–

De parte de Briega March 29, 2022 88 puntos de vista

Solidaridad en tiempos de Guerra y Desplazamiento

Los anarquistas se enfrentan al armamento de los refugiados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Casi cuatro millones de refugiados han huido de Ucrania desde que Rusia invadi贸. Pero estos no son los 煤nicos refugiados que huyen de pa铆ses devastados por la guerra en la actualidad. A partir de 2021, el gobierno de Bielorrusia ha utilizado c铆nicamente a miles de refugiados desplazados por las guerras en Siria, Afganist谩n, Irak, Etiop铆a y otros lugares como arma para ejercer presi贸n sobre la Uni贸n Europea. Los gobiernos de la UE han respondido cruelmente, dejando a estos refugiados atrapados en el limbo entre dos fronteras militarizadas y estableciendo una zona restringida para garantizar que los observadores no puedan verlos morir. A pesar de esto, los anarquistas organizados en la red No Borders Team han desafiado las restricciones para brindar asistencia a los refugiados en nombre de un mundo sin fronteras. Hablamos con anarquistas que se movilizan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia para saber m谩s. Puede donar para apoyar los esfuerzos de No Borders Team aqu铆.

Para conocer los antecedentes de los esfuerzos de ayuda mutua en Polonia durante la pandemia de COVID-19, comience con este art铆culo. Para conocer c贸mo los voluntarios act煤an en solidaridad con los migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y M茅xico, lee esto. Para conocer la perspectiva de los migrantes, lea esta entrevista con exiliados sirios.

23 de octubre de 2021: Art铆culos abandonados por refugiados en Polonia. Ten铆an prisa por escapar de los guardias fronterizos o no pudieron levantar el campamento porque fueron arrestados y llevados de vuelta a Bielorrusia.

Una historia de dos fronteras

Durante las 煤ltimas semanas, el gobierno polaco se ha elogiado a s铆 mismo por dar la bienvenida a los millones de refugiados que huyen de la invasi贸n rusa de Ucrania, e innumerables personas en Polonia han solidarizado con las madres, ni帽os y ancianos que ingresan a su pa铆s d铆a tras d铆a, con la ayuda ordinaria. ciudadanos ofreciendo transporte a quienes llegan a las estaciones de tren y voluntariamente abriendo sus hogares a extra帽os. Sin embargo, desde hace meses, en la frontera nororiental de Polonia, inmigrantes de todas las edades de Irak, Siria, Afganist谩n y otros pa铆ses devastados por la guerra se han estado congelando y hambrientos, varados en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia. En un momento en que hay m谩s personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo que en cualquier otro momento de la historia, esta cat谩strofe pone de relieve el sesgo de la Uni贸n Europea contra los inmigrantes no blancos y presagia un futuro en el que los gobiernos armar谩n sistem谩ticamente a las poblaciones desplazadas para ejercer influencia pol铆tica.

Al mismo tiempo, en Polonia y en otros lugares de Europa, los colectivos anarquistas est谩n demostrando c贸mo podemos enfrentar ese futuro, organiz谩ndonos en solidaridad con los inmigrantes de Medio Oriente y 脕frica a pesar de una atm贸sfera de miedo, prejuicio y violencia.

8 de noviembre de 2021: 鈥淩ecibimos preocupantes noticias desde la frontera. Los guardias fronterizos bielorrusos han empujado a 2000 personas al lado polaco. Hay muchos ni帽os. Escuchamos informes de que, de vez en cuando, se disparan tiros sobre las cabezas de los refugiados para que se muevan m谩s r谩pido. El ej茅rcito polaco est谩 levantando barreras bajo las armas鈥.

A mediados de 2021, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, atrajo a las personas que hu铆an desesperadamente de los conflictos armados en Afganist谩n, Siria, la Rep煤blica Democr谩tica del Congo y otras partes de Asia y 脕frica prometi茅ndoles una ruta migratoria segura a trav茅s de Bielorrusia hacia la Uni贸n Europea. Al llegar a Minsk, fueron detenidos por soldados bielorrusos y obligados a cruzar las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia fuera de los puestos de control oficiales.

