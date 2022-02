–

Actualizaci贸n de la situaci贸n actual de lxs compa帽erxs

El 29 de octubre de 2018 dos compa帽eros anarquistas de Madrid fueron detenidos acusados de un sabotaje con fuego a un cajero de Bankia el 13 de abril del mismo a帽o. Recientemente han recibido la noticia de que han fechado su juicio para el 7 de abril de 2022.

Fiscal铆a junto con Bankia y Mapfre (la aseguradora del banco) piden 3 a帽os por delito de Da帽os y 17.000 euros de Responsabilidad Civil. En el atestado policial, el hecho se relaciona con un comunicado subido a webs de contrainformaci贸n en el que se reivindicaba la acci贸n en solidaridad con Lisa, condenada a 7 a帽os (ahora mismo en tercer grado) por un atraco a un banco en Aachen (Alemania). Tambi茅n dicen que lxs compa帽erxs son anarquistas reconocidos, mencionando indentificaciones en concentraciones, pegadas de carteles o detenciones en desalojos. Todo este castillo en el aire lo usan para justificar el agravante ideol贸gico ya que lxs compa帽erxs, al ser anarquistas, odian los bancos, y Bankia en este caso ser铆a una v铆ctima de este 芦odio ideol贸gico禄.

Este es un ataque m谩s desde el Estado al movimiento anarquista como conjunto, tratando de castigar la solidaridad y aleccionar a la sociedad entera. No s贸lo se pretende perseguir la acci贸n anarquista, sino tambi茅n el pensamiento, lo cual vemos en el intento de meter el 鈥榓gravante ideol贸gico鈥. Dentro de esta ofensiva tambi茅n encuadran la Operaci贸n Arca, en la que se acusa dos compa帽eras de diferentes sabotajes en Madrid.

Estad atentxs para pr贸ximas convocatorias.

隆SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS REPRESALIADXS!

隆FUEGO A LOS BANCOS Y VIVA LA ANARQU脥A!

[Ingl茅s]

On October 29th, 2018 two anarchist comrades from Madrid were arrested accused of a fire sabotage to a Bankia ATM on April 13th of the same year. They have recently received the news that their trial has been dated for April 7, 2022.

The Prosecutor鈥檚 Office together with Bankia and Mapfre (the bank鈥檚 insurer) are asking for 3 years for Damages and 17,000 euros in Civil Liability. In the police statement, the fact is related to a statement uploaded to counterinformation websites in which the action was vindicated in solidarity with Lisa, sentenced to 7 years (now in third degree) for a bank robbery in Aachen (Germany). They also say that the comrades are recognized anarchists, mentioning identifications at rallies, poster-attachments or arrests in evictions. All this rhetoric is used to justify the ideological aggravant since the comrades, being anarchists, hate the banks, and Bankia in this case would be a victim of this 芦ideological hatred禄.

This is another attack from the State on the anarchist movement as a whole, trying to punish solidarity and to teach lessons to the whole society. Not only is it intended to persecute anarchist action, but also thought, which we see in the attempt to introduce the 鈥榠deological aggravant鈥. Within this offensive they also include Operation Arca, in which two comrades are accused of different sabotages in Madrid.

Stay tuned for future calls.

SOLIDARITY WITH THE REPRESSED ANARCHISTS!

FIRE TO THE BANKS AND LONG LIVE ANARCHY!

Para m谩s info sobre el caso de Lisa: https://solidaritatrebel.noblogs.org/

Para m谩s info sobre la Operaci贸n Arca: https://quemandoarcas.noblogs.org/

Contacto con lxs detenidxs del caso Bankia: solidaridaddetenidxs29octubre ARROBA riseup.net