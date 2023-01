–

El

superdemocrático Estado burgués italiano, con la “Constitución

más bella del mundo”, no tiene ningún problema en dejar que se

pudran en la cárcel quienes se rebelan contra su orden establecido.

Un ejemplo de ello es el caso de los anarquistas Alfredo Cospito y

Anna Beniamino

Alfredo

Cospito y Anna Beniamino, dos anarquistas acusados de haber colocado

dos artefactos explosivos de baja intensidad cerca de la antigua

escuela de cadetes de los Carabinieri en Fossano (provincia de Cuneo)

en 2005, llevan 10 años en prisión. Su acción fue totalmente

demostrativa; llevada a cabo en plena noche, no pretendía herir ni

matar a nadie, ni causar ningún daño concreto al edificio. En el

juicio, celebrado en Turín, Alfredo fue condenado a cadena perpetua

y encarcelado en la penitenciaría de Bancali (Sassari) y Anna a 27

años y un mes en Rebibbia.

El

5 de mayo, Alfredo fue trasladado a un régimen penitenciario duro

(el “41-bis”, normalmente impuesto a los miembros de la

mafia culpables de masacres) hecho contra el que se ha presentado una

denuncia. Pero desde julio de este año “el delito se ha

reformulado y ha pasado a ser ‘masacre en perjuicio del Estado’

(antes era ‘fines terroristas’), el más grave de nuestro

ordenamiento jurídico que prevé la posibilidad de cadena perpetua

incluso en ausencia de víctimas“, un delito que también

prevé la cadena perpetua hostil, ¡la llamada “condena sin

fin”! (1). Frente a este auténtico empecinamiento judicial,

Alfredo Cospito lleva más de dos meses en huelga de hambre; desde el

7 de noviembre, en señal de solidaridad, Anna Beniamino también

está en huelga de hambre (el 9 de diciembre, su abogada, Caterina

Calia, tras reunirse con ella, declaró que “ahora está en los

huesos”) y, en cualquier caso, como un signo más de protesta,

se ha negado a ser ingresada en el hospital (2).

Alfredo

Cospito, sin haber matado a nadie, es el primer anarquista condenado

al 41 bis. Es evidente, incluso en este caso, la venganza del Estado

contra quienes se atreven a manifestarse violentamente contra la

opresión y la violencia, directa e indirecta, de sus fuerzas del

orden (basta recordar la larguísima serie de manifestantes

asesinados, apaleados, torturados y torturadores, desde Portella

della Ginestra el 1 de mayo de 1947 hasta el junio-julio de 1960,

pasando por el G8 de Génova en 2001 o Stefano Cucchi en 2009) (3).

Ha

habido varias manifestaciones anarquistas de solidaridad con Alfredo

y Anna: el 5 de diciembre, en Turín, el día en que se celebró la

vista de apelación en la que la fiscalía reiteró su petición de

cadena perpetua y doce meses de aislamiento diurno; el 19 de

diciembre, en Cagliari, cuando el Tribunal de Vigilancia de Cagliari

confirmó el duro régimen penitenciario para Alfredo Cospito; y de

nuevo el 29 de diciembre, en Milán, con una manifestación no

autorizada, pero en la que participaron 400 personas, no sólo

anarquistas, sino también de diversos sectores sindicales y

sociales.

Pero,

¿puede un Estado burgués -que en sus ciento sesenta años de

existencia nunca ha conseguido derrotar la corrupción, la desviación

y la violencia en sus aparatos, la prevaricación, el crimen

organizado, y que siempre encuentra la manera de hacer respetables a

los delincuentes mientras sean multimillonarios o políticos

poderosos- poner en práctica una aplicación coherente de los

grandes principios de “igualdad” de los que alardean a

diestro y siniestro, los grandes principios que inspiran los derechos

civiles y humanos, proclamando que ante su ley “todos son

iguales”? ¡Claro que no! La demostración concreta es que no se

puede esperar del Estado y de sus instituciones otra cosa que la

defensa de los intereses de la clase burguesa dominante; y esta

defensa exige que la salvaguarda de los intereses generales de la

clase dominante requiera, de vez en cuando, que incluso los miembros

de las instituciones sean investigados, juzgados y condenados si son

pillados in fraganti, pero sobre todo que los miembros de la clase

proletaria sean sistemáticamente castigados y metidos en las celdas

de las cárceles si se desvían un pelo de las sagradas leyes del

Estado.

