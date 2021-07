Solicitud de entrada en territorio francés de una delegación de comunidades de pueblos autóctonos de México, principalmente zapatistas

Solicitud de entrada en territorio franc茅s de una delegaci贸n de comunidades de pueblos aut贸ctonos de M茅xico, principalmente zapatistas

Paris, 13 de julio de 2021

A la atenci贸n de M. Darmanin

Ministro de Interior

Place Beauvau 75008 Paris

M. Le Drian

Ministro de Europa y Asuntos Internacionales

37 Quai d鈥橭rsay, 75007 Paris

Copie a M. Jean-Pierre Asvazadourian

Embajador de Francia en Mexico

El 13 de julio de 2021

Se帽or,

Una delegaci贸n de ciento sesenta nacionales de M茅xico, principalmente de comunidades de pueblos ind铆genas aut贸ctonos zapatistas de Chiapas, se ha estado preparando durante meses para venir a Europa y reunirse con colectivos solidarios, asociaciones culturales, grupos art铆sticos, sindicatos, ONGs, y entidades de defensa de los Derechos humanos.

Entre julio y septiembre est谩n previstos numerosos eventos en los que su presencia es fundamental para intercambiar sobre temas de salud, educaci贸n, ecolog铆a, justicia, derechos sociales y derechos humanos.

M谩s de 800 organizaciones, instituciones y personalidades, han firmado la declaraci贸n Esperando al Barco por la Vida (https://viajezapatista.eu/es/esperando-al-barco-por-la-vida/) en la que puede leerse: 鈥淒esde nuestras geograf铆as, territorios y espacios, les reiteramos la invitaci贸n a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional, sino que es el lugar desde donde luchamos para conseguir que la vida, y por lo tanto, el mundo, sea un lugar digno donde vivir鈥.

Ante la actual situaci贸n de shock planetario, las comunidades originarias y en especial el movimiento zapatista, viene a Europa a 鈥淩ealizar encuentros, di谩logos, intercambios de ideas, experiencias, an谩lisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empe帽ados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida鈥, como se se帽ala en el texto titulado o Una Declaraci贸n por la Vida.

Quienes les hemos invitado a venir para realizar esos encuentros e intercambios, consideramos que la lucha por la vida es un asunto de vital importancia, un asunto imperioso; si no luchamos por la vida, no habr谩 futuro.

Y como consideramos que para el Gobierno Franc茅s, esta lucha por la vida tambi茅n debiera ser prioritaria, entendemos que la administraci贸n p煤blica francesa deber铆a admitir este motivo como uno de los motivos imperiosos para entrar en el pa铆s, porque el viaje es para la reconstrucci贸n de un tejido de esperanza y libertad.

Consideramos que la reuniones ya organizadas, las invitaciones de los firmantes de las declaraciones ya citadas, las invitaciones de quienes tambi茅n firman esta carta, y sobre todo el hecho de que la delegaci贸n viene a luchar por la vida frente al desastre ambiental y humano en el que vivimos, prueban la existencia de un motivo imperioso que debe permitir la entrada de la delegaci贸n.

Y por eso les escribimos, porque nos gustar铆a tener su confirmaci贸n de que, el gobierno franc茅s no se opondr谩 a esta lucha por la vida. Que no habr谩 obst谩culos ni distancias ni fronteras que impidan que la patria de la fraternidad, libertad e igualdad, sea el puente natural de llegada de esta delegaci贸n hist贸rica que por primera vez pondr谩 la voz de los pueblos originarios en primer plano en nuestras calles, teatros, universidades, y corazones.

Por eso, apoy谩ndonos en las m谩s de 4000 organizaciones solidarias de todo el mundo que han firmado el comunicado: Una Declaraci贸n por la Vida (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/) y de las que se suman y firman esta carta,

Solicitamos:

Dispongan las medidas necesarias para que esta delegaci贸n pueda entrar a territorio franc茅s a mediados del mes de julio, v铆a a茅rea.

Atentamente

SIGNATAIRES

FRANCE

Organisations nationales

ATTAC

CEDETIM/IPAM

Collectif Questions de classe(s)

Comit茅 de solidarit茅 avec les Indiens des Am茅riques (CSIA-Nitassinan)

Conf茅d茅ration G茅n茅rale du Travail (CGT)

Conf茅d茅ration Nationale du Travail (CNT-F)

Conf茅d茅ration Paysanne

Coop茅ratives Agricoles Europ茅ennes Longo ma茂

DAL 鈥 Droit au logement

FASTI (F茅d茅ration des associations de solidarit茅 avec tou-te-s les immigr茅-e-s)

Fondation Danielle Mitterrand

Fondation Frantz Fanon International

Forum Civique Europ茅en

France Am茅rique Latine (FAL)

FSU

Ligue des Droits de l鈥橦omme (LDH)

Marche des Solidarit茅s

MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l鈥橝miti茅 entre les Peuples)

Se f茅d茅rer

SUD Recherche EPST 鈥 Solidaires

Union syndicale Solidaires

F茅d茅ration Anarchiste

NPA

PEPS (Pour une 脡cologie Populaire et Sociale)

Union Communiste Libertaire (UCL)

Organisations locales et collectifs

Acides (Alliance contre les crimes industriels et pour le droit 脿 un environnement sain)

AGENA (Association du Groupe d鈥橢tudes du N茅olib茅ralisme et des Alternatives)

Ambassade de la M茅taNation

Assembl茅e DZLN

Association Ad茅quations

Association Alternatives et Autogestion

Association Am茅ricasol

Association Chiapas sol

Association Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas

Association La ligne d鈥檋orizon-Les Amis de Fran莽ois Partant

Association La P茅pini猫re (Aubervilliers)

Association Mut Vitz 31

Association Mut-Vitz 30-84

Association Mut-Vitz 34

Association RISOMES (R茅seaux d鈥檌nitiatives solidaires mutuelles et 茅cologiques, C么te-d鈥橭r)

Association Tous Les Maquis

Cip-idf (Coordination des Intermittents et Pr茅caires d鈥橧le-de-France)

CNNR Marseille

CNNR Montpellier

CNT 34 ESS

Collectif Accueil Zapatistes Place des F锚tes

Collectif Chiapas 09

Collectif de D茅fense des Jardins Ouvriers des Vertus (Aubervilliers-Pantin)

Collectif de Solidarit茅 avec le Peuple du Nicaragua

Collectif Ganges Solidarit茅s (34)

Collectif Paris-Ayotzinapa

Compagnie Jolie M么me

Compagnie Tam猫rantong!

Compagnie th茅芒trale NAJE (Nous n鈥橝bandonnerons Jamais l鈥橢spoir)

CSP 75

脡coRev, revue critique d鈥櫭ヽologie politique

El Cambuche

F茅d茅ration Pacari

Festi-d茅bat 68

Groupe Gard-Vaucluse de la F茅d茅ration anarchiste

Intercollectif C茅vennes M茅diterran茅e (30-34)

Les Communaux

Radio Acentrale

Radio Quetsch 89.1 (68)

Radio Sauvage

Revue Ballast

Revue d鈥櫭塼udes D茅coloniales

Revue Jaggernaut (茅ditions Crise et critique)

Revue Orbs, l鈥檃utre Plan猫te

Scic Le Bouche 脿 Oreille (32)

SUD 脡ducation 66-11

Surnatural Orchestra

Terrestres. Revue des livres, des id茅es et des 茅cologies

Thur Ecologie & Transports

Wos/agence des hypoth猫ses

Yala Colectiva (Nantes)

Youth For Climate (Paris/脦le-de-France)

Zapa47

Zapateria Toulouse

Zapatisten Lagunak (Pays Basque Nord)

Individus

Artistes

Adrien Mej铆a Mej铆a (architecte colombo-fran莽ais)

A茂da Kebadian (peintre, Paris)

Annie Ernaux (茅crivaine)

Antoine Perez (artiste et r茅gisseur d鈥檈xposition)

Antonieta Pardo-Alarcon (artiste)

Ariane Mnouchkine (directrice du Th茅芒tre du Soleil)

Ariane Vaneigem (chanteuse et actrice)

Arno Bertina (romancier)

Barbara M茅tais-Chastanier (autrice, dramaturge)

Benjamin Ortiz (artiste sc茅nique et gestionnaire culturel)

Benoit Guillaume (auteur de bande dessin茅e)

Carmen Castillo (cin茅aste, Paris)

Charles Clapaud (compositeur)

Claire Ananos (r茅alisatrice)

Cl茅ment Xavier (auteur de bande dessin茅e)

Diego Ribes (musicien)

Ernest Pignon-Ernest (artiste-plasticien, Paris)

Fanchon Daemers (artiste)

Ingrid Luche (artiste et enseignante, ENSA Bourges)

Jacques K茅badian (cin茅aste)

Jean Rochard (producteur de musique enregistr茅e, Paris)

Kaddour Hadadi (HK, auteur-chanteur)

Karine Lebrun (artiste et enseignante, EESAB site de Quimper)

L鈥1consolable (rappeur, Paris)

Ladislas de Monge (artiste, Tonnerre)

Laure Gardette (cheffe monteuse 鈥 cin茅ma, Paris)

Lisa Lugrin (autrice de bande dessin茅e)

Lisa Mandel (autrice de bande dessin茅e)

Lysika Clapaud (artiste)

Maguy Marin (chor茅graphe)

Marco Candore (auteur, Paris)

Massimiliano Cangelosi (musicien, Lod猫ve)

Mat Jacob (photographe)

M茅tie Navajo (茅crivaine, artiste dramatique)

Mich猫le Sebastia (com茅dienne)

Monsieur Jack (musicien)

Naimed Sayarba (poeta, Al-Andalus, Magerit)

Nicolas Guillemin (artiste, Montreuil-sous-Bois)

Nicole Augereau (autrice)

Philippe Guitton (artiste-peintre)

Pierre Akrich (artiste, Cannes)

Pierre Bance (auteur, Paris)

R茅my Ricordeau (cin茅aste)

Romain Bobichon (artiste)

Samuel Gallet (茅crivain et metteur en sc猫ne)

St茅phane Elmadjian (cin茅aste, Paris)

Tancr猫de Ramonet (r茅alisateur)

Val茅rie Guidoux (auteur jeunesse)

Valerie Jouve (photographe)

Victor Desjobert (cin茅aste 茅duc pop, Toulouse)

Violette Hocquenghem (artiste de cirque)

Yannick Durand Gasselin (artiste de cirque)

Yannis Youlountas (r茅alisateur et 茅crivain)

Intellectuel-les et signatures individuelles

Agathe Farout (travailleur social, Allier)

Alain Minet (travailleur social, Audierne)

Alessandro Stella (historien)

Alexandra Oeser (sociologue, ma卯tresse de conf茅rence, Universit茅 Paris Nanterre, membre honoraire de l鈥橧nstitut Universitaire de France)

