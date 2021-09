–

De parte de Periodico Anarquia September 6, 2021 79 puntos de vista

Atreverse no a denunciar s贸lo los 鈥渆xcesos鈥, no a hablar de la brutalidad que alcanzan por momentos las instituciones represivas sino de su funci贸n, de su naturaleza no es normal hoy.

El pensamiento radical es el que va a la ra铆z de los problemas y no los elude qued谩ndose en la superficie.

Solidaridad con Alternativa FM y todxs lxs que luchan.