En

un momento como el actual, en el que la clase burguesa dominante está

reforzando su control social hasta tal punto que puede hacer frente a

la competencia internacional y a la crisis de superproducción en la

que vuelven a sumirse los países capitalistas cíclicamente

opulentos, sin tener que hacer frente también a las fuertes

tensiones sociales que genera inevitablemente el empeoramiento de las

condiciones de vida de amplias capas de la población; en un momento

en que la clase burguesa dominante, en defensa de sus beneficios,

tiene que golpear cada vez más duramente las condiciones de vida de

amplios sectores del proletariado, es natural que adopte medidas

especialmente duras contra quienes no sólo no se pliegan al orden

establecido, sino que se rebelan y podrían servir de ejemplo a

muchos otros. En un momento, como éste, en el que el brote de la

pandemia de Sars-CoV2 se tomó como pretexto para enjaular aún más

a la población y sobre todo al proletariado -con encierros,

mascarillas, Green Cards y obligaciones de vacunación, hasta el

punto de suspender de empleo y sueldo a todos los trabajadores que,

en Italia, se negaron a vacunarse-, al tiempo que se les obligaba a

cumplir con las exigencias de la producción incluso cuando los

entornos de trabajo no estaban desinfectados. Pues bien, en un

momento en que la burguesía teme que el empeoramiento de las

condiciones de vida de las amplias masas genere repentinas

explosiones sociales, el gobierno que tomó posesión hace poco más

de dos meses -en perfecta continuidad con los gobiernos anteriores-

se ha encargado de intervenir en todos aquellos aspectos sociales que

de alguna manera hasta ahora podían parecer insuficientemente

controlados. El hacha ha caído sobre la masa de parados, a los que

los gobiernos anteriores habían asignado una “renta de

ciudadanía”, sobre la masa de emigrantes que, huyendo de la

guerra, la represión y la pobreza extrema, consiguen llegar a

territorio italiano -si no mueren en el mar o cruzando el desierto o

de hambre y frío en las montañas de la frontera con otras naciones-

y sobre grupos políticos, como los anarquistas, que desde hace

tiempo se enfrentan a la policía en el valle de Susa y en algunas

ciudades. Al mismo tiempo, el apretón económico también está

golpeando a las categorías de trabajadores consideradas más

expuestas a posibles tensiones sociales, como los de los sectores de

la sanidad y la educación pública, a la espera de golpear también

al sector del transporte público, utilizando al personal de estos

sectores, que normalmente están en contacto con todos los estratos

sociales de la población, como la longa manus de las normas

impuestas por las medidas gubernamentales. No es casualidad que

muchos periódicos hablen de una maniobra gubernamental de lágrimas

y sangre…

Entonces,

¿qué significa imponer a un anarquista, como Alfredo Cospito, que

se atrevió a reivindicar la acción demostrativa de la que era

responsable, subrayando esta reivindicación como “una

cuestión de honor” (4), la pena más alta y dura prevista

por el sistema penal vigente, como es la cadena perpetua hostil, a

pesar de que los dos artefactos explosivos no causaron ni muertos, ni

heridos, ni daños graves? Significa que no sólo los actos de este

tipo corren el riesgo de ser considerados “crímenes de masacre

contra la seguridad del Estado”, sino que, a largo plazo, muchos

otros actos demostrativos de represión también pueden ser

considerados crímenes contra la seguridad del Estado.

Los

comunistas revolucionarios estamos a mil kilómetros de distancia de

las concepciones anarquistas del Estado y de la sociedad; y tenemos

una concepción de la lucha de clases y de la lucha revolucionaria

que es completamente diferente del pensamiento individualista e

ilusorio que subyace a la ideología anarquista de la violencia. La

historia ha demostrado ampliamente que la lucha por la emancipación

del proletariado no pasa por grupos conspirativos que se encargan de

“despertar las conciencias” hacia los más altos objetivos

políticos, sino por un largo proceso de preparación de las masas

proletarias para la lucha de resistencia al capital, de defensa de

las condiciones de resistencia en el terreno económico e inmediato,

y un trabajo igualmente y pacientemente largo de preparación

clasista y revolucionaria por parte del partido comunista

revolucionario en las filas proletarias, como hizo el partido

bolchevique de Lenin en un país, Rusia, mucho más atrasado

económica y socialmente que los países capitalistas occidentales.