Amandine Mercier (ma卯tresse de conf茅rences 脿 l鈥橴niversit茅 d鈥橝rtois)

Anne Colin (professeure de sciences sociales, Gard)

Anselm Jappe (茅crivain et enseignant, Tours)

Antonella Corsani (enseignant-chercheur, Paris)

Ariel Planeix (anthropologue, Paris)

Arnaud Giganon (chercheur)

Arthur Lorot (enseignant)

Aur茅lie Andry (chercheuse, Universit茅 d鈥櫭塿ry Paris-Saclay)

Aur茅lie Journ茅e-Duez (anthropologue, EHESS, Laboratoire d鈥橝nthropologie Sociale)

Barbara Glowczewski (directrice de recherche au CNRS)

B茅atrice Bonne (traductrice, Paris)

B茅atrice Fumet (responsable culturelle, Ile-de-France)

Bernard Duterme (CETRI 鈥 Centre tricontinental)

Brice Bonfanti (po猫te-艙uvrier, Grenoble)

Bruno Serralongue (artiste et enseignant, Pantin)

Camille Louis (philosophe et dramaturge)

C茅cile Canut (linguiste, universitaire)

C茅cile Voyer (professeur des universit茅s, Poitiers)

Celio Sierra-Paycha (ma卯tre de conf茅rences, Paris 1)

Christian Laval (professeur 茅m茅rite de sociologie, Universit茅 Paris-Nanterre)

Christian Tutin (茅conomiste, Universit茅 de Cr茅teil)

Christiane Vollaire (Philosophe, Chercheure associ茅e au CNAM)

Christine Lapostolle (enseignante et 茅crivain, EESAB, site de Quimper)

Christophe Bonneuil (historien, Centre de Recherches Historiques)

Claire Dehove (ma卯tresse de conf茅rences)

Claude Calame (directeur d鈥櫭﹖udes, EHESS)

Clovis Maillet (historien et artiste)

Corinne Morel Darleux (autrice)

David g茅 Bartoli (philosophe, Tours)

Dominique Mathieu (artiste-enseignant, Universit茅 Paris 8 Vincennes 鈥 Saint-Denis)

Eleni Konstantinidou (journaliste)

Eleni Varikas (professeur 茅m茅rite de sciences politiques, Universit茅 de Paris 8 Saint-Denis)

脡lise Lowy (enseignante, Paris, revue EcoRev)

Emilie Hache (philosophe, Universit茅 Paris Nanterre)

Enzo Traverso (professeur des universit茅s, Universit茅 de Picardie et Cornell University)

Eric Alliez (philosophe, professeur des universit茅s, Universit茅 Paris 8)

脡tienne Balibar (philosophe)

Fanny Madeline (historienne)

Florence Bonnefous (Galerie Air de Paris, Romainville)

Francesca Cozzolino (enseignante-chercheure, EnsAD, Paris)

Franck Gaudichaud (professeur en histoire latinoam茅ricaine, Universit茅 Toulouse Jean Jaur猫s)

Fran莽ois Bernheim (auteur)

Fran莽ois G猫ze (茅diteur, Paris)

Fran莽ois Jarrige (historien, Universit茅 de Bourgogne)

Fran莽ois Parreau (professeur d鈥檜niversit茅 retrait茅)

Fran莽oise Guillemaut (sociologue, Universit茅 Toulouse Jean Jaur猫s)

Fr茅d茅ric Neyrat (philosophe, professeur associ茅 脿 l鈥橴niversit茅 de Wisconsin-Madison)

Gaelle Vicherd (revue de(s)g茅n茅rations)

Genevi猫ve Azam (茅conomiste, ma卯tresse de conf茅rences honoraire, Universit茅 Toulouse Jean Jaur猫s)

Georges Didi-Huberman (directeur d鈥櫭﹖udes, EHESS)

Gil Ben Aych (茅crivain)

Gilles Rivi猫re (anthropologue, EHESS)

Gr茅gory Jarry (auteur et 茅diteur)

Guillaume Faburel (enseignant-chercheur, Universit茅 Lumi猫re Lyon 2)

Gustave Massiah (茅conomiste, Paris)

Igor Babou (professeur 脿 l鈥檜niversit茅 Paris Diderot, Ladyss UMR CNRS 7533)

Inti Lucia Morales (psychologue sociale, Institut des Hautes Etudes de l鈥橝m茅rique Latine)

Jacques Testart (biologiste et essayiste)

Jean Puyade (professeur d鈥檈spagnol honoraire, Paris)

Jean-Baptiste Boissy (anthropologue)

Jean-Claude Bonne (directeur d鈥櫭﹖udes retrait茅, EHESS)

Jean-Louis Tornatore (professeur, Universit茅 de Bourgogne)

Jean-Marc Cerino (professeur, 脡cole d鈥檃rt de N卯mes, revue de(s)g茅n茅rations)

J茅r么me Baschet (historien, Paris)

J茅r么me L猫bre (philosophe, professeur en classes pr茅paratoires, Paris)

Joani Hocquengem (茅crivain, Florac)

Johan Badour (茅ditions Divergences)

Josep Rafanell i Orra (psychologue et 茅crivain, Les Lilas)

Joseph Morsel (historien, Universit茅 Panth茅on-Sorbonne Paris 1)

Jules Falquet (sociologue, professeure des universit茅s, Universit茅 Paris 8)

Karine Parrot (enseignante, Universit茅 de Cergy-Pontoise)

Kristin Ross (historienne, New York)

Laurence De Cock (enseignante et historienne, universit茅 de Paris)

Laurent Binet (茅crivain)

Laurent Husson (g茅ologue, CNRS)

Laurent Jeanpierre (enseignant-chercheur, Universit茅 Panth茅on-Sorbonne Paris 1)

Laurent Ripart (professeur d鈥檋istoire du Moyen Age, Universit茅 Savoie Mont-Blanc)

L茅opoldine Manac鈥檋 (anthropologue, Paris)

Luc Chelly (auteur)

Ludivine Bantigny (historienne, ma卯tresse de conf茅rences, Universit茅 de Rouen-Normandie)

Marie Berville (茅ditrice, Magnard)

Marie Cuillerai (professeur de philosophie, responsable du Master SPP, Universit茅 de Paris)

Marie Cuillerai (professeur de philosophie, Universit茅 de Paris)

Mariette Navarro (茅crivaine, Paris)

Marnix Dressen-Vagne (professeur 茅m茅rite, Universit茅 VSQ/ Paris Saclay)

Maryline Brustolin (galerie Salle Principale, Paris)

Mathieu Rigouste (chercheur en sciences sociales)

Mathilde Larr猫re (historienne, Universit茅 Gustave Eiffel)

Matthieu Renault (enseignant-chercheur, Universit茅 Paris 8)

Maud P茅rez-Simon (enseignante-chercheuse, Universit茅 Sorbonne Nouvelle)

Michael L枚wy (directeur de recherches 茅m茅rite au CNRS)

Michel Kokoreff (professeur des universit茅s, Universit茅 Paris 8 Saint-Denis)

Michel Surya (茅crivain)

Mich猫le Leclerc-Olive (chercheuse, IRIS-CNRS-EHESS)

Mich猫le Riot-Sarcey (historienne, professeure 茅m茅rite, Universit茅 Paris 8 Saint-Denis)

Mireille Fanon-Mend猫s France (ex-experte Nations Unies, Fondation Frantz Fanon International)

Nayeli Palomo (anthropologue, Grenoble)

Nicolas Perreaux (historien, Universit茅 de Paris 1 Panth茅on-Sorbonne)

Noel Barbe (anthropologue, CNRS)

No毛lle Audejean (auteure et psychanalyste, Paris)

Odile H茅lier (anthropologue, Paris)

Odile Henry (sociologue, Universit茅 Paris 8)

Pablo Servigne (auteur)

Pascal Nicolas-Le Strat (sociologue, Universit茅 Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Pascal Th茅venet (revue de(s)g茅n茅rations)

Pascale Fautrier (茅crivaine et enseignante)

Paul Bouffartigue (sociologue)

Paul Poulain (sp茅cialiste des risques et des impacts industriels)

Philippe Corcuff (ma卯tre de conf茅rences de science politique, IEP de Lyon)

Philippe Descola (anthropologue, professeur 茅m茅rite au Coll猫ge de France)

Philippe Gu茅rin (professeur, Universit茅 Sorbonne Nouvelle)

Philippe Pelletier (professeur 茅m茅rite, Universit茅 Lumi猫re Lyon 2)

Philippe Pignarre (茅diteur, les Emp锚cheurs de penser en rond)

Philippe Roux (professeur, 脡cole d鈥檃rt de Saint-脡tienne, revue de(s)g茅n茅rations)

Pierre Couturier (g茅o-anthropologue, Universit茅 Clermont Auvergne)

Pierre Dardot (philosophe, chercheur au Sophiapol, Universit茅 de Paris Nanterre)

Pierre Jouannet (membre de l鈥橝cad茅mie Nationale de M茅decine)

Pierre L茅nel (sociologue, Paris)

Pierre Mac茅 (neuropsychologue)

Pierre Salama (professeur 茅m茅rite des universit茅s, Universit茅 de Paris13)

Pierre Sauv锚tre (ma卯tre de conf茅rences en sociologie 脿 l鈥橴niversit茅 Paris Nanterre)

Pierre-Olivier Dittmar (historien, ma卯tre de conf茅rences, EHESS)

Quentin Deluermoz (historien, Universit茅 de Paris)

Raoul Vaneigem (茅crivain)

Rapha毛l Kempf (avocat au barreau de Paris)

R茅my Toulouse (茅diteur, La D茅couverte)

Roland Pfefferkorn (professeur 茅m茅rite de sociologie, Universit茅 de Strasbourg)

Samuel Hayat (chercheur, CNRS, Sciences Po)

Sandrine Le Pors (dramaturge, ma卯tresse de conf茅rences HDR 脿 l鈥橴niversit茅 d鈥橝rtois)

Sarah Katz (d茅mographe, retrait茅e du CNRS)

S茅bastien Rozeaux (historien, Toulouse)

Sedda Paola (ma卯tresse de conf茅rences 脿 l鈥橴niversit茅 de Bourgogne)

Serge Latouche (Professeur 茅m茅rite d鈥櫭ヽonomie, Universit茅 Paris-Sud)

Serge Pey (茅crivain)

Sergio Ghirardi (茅crivain et traducteur)

S茅verin Muller (sociologue, Lille)

Silvia Gr眉nig (architecte-urbaniste, professeure universitaire, auteure)

Sophie Gosselin (philosophe, EHESS)

Sophie Wahnich (directrice de recherche, CNRS)

Sylvaine Bulle (sociologue, Universit茅 de Paris)

Thomas Coutrot (membre fondateur des Economistes atterr茅s)

