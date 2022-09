–

A plataforma Vigo Ciclábel, na que se integra Ecoloxistas en Acción Vigo, solicita unha rede ciclista e a aplicación de políticas de pacificación do tráfico en Vigo.

Vigo Ciclábel aposta por una rede de carrís bici e ciclocarrís ben conectados e con criterios homoxéneos. Esta rede ciclista permitiría percorrer a cidade en vías segregadas ou por vieiros de tráfico pacificado. E para acadar este obxectivo, serían necesarias políticas de pacificación do tráfico efectivas en todas as rúas da cidade.

Algunhas medidas a tomar de xeito urxente serían, por exemplo, a redución da velocidade con lombos, os controis de velocidade en todo o casco urbano, o control do estacionamento irregular en paradas de autobús ou carril bici e a dobre fila, ou ben a redución a 10 km/h nas zonas de prioridade peonil e nas contornas escolares.

Co gallo da Semana Europea da Mobilidade, Vigo Ciclábel organiza a I Bicicletada pola Mobilidade. Esta acción terá lugar o xoves 22 de setembro e sairá desde o Olivo do Paseo de Alfonso XII ás 20:00h. A bicicletada durará aproximadamente 1 hora, tempo durante o cal vaise facer un percorrido sinxelo polas principais rúas da cidade: Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, López Mora, Praza Independencia, Camelias, Venezuela, Brasil, Fernando O Católico, Urzáiz, República Arxentina, Praza de Compostela.

A Bicicletada pola Mobilidade é un evento lúdico e reivindicativo, onde Vigo Ciclábel quere poñer o foco en varias cuestións relevantes para formentar a mobilidade activa na cidade de Vigo. Estas cuestións son a necesidade dunha rede ciclista e a aplicación de políticas de pacificación do tráfico.

Ademais, o venres 23 de setembro, ás 19:00 en Aula D (Rúa Elduayen nº36), terá lugar unha palestra sobre a análise do estado do carril bici de Vigo realizada por Vigo Ciclábel. Nesta palestra exporanse o estado da infraestrutura e as conclusións obtidas deste ano de funcionamento do único carril bici existente en Vigo.