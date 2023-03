–

La plantilla de FCC de Ponferrada se mantiene en huelga indefinida desde hace 15 d铆as y el

conflicto no parece tener una salida a corto plazo.

La situaci贸n es la siguiente:

En el comit茅 de empresa de CGT es el sindicato mayoritario, el otro sindicato con

representaci贸n es CCOO, que est谩 completamente vendido a FCC con favores como la

contrataci贸n de familiares y amigos de la responsable de limpieza del sindicato a nivel

provincial.

La plantilla decidi贸 iniciar una huelga indefinida a partir del d铆a 12 de marzo, por la negativa

de la empresa a negociar el convenio colectivo que finaliz贸 en el a帽o 2015, la 煤nica opci贸n

que ofrece la empresa es pasar a toda la plantilla al convenio provincial, con condiciones

salariales miserables y negociado por CCOO, UGT y USO.

Dos d铆as antes del inicio de la huelga, CCOO y la empresa firmaron un acuerdo de eficacia

limitada para su afiliaci贸n, que aceptaba todas las propuestas de la empresa: convenio

provincial, complemento personal congelado para los m谩s antiguos y doble escala salarial

para todas las nuevas contrataciones. Este acuerdo se firm贸 a espaldas de su propia

afiliaci贸n y fue rechazado en una nueva asamblea por toda la plantilla incluida su propia

afiliaci贸n en voto secreto y con todas las garant铆as.

Desde el primer momento CCOO no ha respetado la voluntad de la plantilla y ha seguido

animando a su gente para firmar el acuerdo de eficacia limitada, adem谩s no ha apoyado la

huelga, pero su afiliaci贸n se mantiene firme secundando el paro que sigue en pie, ya que

CGT tiene la mayor铆a del Comit茅.

El ayuntamiento de Ponferrada apoya de forma vergonzante a FCC permitiendo esquirolaje

interno y externo (que ya est谩 denunciado) y defendiendo el acuerdo de CCOO en contra de

la voluntad de la plantilla.

As铆 nos encontramos, nuestra gente de CGT, y la plantilla que respalda la gesti贸n de

nuestros delegados se enfrentan a FCC, a CCOO y al Ayuntamiento de Ponferrada, hasta

ahora de forma m谩s que digna y que nos hace sentirnos muy orgullosos de su labor.

Despu茅s de 15 d铆as el cansancio, el 谩nimo y tambi茅n la econom铆a se resienten mucho y por

eso apelamos a la solidaridad de toda la organizaci贸n para que en la medida de lo posible

hag谩is aportaciones econ贸micas para el sostenimiento de la huelga y sus reivindicaciones.

Todos los d铆as y especialmente las noches nuestros delegados, afiliados y militantes

recorren la ciudad para verificar el funcionamiento de los servicios m铆nimos y realizar

acciones para hacer la huelga m谩s evidente, pero estamos sometidos a una vigilancia muy

estrecha, todos nuestros veh铆culos est谩n totalmente controlados por la polic铆a que se presta

incluso a tareas de vigilancia en sus coches particulares estando fuera de servicio.

El Sindicato de oficios Varios de Ponferrada (Bierzo y Laciana) es un sindicato muy modesto

y a duras penas conseguimos mantener las necesidades b谩sicas del campamento instalado

a las puertas de FCC d铆a y noche desde el d铆a 12 de marzo.

Necesitamos apoyo y fuerza de toda la organizaci贸n y por eso hacemos este llamamiento,

estaremos muy agradecidos a todos los sindicatos de la CGT que contribuyan a hacernos lo

suficientemente fuertes para plantar cara al t谩ndem formado por FCC-CCOO-Ayuntamiento.

Sin la ayuda de la organizaci贸n no podremos mantenernos mucho en esta lucha digna y

justa. Sabemos que en el apoyo mutuo est谩 nuestra principal herramienta de lucha.

Por supuesto, estaremos muy agradecidos de recibir cualquier visita a Ponferrada de

militantes de otras localidades o territorios cercanos para ayudar en la lucha.

Las aportaciones econ贸micas por favor hacedlas a la cuenta de Caja Rural

Titular: CGT Ponferrada

ES9030850207712544632728

Concepto: Apoyo Huelga FCC