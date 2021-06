–

De parte de Rojo Y Negro June 10, 2021 88 puntos de vista

Cesare fue apresado en Bolivia y deportado ilegalmente a Italia en enero de 2019, en lo que constituy贸 un triste episodio de persecuci贸n pol铆tica en el que la entrega del trofeo que representaba Battisti a los italianos se uni贸 a la sumisi贸n del gobierno boliviano de Evo Morales a los intereses de la ultraderecha brasile帽a de Bolsonaro y de la italiana de Salvini. Battisti se hab铆a estado enfrentando a la injusta rigidez del sistema penal italiano.

Lejos de sus familiares y privado de contactos sociales, Cesare pas贸 los primeros meses en la prisi贸n de m谩xima seguridad de Oristano, en Cerde帽a, para ser luego transferido a la prisi贸n de Rossano, en Calabria, tambi茅n de m谩xima seguridad y donde se encuentra a d铆a de hoy. Durante este periodo, el activista italiano ha recibido un trato carcelario indigno e inhumano desde el punto de vista de su salud f铆sica y mental. Sufre una dolencia hep谩tica y una insuficiencia respiratoria para las que carece de la adecuada atenci贸n sanitaria, y se le priva adem谩s de tomar el sol. Se le confiscan arbitrariamente textos literarios, se ignoran sistem谩ticamente sus reclamaciones y no le son concedidos objetos de diversa utilidad e instrumentos de trabajo previstos por el propio sistema penitenciario.

Con una edad actual de 66 a帽os, Cesare Battisti describe su ala de seguridad m谩xima en la prisi贸n de Rossano como una tumba.

Todo esto constituye una grave violaci贸n de los derechos humanos. Por ello, en propuesta y como forma de lucha para que sus reivindicaciones m谩s elementales sean consideradas, Battisti anunci贸 una huelga de hambre desde el pasado 2 de junio.

Es necesario que se atienda con urgencia la solicitud de Cesare para que sea transferido a otra prisi贸n, as铆 como para que se desclasifique el AS2, de acuerdo con la decisi贸n del Tribunal de Assis de Mil谩n:

鈥 Para que tenga acceso a un encarcelamiento m铆nimamente digno y humano

鈥 En una prisi贸n geogr谩ficamente cercana a Roma, donde vive su familia

鈥 Donde, sin que se lo impida el AS2, pueda desarrollar actividades comunes y sociales con otros prisioneros, lo que actualmente se le impide en Calabria

La Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas y sus sindicatos y organizaciones aliadas reclaman que se atienda a las reivindicaciones de Cesare Battisti, para que sea transferido a una prisi贸n que facilite su relaci贸n con sus familiares y con organismos externos, conforme se prev茅 en el ordenamiento jur铆dico, para que pueda desarrollar relaciones profesionales, alcanzando un sustento, su reintegraci贸n y la lucha por la plena conquista de su libertad, que tenga acceso a condiciones de encarcelamiento conformes a las normativas internacionales en materia de derechos humanos y que se revise su encuadramiento en el r茅gimen de Alta Seguridad 2 鈥 para terroristas 鈥 toda vez que las condiciones de riesgo que lo justificar铆an no existen.

No se explica, como no sea por motivo de odio y de venganza, la rigidez con la que se mantiene a Cesare Battisti, imputado por hechos que tuvieron lugar hace m谩s de 40 a帽os y en un contexto hist贸rico, pol铆tico y social muy diferente del que ahora vive el pa铆s. No se explica que a d铆a de hoy sea a煤n considerado como peligroso, clasificado en un r茅gimen de alta vigilancia y tratado como un terrorista.

鈥 Todo nuestro apoyo y solidaridad con la huelga de hambre de Cesare Battisti

鈥 Sus reivindicaciones deben ser consideradas

鈥 Rechazamos los malos tratos en las prisiones italianas

鈥 隆Libertad para Cesare!

http://www.laboursolidarity.org/Solidaridad-con-la-huelga-de?lang=es