Ahora, durante m谩s de seis meses, miles de mujeres, hombres y ni帽os han sido tratados como peones en una lucha de poder entre el gobierno de Lukashenko y la Uni贸n Europea, forzados repetidamente a punta de pistola a ingresar a la UE en lugares no autorizados y luego empujados de inmediato a regresar a la UE. Bielorrusia por los guardias fronterizos de esos pa铆ses. Se les niega el acceso a refugio, alimentos, tratamiento m茅dico y servicios legales. Hasta febrero, se han encontrado al menos diecinueve cuerpos de presuntos inmigrantes en los bosques y pantanos a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Desde los primeros d铆as de esta crisis, una red de colectivos anarquistas polacos conocida como No Borders Team (NBT) se ha unido a los residentes locales de la zona fronteriza para proporcionar a estos migrantes alimentos, agua, mantas, atenci贸n m茅dica y otras necesidades por medio de ayuda mutua de base. Para No Borders Team, estos esfuerzos son parte de una misi贸n de larga data para eliminar las fronteras entre las naciones y contrarrestar sus efectos perniciosos.

鈥淣adie es ilegal: contra la fortaleza de Europa鈥, una pancarta colgada en la oficina provincial de Pozna艅, Polonia.

鈥Hemos sido testigos de un gran estallido social en Polonia en las 煤ltimas semanas鈥, dice J鈥 de NBT. 鈥Miles de personas dieron la bienvenida a familias ucranianas bajo su techo. Durante alg煤n tiempo, hubo incluso demasiadas personas que quer铆an ayudar, como si con este gran movimiento los polacos quisieran acabar con su pasividad hacia los inmigrantes en la frontera bielorrusa. Estas familias detenidas todav铆a son arrojadas al bosque鈥. Se cree que

Lukashenko, quien ha sido presidente de Bielorrusia desde 1994, orquest贸 la migraci贸n forzada para explotar las divisiones en la UE sobre su pol铆tica migratoria y desestabilizar la regi贸n, como una forma de represalia por los gobiernos de la UE que critican su r茅gimen autoritario e imponen sanciones a Bielorrusia. Cuando se declar贸 que hab铆a ganado un sexto mandato como presidente en 2020, la UE y muchos otros pa铆ses rechazaron los resultados debido a la creencia generalizada de que las elecciones fueron manipuladas. La UE tambi茅n ha impuesto sanciones econ贸micas en respuesta a los abusos contra los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Lukashenko, incluida la obligaci贸n de aterrizar en Minsk un vuelo de pasajeros de Ryanair de Grecia a Lituania para arrestar a un activista de la oposici贸n en mayo de 2021. La econom铆a bielorrusa depende en gran medida de Rusia, que es el 煤nico aliado que le queda a Lukashenko. Cuando las protestas se prolongaron durante semanas en 2020 en respuesta a la reelecci贸n fraudulenta de Lukashenko, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreci贸 enviar al ej茅rcito ruso para tomar medidas en茅rgicas contra la oposici贸n. En julio de 2021, Lukashenko reaccion贸 a las sanciones impuestas por la UE tras el incidente de Ryanair amenazando con que su gobierno ya no impedir铆a que los inmigrantes indocumentados intentaran llegar a Lituania a trav茅s de Bielorrusia.

Surgi贸 una clara operaci贸n de trata de personas, ya que las aerol铆neas estatales y las agencias de viajes promovieron precios reducidos para los 鈥渢ours鈥 a Bielorrusia en pa铆ses como Irak, Turqu铆a y Etiop铆a, anunciando a Bielorrusia como una ruta supuestamente segura hacia la UE; al mismo tiempo, los funcionarios bielorrusos comenzaron a emitir m谩s visas, relajando sus reglas. Despu茅s de ser transportados a la frontera oriental de la UE y colocados en campamentos en bases militares, los oficiales bielorrusos les dieron cortadores de alambre y los obligaron a cortar cercas de alambre de p煤as y cruzar la frontera fuera de los puntos de control oficiales. En octubre, Bielorrusia hab铆a escalado al tr谩fico de miles de inmigrantes hacia la frontera de la UE. No obstante, en noviembre de 2021, Lukashenko afirm贸 que las autoridades bielorrusas simplemente hab铆an dejado de impedir que los inmigrantes llegaran a la frontera de la UE, en lugar de invitarlos. Si bien los gobiernos occidentales han acusado a Lukashenko de armar a estas personas en un 鈥ataque h铆brido鈥 contra la UE, Putin ha defendido las acciones del presidente bielorruso, como lo ha hecho a menudo en el pasado. Desde febrero, la influencia de Rusia sobre Bielorrusia ha quedado demostrada por el hecho de que a las tropas rusas se les permiti贸 utilizar Bielorrusia como escenario para la invasi贸n de Ucrania.

