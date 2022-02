–

De parte de Kurdistan America Latina February 10, 2022 45 puntos de vista

Desde Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes, en Puebla, México, se manifestaron en solidaridad con la lucha del pueblo kurdo ante los ataques indiscriminados del Estado turco.

A continuación publicamos la declaración completa:

A las y los hermanos kurdos en Makhmur, Shengal y Rojava.

Con mucho respeto los saludamos desde la Región Cholulteca en Puebla, México. Nosotros, los pueblos nahuas, al igual que ustedes, luchamos por la vida, eso significa participar inevitablemente en la guerra que el capitalismo y los Estados totalitarios nos imponen. Nosotras y nosotros, hombres y mujeres que lo único que buscamos es la paz, el respeto a nuestro territorio y nuestra cultura, combatimos con lo más fuerte que tenemos: nuestra dignidad.

Día y noche luchamos para que nuestro territorio no sea lo que los gobiernos y empresas anhelan: una zona de desastre. Para que la autonomía no sea sólo un sueño.

Así como ustedes, hermanas y hermanos del digno pueblo Kurdo, a nosotros nos ha llegado la guerra, y también resistimos. En la oscuridad en la que los de arriba pretenden hundirnos, nosotros construimos caminos de luz que nos permitan encontrar a otros pueblos indomables como ustedes para que juntos construyamos ese mundo donde la justicia no sea secuestrada y donde la vida esté asegurada para los que vienen atrás.

Compañeros y compañeras, para nosotros, los pueblos nahuas de la región cholulteca, ustedes son un gran ejemplo e inspiración, un halo de esperanza que nos ayuda a no rendirnos, no vendernos y no claudicar.

La liberación de las mujeres de la que ustedes hablan y que ustedes llevan a la realidad día con día, ha impactado tanto en nuestros pueblos que ya no concebimos un mundo donde la opresión es invencible, donde el patriarcado es inquebrantable.

El camino por donde andan nuestros pasos tiene como destino la liberación de todas y, por consecuencia, de todos.

Sabemos que el afán del Estado Turco liderado por Erdogan pretende desaparecer cualquier rastro de libertad y justicia por ustedes sembrada, sabemos también que no lo lograrán. Porque la dignidad habita en lo más profundo de la historia del pueblo kurdo, y no hay arma que la derroque, no hay en los pies de las y los kurdos pasos que retrocedan.

Desde Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, hogar de la rebeldía y victoria de la lucha anticapitalista, condenamos los ataque que recientemente recibieron en los territorios de Makhmur, Shengal y el pueblo de Teqil Beqil en Rojava, la cobardía con la que el Estado turco y sus cómplices actúan es tan grande como su ingenuidad, pretenden eliminarlos y sólo multiplican la rabia y la convicción en sus corazones. Con los ataques al territorio kurdo avivan la solidaridad mundial y la organización global entre los pueblos que luchan.

Compañeros y compañeras: les abrazamos y les saludamos con nuestras manos que siembran la tierra y defienden los ríos, desde México les gritamos que no están solas ni solos.

Su lucha es nuestra también, su rabia es la misma que nos lleva a defendernos y luchar con vehemencia por la vida.

Por un mundo donde quepan muchos mundos.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un mundo sin nosotras y nosotros.

Agua, tierra y libertad.

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes

FUENTE: Kurdistán América Latina

<!–

–>