September 15, 2022

Estimados compañeros y compañeras:

Junto con saludar, los invitamos a participar del “Conversatorio 150

años del Congreso Anarquista de Saint-Imier: Reflexiones para la

actualidad”, organizado por Solidaridad Obrera-AIT y

La actividad se realizará on-line, y en castellano, el sábado 17 de

septiembre a través de la página:

Les solicitamos por favor nos ayuden a promover la actividad.

Esperamos contar con su participación.

Solidaridad Obrera-AIT

solidaridadobrera@riseup.net

———————————————-

Dear compañeros y compañeras:

Along with saying hello, we invite you to participate in the

“Conversation 150 years of the Anarchist Congress of Saint-Imier:

Reflections for today”, organized by Solidaridad Obrera-AIT/IWA and

The activity will be carried out in spanish and online on Saturday,

September 17 through the page:

We ask you to please help us promote the activity.

We hope count with your participation.

Solidaridad Obrera-IWA/AIT