Los participantes en No Borders Team sospechan que el uso estrat茅gico de los refugiados por parte de Lukashenko para desestabilizar la UE ha estado conectado todo el tiempo con las maquinaciones de Putin contra Ucrania. 鈥Desde el principio, nuestra actividad en la frontera con Bielorrusia estuvo relacionada con la situaci贸n pol铆tica en Ucrania鈥, dice J鈥. 鈥脡ramos conscientes de que una de las razones de las acciones tomadas por las autoridades bielorrusas podr铆a ser la desestabilizaci贸n de la situaci贸n en la regi贸n, cuyo objetivo era facilitar las operaciones militares rusas en Ucrania. Nadie estaba seguro de que tal ataque se llevar铆a a cabo, y la escala de la agresi贸n ciertamente nos sorprendi贸 a la mayor铆a, pero vimos el uso instrumental de la tragedia humana en la frontera como parte del juego de poder en Mosc煤鈥.

Pero la tragedia que surge de este juego de poder tambi茅n es el resultado de la estrategia que el gobierno polaco ha adoptado en respuesta, una estrategia que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y varias organizaciones de derechos humanos han condenado en茅rgicamente. .En una t谩ctica com煤nmente conocida como “retroceso“, los guardias fronterizos polacos, los soldados y la polic铆a acorralan a las personas que lograron cruzar la frontera y las obligan de inmediato a volver a ingresar a Bielorrusia fuera de los cruces fronterizos oficiales, sin darles la oportunidad de presentar una solicitud para el estatus de refugiado. Aunque el gobierno polaco modific贸 las normas para permitir esto y el parlamento aprob贸 una ley en octubre que supuestamente legaliza estas expulsiones, la pr谩ctica viola claramente el derecho internacional y europeo al negar a las personas el derecho a solicitar asilo.

鈥淟o m谩s probable es que sea una familia kurda. Pocos ni帽os, mujeres, hombres, una persona mayor, todos fueron empujados a trav茅s de la frontera la misma noche鈥.

En noviembre, la Guardia Fronteriza polaca intensific贸 su violencia contra los inmigrantes disparando ca帽ones de agua y gases lacrim贸genos a las personas que intentaban cruzar la frontera. Muchos de los que son atrapados despu茅s de ingresar a Polonia son retenidos en centros de detenci贸n vigilados, a menudo durante meses. En un centro de W臋drzyn, los inmigrantes detenidos han protagonizado dos protestas de hambre diferentes contra las condiciones all铆. NBT incluye equipos de personas que han podido proporcionar art铆culos esenciales a las personas detenidas en estos campamentos y, en algunos casos, han conectado a las personas que desean solicitar asilo con asistencia legal.

El presidente polaco, Andrzej Duda, declar贸 el estado de emergencia el 2 de septiembre de 2021 en partes de las regiones de Podlaskie y Lubelskie que limitan con Bielorrusia. El estado de emergencia establece una zona de tres kil贸metros a lo largo de la frontera en la que nadie puede ingresar legalmente, incluidos periodistas, organizaciones no gubernamentales y observadores independientes. Cualquiera que ingrese a la zona restringida para brindar ayuda humanitaria corre el riesgo de ser arrestado o multado. 鈥Desde que se estableci贸 la zona desde principios de septiembre, no se permiti贸 la entrada de m茅dicos all铆鈥, dice D鈥. 鈥Incluso si alguien estaba muriendo en el bosque, los soldados en la frontera no dejaban entrar a nadie鈥. Si bien los guardias fronterizos han rechazado a ONG m茅dicas como M茅dicos Sin Fronteras, algunos m茅dicos han podido ingresar a la zona fronteriza sin ser detectados para tratar a los migrantes que sufren hipotermia y lesiones resultantes de los violentos ataques de los oficiales polacos y bielorrusos.

