La estaci贸n de esqu铆 de Navacerrada ocupa parte del monte Pinar de Valsa铆n, en Segovia y otra parte del monte Pinar Bald铆o, en la Comunidad de Madrid.

No solo ha caducado el derecho de ocupaci贸n de las pistas y remontes de la ladera segoviana, las que ocupan el lado madrile帽o llevan desde febrero de 2019 sin vigencia, el mismo periodo que la empresa lleva sin abonar el canon preceptivo.

Ecologistas en Acci贸n ha solicitado a la Consejer铆a de Medio Ambiente la cancelaci贸n autom谩tica de la autorizaci贸n, como es su obligaci贸n, porque as铆 lo establece el condicionado de la autorizaci贸n.

La estaci贸n de esqu铆 de Navacerrada se localiza entre las provincias de Segovia y Madrid. En la primera ocupa 7,6 hect谩reas del monte Pinar de Valsa铆n que es propiedad del Organismo Aut贸nomo Parques Nacionales (OAPN). En la Comunidad de Madrid la superficie es de 9,2 hect谩reas, situadas en el monte Pinar Bald铆o, propiedad de los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada.

Actualmente la estaci贸n de esqu铆, gestionada por la empresa Puerto de Navacerrada-Estaci贸n de Esqu铆 S.A, est谩 operando sin ninguna autorizaci贸n. El pasado mes de abril caduc贸 el derecho de ocupaci贸n en el Pinar de Valsa铆n, lo que ha abierto un agrio enfrentamiento entre el propietario del monte, la empresa y la Junta de Castilla y Le贸n, al oponerse, estos dos, al desmantelamiento de la estaci贸n y la restauraci贸n del monte, anunciados por el OAPN. Pero es que en la Comunidad de Madrid, la autorizaci贸n concedida el 18 de febrero de 2004, por un periodo de 15 a帽os, agot贸 su vigencia el 18 de febrero de 2019. Desde entonces (dos a帽os y nueve meses), adem谩s de carecer de permiso para ocupar el monte, la empresa, no abona el canon anual, establecido actualmente en 17.112 euros y que deb铆a pagar en los dos primeros mese de cada a帽o. Lo que supone un ahorro para la empresa de 51.336 euros.

Al respecto de la falta de pago del canon, la autorizaci贸n concedida en 2004, establece que la misma quedar谩 鈥渁utom谩ticamente cancelada si no se realizan los ingresos dentro de plazo fijado鈥. Por tanto, estamos ante una doble irregularidad, afirma Ecologistas en Acci贸n, 鈥減or un lado el derecho de ocupaci贸n del monte ha finalizado y no cabe renovaci贸n autom谩tica y por otro, la empresa, asume esa situaci贸n desde el momento que no ha pagado el canon desde que expir贸 el permiso鈥.

A juicio de la organizaci贸n haber permitido esta situaci贸n, con pleno conocimiento podr铆a conllevar graves responsabilidades legales. Tanto el 脕rea de Conservaci贸n de Montes de quien depende la gesti贸n de las ocupaciones, en Madrid, como la Direcci贸n General de Biodiversidad que debe resolver est谩n eludiendo su obligaci贸n para perpetuar una situaci贸n ilegal.

Ante esta situaci贸n, la organizaci贸n se ha dirigido a la Direcci贸n General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejer铆a de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para solicitar que haga efectiva la cancelaci贸n autom谩tica de la ocupaci贸n por haber agotado su periodo de vigencia y por incumplimiento del condicionado que la rige.

M陋 脕ngeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acci贸n de la Comunidad de Madrid, 鈥渓amenta la irresponsabilidad de la presidenta, Isabel D铆az Ayuso, cuando aplaude la ilegalidad en la que se encuentra la estaci贸n de esqu铆 de Navacerrada禄. Y a帽ade que 芦le duele que no sea capaz de ver la oportunidad que supondr铆a para la Sierra de Guadarrama y para Madrid repetir, en Navacerrada, la ejemplar restauraci贸n que se llev贸 a cabo en el puerto de los Cotos despu茅s de desmantelar la estaci贸n de esqu铆 de Valcotos鈥.