No

obstante, hay que reconocer el mérito de anarquistas como Alfredo y

Anna -a quienes expresamos nuestra solidaridad- por haber tenido el

valor y, de hecho, el honor, de no ocultar sus actos, de

reivindicarlos frente al enemigo burgués, sabiendo muy bien que se

arriesgaban a la tortura lenta y sistemática que representa el

aislamiento y decenas de años de cárcel. Y hay que destacar, por

otro lado, la actitud vengativa y cobarde de un Estado que -al

servicio de una clase que nació y se sostiene sobre la opresión de

la mayoría de sus muy queridos “ciudadanos”, en su país y

en los países económicamente más débiles, al servicio de una

clase que lleva en su ADN el desprecio por la vida de los asalariados

y las masacres de guerra- no duda en utilizar cualquier medio de

represión con el único fin de mantener la dominación capitalista

sobre la sociedad. La burguesía nunca se conmueve de verdad ante los

muertos y heridos en atentados; lo ha demostrado mil veces, como por

ejemplo en 1921 ante las víctimas de la “Diana” provocada

por una bomba anarquista o en 1980 ante la masacre de Bolonia a manos

de los fascistas: los habituales discursos solemnes contra el

“terrorismo” van siempre acompañados de propaganda en

defensa de la convivencia civil y la paz social con la que se

disfraza, ayer como hoy y mañana, el verdadero interés burgués, a

saber, la búsqueda del beneficio para el que “la burguesía,

en lugar de desaparecer de la historia, quiere la ruina general de la

sociedad humana” (5).

El

proletariado, que hoy todavía sucumbe a las ilusiones de democracia,

de coexistencia pacífica entre las clases, de cohesión nacional,

tiene históricamente una tarea que ninguna otra clase social ha

tenido antes: acabar con la división de clases de la sociedad,

revolucionar la sociedad burguesa de arriba abajo destruyendo su

dominación política y su economía basada exclusivamente en el

mercantilismo y la explotación del hombre sobre el hombre;

transformar, es decir, la producción para el mercado en producción

para las necesidades de los seres humanos. Esta sociedad sin clases,

que llamamos comunismo desde hace más de doscientos años, y que nos

gusta llamar sociedad de especie, sólo se hará realidad mediante la

revolución proletaria y comunista, internacional y dirigida por el

partido comunista revolucionario. Los primeros ejemplos históricos

de esta revolución fueron la Comuna de París de 1871 y la

Revolución Rusa de 1917; en aquellos tiempos, el proletariado

europeo y americano no estaba preparado para la revolución

internacional porque, aunque existía, el partido comunista aún no

era tan firme y fuerte internacionalmente como para poder asegurar la

victoria de la revolución a escala mundial.

La

Historia no se deja dictar por la voluntad ni de los grupos

conspirativos ni de los partidos revolucionarios. Los factores

objetivos (el desarrollo económico y político de la sociedad y el

desarrollo del movimiento proletario independiente) y los factores

subjetivos (el desarrollo del partido de clase) deben estar presentes

y ser operativos en algún momento. Así como la clase burguesa,

desde los primeros ejemplos históricos del capitalismo en la Italia

del siglo XV, y luego en la Inglaterra del siglo XVII tuvo que llegar

hasta finales de la Francia del siglo XVIII para imponer el salto

histórico revolucionario del feudalismo al capitalismo, así la

clase proletaria tendrá que reorganizarse -a pesar de las derrotas

que ha acumulado en sus 175 años de existencia como clase social y

política, pero extrayendo de esas derrotas todas las lecciones

históricas necesarias- independientemente de cualquier aparato

burgués al reconocerse como una clase que tiene su propia tarea

histórica que no comparte ni puede compartir con ninguna otra clase.

Esta tarea histórica está representada en realidad por el partido

de clase, el partido comunista revolucionario, desde el Manifiesto

del Partido Comunista de Marx-Engels de 1848. Por lo tanto, es el

partido comunista el que “espera” la maduración de clase

del proletariado y el que tiene la tarea de preparar mientras tanto a

las vanguardias, y no al revés; la historia, de hecho, ha demostrado

que si el proletariado avanza hacia el terreno revolucionario, pero

el partido de clase no está preparado para conducirlo a la conquista

revolucionaria del poder político -como ocurrió en 1919-1920 en la

Alemania desarrollada-, entonces la revolución proletaria no

triunfará internacionalmente.