鈥淓n el silencio de la noche, alguien est谩 muriendo en el bosque鈥. Nochebuena, 2021.

F鈥, un organizador de NBT, dice que casi todos los activistas que participan han sido formados en primeros auxilios. Por lo general, cuando encuentran personas que han solicitado ayuda en el bosque, primero abordan cualquier necesidad m茅dica que tengan y luego les dan algo caliente para comer y beber. 鈥Dependiendo de la persona con la que te encuentres鈥, dice, 鈥a veces solo la ayudas a cambiarse de ropa y luego te vas porque tiene algunos planes, pero a veces pasas un poco m谩s de tiempo con ella. Te sientas, compartes las mantas, compartes el fr铆o. Bebes un poco de t茅 y escuchas sus historias, y te muestran las fotos de sus hijos y sus familias en sus tel茅fonos鈥.

F鈥 ha conocido a muchas personas interesantes en la zona fronteriza, incluidos algunos que eran activistas pol铆ticos que se organizaban para grupos marginados en sus pa铆ses de origen y ahora se encuentran del otro lado de ese proceso en la UE.

D鈥 dice que se han encontrado con varias personas que estaban en tan mal estado que ten铆an miedo de morir. Aunque los activistas de NBT a煤n no han visto ninguna muerte en su trabajo, se han encontrado con personas que han sido severamente golpeadas, incluidos algunos ni帽os y mujeres que han sido violadas repetidamente, en la mayor铆a de los casos por soldados bielorrusos, pero tambi茅n por oficiales polacos. 鈥Es asombroso c贸mo pueden sobrevivir all铆鈥, dice, se帽alando que algunos inmigrantes no estaban preparados para el terreno y el clima de la zona, ya que eran de Oriente Medio. Los activistas les han proporcionado lonas, mapas, sacos de dormir, ropa nueva y, en ocasiones, les han mostrado c贸mo construir un refugio temporal.

Las personas que viven dentro de la zona de “estado de emergencia” a lo largo de la frontera fueron las primeras en responder a la crisis humanitaria en su puerta. 鈥Una gran parte de cualquier ayuda que se brind贸 a las personas que quedaron atrapadas en el bosque despu茅s del establecimiento de la zona de exclusi贸n, en realidad se bas贸 en los lugare帽os鈥, dice F鈥. A pesar de vivir bajo la amenaza constante de los oficiales que patrullan el 谩rea en helic贸pteros, muchos residentes se han arriesgado a ser arrestados desde el principio al aventurarse en el bosque para llevar ayuda vital a los migrantes atrapados all铆 y tratar continuamente de brindar ayuda a los detenidos en los centros de detenci贸n.



El 12 de febrero de 2022 tuvo lugar una manifestaci贸n en Krosno Odrza艅skie en solidaridad con las personas encarceladas en centros de concentraci贸n. Unos cientos de personas se reunieron frente a la puerta de la unidad local de la Guardia Fronteriza en respuesta a las protestas que estallaron en los llamados 鈥渃entros para extranjeros鈥. En ese momento, hubo una huelga de hambre en el notorio centro de W臋drzyn, entre otros.

D鈥 habla sobre las conexiones que los organizadores anarquistas han formado con los residentes locales en el proceso de hacer este trabajo juntos. 鈥Fue realmente impresionante para nosotros, porque Polonia es un pa铆s s煤per conservador, ver la organizaci贸n de la poblaci贸n local, que antes no era activista鈥. Muchos de ellos, dice, han llegado a compartir la opini贸n de NBT sobre el gobierno despu茅s de ver morir a la gente en el bosque.

