alimenta una facilona narrativa

medi谩tica”.

Al igual que Iv谩n,

Velcro tambi茅n es pesimista sobre las posibilidades de Ucrania de

ganar la guerra. “Hombre, yo quiero con todas mis fuerzas que

Ucrania gane esta guerra. Quiero que Ucrania recupere sus fronteras

anteriores a 2014. Pero, 驴lo creo posible? No. No se puede sostener

una guerra a largo plazo mediante crowdfunding”.

* Varios sujetos de la

entrevista solicitaron ser citados con nombres falsos para protegerse

de un peligro potencial.

