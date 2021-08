–

De la misma forma, nosotros y nosotras, el pueblo mestizo, organizando la rabia y respondiendo a los golpes represivos con organizaci贸n. Situaci贸n que hoy tiene en las c谩rceles a muchos de los luchadores que han levantado la voz y han pasado a la acci贸n.Nosotros y nosotras como pueblo mestizo, hemos dicho basta, y nos hemos puesto en movimiento, ya que no podemos seguir aguantando como el Chile olig谩rquico nuevamente expande su poder a trav茅s de la militarizaci贸n, no solo del Wallmapu, sino de todo el territorio con la excusa de resguardar la salud publica.El 18 de octubre ha sido el momento de expresi贸n de los sin voz, por tanto, llamamos a sumarnos a levantar la voz a trav茅s de la acci贸n este 18 de Marzo exigiendo el fin de la militarizaci贸n de nuestros territorios y pedir en la calle los cambios que no est谩n haciendo en los salones del congreso.

LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA REVUELTA