Prohibir el ingreso de los medios de comunicaci贸n a la zona fronteriza ha permitido que los guardias fronterizos operen 鈥como vaqueros鈥, seg煤n F鈥. Ella dice que a las personas que brindan ayuda all铆 les han apuntado con armas en la cara, los han sacado a rastras de sus autos y los guardias les han quitado sus tel茅fonos. 鈥Pueden hacer cualquier cosa鈥, dice F鈥. 鈥Nadie puede verlos, nadie puede juzgarlos y nadie lo sabr谩 jam谩s鈥. 鈥Hay unos polic铆as encubiertos que nos est谩n siguiendo鈥, dice J鈥. El grupo cree que la polic铆a conoce la ubicaci贸n de su base, donde se re煤nen y almacenan los art铆culos que distribuyen.

Sin embargo, J鈥 dice que est谩n tomando muchas medidas de seguridad. Si bien prefiere no entrar en detalles sobre c贸mo los voluntarios de NBT llevan a cabo sus actividades, dice que es una gran ayuda que formen una gran red y puedan compartir informaci贸n f谩cilmente entre ellos. Los migrantes atrapados en el bosque saben c贸mo contactarlos y compartir d贸nde se encuentran, lo que permite a los miembros de la red responder a las llamadas de ayuda. Los que responden a estas llamadas viajan en grupos y se cuidan unos a otros.

El bosque.

Tal vez la diferencia m谩s evidente entre las respuestas del gobierno polaco a las dos crisis, se帽ala F鈥, es que ayudar a los refugiados de Ucrania no est谩 penalizado. 鈥Para apoyar a la gente de Ucrania, no tienes que esconderte en el bosque de los servicios polacos. No tienes que tapar las cortinas en casa despu茅s de albergar a un refugiado, no tienes que preocuparte de que la polic铆a o las fuerzas de defensa territorial te tiren al suelo, que te intimiden porque sales a encontrarte con gente en la calle. Mu茅vete con sopa y una chaqueta abrigada鈥.

鈥Aunque estamos impresionados por la magnitud de la ayuda brindada por los polacos, no podemos dejar de notar que se trata de una ayuda selectiva鈥, dice J鈥. 鈥Si bien las madres ucranianas con hijos pueden contar con apoyo, los hombres y las personas con diferentes colores de piel lo pasan mucho m谩s dif铆cil. Por supuesto, este no es solo un problema polaco, ya que muchos env铆os de Europa occidental se niegan a llevar a personas que no sean blancas鈥.

Los participantes de NBT argumentan que la raz贸n por la cual la crisis resultante de la invasi贸n de Ucrania ha eclipsado a la de la frontera nororiental no es solo su escala, sino tambi茅n la distancia psicol贸gica que muchos polacos sienten de los inmigrantes que han intentado ingresar a su pa铆s a trav茅s de Bielorrusia. una actitud fomentada por el alarmismo de los intereses estatales y del capital. 鈥La invasi贸n rusa de Ucrania es para la sociedad polaca m谩s visible, perceptible y menos complicada que los bombardeos en Siria, Irak o Yemen desestabilizados鈥, dice F鈥. 鈥Es m谩s f谩cil para ellos reconocer que son refugiados de guerra que necesitan ayuda. As铆 funcionaba la propaganda del estado polaco鈥.

鈥淟os refugiados son bienvenidos aqu铆鈥.

Mientras contin煤a su trabajo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, NBT ha demostrado la misma solidaridad hacia las personas expulsadas de sus hogares en Ucrania. 鈥Desde el comienzo de la guerra, la gente asociada con el equipo No Borders estuvo presente en la frontera con Ucrania鈥, dice D鈥, 鈥primero comprometi茅ndose en ayuda inmediata, como la cocina fronteriza, organizada por colectivos Food Not Bombs de todo el mundo. Polonia, o asistencia en el transporte de personas. Con el tiempo, comenzamos actividades m谩s coordinadas. Junto con nuestros camaradas ucranianos, lanzamos transportes de ayuda de Polonia a Ucrania y el transporte directo de personas que escapan de la guerra a Polonia鈥.