Thomas Golsenne (historien de l鈥檃rt, Universit茅 de Lille)

Tristan Planeix (aide-soignant, La Salp锚tri猫re, Paris)

Vanessa Manceron (anthropologue, CNRS)

Willy Gianinazzi (historien, Paris)

Yves Cohen (historien, directeur d鈥櫭﹖udes, EHESS)

Yvette Marcela Garcia (sociologue)

Yvon Le Bot (sociologue)

Politiques

Aline Pailler (ex-d茅put茅e europ茅enne)

Anne-Sophie Pelletier (d茅put茅e, Parlement europ茅en)

Christine Poupin (porte-parole du NPA)

Cl茅mentine Autain (d茅put茅e, Parlement fran莽ais)

Jean-Paul Lecoq (d茅put茅, Parlement fran莽ais)

Leila Chaibi (d茅put茅e, Parlement europ茅en)

Mathilde Panot (d茅put茅e, Parlement fran莽ais)

Michel Larive (d茅put茅, Parlement fran莽ais)

Mich猫le Manoa (conseill猫re d茅partementale)

Michele Rivasi (d茅put茅e, Parlement europ茅en)

Muriel Ressiguier (d茅put茅e, Parlement fran莽ais)

Olivier Besancenot (NPA)

Philippe Poutou (NPA)

Sabine Rubin (d茅put茅e, Parlement fran莽ais)

Autres signatures

Adrien Vieillet (chocolatier, Solstice)

Amparo Ibanez (Paris)

Anne Hocquenghem (groupe de buveurs de caf茅 zapatiste)

Annick Dumout

Annie Trassaert (Paris)

Antoine P茅card (Attac)

Baptiste Allagnat (ouvrier agricole, Die)

Bautz Marjolaine (COPsy retrait茅e)

Bernard Vandendaele (analyste programmeur, Tarn)

Bretagnolle Marie-claude (SUD 茅ducation)

Carine Cotte (茅leveuse, Monesti茅s)

Carolina Bedoya Monsalve

C茅cile P茅rez (animatrice environnement, Paris)

Christiane Buges (retrait茅e, Lacaune)

Christine Ackermann (retrait茅e, Haut Rhin)

Claire Ferrandon

Claude Parreau (enseignante retrait茅e)

Clotilde Fauroux (avocate, Paris)

Dani猫le Marchal

Danielle de Contes (retrait茅e, France)

Dolores Pazos (enseignante)

Dominique Leclerc artisan (Montlu莽on)

Edouard V. Piely (journaliste, Sciences Critiques)

脡lie Kongs (茅ditions Dehors)

Elisabeth Stutz (enseignante, Tarn)

Elise Czernichow (Saint-Denis)

Elise Reslinger (doctorante, Universit茅 de Bath)

Elsa Neuville (doctorante, Lyon)

Emmanuel Dessendier (Saint-Denis)

Emmanuelle Posse (enseignante, 脡ducation Nationale)

脡ric Manigaud (enseignant, Saint-脡tienne)

Estelle Leclerc

Evelyne Perrin (茅conomiste, ATTAC)

Francesca Catoio (infirmi猫re 脿 la retraite, Marseille)

Franck Antoine (CNT 34)

Fran莽ois Thomas (茅leveur, Tarn)

Fran莽oise Dabin (formatrice)

G茅rard Moine

Gillet Pierre (enseignant retrait茅, SNES FSU)

Guillaume Matuzesky

Hakima Berrada (gilet jaune Paris)

H茅l猫ne Hernandez (secr茅taire 脿 l鈥橝nimation Librairie Publico, Paris)

Hubert Duval (enseignant)

Hubert Labb茅 (Informaticien)

Igor et Laure Marconnet (茅leveurs, Montredon-Labessonni茅)

In猫s de Luna Fr (militante f茅ministe d茅coloniale)

Isabelle Mouly (infirmi猫re, Toulouse)

Jacques Debiesse (Molezon)

Jacques Landry (Bienvenue 脿 Mandagout (30) 鈥 Intercollectif C茅vennes M茅diterran茅e (30-34))

Jano Celle

Jean Fauch茅 (formateur retrait茅, Tarn)

Jean Stentz

Jean-Claude Sala眉n (N茅vez, Finist猫re)

Jean-Luc Debard, (Alternatives et Autogestion, PEPS)

Jean-Manuel Traimond (guide-interpr猫te, Paris)

Jean-Marc Lhommeau (vid茅oth茅caire, Paris)

Jean-Paul Castels (NPA/ Vaucluse)

Jeanne Parreau (Attac Lille, retrait茅e de l鈥橴niversit茅)

Jeanne Roy (pr茅sidente de Radio Quetsch)

J茅r么me Leboeuf

J茅r么me Sanzo (libraire)

Jimmy Markoum (enseignant, Saint-Denis)

La毛titia Laizin (enseignante, 脡ducation nationale)

Laura Delsaux

Laura Duguet

Laure Issanchou (Penne)

Lena Grigoriadou (enseignante, Paris)

Louise Mah茅

Luc Ueberschlag (Radio Quetsch)

Lucile Daumas (retrait茅e, Ari猫ge)

Lucile Mulliez (formatrice en 茅ducation populaire, l鈥橢scargot Migrateur)

Magali Jacquemain (professeure des 茅coles)

Maria Mercado (enseignante, 脡ducation nationale)

Marianne Enjalbert (enseignante, Tarn)

Marie Merlier (enseignante, Loz猫re)

Marie-Christine Callet (Attac)

Marthe-H茅l猫ne Choukroun (pr茅sidente de l鈥橝ssociation 鈥淪audade鈥)

Michele Aveline (Vence)

Mirella Ugolini (retrait茅e de l鈥櫭塪ucation nationale, ATTAC 93)

Monique Petit (psychanalyste, Paris)

Muriel Wolfers (Montreuil-sous-Bois)

Natalie Barsacq

Nathalie Guiraudou (34)

Natura Ruiz (茅ditions Dehors)

Nicolas George (Hautes Alpes)

No茅 le Blanc (enseignant, Paris)

Norbert Joly (茅ducateur 脿 la nature)

Odette Furois

Odile Gabriel-Calixte (photographe, Morlaix)

Odile Maurin (activiste anti validisme, 茅lue municipale et m茅tropolitaine, Conseill猫re CESER, Toulouse)

Olivier Le Trocquer (enseignant)

Olivier Legrain (th茅rapeute)

Olivier Piazza (Paris)

Oscarine Bosquet (茅crivain, enseignante)

Pascale Drivi猫re (Tarn)

Patrice Gaumeton (茅b茅niste, Paris)

Patrice Kappel (jardinier, Aussillon 81)

Patricia Grime (Molezon)

Paule Latorre (conteuse, Montpellier)

Pauline Sales

Philippe Gigon

Pierre Ackermann (retrait茅, Haut Rhin)

Pierre Stambul (Ujfp, professeur retrait茅)

Rachele Shamouni-Naghde (ethnologue, University of London in Paris)

R茅mi B茅nos (g茅ographe, Universit茅 de Toulouse)

R茅my Prat (habitant de St-Denis et actif dans le commerce 茅quitable)

Rioual Olivier (enseignant en lyc茅e)

Robin Huart (d茅veloppeur, Clamart)

Robin Kerguillec (libraire, Mellionnec)

Rose Combes

Roudier Gil (artisan boulanger)

Sophie Plattner

St茅phanie Araud

St茅phanie Meissonnier (enseignante, Mende)

Sylvain Kassap (musicien, Montreuil)

Sylvie Poignant (Paris)

Thomas De Contes (informaticien)

Thomas Lafaye de Micheaux (茅tudiant en CPGE, Lyc茅e Chaptal)

Tristan Delamotte (journaliste)

Valentine Lavergne

Val茅rie Guagliardo (artisane, Paris)

Veronica Noseda (militante lesbienne f茅ministe)

Vincent Laborde

Wilfried Voiriot (Tarn)

Xavier Lesaffre (m茅decin urgentiste)

Yoga nomade

Yoram Moati (transcripteur-adaptateur, UJFP, Diwan Brest, Collectif Utopie Brest)

Yvette Doremieux (psychiatre retrait茅e)

Catalu帽a

Organizaciones y colectivos

CGT Alt Camp i Conca de Barber脿

CGT Baix Camp

CGT Barcelona

CGT Catalunya

CGT Federaci贸 Intercomarcal de Ponente, Lleida

CGT Federaci贸 Intercomarcal de Tarragona

CNT-AITT Tarragona

CNT Cornella i comarca

CNT Manresa

CNT Premi脿 de Mar

Acci贸 Lila

Adherentes a la Sexta Barcelona

Adhesiva, espai de trobada i acci贸

Agrupament Roques Albes

脌ngel S脿nchez i Mart铆nez

Arran Manresa

Asociaci贸n de Mujeres Migrantes Diversas

Ass. Caf猫 Rebeld铆a-Infoespai, Barcelona

Assemblea catalana de suport a la Gira Zapatista

Assemblea de Joves de Sant Celoni

Assemblea Llibertaria Heura Negra

Ateneu Popular la Malgirbada

Ateneu Popular La Fal莽

Ateneu Popular Rocaus

Azadi Jin

Azad卯 Plataforma

Banc del temps de Sant Celoni

Banc Expropiat

Batzac 鈥 Joventuts Llibert脿ries

C.S.O Kan pasqual

Cal Cases

Can Batll贸: Associaci贸 Espai Comunitari i Ve茂nal Autogestionat

Can Tonal de Vallbona

Casa Okupada Puntales

Casa Terra

Centre of Discourse Studies

Colectiva Katari

Colectivo Maloka

Colectivo Maloka. Barcelona

Ecoxarxa del Bages

Entrepobles

Escola de Dones Soror

Espai de defensa legal Manresa

Espai Popular Alqua

Esteve Carol i Clotet

FESSrural

Gita de Bruixa

Gong, per la defensa dels Drets Humans i dels Pobles, Pineda d Mar

Huertos Comunales de Sant Celoni

Itaca

Kasa de la Muntanya

L鈥橢rol

L鈥檈spora

La Clau

La Foradada

La Garriga Societat Civil

La Mosca Tv

Llibert脿ries BCN Zona Nord

Llibreria Aldarull

Migjorn, Casa de Naixements

PAHC Bages

PAHC Baix Montseny

Pallasos en Rebeld铆a de Catalu帽a

Pinyol Vermell

Prepirineu antifa. Ateneu Popular del Llu莽an茅s

Prepirineu Antifa. Ateneu Feminista La Pastora

Prepirineu Antifa. Ateneu Llibertari del Bergued脿

Prepirineu Antifa. La feixa

Prepirineu Antifa. Xarxa de suport mutu del Bergued脿

Raval Rebel

Research & Degrowth

Sindicat de Poble de Vilamajor

Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes

Teler Cooperatiu XES Sabadell

Terra Viva de S煤ria. Bruixes Salines

Universitat Popular del Baix Montseny

Vidalia

Xarxa de suport mutuo de la Trini

Xarxa de Vallbona

Intelectuales

Pablo Martinez, Director de programas MACBA, Museo de Arte Contempor谩neo de Barcelona

