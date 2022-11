–

El Jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta y la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, iniciaron un juicio de desafuero contra el Secretario General Adjunto de ADEMyS (Asociaci贸n de Docentes de Ense帽anza Media y Superior), Jorge Adaro. De prosperar el desafuero implicar铆a la eliminaci贸n de la protecci贸n legal con la que cuentan lxs representantes sindicales frente a la patronal y un avance en contra del ejercicio de la libertad sindical. Por FM La Tribu.



Jorge Adaro se refiri贸 a los hechos y coment贸 que 鈥渆sto tiene que ver con una situaci贸n que ocurri贸 en septiembre en el a帽o pasado cuando un funcionario del Ministerio, Fabian Capponi, vino en el modo permanente que tiene (Soledad) Acu帽a, es decir, campa帽a electoral los 365 d铆as y no fue recibido bien en la escuela. Inmediatamente se pusieron carteles, quiero recordar que fue dos meses despu茅s de la finalizaci贸n formal de la pandemia, entonces se pusieron carteles donde se recordaban los 35 docentes fallecidos, donde se planteaban los problemas que nosotros entendemos tiene el sistema educativo en el que el gobierno es responsable. Producto de todo esto la ministra decidi贸 iniciar un sumario hacia los compa帽eros de la escuela y en un tr谩mite realmente muy bien r谩pido y lleno de vicios nos aplicaron una sanci贸n de 30 d铆as de suspensi贸n sin goce de sueldo, como tengo la protecci贸n del ejercicio sindical el gobierno para poder aplicar tiene que iniciar el juicio para que precisamente un juzgado me quite eso fueros y poder aplicar la sanci贸n鈥.

La intenci贸n de esta medida por parte de la ministra Soledad Acu帽a tiene de fondo un mensaje disciplinador que en caso de sentar precedente judicial podr铆a aplicarse a otros 谩mbitos laborales. En este sentido, Adaro reflexion贸 al respecto y afirm贸 que 鈥渁hora lo que est谩 adentro es un antecedente de c贸mo ir horadando y c贸mo ir trabajando en contra de los derechos de los trabajadores porque esto, insisto, no es una cuesti贸n personal. Cualquier otra dependencia o cualquier patronal tomando el caso, si a esto se le da curso, es un llamado a hacer lo mismo cuando un trabajador con protecci贸n, con tutela sindical, quiera organizar, o defender o quiera plantear una pelea por condiciones salariales, de trabajo. Entonces, nos parece que el avance que intenta el gobierno es despojarnos de un derecho fundamental para quienes cumplimos roles de dirigentes o de delegados de representaci贸n de los trabajadores en nuestros 谩mbitos de trabajo鈥.

La primera audiencia est谩 fijada para el mismo d铆a en que se realizar谩n elecciones en el sindicato, por eso el titular de Ademas coment贸 que, 鈥渆n primer lugar lo que hicimos fue pedir la postergaci贸n porque es un d铆a en que nosotros vamos a estar precisamente en una actividad sindical absolutamente importante para nosotros. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es primero, campa帽as de solidaridad y el repudio a Acu帽a al interior de las escuelas, pero tambi茅n convocando a dirigentes pol铆ticos, sindicales a manifestarse en contra de esto, insisto, por la gravedad que tienen los efectos de una medida de estas caracter铆sticas. Y lo que hemos pedido tambi茅n es que este tipo de audiencias no sean virtuales, estamos pidiendo ir presencialmente a un juzgado a hacer un planteo de defensa y por supuesto, ir acompa帽ados de los trabajadores y trabajadoras que es la mejor carta que nosotros tenemos para defender un derecho como es la tutela sindical. As铆 que estamos en una campa帽a que que est谩 digamos, se est谩 llevando ya adelante en todo el pa铆s鈥.

