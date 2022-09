–

De parte de CGT De Galicia September 20, 2022 94 puntos de vista

#upm-buttons img { border-radius: 3px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2); }

A CGT da Coru帽a convoca unha concentraci贸n diante da tenda de Decathlon na r煤a Real, n煤mero 48, o pr贸ximo venres, d铆a 23, 谩s 19:00 horas, en solidariedade cos compa帽eiros despedidos por esta multinacional en Xetafe.

O pasado 8 de agosto, a multinacional Decathlon deu un paso m谩is na s煤a sistem谩tica e premeditada estratexia de reprimir a delegados sindicais e membros activos de secci贸ns sindicais, ao despedir a Mario Jim茅nez, delegado sindical por CGT e membro do comit茅 de empresa no almac茅n que a empresa ten no pol铆gono os Gavil谩ns de Xetafe. Este feito non 茅 un caso illado, xa que no mesmo centro despediuse a Ovidiu Nae en outubro do ano anterior, membro da secci贸n sindical, que 铆a entrar a formar parte do mesmo comit茅 dese centro. Desde que CGT entrou a formar parte do comit茅 de empresa en febreiro do 2020, as amoestaci贸ns por escrito e as sanci贸ns vi帽茅ronse sucedendo aos membros da secci贸n sindical de maneira totalmente arbitraria, xa que se buscaban retortos argumentos para tipificar como faltas os propios acontecementos do traballo diario. Sanci贸ns por usar o correo corporativo para informar ao persoal sobre os seus dereitos, acusaci贸ns de roubo infundadas, que logo foron desmontadas por un xu铆z, ou pedir o acompa帽amento dun membro do comit茅 en reuni贸ns individuais son as escusas que esta multinacional, que alardea de protexer aos traballadores e traballadoras e de fomentar un ambiente de traballo inmellorable, utilizou para sancionar e despedir a membros electos do comit茅 e compa帽eiros activos da nosa secci贸n sindical.

Pero a铆 non acaba a cousa, xa que en todo o territorio do estado espa帽ol, as sanci贸ns a outros grupos sindicais suc茅dense. Como ben mencionabamos antes, o que non toleran 茅 que haxa persoas loitando polos seus dereitos, e denunciando as irregularidades que cometen como:

a non regulaci贸n das fichaxes que por lei te帽en obrigaci贸n.

non pagar excesos de xornada aos traballadores e traballadoras con contratos a tempo parcial ata que a cantidade de denuncias foi escandalosamente grande.

perseguir por negarse a asinar convenios que supo帽en un claro retroceso en dereitos do persoal, ou por po帽er de manifesto que se cometen abusos contra o persoal e intimidaci贸ns nos centros de traballo.

Por todo isto, e xa que a empresa Decathlon non ten ning煤n rubor para ir ata onde faga falta para librarse da xente que eles consideran 鈥渕olesta鈥 s贸 polo feito de loitar por unhas condici贸ns dignas de traballo, pedimos o apoio de todos e todas, e pedimos o boicot 谩 multinacional, ata que cese a s煤a represi贸n sindical que xa nin sequera disimulan.

Non pararemos ata que se readmita aos traballadores de Decathlon despedidos, e deixe de sancionar e amoestar a quen loita polas s煤as condici贸ns laborais.

Comit茅 Local da Coru帽a da CGT