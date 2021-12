–

La Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) necesita de todo nuestro apoyo en estos momentos en los que la represión del Estado ha empezado a desatarse. Se teme que continúen en estos días las detenciones por parte de la Policía Nacional contra trabajadores del sector y participantes en los altercados registrados durante la huelga del sector.

Seis detenciones reavivan las brasas de la huelga del metal en Cádiz. La Coordinadora del Metal teme que haya nuevos arrestos

La Policía se ha desplegado esta mañana en la barriada Río San Pedro de Puerto Real y se ha llevado a cinco personas a la comisaría. Otra más fue citada en Cádiz. La actuación se ha producido en el marco de la investigación de los disturbios que se produjeron durante la huelga del metal en Cádiz. Fuentes de la delegación del Gobierno indicaron a Público que se trataba de tomar declaración, nada más.

Así las cosas, ayer fueron seis los detenidos, tres, de plantillas de empresas vinculadas a la actividad; y otros tres, manifestantes. Se les imputan la presunta autoría de delitos de desórdenes públicos, atentados contra agentes de la autoridad, lesiones y daños, según una nota distribuida por la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz, y necesitarán ayuda de toda la clase trabajadora para su caja de resistencia para afrontar los gastos derivados de los juicios, que se celebrarán entre los próximos días 12 y 13 de enero.

Uno fue arrestado cuando acudió a la Comisaría de Cádiz, donde fue citado previamente; cuatro fueron detenidos en sus domicilios en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real; el último, también en la zona, cuando, según su testimonio, llevaba a su hija al colegio.

“No he tirado piedras ni he quemado nada”, asegura. “Me han enseñado un vídeo en el que empujo un contenedor, pero no hice nada. Había un lío grande y solo bajé como mucha gente del barrio a ver qué pasaba y estuve en la manifestación de Cádiz”, insiste sin perder la calma. Su cuñada no oculta su indignación, por el contrario. “No me callo y si me detienen se lo diré al juez: la Policía invadió el barrio, lo convirtió en zona de guerra, los agentes vinieron a amedrentarnos con la dichosa tanqueta, los de las UIP (Unidades de Intervención Policial) trataron de criminalizar la lucha de los trabajadores”, exclama, y recuerda que todo esto lo contó a una cámara de Televisión Española. Las imágenes se viralizaron: “Los puse a todos de sicarios”.

El representante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz tachó de “pura basura” la filtración de los antecedentes de algunos de los detenidos. “No sé si es lícito que se revelen estos datos, pero la información no viene al cuento”, sostuvo. Como siempre, la policía y la prensa que la siguen se dedican a intoxicar.

Una treintena de personas, entre ellas Murga, se concentraron frente a la Comisaría de la Policía Nacional en El Puerto en protesta por las detenciones.

La huelga del metal comenzó a mediados del mes de noviembre y duró diez días. Durante la primera semana de movilizaciones se produjeron disturbios en Cádiz y durante la gran manifestación celebrada el día 23 (https://valladolorentodaspartes.blogspot.com/2021/11/huelga-del-metal-en-la-bahia-de-cadiz.html). Pero la barriada del Río San Pedro vivió episodios de mucha tensión con altercados a la puerta del colegio, disparos de pelotas de goma, uso de gases lacrimógenos, cargas policiales y la presencia de una tanqueta “para retirar el material usado en las barricadas”.