鈥El caos y la confusi贸n que rodea esta situaci贸n se est谩n estabilizando lentamente, por lo que est谩n surgiendo oportunidades para la acci贸n organizada鈥, dice D鈥. 鈥Amigos de diferentes secciones viajan a la frontera y ayudan a dividir y clasificar paquetes, cocinar, transportar; organizamos gotas de cosas y dinero. Trabajamos con un grupo anarquista que lucha en las cercan铆as de Kiev; los apoyamos con suministros. Tambi茅n se cre贸 una base donde pueden venir personas de nuestro entorno. Actualmente estamos realizando una recaudaci贸n de fondos para un cami贸n de reparto que podr谩 operar en Ucrania鈥.

Con respecto a c贸mo ha funcionado el estado polaco en respuesta a la afluencia de refugiados ucranianos, J鈥 dice: 鈥Bastar铆a con decir que no funciona en absoluto. Sin embargo, no es una frase especialmente reveladora para nosotros como anarquistas. Pr谩cticamente toda la ayuda que se brinda a las v铆ctimas de esta guerra se organiza desde abajo. Millones de personas le dedican su tiempo, trabajo y dinero. Por otro lado, el gobierno se limita a conferencias de prensa en las que se recuerdan estos logros. Desde el comienzo de la guerra, no se cre贸 una pol铆tica coherente para ayudar a los refugiados鈥. Mientras que el gobierno polaco construye un muro de 353 millones de euros a lo largo de su frontera con Bielorrusia, a pesar de la feroz oposici贸n tanto de los defensores de los derechos humanos como del medio ambiente, los participantes en NBT ven este enfoque reactivo como un s铆mbolo de la falta total de una pol铆tica viable sobre migraci贸n del pa铆s.



“Ahora todo.”

Como explica F鈥, 鈥渓os activistas y residentes de la zona fronteriza, que han estado operando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia durante m谩s de medio a帽o, tambi茅n utilizan este tiempo de insurgencia social para Ucrania para enfatizar que todos los refugiados pueden venir a Polonia y deben hacerlo. Encontrar su lugar para vivir aqu铆 o una forma segura en sus futuros viajes. Independientemente de los papeles o la nacionalidad.

Si bien el gobierno bielorruso ha comenzado a transportar a los inmigrantes detenidos de regreso a Minsk para ser repatriados a los pa铆ses de los que huyeron, cientos a煤n permanecen en la zona fronteriza. El trabajo continuo de NBT para ayudar a los inmigrantes que a煤n est谩n atrapados all铆 es solo una parte de su misi贸n de cambiar la pol铆tica migratoria en la Uni贸n Europea y m谩s all谩. Argumentan que abrir las fronteras y trabajar juntos es la 煤nica forma en que podemos prepararnos para lo que se avecina, ya que cada vez m谩s personas son desplazadas de sus hogares por la guerra, la agitaci贸n pol铆tica, las crisis econ贸micas y los desastres ecol贸gicos. El colectivo en Polonia es parte de una red m谩s amplia; trabajan junto con grupos No Borders de Alemania, Francia, Italia, Rep煤blica Checa y el Reino Unido.

Una fotograf铆a de la manifestaci贸n en Krosno Odrza艅skie el 12 de febrero de 2022, tomada por Agata Kubis.

鈥淭enemos una situaci贸n diferente a la de los grupos fuera de Polonia鈥, dice D鈥. 鈥Esto se debe a que ninguno de estos grupos ingresa a la zona restringida y trabaja en condiciones tan dif铆ciles: largos viajes a la selva y pantanos, temperaturas extremadamente bajas. Los polacos y lituanos se ven obligados a participar en el verano para salvar vidas en una zona restringida, que est谩 criminalizada en estos pa铆ses鈥. El 23 de marzo, cuatro activistas en Polonia que brindaban ayuda humanitaria a una familia en la frontera de Bielorrusia fueron arrestados bajo sospecha de contrabando de personas a trav茅s de la frontera. Ante esta adversidad, el movimiento No Borders contin煤a promoviendo la idea de que las crisis fronterizas no son provocadas por los migrantes, sino por el sistema de divisi贸n geopol铆tica en estados-naci贸n. 鈥En primer lugar鈥, dice J鈥, 鈥solo tenemos que hacer lo que el movimiento No Borders ha estado haciendo durante a帽os: apoyar a las personas en movimiento en todos los sentidos. Necesitamos crear redes de apoyo, abrir casas seguras, mostrar el camino, oponer esa resistencia diaria real a las fronteras鈥.