Pol铆ticos

Jose Antonio Mart铆nez Sintes, Portavoz Grupo Municipal Regidor Podemos, Viladecans

M. Carmen L贸pez 脕lvarez, Regidora de Podemos, Ayuntamiento de Cornell谩 de Llobregat

Mari Maqueda Ortega, Regidora de Podemos en Canovelles

Salvador Giralt Carrillo, Regidor de Podemos en Tordera y Consejero Comarcal del Maresme

Personas a t铆tulo individual

Joel Segarra

Justo Alijarde Ib谩帽ez.Luisa Garc铆ai i Pelegrin

Maria Botey

M铆riam S谩nchez Garc铆a

Montserrat Vilajosana i Estopi帽an

Petra Rodriguez Pedraza

Galiza

Organizaciones y colectivos

Grupo de Intervenci贸n Xur铆dica Socio-Comunitaria A SENSU CONTRARIO

Pallasos en Rebeld铆a de Galicia

Intelectuales

Ant贸n Lopo, escritor

Pol铆ticos

Ant贸n Gomez Reino Varela, Diputado en el Congreso

Isabel Faraldo Calvo, Concejala en A Coru帽a

Mar铆a de la O Fern谩ndez Gonz谩lez, Concejala en Vilagarc铆a de Arousa

Rom谩n Gonz谩lez Garrido, Concejal en Mos

Personas a t铆tulo individual

Alfonso Mascu帽ana Bordas

Andrea L贸pez Rodr铆guez

Sandra Garrido Fern谩ndez

Xaqu铆n Pastoriza Cervi帽o

Euskal Herria

Organizaciones y colectivos

ELA sindikatua

ESK sindikatua

LAB sindikatua

Asociacion Sierra Maestra Euskadi

B.A.L.A.

Bizilur

Ixim Azpeiti

Lumaltik Herriak

Mugarik Gabe

Mundubat

Paz y Solidaridad Euskadi

TxiapasEKIN

Artistas

Ferm铆n Muguruza, m煤sico

Intelectuales

Luis Miguel Uharte, Profesor de la Universidad del Pa铆s Vasco

Itziar Gandarias Goikoetxea, Profesora de la Universidad de Deusto

Mikel Bordonaba Mar铆n, profesor de Historia de la Comunidad Foral de Navarra

Pablo Garaizar Sagarminaga, Profesor de la Universidad de Deusto

Pol铆ticos

EH Bildu

Podemos Ahal dugu

Ainhoa Aznarez, Parlamentaria. Parlamento Navarro.

Carlos Amatriain, Director gerente del Instituto Navarro de la Juventud

David Soto Rodr铆guez, Parlamentario Vasco

Gustavo Angulo Garcia, Parlamentario Vasco

I帽igo Mart铆nez Zaton, Parlamentario Vasco

Isabel Gonzalez Rodr铆guez, Parlamentaria vasca

Jos茅 Manuel Ferrad谩s, Concejal de Medio Ambiente de Errenteria

Julen Rodriguez Aboy, Concejal de Pasaia

Maite Gartzia Ontiveros, Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y Deportes de Errenteria

Maria Angeles Cantero Barquin, Concejala de Basauri

Maria Valiente Gonzalez, Juntera de Guipuzkoa

Miguel 脕ngel Navarro Lashayas, Responsable de Derechos Humanos del CCA de Podemos Ahal Dugu

Mikel Buil. Parlamentario. Parlamento Navarro.

Miren Echeveste Lacombe, Delegada de Igualdad Y Euskera del Ayuntamiento de Irun y Consejera de Politica Ling眉铆stica del Consejo Ciudadano Auton贸mico de Euskadi

Miren Edurne Gorrotxategi Axurmendi, Parlamentaria Vasca

Patricia Ruiz de Irizar, Directora general de Pol铆ticas Migratorias.

Rafael Sainz de Rozas, Director General de Justicia

Txuma Huarte, Concejal Bara帽ain

Personas a t铆tulo individual

Aitor Nafarrate Aurrekoetxea

Daniel Pereiro Badillo

Elena Rinc贸n Zubeldia

Estibaliz Gil Iriondo

Itziar Albaina Bakaikoa

Estado Espa帽ol

Organizaciones y colectivos

CGT Andaluc铆a, Ceuta y Melilla

CGT. Confederaci贸n General del Trabajo

CGT Sindicato de OO.VV. de Almer铆a

CNT Extremadura

CNT Fraga

CNT Huesca

CNT Sevilla

CNT Teruel

ACTP

Algrano Extremadura, Medio Libre

Asamblea Plaza de los Pueblos. Madrid

ASC La Desband谩. Andaluc铆a

Asociacion Itaca

Asociaci贸n A Minglana

Asociaci贸n Brasile帽a Maloka. Madrid

Asociaci贸n cultural de arte social Ortika

Asociaci贸n de cantautores y cantautoras de Alicante. Pa铆s Valenci脿

Asociaci贸n Metik

Assemblea de Solidaritat amb M猫xic del Pa铆s Valenci脿

Assemblea Feminista de Val猫ncia. Pa铆s Valenci脿

Associaci贸 Connecta Natura. Pa铆s Valenci脿

Associaci贸 Per l鈥橦orta. Pa铆s Valenci脿

Azad卯 Jin PV

Ca Revolta

Ca Saforaui. Pa铆s Valenci脿

Caf茅 Rebeld铆a Olba Teruel. Arag贸n

C谩mara Negra

Caracol Extremadura

Caracol Gredos. Castilla-Le贸n

Caracol Zaragoza 鈥 Red de Personas por la Autonom铆a Zapatista. Arag贸n

Centro de Documentaci贸n sobre Zapatismo 鈥 CEDOZ

Centro Social La Villana de Vallekas. Madrid

Cia. Victoria Sickness

Coletivo pelos Direitos no Brasil 鈥 Madrid

Comite de solidaridad con Am茅rica Latina de Asturias COSAL

Comit茅 de Solidaridad Internacionalista, Zaragoza. Arag贸n

Comit茅 de Solidaritat amb el Kurdistan del PV. Pa铆s Valenci脿

Comit猫 Acollida Zapatistes 鈥 Illes Balears i Piti眉ses

Coordinadora Arag贸n 鈥 Gira Zapatista por la Vida 2021

Coro Feminista Sevilla. Andaluc铆a

Di谩logos Transatl谩nticos

Ecologistas en Acci贸n Extremadura

Ecoloxistes n鈥橝icion d鈥橝sturies.

Ecoyundar

El Punt, Espai de Lliure Aprenentatge. Pa铆s Valenci脿

Feministas Arag贸n por Nicaragua

Frente Sur Andaluc铆a

Fundaci贸n 1* de Mayo de CCOO

Fundaci贸n Ruy L贸pez. Extremadura

Grupo de Apoyo por la Vida Teruel norte. Arag贸n

INCYDE, Iniciativas de Cooperaci贸n y Desarrollo S. Coop. IS

Laboratorios de Vida 芦La Garrofera禄

Lumaltik Arag贸n

Mujeres Libres Extremadura

Mujeres Sembrando. Extremadura

Mujeres Supervivientes de Sevilla. Andaluc铆a

Pallasos en Rebeld铆a de Madrid

Paz con Dignidad

Perif猫ries del M贸n. Pa铆s Valenci脿

Pikara Magazine

REASPV 鈥 Xarxa d鈥檈conomia alternativa i solid脿ria. Pa铆s Valenci脿

Red Maricones del Sur

Redretro Sistema de Transporte On铆rico .Madrid

Resistencia Saharaui

Rinc贸n Cubano de Torrelavega. Cantabria

Solidaridad Internacional Andaluc铆a

Tribunal Permanente de los Puebos

Y Retiemble. Madrid

Zambra M谩laga. Andaluc铆a

Artistas

Amparo S谩nchez 鈥 Amparanoia, m煤sica

Auxili, m煤sicos

Chikos del Ma铆z, m煤sicos

Ciudad Jara, m煤sicos

Feliu Ventura, m煤sico

Gossos, m煤sicos

Guadi Galego, m煤sico

HYLSEN, artista

Kop, m煤sicos

Las Marikarmen, Cia. artista

Leo Bassi, actor

Manu Chao, m煤sico

MARIKARMENFREE, artista

Mercedes Peon, m煤sicos

Muerdo, m煤sicos

Oona Chaplin, actriz

Pepe Viyuela, actor y payaso

Pirat鈥檚 Sound Sistem, m煤sicos

Pupil.les, m煤sicos

Sergi L贸pez, actor

Smoking Souls, m煤sicos

Tesa, m煤sicos

Tribade, m煤sicos

Txarango, m煤sicos

TXINORRI, artista

Uxia Senlle, m煤sicos

Xavi Sarri脿, m煤sico

YUNA, artista

Zoo, m煤sicos

Intelectuales

Boaventura de Sousa Santos, Doctor en Sociolog铆a del Derecho por la Universidad de Yale y Director Em茅rito del Centro de Estudios Sociales de Coimbra, Portugal

Carlos Taibo, escritor y pensador

Carolina Meloni, fil贸sofa

Emilia Bea P茅rez, Doctora en Filosof铆a del Derecho y Pol铆tica, Profesora Titular de la Universitat de Val猫ncia.

Francisco Jos茅 Infante Ruiz, Director del M谩ster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, UPO-UNIA. de la Universitat Jaume I. Castell贸n.

Jaime Pastor, editor de Viento Sur

Juan Jos茅 Tamayo, Te贸logo de la Liberaci贸n, Profesor em茅rito de la C谩tedra de Teolog铆a y Ciencias de la Religi贸n de la Universidad Carlos III de Madrid

Lola Cubells Aguilar, Doctora en Filosof铆a del Derecho y Pol铆tica. Profesora

Mabel Tapia, Subdirectora de el Museo Reina Sof铆a

Manuel Rivas, escritor

Marcos Roitman Rosenmann, academico, profesor titular Sociologia. UCM

Paul B. Preciado, fil贸sofo y comisario de arte

Pol铆ticos

Izquierda Unida

PCE

Nueva Canarias

Anticapitalistas Arag贸n

Esquerra Unida Alacant, Pa铆s Valenci脿

Ana Miranda, Europarlamentaria

Idoia Villanueva, Europarlamentaria

Manu Pineda, Europarlamentario

Maria Eugenia Rodr铆guez Palop, Europarlamentaria

Miguel Urb谩n, Europarlamentario

Sira Rego, Europarlamentaria

Alba Leo P茅rez, Concejala Getafe Comunidad de Madrid

Alberto Jarabo Vicente, Regidor de Participaci贸n Ciudadana y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma. Baleares

Alberto Mart铆nez Portillo, Concejal de Castro Urdiales Cantabria

Alejandra Duran Parra, Diputada Provincial Granada y Concejala en el Ayuntamiento de Padul, Granada Andaluc铆a

Alejandra Jacinto Uranga, Diputada Asamblea de Madrid Comunidad de Madrid

Alfredo Vicente Ruano, Secretario del GM UP, Guadalajara. Castilla La Mancha

Alvaro Jaen Barbado, Diputado de la Asamblea de Extremadura Extremadura

Amaia Castro, Concejala de Logro帽o La Rioja

Amparo Bella Rando, Concejal de Podemos del Ayuntamiento de Zaragoza Arag贸n

Ana Isabel del Val Rodr铆guez, Concejala de UP Alovera, Guadalajara Castilla La Mancha

Ana Isabel Guzm谩n Guerra, Concejala UP Pioz, Guadalajara Castilla La Mancha.

