De parte de Diario De Burgos February 23, 2023 223 puntos de vista

Alfredo Cospito es un anarquista italiano que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 19 de octubre de 2022 reivindicando su salida del r茅gimen de aislamiento. Se ha convocado una concentraci贸n solidaria frente al viceconsulado italiano en Burgos este viernes 24 de febrero a las 19:00 horas.

Alfredo Cospito es un anarquista secuestrado por el estado italiano desde hace 10 a帽os que se en huelga de hambre desde el pasado19 de octubre como m茅todo de lucha contra el r茅gimen carcelario 41bis.

El 41bis o vulgarmente conocido como 鈥渃谩rcel dura鈥 es un r茅gimen carcelario de f茅rreo aislamiento. Con este r茅gimen, el preso vive lo que le quede de vida en una celda, solo, apenas pudiendo salir de la celda como mucho dos horas (y no en todos los casos). En caso de concederse, s贸lo se puede recibir una visita al mes, separado por mamparas. No se tiene derecho a contacto f铆sico, no se tiene acceso a libros ni revistas y la correspondencia es registrada. Sin duda una tortura f铆sica y psicol贸gica horrible.

Ante esta situaci贸n entendemos la decisi贸n de nuestro compa帽ero Alfredo Cospito: libertad o muerte. En el estado espa帽ol existe el r茅gimen FIES, estar en dicho r茅gimen conlleva un mayor control y aislamiento por parte de los presos, 23 horas de celda y 1 de patio, sin libros, ni llamadas, ni visitas, conocido como 鈥渓a c谩rcel dentro de la c谩rcel鈥.

Desde el movimiento libertario de Burgos queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo con el compa帽ero Cospito, haci茅ndola extensiva a todas las compa帽eras anarquistas que se encuentran secuestradas en las mazmorras de los estados.

Libertad para Alfredo Cospito,

libertad anarquistas presas

隆Fin al r茅gimen 41Bis! 隆Fin al r茅gimen FIES!

隆隆隆Abajo los muros de las prisiones!!!