Manifestantes en Polonia que se oponen a la construcci贸n de un muro fronterizo entre Polonia y Bielorrusia.

鈥Parad贸jicamente, la situaci贸n en Ucrania nos ha revelado la cercan铆a natural y la facilidad con la que se brinda asistencia mutua frente a amenazas a trav茅s de las fronteras estatales鈥, dice D鈥. 鈥La eliminaci贸n de los mecanismos de desarrollo de estructuras autoritarias es solo uno de los factores que favorecen la apertura de fronteras鈥. Los participantes en NBT creen que algunos de los otros pasos importantes hacia un mundo sin fronteras incluyen el desarrollo de un plan para la desmilitarizaci贸n lenta, el fortalecimiento de los programas pro-ecol贸gicos, la distribuci贸n y redistribuci贸n justa de los recursos, el trabajo para erradicar la pobreza y el hambre, la educaci贸n en actitudes 茅ticas y construir una red de estructuras locales autoorganizadas y autogestionadas.

鈥Hay mucho por hacer, pero solo tenemos nuestras propias fronteras que perder鈥, dice D鈥.





Ap茅ndice: La historia de un refugiado

La siguiente cuenta apareci贸 en la p谩gina de Facebook del equipo No Borders el 23 de febrero de 2022. Para dar voz a los que el mundo no quiere escuchar, publicamos la historia de una persona que decidi贸 arriesgarse y emprender su camino a Europa: 鈥Soy de Siria, tengo 33 a帽os y soy ingeniero. Sal铆 de Siria hace unos nueve a帽os y viaj茅 al L铆bano, entre otras razones, por problemas estomacales que tuve que tratar. Un d铆a alguien me dijo: 鈥淪i quieres ir a Europa, hay una manera f谩cil. Solo dame el dinero y te dar茅 un boleto y una visa para Bielorrusia, luego puedes ir a cualquier parte. Es una manera muy simple鈥鈥

No quiero volver a Siria por la guerra y mi religi贸n. Si digo cu谩l es mi fe, me pueden matar. Hay una rama del cristianismo en Siria que pocas personas profesan. En 2018, ISIS atac贸 mi pueblo y mat贸 a unas 300 personas: ni帽os, mujeres y hombres. 鈥 as铆 fue como le di a este se帽or $4000 para que me tramitara una visa y una reserva de hotel. Ten铆amos un vuelo directo de L铆bano a Minsk. Cuando lleg贸 nuestro grupo de ocho, un hombre nos recogi贸, nos meti贸 en un hotel y dijo que necesit谩bamos descansar bien durante dos d铆as. Tambi茅n nos dijo:

鈥Si quieres ir a Europa, tienes que pagar 3000 euros en efectivo. Un auto te llevar谩 a la frontera, caminar谩s un kil贸metro o dos, y al otro lado (de la frontera), habr谩 un auto esper谩ndote para llevarte a donde quieras. Alemania, B茅lgica鈥︹

Quiz谩s todos somos est煤pidos, porque le cre铆mos.

Despu茅s de dos d铆as, el auto vino y nos llev贸 a la frontera. Pero no faltaban dos kil贸metros, eran unos 30. Como no pod铆amos volver atr谩s, decidimos emprender este terrible viaje. Caminamos durante unos tres d铆as. Una persona del grupo ten铆a un tel茅fono con internet. Un hombre, no recuerdo su nombre, nos dio instrucciones: 鈥渧aya aqu铆鈥 vaya all谩鈥︹ Cuando llegamos a la cerca en Bielorrusia, no hab铆a forma de pasar. El hombre dijo que ten铆amos que encontrar un agujero, pero no pudimos, as铆 que pasamos por debajo de la valla. Luego caminamos unas 20 horas en el bosque y llegamos a un pueblo. El hombre que navegaba no paraba de decir: 鈥淗ay que caminar 5 kil贸metros para ac谩, 6 kil贸metros para all谩, 5 kil贸metros otra vez, 12 kil贸metros鈥︹ y as铆 sucesivamente.

