De parte de Indymedia Argentina June 9, 2021 29 puntos de vista

“LOS ARGENTINOS LLEGAMOS DE LOS BARCOS” expresó el Presidente de ARGENTINA. DIJO ESTA BURRADA ENSAYANDO LA MEJOR CARA DE PENSADOR ANTE EL PRESIDENTE DE ESPAÑA.

“Así construimos nuestra sociedad”, finalizó… se olvida de un detalle: que la sociedad que él reconoce tuvo origen en un saqueo y un genocidio gestado por quienes bajaron de esos barcos, que eran los marginales y condenados del imperio español, sacado de los presidios. Hoy la sociedad argentina está conformada por quienes descienden de ese origen espurio mas las migraciones posteriores desde diversos puntos de Europa y más allá. Y fundamentalmente la sociedad argentina hoy contiene a más de 40 naciones originarias y preexistentes al modelo de estado que expresa Alberto Fernández.

Porque lo dice?… es parte de su idas y venidas buscando satisfacer a todos?… es preocupación a que el establishment lo vapulee en una tapa de diario que tanto teme?… es su formación de político que analizó la realidad desde Puerto Madero?… o es que lo “nacional y popular” no permite ver la historia previa al 25 de Mayo de 1810?

Pero digamos que no es la primera vez que Fernández fija esta posición: en febrero del año pasado y con motivo de la visita de Pte de Francia, mirando de frente al Pte Emmanuel Macrón expresó: “No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en Argentina. Nuestra sociedad se formó bajando de los barcos, de gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa…y por lo tanto para mí es una alegría profundizar los lazos de argentina y Europa”.

No hay duda que corresponde que seamos nosotros los pueblo y naciones originarias quienes debemos educar al Presidente y sacarlo de la burbuja de un estadista formado desde la admiración a europa y con complejo hacia su interior. Pero es sumamente dañino que se forje una identidad colonial desde una argentinidad que nos empobrece como sociedad e invisibiliza a las naciones indígenas. Más aun cuando atravesamos un flagelo como la pandemia. Ante la pandemia del Covid el Presidente Fernández ha dado mensajes donde promueve la necesidad de revisar nuestra humanidad y no volver a la “normalidad” de la desigualdad, del hambre, de una capitalismo que nos lleva al suicidio planetario. Pero todo aquel que hable de cambios civilizatorios no puede soslayar a las naciones originarias y sus profundos conocimientos, practicas e innovaciones que hoy son la esperanza de cambios verdaderos.

Hoy se olvida de esas arengas el Presidente y pretende borrarnos de la historia. Y desde un profundo racismo. Porque no es otra cosa que racismo el instalar en la sociedad admiración a un continente que saqueó, esclavizó, forjó su desarrollo en base a una expoliación y destruyó cientos de culturas milenarias desde una práctica genocida, en detrimento de nuestra preexistencia.

Los pueblos del continente van dando la espalda a ese tipo de discurso adulón, pulcro y subordinado y eligen gobiernos que se animen a cuestionar las políticas imperiales que tan alto precio nos han hecho pagar a las naciones originarias y al campo popular.

Necesitamos dejar atrás el odio racial de Macri/Bullrich, pero no queremos cambiarlo por un racismo “Nac&Pop”. Por el contrario, ese pensamiento popular se debe revitalizar desde la alianza con las 40 naciones indígenas para expresar un discurso y sobre todo políticas y acciones soberanas, plurinacionales y populares.

Solicitamos al Pte ALBERTO FERNANDEZ de manera clara y ejemplar el PEDIDO DE DISCULPAS ante este AGRAVIO. La MEMORIA HISTORICA y el PRESENTE de 40 naciones originarias se los exige.

Fuente: https://web.facebook.com/444250588989024/posts/4098840103530036/