Ana Mercedes Mu帽oz Casado, Concejala Ayuntamiento de Cordoba Andaluc铆a

Ana Taboada, Concejala de SOMOS Oviedo/Uvi茅u Asturias

Andr茅s Ruiz Velasco, Concejal de UP, Pioz, Guadalajara Castilla La Mancha

Antonia Fern谩ndez P茅rez, Concejala en el Ayuntamiento de Roquetas Andaluc铆a

Araceli Roc铆o Monedero Rojo, Concejala Ayuntamiento Jerez en Jerez de la Frontera, C谩diz Andaluc铆a

Aranzazu Carrero Bacigalupe, Concejala de Haro La Rioja

Aticus M茅ndez D铆az, Concejal de Podemos en Alcal谩 de Guada铆ra Andaluc铆a

Beatriu Gasc贸, Diputada en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Benjam铆n Ortega Freire, Primer Teniente de Alcalde de El Valle Andaluc铆a

Carlos Arroyos Bellmunt, Concejal de Podemos de Binefar y Consejero Comarcal de La Litera/Llitera Arag贸n

Carlos Daniel Enjuto Dom铆nguez, Concejal en Getafe Comunidad de Madrid

Carlos Reyes, Concejal de Podemos en Jaca y Consejero Comarcal de la Jacetania Arag贸n

Carmen Fajardo Barba, Concejala de UP, Albacete Castilla La Mancha

Cesar Bargundia, Concejal de Hormilla La Rioja

Cristina Cabedo, Diputada en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Cristina Pedrajas Rodr铆guez, Concejala Ayuntamiento de C贸rdoba Andaluc铆a

Daniel Jim茅nez Gonz谩lez, Concejal Fresnedillas de la Oliva Comunidad de Madrid

Daniel Ripa, Diputado auton贸mico de Podemos Asturies Asturias

David Carballo, Consejero del Cabildo de Tenerife Canarias

Eduardo Quilis Hern谩ndez, Secretario del GM Cuenca, En Marcha! PodemosEquo, Cuenca Castilla La Mancha

Elisa Mar铆a Cabrerizo Medina, Concejala Ayuntamiento de Granada Andaluc铆a

Eva Santamar铆a Rueda, Concejala UP, El Casar, Guadalajara Castilla La Mancha

Felipe Guti茅rrez, Concejal de Fuenlabrada Comunidad de Madrid

Fernando Rivar茅s Esco, Concejal Portavoz de Podemos Ayuntamiento de Zaragoza Arag贸n

Ferran Mart铆nez, Diputado en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Fidel Castro P茅rez, Concejal Ayuntamiento Chauchina, Granada Andaluc铆a

Gema Mar铆a Gil Mira, Concejala de Legan茅s Comunidad de Madrid

Guillermo Boix S谩nchez, Concejal en el Ayuntamiento de Huesca Arag贸n

Irene de Miguel P茅rez, Diputada Asamblea de Extremadura Extremadura

Irene G贸mez, Diputada en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Itxaso Cabrera Gil, Diputada de Podemos en las Cortes de Arag贸n Arag贸n

Iv谩n Andr茅s Mart铆nez, SGT de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Podemos, Zaragoza Arag贸n

Jacinto Morano Gonz谩lez, Diputado Asamblea de Madrid Comunidad de Madrid

Javier Pintado, Concejal de SOMOS Siero Asturias

Javier Ure帽a Olivera, Concejal en el Ayuntamiento de Ja茅n Andaluc铆a

Jon Rodr铆guez Forrest, responsable de internacional de Izquierda Unida Nacional

Jose Antonio Paniagua Guzm谩n, Concejal de Ganemos, Peligros Andaluc铆a

Jose Manuel Aranda Regules, Regidor de Alcudia Baleares

Jose Mar铆a Oviedo Oviedo, Concejal de UP en Quintanar del Rey, Cuenca Castilla La Mancha

Jos茅 Gabriel Bejerano Alc贸n, Concejal de Unidas Podemos por Palomeque, Toledo Castilla La Mancha.

Jos茅 Gabriel L贸pez Navarro, Concejal Podemos de Castej贸n de Sos y Consejero de la Ribagorza Arag贸n

Jos茅 Rodr铆guez Santiago, Concejal Ayuntamiento de Iznalloz, Granada Andaluc铆a

Juan Antonio Beas Cobo, Concejal Ayuntamiento de Alquife, Granada Andaluc铆a

Juan Antonio Pend谩s Zacar铆as, Alcalde de Pioz, Guadalajara Castilla La Mancha

Juan Jes煤s Noval Delgado, Concejal Podemos / Adelante Dos Hermanas Andaluc铆a

Juan Manuel Santos Delgado, Concejal de San Juan de Aznalfarache Andaluc铆a

Juan Rodr铆guez Rambla, Concejal Podemos de Olba, Teruel Arag贸n

Juli谩n Mart铆nez P茅rez, Concejal UP Alovera, Guadalajara Castilla La Mancha

Juliet Anne Wangensteen Nieto, Concejala Ayuntamiento Albolote, Granada Andaluc铆a

Julio Huete, Concejal de Coslada Comunidad de Madrid

Laura Prado Marchal, Concejala de Cubas de la Sagra Comunidad de Madrid

Lilian Concepci贸n 脕lvarez, Concejala Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Fuerteventura Canarias

Luis del Pi帽al de Cos, Concejal de Santa Cruz de Bezana Cantabria

Luis Mu帽oz Jim茅nez, Concejal UP, Pioz, Guadalajara Castilla La Mancha

Manuel Ruiz Caparr贸s, Concejal Ayuntamiento de Chauchina, Granada Andaluc铆a

Manuel Tribaldos Garrido, Concejal del Ayuntamiento de Ibros, Ja茅n Andaluc铆a

Mar铆a 脕ngeles Garc铆a Ram铆rez, Concejal de Adelante Tomares, S铆 Se Puede Tomares, Sevilla Andaluc铆a

Mar铆a 脕ngeles Garc铆a Jim茅nez, Concejala de Cuenca, En Marcha! PodemosEquo, Cuenca Castilla La Mancha

Mar铆a Isabel Natividad Espinosa Nu帽ez, Concejala Getafe Comunidad de Madrid

Mar铆a Victoria Mata Moreno, Concejala de Plasencia, C谩ceres Extremadura

Maribel Gonz谩lez Bad铆a, Concejala Adelante/Podemos Alhaur铆n el Grande y Diputada Provincial, M谩laga Andaluc铆a

Mario Perea Ruiz, Concejal de PODEMOS en 脡cija Andaluc铆a

Marta Blanco Allona, Alcaldesa Podemos de Aladr茅n, Zaragoza Arag贸n

Marta de Santos Loriente, Directora Generala de Cambio Clim谩tico del Gobierno de Arag贸n Podemos Arag贸n

Marta Prades Alquezar, Diputada Podemos en las Cortes de Arag贸n Arag贸n

Martina Garc铆a Anguita, Concejala UP Marchamalo, Guadalajara Castilla La Mancha

Mati Mas, Concejala de Podemos en Bu帽ol Pa铆s Valenci脿

Miguel Angel Guerrero Garc铆a, Concejal de Getafe Comunidad de Madrid

Mireia Vehi Cantenys, Diputada en el Congreso Nacional

Myrian Barrios, Consejera del Cabildo de Lanzarote Canarias

M陋 脕ngeles Adorna Caballo, Concejala de Marea Municipalista Andaluza en Camas Andaluc铆a

Nacho Escartin La Sierra, Diputado Portavoz de Podemos en las Cortes de Arag贸n Arag贸n

Naiara Dav贸, Diputada en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Neftali Mahillo Garrido, Concejal en Coria, C谩ceres Extremadura

Nuria Rodr铆guez, Diputada Auton贸mica de Podemos Asturies Asturias

Olga Jim茅nez Velado, Concejala Torrej贸n de Ardoz Comunidad de Madrid

Paloma Garc铆a Villa, Diputada Asamblea de Madrid Comunidad de Madrid

Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Diputado en el Congreso por Granada Andaluc铆a

Pedro Balbuena Fern谩ndez, Concejal Ayuntamiento Torreperogil, Ja茅n Andaluc铆a

Pedro Vigil, Concejal de Fuenlabrada Comunidad de Madrid

Pepa Mac铆as Bejarano, Concejala Legan茅s Comunidad de Madrid

Pilar Lima, Diputada en Les Corts Valencianes Pa铆s Valenci脿

Rafael Palacios, Diputado Auton贸mico de Podemos Asturies Asturias

Raffaella Corrales Grande, Concejala Unidas por T贸rtola, T贸rtola de Henares, Guadalajara Castilla La Mancha

Raquel Almendros Alguacil, Concejala de Galapagar Comunidad de Madrid

Ra煤l L贸pez Casado, Concejal UP Miguelturra, Ciudad Real Castilla La Mancha

Ricardo Garc铆a L贸pez, Concejal UP, Pioz, Guadalajara Castilla La Mancha

Ricardo Men茅ndez, Diputado Auton贸mico de Podemos Asturies Asturias

Roberto Men茅ndez, Concejal de SOMOS Tin茅o Asturias

Roberto Murillo, Concejal de Humanes de Madrid Comunidad de Madrid

Rogelio Concejal, SOMOS Corvera Podemos Asturias

Rosa Mart铆nez Mata, Concejala de Coslada Comunidad de Madrid

Rosa Ramada Guillen, Concejala Ayuntamiento Rinc贸n de la Victoria, M谩laga Andaluc铆a

Salud Ramos Vergeles, Concejala de Fuente del Maestre, Badajoz Extremadura

Sandra Ja茅n Mart铆nez, Concejala de Podemos en Alcal谩 de Guadaira Andaluc铆a

Santiago de Miguel, Concejal Coslada Comunidad de Madrid

Silvia Ruz Garc铆a, Concejala Valdemorillo Comunidad de Madrid

Sof铆a D铆az Sab谩n, Cuarta Teniente de Alcalde de Armilla, Granada Andaluc铆a

Sonia Busto, Concejala Podemos de Cuideiru Asturias

Susana L贸pez Ramos, Concejala de Adelante Mor贸n Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Mor贸n de la Frontera Andaluc铆a

Trinidad Pascual Zapata, Concejala de Podemos /Adelante Valencina Andaluc铆a

Vanesa Carbonell Escudero, Diputada Podemos en las Cortes de Arag贸n Arag贸n

Vanessa Mill谩n Buitrago, Concejala de Rivas Comunidad de Madrid

Virginia Robles, Concejala de Coslada Comunidad de Madrid

Y茅sica Sposati Copes, Concejala y Portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Bormujos Andaluc铆a

Yolanda Garc铆a Laguna, Concejala UP, Carranque, Toledo. Castilla La Mancha

Personas a t铆tulo individual

Ana Mac铆as Rodr铆guez

Andrea Oliver Sanjusto

Aranzazu Ogarrio UNAM

Blanca Soler

Carmen Arnaiz de la Rosa

Carmen Gonzales Castilla.

