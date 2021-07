–

Solidaridad con el preso anarquista griego Dimitrakis, agredido por las mafias carcelarias que ampara el Estado

(Remitido por Assembly of Solidarity with political prisoners and persecuted fighters) Traduci贸n CNA

Acto de apoyo a Giannis

Apoya al compa帽ero anarquista encarcelado Giannis Dimitrakis en firefund . Desde el 24 de mayo, nuestro amigo y compa帽ero, preso pol铆tico anarquista Giannis Dimitrakis est谩 hospitalizado en Lamia, Grecia, con fuertes heridas por el ataque asesino contra 茅l en la prisi贸n de Domokos. En la actualidad parece que Giannis ha superado el peligro de la primeras horas. Sin embargo, las heridas que sufri贸 le han causado m煤ltiples hematomas en la cabeza que influyen en las funciones b谩sicas de su cerebro.

Para que recupere su salud por completo se requiere un seguimiento continuo por parte de personal m茅dico especializado durante varios meses. Es obvio que tal cuidado no se puede brindar en el entorno carcelario.

En este estado cr铆tico, los cabrones del gobierno de Nueva Democracia, los asesinos de presos, Michalis Chrisochoidis, Sofia Nicholaou y sus sustitutos, despu茅s de intentar rebajar e incluso ocultar el incidente, decidieron el jueves 03/06 el traslado de Giannis Dimitrakis de vuelta a la prisi贸n de Domokos, llegando incluso a colocarlo en una celda de aislamiento por motivos de prevenci贸n de covirus. El traslado de nuestro compa帽ero all铆, mientras sus funciones cerebrales siguen en peligro inmediato, es b谩sicamente como un segundo intento de asesinato contra 茅l. Est谩 previsto que la c谩rcel de Domokos se convierta pronto en una c谩rcel disciplinaria (tipo C) para presos pol铆ticos e indisciplinados, aunque la c谩rcel no cumple los requisitos para soportar una atenci贸n sanitaria decente, necesaria para la recuperaci贸n de un preso con lesiones tan graves.

Tras el casi asesinato de Dimitris Koufontinas por parte del gobierno, mientras lucha por recuperarse de su reciente huelga de hambre en las mismas condiciones miserables de la misma prisi贸n, se suma a esta ecuaci贸n el ataque asesino a Giannis.

Como Asamblea de Solidaridad con los presos pol铆ticos y los luchadores perseguidos, y como movimiento de solidaridad en general, estamos decididos a no dejar a nuestro compa帽ero indefenso en sus manos manchadas de sangre. Nada puede quedar sin respuesta, ni uno solo de los gestores de la pol铆tica de la muerte puede quedar en paz. En general, como asamblea, tratamos de ver la cuesti贸n del sistema penitenciario no por separado, sino como una parte del gran cuadro de la cuesti贸n social y pol铆tica. De la misma manera, vemos a los presos pol铆ticos como compa帽eros en primer lugar, pero tambi茅n como cautivos de la guerra de clases sociales que siempre se encona en este cruel mundo capitalista.

Del mismo modo, entendemos el sistema judicial y penitenciario, en primer lugar, como una pol铆tica de Estado determinada por la guerra de clases, pero tambi茅n como una parte de la pol铆tica total de la econom铆a, la salud, la educaci贸n y el medio ambiente tambi茅n. En todos estos campos, el estado y el capital se mueven en un enfoque neoliberal, intentando demoler lo que queda como obst谩culo en el camino del desarrollo capitalista. Al mismo tiempo, intentan silenciar toda voz de resistencia y ahogar toda perspectiva y tradici贸n revolucionaria en el dolor. Utilizan la propaganda para reforzar su pol铆tica de violencia y dominaci贸n. Teniendo esto en cuenta, consideramos tanto los acontecimientos espec铆ficos como el estado general del sistema penitenciario griego como acontecimientos sociales y pol铆ticos que reflejan la situaci贸n tambi茅n fuera de la c谩rcel.

La agresi贸n a Giannis Dimitrakis, preso pol铆tico desde hace muchos a帽os, llevada a cabo no por los funcionarios de prisiones sino por sus compa帽eros, es de una brutalidad sin precedentes. Hay que analizarlo con criterios pol铆ticos, los criterios en los que intentamos basar nuestro an谩lisis de cada hecho de la vida social que se produce a nuestro alrededor. No podemos ver este ataque simplemente como otro t铆pico incidente carcelario, como lo describi贸 el director de la prisi贸n de Domokos. No fue un conflicto m谩s entre presos.

