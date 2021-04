–

April 3, 2021

El imperio del derecho debe prevalecer ante el imperio del crimen

Agust铆n Moreno Carmena (1947),preso durante la dictadura franquista, militante y fundador de COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) se encuentra bajo una estricta

huelga de hambre y sed desde el26 de Marzo,reclama que sus derechos como ciudadano sean cumplidos y el acceso a su prestaci贸n completa de jubilaci贸n.

Agust铆n lleva viviendo en la calle desde el 21de Diciembre del pasado a帽o con el 煤nico fin de visibilizar su lucha e historia e interpelar a la ciudadan铆a ante la injusticia que supone que sus derechos no sean respetados.

Agust铆n fue injustamente culpado bajo la abyecta ley de peligrosidad social franquista y prosigui贸 su condena bajo la democracia borb贸nica. La mal llamada transici贸n nunca se ocup贸 de miles de casos como el suyo donde las causas eran contrarias a todo derecho y donde la tortura y la violencia eran parte del d铆a a d铆a del sistema de prisiones. Las leyes franquistas se traspusieron al nuevo ordenamiento constitucional como otras muchas estructuras del aparato estatal franquista.

La reivindicaci贸n de Agust铆n es clara y concisa: que sus a帽os en prisi贸n contabilicen en su c贸mputo global para acceder a su jubilaci贸n completa como cualquier otro ciudadano, disfrutar de la pensi贸n que le pertenece y que abonaron a otras v铆ctima aplicando la ley de Amnist铆a, abandonar las calles y volver con su familia. Reclama que el Estado interceda en su caso y seguir谩 con su lucha hasta el final.

隆JUSTICIA PARA AGUST脥N!