Daniela Fontaine L贸pez, Calala Fondo de Mujeres

Diana Barja Alc谩ntara. CNT Sevilla

Estela Soler Fides

Esther Canarias Fern谩ndez-Cavada

Fernando Altamira Basterretxea

Fidel Romero Garrucho

Germ谩n Luque Caballero

Gina Milagros Acea Alfonso

Ivan Lopez Popov, RFC Luxemburgo

Lucas Kopke Karlsruhe

M Carmen Linares Gey

Maite Rodriguez Moles

Manuela Susana Castilla Rodriguez.

Maria Isabel Lozano L贸pez

M陋 Carmen Lafuente Garc铆a

Pastora Albarr谩n D铆ez

Raquel Garc铆a Ter谩n

Rut Moyano Lon

Salvador Ramon Roig

Sim贸n Castillo Lindell

Sixto Arm谩n Caram茅s Ecoloxistes n鈥橝ci贸n d鈥橝sturies

Teresa Gonz谩lez de Ch谩vez

Vicente Amador Visuerte

William Gosselin, biblioth茅caire

Yuri Alvarez, Asturies

ITALIA

Organisations

LAPAZ 鈥 Libera Assemblea Pensando/Praticando Autonomia Zapatista Italia, compuesta por organizaciones/grupos/colectivos nacionales:

Partito della Rifondazione Comunista 鈥 Sinistra Europea

Collettivo Nodo Solidale Italia

USI 鈥 Unione Sindacale Italiana

Servizio Civile Internazionale (SCI-Italia)

Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia

Rete Kurdistan Italia

Collettivo Redazionale della Rivista LEF Libert猫 Egalit猫

APS C.D.C.A. 鈥 ABRUZZO

Ass. Oltre il ponte 鈥 ABRUZZO

Ass. Kabawil 鈥 ABRUZZO

Brigate di Solidariet脿 Attiva 鈥 ABRUZZO

Campagna per il clima, fuori dal fossile 鈥 ABRUZZO

Cobas Abruzzo 鈥 ABRUZZO

Genuino Clandestino Abruzzo 鈥 ABRUZZO

No Hub del gas 鈥 ABRUZZO

Paese Comune Abruzzo 鈥 ABRUZZO

Potere al popolo 鈥 ABRUZZO

Rifondazione Comunista Abruzzo 鈥 ABRUZZO

Coop. Agr. Valli Unite Paderna 鈥 ALESSANDRIA

Laboratorio Anarchico Perla Nera 鈥 ALESSANDRIA

Laboratorio Sociale 鈥 ALESSANDRIA

Altra Idea di Citt脿 鈥 ANCONA

Collettivo transfemminista Nate Intere- ANCONA

Polisportiva Antirazzista Assata Shakur 鈥 ANCONA

Brigate poeti rivoluzionari 鈥 BARI

Camera del lavoro auto organizzata Cobas Bari 鈥 BARI

Network Barletta 鈥 BARLETTA

Torneo 鈥淕iochiamo per Loro鈥 aficionados Atalanta f煤tbol 鈥 BERGAMO

ARPIONI 鈥 BERGAMO

Maite 鈥 Bergamo Alta Social Club 鈥 BERGAMO

Barrio Campagnola -BERGAMO

Centro Solidariet脿 鈥 Cologno al Serio 鈥 BERGAMO

Circolo Fratellanza Casnigo 鈥 BERGAMO

Comitato Chiapas 鈥淢aribel鈥 鈥 BERGAMO

Kascina Autogestita Popolare 鈥 BERGAMO

Pac矛 Paciana Progetto 20K 鈥 BERGAMO

Spazio Jurka 鈥 BERGAMO

Centro Sociale TPO 鈥 BOLOGNA

CUA 鈥 BOLOGNA

La Pirata 鈥 BOLOGNA

Labas 鈥 BOLOGNA

Laboratorio Crash! 鈥 BOLOGNA

Spazio Pubblico Autogestito XM24 鈥 BOLOGNA

Ya Basta Bologna 鈥 BOLOGNA

Collettivo 20ZLN 鈥 BRESCIA

GAS Caracol Franciacorta 鈥 BRESCIA

Centro Sociale ex Canapificio 鈥 CASERTA

Terranostra occupata 鈥 CASORIA (NAPOLI)

Collettivo reAzione 鈥 CASTRI DI LECCE

C.s.a. Officina Rebelde 鈥 CATANIA

Campo San Teodoro Liberato 鈥 CATANIA

Redazione 芦I Siciliani Giovani禄 鈥 CATANIA

Rete antirazzista catanese 鈥 CATANIA

Spazi Sociali Catania 鈥 CATANIA

S.L.A.I. Cobas 鈥 coordinamento provinciale Chieti -CHIETI

Ass. La Terra di Piero 鈥 COSENZA

Auditorium Popolare 鈥 COSENZA

Aula occupata P2 Unical 鈥 COSENZA

Boxe Popolare 鈥 COSENZA

Comitato Prendocasa 鈥 COSENZA

Cosenza por la Vida 鈥 COSENZA

Cosenza solidale COSENZA

Fem.In. Cosentine in Lotta 鈥 COSENZA

Fridays For Future 鈥 COSENZA

Progetto Azad矛 鈥 COSENZA

Radio Ciroma 鈥 COSENZA

SPA Arrow 鈥 COSENZA

La Milpa Orto Collettivo 鈥 CUNEO

Associazione Ecot貌no APS 鈥 DOLO-VENEZIA

Centro Sociale Autogestito INTIFADA 鈥 Comunit脿 in Resistenza EMPOLI

Associazione Jambo 鈥 Commercio Equo 鈥 FIDENZA

Comunit脿 di Resistenza Contadina Jerome Laronze 鈥 FIRENZE

Genuino Clandestino 鈥 FIRENZE

IAM FIRENZE

Collettivo No Porto Fiumicino 鈥 FIUMICINO (ROMA)

Cea Buendia FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI)

Associazione di amicizia Italia Cuba Circolo Foresti 鈥 GENOVA

Associazione Senza Paura 鈥 GENOVA

Centro sociale Zapata 鈥 TDN GENOVA

Collettivo Lsoa Buridda 鈥 GENOVA

Comitato Piazza Carlo Giuliani 鈥 GENOVA

CSOA Terra di Nessuno 鈥 GENOVA

Progetto 20k 鈥 GENOVA-VENTIMIGLIA

Lisang脿 鈥 culture in movimento 鈥 GIAVENO (TORINO)

Centro Sociale La talpa e l鈥檕rologio -IMPERIA

Centri Sociali del Nordest 鈥 ITALIA NORDEST

Archivi della Resistenza 鈥 LA SPEZIA

Circolo ARCI Canaletto 鈥 LA SPEZIA

Partito della Rifondazione Comunista 鈥 LA SPEZIA

A.S.D. Lanciano Special 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Ass. L鈥橝ltraItalia 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Ass. L鈥橭rda d鈥檕ro 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Ass. Mercato Scoperto 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Ass. Nuova Gutenberg 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Ass. Teatro Possibile 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Bottega del viaggiatore errante 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Comune di Lanciano, citt脿 medaglia d鈥檕ro al valor militare 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Istituto Comprensivo Mario Bosco 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Laboratorio Sociale Largo Tappia 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Libreria Barbati 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Libreria D鈥橭vidio 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Libreria Mu 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Musica e Libri 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Patto di collaborazione 1000 Alberi 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Patto di Collaborazione Piedibus 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Scuola dell鈥檌nfanzia INA Cappuccini 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Scuola dell鈥檌nfanzia Maria Vittoria 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Scuola primaria Rocco Carabba 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Sezione ANPI 芦Trentino La Barba禄 鈥 LANCIANO (CHIETI)

Connettivo terraTERRA 鈥 LAZIO

Casa del popolo 鈥淪ilvia Picci鈥 鈥 LECCE

Ex Caserma occupata 鈥 LIVORNO

Casa delle Erbe 鈥 LOCRI (REGGIO CALABRIA)

Partito della Rifondazione Comunista 鈥 Fed.ne di LUCCA

Potere al Popolo Lucca 鈥 LUCCA

Calcistica Popolare Trebesto 鈥 LUCCA

Non Una Di Meno Lucca 鈥 LUCCA

Caminar Domandando LUCCA-BOLOGNA

Brigate di Solidariet脿 attiva 鈥 MARCHE

Collettivo utopiA 鈥 MARIGLIANO (NAPOLI)

A.D.L. Cobas 鈥 MILANO

Associazione Dax 鈥 MILANO

Associazione Ya Basta! Milano 鈥 MILANO

Brigata Sanitaria Soccorso Rosso 鈥 MILANO

Camera del Non Lavoro 鈥 MILANO

Cantiere 鈥 MILANO

Casa delle Donne di Milano 鈥 MILANO

Centro Sociale Casa Loca 鈥 MILANO

Comitato Abitanti San Siro 鈥 MILANO

Comitato per non dimenticare Abba 鈥 MILANO

Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia 鈥 MILANO

L.U.M.E. MILANO

Non Una Di Meno Milano 鈥 MILANO

Rete Jin 鈥 MILANO

Riders A.D.L Cobas 鈥 MILANO

Saltimbanchi senza frontiere 鈥 MILANO

Sezione Audrey 鈥 ANPI 鈥 MILANO

Spazio di Mutuo Soccorso 鈥 MILANO

I discoli del Sinarca 鈥 MOLISE

Mondeggi Bene Comune 鈥 Fattoria Senza Padroni MONDEGGI (FIRENZE)

