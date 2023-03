–

El Tribunal de Vigilancia discutir谩 la instancia de sustituir la pena el 24 de marzo. El anarquista, recuper谩ndose en el pabell贸n de presxs del S. Paolo s贸lo toma agua y sal: 鈥滶n Opera podr铆a haber muerto y ellos no se habr铆an dado cuenta鈥

La defensa de Alfredo Cospito ha depositado una instancia para solicitar el arresto domiciliario en casa de su hermana Chiara por razones de salud. T茅cnicamente se trata de una solicitud de sustituir la pena que ser谩 discutida el pr贸ximo 24 de marzo en la audiencia ante el tribunal de Vigilancia. La presidente Giovanna Di Rosa estar谩 acompa帽ada por la colega Ornella Anedda y por dos expertos. La decisi贸n no se tomar谩 al momento, se tratar谩 de proceder en materia de salud con ex谩menes y pruebas sobre las condiciones de salud del anarquista en huelga de hambre desde el pasado octubre.

La cuesti贸n es muy delicada y hay que recordar que en el pasado la sustituci贸n de la pena ha sido denegada en casos en los que el estado cr铆tico de salud estaba influenciado por el propio comportamiento del recluso, por ejemplo con una huelga de hambre. En Sassari, donde estaba detenido antes, una instancia an谩loga fue rechazada por el juez y la decisi贸n fue apelada a la espera de que la revisara un 贸rgano colegiado.

Las condiciones actuales de Alfredo Cospito son definidas como estables por fuentes penitenciarias, judiciales y hospitalarias. No revestir铆an particular riesgo, pero hay que tener en cuenta que el anarquista ya no toma los complementos desde que el d铆a 24 la Corte de Casaci贸n confirm贸 la aplicaci贸n del art铆culo 41 bis del reglamento penitenciario, rechazando el recurso interpuesto contra la decisi贸n del Tribunal de Vigilancia de Roma.

Cospito s贸lo toma agua, sal y az煤car. A causa de valores considerados muy altos ayer fue trasladado desde la c谩rcel al pabell贸n para presxs del hospital San Paolo donde ya estuvo ingresado varios d铆as con anterioridad. El traslado ha estado motivado por la necesidad de realizar varios ex谩menes cl铆nicos. 鈥淧odr铆a estar muerto y ellos no se hubieran dado cuenta鈥 ha dicho Cospito en relaci贸n a los controles de la c谩rcel de Opera, ha contado el abogado Rossi Albertini, quien hace saber: 鈥淓st谩 convencido de que le van a llevar de inmediato a la c谩rcel. All铆 no ser谩 controlado adecuadamente visto que por la noche los agentes pasan con intervalos de horas y se limitan a ojear por la mirilla. 鈥澝塴 no tiene vocaci贸n suicida鈥 a帽ade el letrado, 鈥渆st谩 haciendo una batalla por la vida porque en el 41 bis no hay vida. Est谩 bien centrado, porque en su 138潞 d铆a de huelga de hambre sigue l煤cido y consciente de sus decisiones.鈥

Mientras tanto el Comit茅 Nacional de Bio茅tica, al cual se hab铆a dirigido el ministro de Justicia Carlo Nordio sobre la cuesti贸n de una eventual alimentaci贸n forzosa, (茅ste) ha hecho saber que es contrario a medidas coercitivas contra la persona. Se trata de una conclusi贸n tomada por unanimidad, mientras que sobre otros puntos hab铆a divisiones.

El Comit茅 ha precisado que no tiene ninguna legitimidad jur铆dica, pol铆tica, moral para formular una opini贸n ad personam. Por lo tanto la respuesta dada tiene s贸lo un car谩cter general.

Lucia Zuncila, representante de Sinistra e Verdi, comenta que la decisi贸n del Comit茅 respeta la dignidad de las personas mientras el Gobierno ha perdido la sensatez haciendo c谩lculos de otro tipo.

Mientras se est谩 a la espera de que el Gobierno proporcione las aclaraciones solicitadas por el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU, la defensa de Cospito est谩 trabajando en otra instancia, tambi茅n relativa al 41 bis, para presentar a la Corte de los Derechos Humanos de Estrasburgo, con un procedimiento de urgencia destinado a bloquear de inmediato la aplicaci贸n del 鈥渃arcere duro鈥.

Frank Cimini

(hist贸rico y cr铆tico cronista judicial de Milano y editor de giustiziami.it)

