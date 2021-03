–

De parte de Nodo50 March 25, 2021 70 puntos de vista





Organizaciones sociales y ambientales, entre ellas Ecologistas en Acci贸n , demandan al Gobierno espa帽ol que no financie, a trav茅s de los fondos europeos de recuperaci贸n, proyectos impulsados por las grandes empresas de la industria c谩rnica. Dichas ayudas 煤nicamente servir铆an para aumentar los graves impactos sociales, medioambientales y clim谩ticos asociados al modelo de ganader铆a industrial.

Los fondos europeos, que tambi茅n incorporan condiciones, reformas y generar谩n endeudamiento p煤blico, no pueden servir para subvencionar falsas soluciones como el biog谩s a gran escala, ya que no resuelve los problemas ambientales asociados a la ganader铆a industrial y puede generar graves impactos en el territorio.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci贸n, Food & Water Action Europe, Justicia Alimentaria y el Observatorio de la Deuda en la Globalizaci贸n solicitan al Gobierno espa帽ol que los 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperaci贸n gestionados por el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica y Reto Demogr谩fico y amparados en las pol铆ticas verde y digital de la UE, vayan destinados a impulsar una transici贸n justa y sostenible del modelo agroganadero.

Asimismo, denuncian que los distintos proyectos liderados por la industria c谩rnica pretenden impulsar la creaci贸n de plantas de tratamiento de purines de los animales que viven hacinados en las macrof谩bricas de carne industrial, con el fin de producir biog谩s. Adem谩s tienen entre sus objetivos la mecanizaci贸n de la cr铆a de animales y del posterior procesado de la carne.

Espa帽a lidera el crecimiento de la ganader铆a industrial en la UE

Espa帽a es el cuarto productor mundial de carne de cerdo, despu茅s de China, EE UU y Alemania . El fuerte crecimiento de la caba帽a ganadera porcina, con un aumento de casi 20.000 cerdos por semana en los 煤ltimos a帽os, est谩 imposibilitando que Espa帽a cumpla los l铆mites de emisiones de amoniaco marcados por la legislaci贸n europea. La ganader铆a es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agr铆cola, que es ya el cuarto principal emisor de Espa帽a. El porcino es ya responsable del 22 % de las emisiones de la ganader铆a en Espa帽a. Adem谩s, la producci贸n industrial de carne tiene asociados enormes impactos clim谩ticos, medioambientales y sociales en pa铆ses del Sur Global derivados de la importaci贸n de soja transg茅nica para consumo animal.

La ganader铆a industrial es una grave amenaza para el desarrollo rural en Espa帽a

Los proyectos presentados por la industria c谩rnica a los fondos europeos de recuperaci贸n suponen el desarrollo de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integraci贸n vertical, que est谩 sustituyendo a las peque帽as y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan poblaci贸n en el medio rural .

Este modelo de ganader铆a industrial tiene adem谩s graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminaci贸n de acu铆feros por nitratos en las zonas con mayor densidad de industria porcina. Los planes hidrol贸gicos vigentes han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganader铆a industrial. Adem谩s, la Comisi贸n Europea ya ha advertido a Espa帽a, a trav茅s de un dictamen motivado, de la necesidad de afrontar este problema.

Frente a este modelo depredador del territorio, se ha generado una movilizaci贸n sin precedentes con la creaci贸n de decenas de plataformas vecinales en defensa de un mundo rural vivo, articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganader铆a Industrial, de la que forma parte Ecologistas en Acci贸n. Dichas organizaciones solicitan al Gobierno de Espa帽a una moratoria a la ganader铆a industrial .

El Pacto Verde Europeo y el peligro de las falsas soluciones a una transici贸n justa y sostenible

Los fondos europeos de recuperaci贸n son un instrumento temporal que pretende impulsar medidas para 芦una recuperaci贸n sostenible y resiliente, la creaci贸n de trabajo y la reparaci贸n del da帽o causado por la COVID-19, a la vez que dar谩 apoyo a las prioridades verdes y digitales禄 . Estas ayudas forman parte del Pacto Verde Europeo de la Uni贸n Europea (UE), as铆 como otras pol铆ticas espec铆ficas en materia alimentaria, como las nuevas estrategias 芦Del Campo a la Mesa禄 y de Biodiversidad, que guiar谩n la nueva Pol铆tica Agraria Com煤n (PAC).

La creaci贸n de nuevas plantas de producci贸n de biog谩s ligadas a explotaciones ganaderas industriales supone una estrategia de lavado verde de las grandes empresas c谩rnicas y un apoyo con dinero p煤blico a la ganader铆a industrial que deber铆a destinarse a otros fines. La producci贸n de biog谩s no elimina el principal problema de los purines, la contaminaci贸n por nitratos, y su posible inyecci贸n a la red de gas en forma de biometano solo sirve como excusa para perpetuar inversiones en infraestructuras de gas f贸sil que dificultan la transici贸n energ茅tica. Resolver el problema de los purines implica una moratoria sobre nuevas explotaciones ganaderas industriales, la reducci贸n de la caba帽a ganadera industrial y una transici贸n decidida hacia modelos de ganader铆a m谩s extensivos y sostenibles.

Las organizaciones sociales y ecologistas afirman que financiar a la ganader铆a industrial en Espa帽a 煤nicamente servir谩 para acrecentar los graves problemas de salud global, emergencia clim谩tica, p茅rdida de biodiversidad y despoblamiento rural. Los fondos europeos de recuperaci贸n deben ir destinados a impulsar pol铆ticas que fomenten la producci贸n local de alimentos, el impulso a la peque帽a producci贸n agroecolo虂gica y la necesaria transici贸n justa y sostenible del sector agrario y ganadero.

Elisa Oteros, portavoz de Ecologistas en Acci贸n: 芦A esta altura del cambio ambiental global, no podemos permitirnos ni medio paso en falso. Estos fondos de recuperaci贸n no solo no deben apuntalar el sistema ganadero industrial contaminante e injusto, sino que deben apoyar la transici贸n agroecol贸gica禄.