Cuando llegamos al 煤ltimo punto, era otro d铆a. All铆 nos atrap贸 la polic铆a polaca. Nos dieron agua y no dijeron nada excepto que ten铆amos que volver a Bielorrusia. El guardia nos llev贸 a la frontera. M谩s tarde, del otro lado, nos atrap贸 un soldado bielorruso. Dijimos que quer铆amos volver a Minsk, Irak, Siria, cualquier lugar. El soldado se ri贸 y dijo: 鈥淣o vas a volver a Minsk. Morir谩s antes. Tienes dos opciones: puedes morir aqu铆 o intentar ir a Polonia. 鈥 Y nos llevaron, ocho personas, a otro grupo de personas, un grupo como de 200 personas, en un campamento, pero sin nada para vivir. No nos dieron agua ni comida. Ellos dijeron: 鈥淣o sois humanos. Sois animales. “

No juzgues a una persona hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos. A medida que las guerras, los desastres ecol贸gicos y otras crisis desplazan a las personas en todo el mundo, es posible que usted mismo sea un refugiado alg煤n d铆a.

Nos quedamos all铆 durante cinco d铆as. Pedimos agua todos los d铆as. No lo conseguimos. Un soldado ven铆a y dec铆a que si quer铆amos agua, nos la pod铆a dar a $100 la botella [sic]. Esta agua no era apta para que una persona la bebiera; era verde, de un charco. Pero no se puede vivir sin agua鈥 as铆 que le pagu茅 todos los d铆as. Un d铆a, los soldados robaron el banco de energ铆a de mi amigo y un paquete de cigarrillos, y el tel茅fono de la otra persona. Actuaron como la mafia.

No s茅 por qu茅 nos usan como propaganda. Nos recog铆an todas las noches y se iban a la frontera con Polonia. Ellos (la 鈥渟eguridad鈥 bielorrusa) se escondieron entre la gente, vestidos con ropa normal de civil. Cogieron piedras y las tiraron hacia el lado polaco, gritando al mismo tiempo 鈥淵alla鈥 para hacer creer a los dem谩s que los 谩rabes tiraban piedras. Eran provocaciones. Cuando no pudimos pasar la cerca polaca, nos golpearon y dijeron:

“隆Usted tiene que irse!”

Despu茅s de cinco d铆as, nos recogieron y nos llevaron a otro lugar. Un soldado bielorruso cort贸 la cerca para que pudi茅ramos ir a Polonia. Caminamos unos cinco d铆as sin agua ni comida. Dormimos en la nieve, est谩bamos muy cansados. Al final, mis compa帽eros y yo decidimos salir a la calle principal porque ya no nos importaba lo que pasara, est谩bamos tan agotados鈥 Al cabo de un rato, la mujer del coche se detuvo. Solo le dijimos:

“Por favor ayudenos”.

Ella nos llev贸, pero despu茅s de quince minutos, la polic铆a detuvo el auto en el puesto de control.

Ca铆 al suelo y dije:

“Por favor, ll茅vame al hospital”.





Me llevaron a un lugar donde trabajaba un m茅dico kurdo, un hombre muy bueno. Nos habl贸 de las organizaciones que ayudan, nos dio los papeles para firmar.

No podemos volver a Bielorrusia. Si nos quieren matar en Polonia, adelante, no nos importa. Pero no queremos volver a Bielorrusia.

Finalmente, gente de su grupo vino al hospital y nos protegi贸. Y gracias a Dios por esa ayuda. Despu茅s de dos d铆as en el hospital, los guardias nos llevaron a la comisar铆a para presentar documentos y me llevaron a un lugar abierto.

Esta es mi historia.

He visto cosas muy, muy malas. Vi a un hombre muriendo a mi lado en el bosque y no pude hacer nada… Si tuviera que elegir entre la vida y Europa, elegir铆a la vida.

Tengo la suerte de haber conocido a personas como t煤 que saben lo que es la humanidad.