COBAS Napoli 鈥 NAPOLI

Fraternit猫 鈥 NAPOLI

Cooperazione Rebelde Napoli 鈥 NAPOLI

Cortocircuito Flegreo 鈥 NAPOLI

FAL-Falegnameria Sociale 鈥 NAPOLI

Federazione di Rifondazione Comunista 鈥 NAPOLI

Laboratorio di Mutuo Soccorso ZERO81 鈥 NAPOLI

Laboratorio Occupato Insurgencia 鈥 NAPOLI

Progetto Teknes 鈥 NAPOLI

Diritti a sud 鈥 NARDO鈥

Associazione Ya Basta Caminantes 鈥 PADOVA

Radio Sherwood 鈥 PADOVA

Centro Sociale Anomalia 鈥 PALERMO

CISS 鈥 Cooperazione Internazionale Sud Sud 鈥 PALERMO

Comitato antirazzista COBAS 鈥 PALERMO

Comitato di Base No Muos 鈥 PALERMO

Laboratorio Andrea Ballar貌 鈥 PALERMO

Non Una di Meno Palermo 鈥 PALERMO

Palermo ribelle 鈥 PALERMO

Art Lab Occupato 鈥 PARMA

CIAC (centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale) 鈥 PARMA

Ciclofficina Popolare CAP. 15 鈥 PESCARA

Gelatina 鈥 stamperia popolare 鈥 PESCARA

Giovani Comunisti/e 鈥 PESCARA

Radio Citt脿 Pescara Popolare network 鈥 PESCARA

Collettivo Femminista Lotto non solo l鈥檕tto 鈥 PINEROLO-TORINO

Comunit脿 di Sant鈥橢rmete 鈥 PISA

Mala Servanen Jin 鈥 casa delle donne che combattono 鈥 PISA

Non Una di Meno Pisa 鈥 PISA

Spazio Antagonista Newroz 鈥 PISA

Circolo Libertario 鈥淓miliano Zapata鈥 鈥 PORDENONE

Laboratorio Cittadinanza Attiva 鈥 POZZUOLI (NAPOLI)

Altro Modo Flegreo 鈥 POZZUOLI (NAPOLI)

S.I. COBAS PRATO-FIRENZE

Rete regionale Puglia per il Chiapas 鈥 PUGLIA

Centro Sociale Occupato Autogestito 芦Angelina Cartella禄 鈥 REGGIO CALABRIA

Circolo Armino 鈥 Palmi 鈥 REGGIO CALABRIA

GAS Felce&Mirtillo 鈥 REGGIO CALABRIA

Malanova 鈥 Redazione militante 鈥 REGGIO CALABRIA

Associazione Citt脿 Migrante 鈥 REGGIO EMILIA

Laboratorio Aq16 鈥 REGGIO EMILIA

Non Una Di Meno Reggio Emilia 鈥 REGGIO EMILIA

Collettivo Balia dal Collare 鈥 RIETI

Casa Madiba Network 鈥 RIMINI

No Border APS 鈥 RIMINI

Non Una di Meno Rimini 鈥 RIMINI

All Reds Basket 鈥 ROMA

All Reds Rugby 鈥 ROMA

Associazione Centro socio culturale ARARAT 鈥 ROMA

Associazione UNICONS 鈥 ROMA

Associazione Ya Basta Moltitudia 鈥 ROMA

Associazione Yaku Roma 鈥 ROMA

Azione Antifascista Roma Est 鈥 ROMA

Black Lives Matter Roma 鈥 ROMA

CAR (Collettivi Autonomi Romani) 鈥 ROMA

Casa delle Donne Lucha y Siesta 鈥 ROMA

Casale Alba 2 鈥 ROMA

Casale Garibaldi 鈥 ROMA

Casetta Rossa 鈥 Spazio pubblico per l鈥檃utogoverno 鈥 ROMA

Circolo ANPI Renato Biagetti 鈥 ROMA

Collettivo Atto e potenza (Liceo Aristotele) 鈥 ROMA

Collettivo autorganizzato Mamiani (Liceo Mamiani) 鈥 ROMA

Collettivo ludos Righi (Liceo Righi) 鈥 ROMA

Collettivo politico Galeano (Liceo Socrate) 鈥 ROMA

Collettivo politico Tasso (Liceo Tasso) 鈥 ROMA

Collettivo studentesco Kant (Liceo Kant) 鈥 ROMA

Comitato e doposcuola Mammut 鈥 ROMA

Comitato Madri per Roma Citt脿 Aperta 鈥 ROMA

Comune del Crocicchio 鈥 ROMA

CRAP 鈥 Coordinamento Romano Acqua Pubblica 鈥 ROMA

Centro sociale Brancaleone 鈥 ROMA

Csa Astra 鈥 ROMA

Csoa Ex Snia 鈥 ROMA

Csoa Forte Prenestino 鈥 ROMA

Csoa La Strada 鈥 ROMA

Csoa La Torre 鈥 ROMA

Csoa Spartaco 鈥 ROMA

Dinamopress 鈥 ROMA

Elementi Kairos 鈥 ROMA

Enoize 鈥 ROMA

ESC Atelier 鈥 ROMA

Fridays For Future Roma 鈥 ROMA

Grande Come una Citt脿 鈥 ROMA

Gruppo Anarchico 芦Bakunin禄 鈥 FAI Roma e Lazio ROMA

Gruppo Autonomo LiberidiAmare Autonomia Contropotere 鈥 ROMA

Hierba Mala 鈥 ROMA

Jineoloji 鈥 ROMA

La Citt脿 dell鈥橴topia 鈥 ROMA

La Malamurga 鈥 ROMA

La Panchovilla in Sabina 鈥 ROMA

Lab.Puzzle! 鈥 ROMA

Laboratorio Occupato Autogestito Acrobax 鈥 ROMA

Le Ca7 Occupate 鈥 ROMA

Momo Edizioni 鈥 ROMA

Non Una di Meno Roma 鈥 ROMA

Re:common 鈥 ROMA

Rete Antifascista Roma Sud 鈥 ROMA

Rete delle Scuole Popolari di Roma 鈥 ROMA

Rete Kurdistan Roma 鈥 ROMA

Scuola Popolare Piero Bruno 鈥 ROMA

Spazio sociale 100celle aperte 鈥 ROMA

Viv猫ro- luogo di quartiere 鈥 ROMA

Ass. La Locomotiva San Vito Chietino -CHIETI

Comune di San Vito Chietino 鈥 CHIETI

Coordinamento dei compas di Sardegna 鈥 SARDEGNA

Non Una di Meno Savona 鈥 SAVONA

YaBasta! Scisciano 鈥 SCISCIANO (NAPOLI)

Terre di Vasia 鈥 Serrata 鈥 (REGGIO CALABRIA)

Assemblea di Sicilie Zapatiste 鈥 SICILIA

Movimento NO MUOS 鈥 SICILIA

Collettivo Colline Resistenti SIENA-PISA

Pci 鈥 Sez. Enrico Berlinguer 鈥 SIRACUSA

Siracusa Ribelle 鈥 SIRACUSA

Aps Quale terra 鈥 SULMONA (L鈥橝QUILA)

Ass. Un solo pianeta 鈥 SULMONA (L鈥橝QUILA)

Comitati cittadini per l鈥檃mbiente 鈥 SULMONA (L鈥橝QUILA)

Arcigay Strambopoli QueerTown 鈥 TARANTO

Ardita Due Mari 鈥 TARANTO

Comitato Citt脿 Vecchia 鈥 TARANTO

Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti 鈥 TARANTO

Confederazione COBAS TARANTO

Coordinamento Taranto Pride TARANTO

Hermes Academy 鈥 TARANTO

Potere al popolo 鈥 TARANTO

Rete unit脿 nelle lotte 鈥 TARANTO

Urupia 鈥 comunit脿 libertaria 鈥 TARANTO

Casa del Popolo Teramo 鈥 TERAMO

Centro Politico Comunista 芦Sandro Santacroce禄 鈥 TERAMO

C.s.o.a Askatasuna / Murazzi 鈥 TORINO

Csoa Gabrio 鈥 TORINO

Manituana 鈥 Laboratorio Culturale Autogestito 鈥 TORINO

Non Una di Meno Torino 鈥 TORINO

Potere al popolo 鈥 TORINO

Tatawelo 鈥 TORINO

Circolo Lega Ambiente di Trani 鈥 TRANI

Associazione Yaku 鈥 TRENTO

Laboratorio Decoloniale Femminista e Queer UNIVERSITA鈥 DI CALABRIA

Movimento NO TAV VAL DI SUSA

ADL COBAS VENETO

Associazione Ya Basta! 脢d脦 Bese 鈥 VENEZIA

Caracol Olol Jackson 鈥 VICENZA

R.A.S.P.A. Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l鈥橝utotutela 鈥 VILLAPIANA (COSENZA)

Collectivos

Collettivo Basso Piemonte dal basso (circoli SCIALLO 鈥 BARBUN)

Cooperativa VALLI UNITE, Piemonte

Libero Mondo Soc. Cooperativa

Spazio Vitale ODV

Individuos

Adele Cozzi (Camminar Domandando)

Aldo e Brunella Zanchetta 鈥 Lucca

Andrea e Marta Seghizzi 鈥 Milano

Carovane Migranti 鈥 Torino

Daniela Patania (insegnante) Palermo

Elena Caruso 鈥 Livorno

Famiglia Cianchi 鈥 Firenze

Famiglia Ricciarelli 鈥 Firenze

Gabriele Cant煤 鈥 Livorno

Gian Paolo Marcucci 鈥 Lucca

Gianluca Bertelli -Firenze

Giovanna Cossia (Associazione URIHI ufficio ricerca indigeni habitat interdipendenza) 鈥 Milano

Ida Chiarini 鈥 Livorno

Isabella Nutini (insegnante) 鈥 Lucca

Laura Soletti 鈥 Lucca

Maddalena Sala 鈥 Firenze

Marco De Poli (Regista documentarista) 鈥 Milano

Matteo Cangelosi (insegnante) Palermo

Mauro Rubichi 鈥 Livorno

Michela Scipioni (impiegata) 鈥 Lucca

Morena Poltronieri 鈥 Riola

Nadia Bugini Pastore

Osvaldo Santi 鈥 Como

Osvaldo Santi (monaco buddhista) 鈥 Como

Roberto Bugliani 鈥 La Spezia

Roberto Claudia e Linda Canaccini 鈥 Livorno

Roberto Giovannini (Associazione Documentaristi Italiani) 鈥 Lucca

Simona Casciarri (cuoca rebelde) ( NUDM Lucca)

Tiziana Fabiani (contadina)

ALEMANiA

ORGANIZACIONES

隆Alerta! 鈥 Lateinamerika Gruppe D眉sseldorf

Caf茅 Libertad Kollektiv

Carea e.V.