Los que golpearon a nuestro camarada con intenci贸n asesina, lo hicieron porque 茅l hizo lo que es evidente para cualquier antiautoritario: defendi贸 a los d茅biles contra los fuertes, aunque pusiera en riesgo su vida. Sin embargo, no lo habr铆a hecho sin la tolerancia del poder estatal. Sin la tolerancia del Estado, los sucios micropoderes del mundo penitenciario, en los que un anarquista nunca participar铆a, no actuar铆an sin ser molestados como un grupo mafioso, controlando todos los aspectos de la prisi贸n para su propio beneficio, as铆 como para el beneficio del servicio y la pol铆tica del Estado.

El gobierno equipara el activismo con los delitos comunes viciosos en un intento de disminuir la lucha e identificarla con el crimen organizado. Giannis se enfrent贸 a la parte m谩s viciosa de la delincuencia organizada, de una manera moral, adem谩s de pr谩ctica. De esta manera, la narrativa del Estado se hizo a帽icos una vez m谩s y por eso el gobierno ha estado encubriendo el incidente. Dos mundos diferentes chocaron el 24 de mayo. El mundo de la solidaridad, el desinter茅s y la igualdad choc贸 con el mundo de la crueldad y la autoridad.

La violencia can铆bal y autoritaria, los m茅todos paraestatales y mafiosos de ejecuci贸n y enriquecimiento, son derivados del mundo capitalista, enredados con la pol铆tica estatal. En un entorno cerrado como la c谩rcel, donde todo est谩 bajo un fuerte y estricto control, esto es a煤n m谩s evidente. Los peque帽os grupos de poder y las diversas mafias de la c谩rcel act煤an en r茅gimen de tolerancia a favor del Estado. En toda Grecia su funci贸n refuerza el control y la fragmentaci贸n de los presos, sofocando todo intento de lucha, toda reivindicaci贸n y todo acto de colectivizaci贸n.

Est谩 claro que los directores de las prisiones y sus superiores pol铆ticos son los c贸mplices morales de este brutal ataque contra Giannis Dimitrakis. Deben estar muy satisfechos de que miembros de la mafia carcelaria, una creaci贸n suya, hayan intentado acabar con un anarquista que lleva dando muchas luchas, desde hace casi 2 d茅cadas, en todos los aspectos de la guerra social y de clases. Un anarquista que estuvo en la primera l铆nea del mot铆n de la c谩rcel de Malandrinos en 2007, que siempre ha luchado por la unidad de todos los presos pol铆ticos y su conexi贸n con los proletarios m谩s pobres, as铆 como con los presos insumisos, por plantear reivindicaciones dentro de la c谩rcel.

Todos los responsables de este ataque contra Giannis Dimitrakis, del primero al 煤ltimo, deben saber ya que ning煤n preso pol铆tico est谩 solo. As铆 ha sido durante d茅cadas. Algunos afirman que el movimiento anarquista, las asambleas de solidaridad con los presos pol铆ticos, as铆 como la comunidad de presos pol铆ticos en Grecia (cuyos miembros est谩n intencionadamente repartidos en diferentes c谩rceles, para perder el contacto entre ellos) est谩n en recesi贸n y franqueo y bajo un brutal ataque gubernamental. Esto puede ser cierto, pero esa es la realidad que tenemos que afrontar y superar. Tenemos que redescubrir la memoria revolucionaria que tanto quieren ahogar, volver a ponernos en pie y hacer de la solidaridad de los presos pol铆ticos algo que temen. No debemos dejar que nadie piense que un preso pol铆tico o cualquier otro preso insumiso puede ser v铆ctima del terrorismo y del ataque despiadado de cualquier mecanismo estatal o paraestatal. La lucha de solidaridad con los presos pol铆ticos, as铆 como la lucha contra la instituci贸n carcelaria en s铆 misma, es parte de la lucha general contra el Estado y el capital.

Exigimos el traslado inmediato de nuestro compa帽ero a un centro especial de rehabilitaci贸n

Manos fuera de los prisioneros pol铆ticos

Solidaridad y fuerza con Giannis Dimitrakis