El

camino a seguir, para los proletarios conscientes de las tareas

históricas de su clase, no es el de la violencia individual y vaga,

en la falsa creencia de que “basta con dar ejemplo” para

que despierten las “conciencias”. El camino a seguir es el

de la lucha por recuperar el terreno de clase en el que las

reivindicaciones de los trabajadores no dependen de la “posibilidad

o no” de los capitalistas, o del Estado, de satisfacerlas, y no

son compartidas por el patrón, la empresa o el Estado porque el

interés del capital es explotar al máximo, y durante el mayor

tiempo posible, la fuerza de trabajo asalariada: en esto consiste el

tan querido “crecimiento económico”, la tan querida

productividad del trabajo, tan amada por gobernantes y capitalistas.

Como

en el pasado, serán las fuerzas objetivas de las contradicciones del

capitalismo las que empujarán a las masas proletarias a chocar con

las fuerzas organizadas del Estado burgués y las fuerzas del

oportunismo y el colaboracionismo interclasista que lo apoyan, para

defenderse incluso en los primeros niveles de organización de clase

en el terreno inmediato. La lucha será extremadamente dura porque la

clase burguesa no dejará piedra sobre piedra para mantener el poder,

y ningún atajo individualista, aventurero o lucha-armadista podrá

acelerar el proceso histórico de maduración de la lucha de clases.

Los factores materiales contradictorios que el capitalismo desarrolla

sin cesar están en la raíz de los antagonismos de clase y, por

tanto, de la lucha de clases: la clase burguesa dominante lo sabe

bien, por experiencia histórica, y no cesa de trabajar para que la

cita histórica con la revolución proletaria se posponga el mayor

tiempo posible. Pero la historia del desarrollo de las fuerzas

productivas, y de la lucha entre clases, como dijimos, no se deja

dictar ni por los grupos subversivos ni por la clase burguesa

dominante. Como en 1871 y 1917, la revolución proletaria sorprenderá

inevitablemente a la clase burguesa dominante con su fuerza

imparable. Lo que no faltará será la dirección del partido

comunista revolucionario, un partido que no puede nacer de la propia

revolución, sino que tendrá que estar presente y activo mucho

antes. Es por ese partido por el que estamos luchando y resistiendo a

lo largo del tiempo.

En

1848, ante los intentos revolucionarios del proletariado en Berlín,

Viena, París, Milán, Praga, y la respuesta contrarrevolucionaria

del absolutismo y la burguesía unidos contra el proletariado, Marx

escribió: “Nunca lo hemos ocultado. Nuestro terreno no es el

de la ley; es el de la revolución. El gobierno, por su parte, ha

abandonado por fin la hipocresía del terreno legal; se ha situado en

el terreno revolucionario: porque el terreno contrarrevolucionario es

también revolucionario” (6).

Y

así, llegará de nuevo el momento -como en 1919-1920 frente al

fascismo- en que, frente al proletariado en movimiento en el terreno

de la lucha de clases y revolucionaria, el gobierno burgués

abandonará la hipocresía del terreno legal y actuará abiertamente

en el terreno de la violencia contrarrevolucionaria; el terreno

contrarrevolucionario es, dialécticamente, también revolucionario.

Hoy, estamos todavía en medio de un largo período de fuerte

depresión del movimiento proletario de clase; pero los factores de

crisis del capitalismo trabajan objetivamente por una solución de la

crisis general del capitalismo a través de una guerra futura, por

tanto por una apertura objetiva de la lucha entre las clases, pero en

el terreno de una contrarrevolución preventiva. Este es el terreno

en el que debe establecerse y fortalecerse el partido de clase, y no

importa si este partido está representado por un puñado de

militantes, porque lo esencial e imprescindible es la continuidad

teórico-programática con el marxismo, gracias a la cual será

posible -cuando el movimiento proletario de clase vuelva a levantar

cabeza reorganizándose en el terreno de la independencia de clase-

que el partido de clase esté en estrecho contacto con las masas

proletarias, que encontrarán en el partido su dirección, como la

encontraron en el partido bolchevique de Lenin no sólo en Rusia sino

en todo el mundo.

Partido

Comunista Internacional

30

de diciembre de 2022