Citizens Summons

Dachverband der Kritischen Aktion盲rinnen und Aktion盲re e.V./Association of Ethical Shareholders Germany

Gruppe B.A.S.T.A. M眉nster

Hafengruppe Hamburg

Initiative Mexiko (Mitglied in der deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko)

interventionistische Linke

IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) Sektion Frankfurt

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista eG 鈥 Hamburg

Kokreis Rebellisches Wendland/Altmark

medico international

Netz der Rebellion Th眉ringen

Netz der Rebellion G枚ttingen, Kassel, Witzenhausen, Leinebergland

Netz der Rebellion Mecklenburg-Vorpommern

脰kumenisches B眉ro, Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia, M眉nchen

Partner S眉dmexikos e.V.

Red Ya-Basta-Netz, Alemania

Regionalvernetzung Leipzig Halle, Netz der Rebellion

Tokata 鈥 LPSG RheinMain e. V.

Transgalaxia e.V., Rostock, Berlin, Neugersdorf, Leipzig, Chemnitz

Wolfgang Grenz (Vorstand f眉r Fl眉chtlingsschutz, Amnesty International Deutschland)

Ya Basta Rhein Main

Zapapres e.V., Hamburg

Zwischenzeit e.V. 鈥 M眉nster 鈥 Alemania

ARTISTAS

Bernhard Bub 鈥 antagon TheaterAKTion

Jonglirium e.V. (artista)

Sinthujan Varatharajah (researcher/essayist)

Tanasgol Sabbagh (poeta)

Temye Tesfu, poeta

ACADEMICOS

Prof. Dr. Ulrich Brand 鈥 Universit盲t Wien, Austria

Dr. Michael Koch 鈥 (Univerist盲t Frankfurt, Autor, Musican)

Prof Dr. Elisabeth Tuider 鈥 Universit盲t Kassel, Alemania

Prof. Dr. Hanns Wienold 鈥 Universit盲t M眉nster, Alemania

Prof. Dr. Aram Ziai 鈥 Universidad Kassel, Alemania

PARLAMENTARIOS

脰zlem DEMIREL (Europarlamentaria)

FIRMAS INDIVIDUALES

Israel Ramirez Tinoco (persona)

Dr.med. Mohammad Reza Shahyar

Pedram Shahyar (Journalist)

PAYS- BAS

Organisations

Gira Paises Bajos (Gira Holanda)

ASEED Europe

globalinfo.nl

Feministas en Holanda

Individus

Sam de Goeij

Patricia Enriquez

Patricia Reyes

Fernando Hernandez

Deimion van der Sloot

Gemma van der Haar

Catalina Hildebrand

Andrea Elera Coello

DANEMARK

Collectif

Foro Internacional, Grupo M茅xico

Individus

Nikolaj VILLUMSEN (Europarlamentario)

Clara Nepper Winther

Julie Stokholm Daugaard

Patrick Sean Cullen

PORTUGAL

Jos茅 GUSM脙O (Europarlamentario)

Marisa MATIAS (Europarlamentario)

SOS RACISMO

SUECIA

Organisations

Latinamerikagrupperna

SAC 鈥 syndikalisterna Comit茅 International

Colectiva Feminista Maiz

Solidaridad con Ayotzinapa

Individus

Patricia Martinez, periodista

Gustavo Maturana, dise帽ador

Eloina Bello, activista

Monica Guti茅rrez, activista fot贸grafa

Efrain Calder贸n, activista

Gloria Trujillo, activista

Marcelina Vel谩zquez, activista

GR脠CE / 螘螞螞螒螖螒

Organisations

Network for the Political and Social Rights

Migrants and Refugees Social Support Network

Laboratory for Urban Commons, Athens

Editions des Etrangers, Thessaloniki

Notara26 refugee housing squat

鈥淰amos Lesvos鈥 鈥 welcoming group of Zapatistas on Lesvos island

Groupe de recherche Villes Invisibles, Lesvos, Universit茅 de l鈥櫭塯茅e

Clandestina network, Thessaloniki

Colectivo Calendario Zapatista

Undebted World

Thassos Water SOS

Worker鈥檚 collective Pagkaki, Athens

Les 脡ditions des Coll猫gues

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista

Espiral de solidaridad-semilla de resistencia

Chispa de Solidaridad con l@s Zapatistas y Pueblos Indigenas

Support Earth, Athens

Asociaci贸n Cultural Ambiental de la pen铆nsula de Mani, PERI.POL.O MANIS (Gition)

Colectivo Libertario 芦Fiore Nero禄 (Corinto)

Colectivo Libertario 芦Odo禄 (Corinto)

Empresa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social 芦Kukuva禄 (Kalamata)

Iniciativa Antifascista de Kalamata

Asamblea de Bienvenida a l@s Zapatistas en Corfu

Emeis-Ask (Colectivo autoorganizado de Kalavrita)

Clinica y Farmacia Solidaria Social de Ilio

Espace Social Libre Nosotros

Mouvement Antiautoritaire Athenes

Gruppo OJO

Red Mesojora 鈥 Ajeloos SOS

SEVIOME Coop. 鈥 Cooperative Workers of Industrial Mining

Libertarian Syndicalist Union (ESE), Rethymno

Colectivo de trabajo Lacandona, Athens

Grupo de Salud Mental 鈥 Covid19: Solidaridad de Tesal贸nica (Grecia)

Infolibre 鈥 cooperative media for independent information

Individus

Konstantinos ARVANITIS (Europarlamentario)

Dimitrios PAPADIMOULIS (vicepresidente del Parlamento Europeo)

Stavros Stavrides, Professor School of Architecture, National Technical University of Athens

Tassis Papaioannou, Architect-Emeritus Professor School of Architecture NTUA

Lia Yoka Aristotle, University of Thessaloniki

Gerasimos Spathis, Emeritus Professor School of SEMFE NTUA

Athina Stavridou, architect- assistant professor school of architecture NTUA

Christos Taxiltaris, Professeur 脿 l鈥橴niversit茅 Aristote de Thessalonique

Konstantina Ritsatou, Professeure Associ茅e 脿 l鈥橴niversit茅 Aristote de Thessalonique

Dimitris Stamatopoulos, Professor, University of Macedonia

Loukianos Hassiotis, Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Alexis Benos, Professeur 脿 l鈥橴niversit茅 Aristote de Thessalonique

Christy Petropoulou, Professeure Associ茅e, Universit茅 de l鈥櫭塯茅e

Maria Markou, Professeure Associ茅e, Universit茅 Technique Nationale d鈥 Athenes

Spyros Marchetos, Universite Aristote de Thessalonique

螒lexandros Kioupkiolis, Universite Aristote de Thessalonique

Kekos Dimitris, Professeure Universit茅 Technique Nationale d鈥 Athenes

Konstantina Karvountzi, Associate Professor, National Technical University of Athens

Athanasios Marvakis, Professeur 脿 l鈥橴niversit茅 Aristote de Thessalonique

Evie Chantzi, Aristotle University of Thessaloniki

Nickolas Charistos, Aristotle University of Thessaloniki

Penny Koutrolikou, Associate Professor, National Technical University of Athens

CHYPRE

Colectivo Ramona

Spirithkia

Cyprus Natural Coastline Initiative

FINLANDE

Colectivo Armadillo de Finlandia

Colectivo Maanvoima

Somos La Colectiva

BELGIQUE

Organisations

Comit茅 pour l鈥檃bolition des dettes ill茅gitimes 鈥 CADTM

Centre Tricontinenal 鈥 CETRI

JOC- Jeunes Organis茅s et Combatifs

Quinoa

Rencontre des Continents

La Sant茅 en LutteActeurs et Actrices de Temps Pr茅sents

ADES 鈥 R茅seau pour des alternatives 茅cologiques, d茅mocratiques et sociales

ARLAC asbl 鈥 asociaci贸n de refugiados latinoamericanos y del Caribe

Bruxelles Panth猫res

Capitane Records

Caf茅taria Collective Kali

Cantine Le Chaudron

Casa Nicaragua

Ceinture AlimenTerre de Li猫ge

Climaxi Anvers

Collecti.e.f 8 maars Bruxelles

Collectif Citoyen pour la d茅fense de la fontaine Tridaine

Collectif de r茅sistance aux centres pour 茅trangers 鈥 CRACPE

Collectif L@s Insumis@s

Collectif Li猫ge Rojava

De Groentelaar

DK

D鈥檜ne certaine Gaiet茅 鈥 association culturelle

Ecologie Sociale Li猫ge

Ensemble Zoologique de Lib茅ration Nationale

Entre Murs/Entre-Mondes

Forum Paysans

Groupe CafeZ

Kawaz,

La Pandilla Ecofeminista

Le Monde des Possible

Le Petit Th茅atre de la Grande Vie

Li Mest猫re ASBL

Mala Hierba

MJ de Thier

Nimis Groupe (collectif de th茅芒tre)

Occupons le Terrain

PLOEF! PLus On Est de Fous鈥

Radio Pyr FM

RAZB 鈥 R茅seau d鈥檃ccueil des Zapatistes en Belgique.

S茅curit茅 sociale de la Voix des Sans Papiers de Li猫ge

Sororidad sin Fronteras Bruxelles

Individus

Geert Carpels

Sofia Corte Real

Catherine Dorsimond, citoyenne du monde

脡tienne Droussin

Bernard Duterme 鈥 CETRI

Martine Gerardy

Rafa Grinfeld, 茅crivain et activiste

Nicolas Kozakis, artiste plasticien

Micha毛l Lucas XR Arlon et r茅gion

Milady Renoir, po茅tesse en soutien 脿 la lutte des Sans Papiers

Laurence Grun

Indirah Osumba

Nordine Saidi, militant D茅colonial

LUXEMBOURG

Organisations

Colectivo Let鈥橺apatistas

Mexikalux, Mexicanos en Luxemburgo a.s.b.l.

LIFE coop | DES ACTEURS SOCIAUX EN AUTOGESTION POUR L鈥櫭塁ONOMIE SOLIDAIRE

LIFE | d鈥檈coCreActiv Plattform

KNK Luxembourg

Kongreya Star Luxembourg

Individus

Sofia Fernandes

Frenz Azzeri

Paca Rimbau Hern谩ndez

Miriam Martinez

ROYAUME-UNI

Scotland Zapatista

Zapatista Solidarity Network

SUISSE

Medico International Schweiz

Asociaci贸n Politica Cultural Barfuss Kollektiv

LibrAdio-Gen猫ve, radio politica

DIVERS TERRITOIRES

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala- Red de resistencia y rebeld铆a

La Coalition Internationale des Sans-papiers, Migrant.es, R茅fugi茅.es et Demandeur.euses d鈥檃sile (CISPM)

Redretro Sistema de Transporte On铆rico

Alddo Flores Periodista Radial

Colectivo Andeesheh va Peykar (Pensamiento y Lucha)

prison鈥檚 dialogue