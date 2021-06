–

Muchas mujeres j贸venes del noreste de Siria incursionan en el arte. Solin Os茅, de 23 a帽os, es una de ellas. Solin pinta desde los 14 a帽os. Siempre lleva consigo sus pinceles y lienzos. Nos cont贸 c贸mo comenz贸 a pintar y en qu茅 se enfoca mientras lo hace.

Solin es estudiante de arte en la Universidad de Rojava. Ha recibido educaci贸n en pintura durante seis a帽os. Nos dijo que la gente que la rodeaba no ten铆a inter茅s por la pintura, pero que su madre siempre la apoyaba.

鈥淟a gente que me rodeaba me anim贸 a dejar de pintar y estudiar una carrera diferente, pero no dej茅 mi sue帽o gracias al apoyo de mi madre鈥, record贸.

Al se帽alar que la realidad de la migraci贸n tiene un gran impacto en ella y en su pintura debido a la guerra civil en curso en Siria, Solin dijo que se centr贸 en este tema en su arte.

鈥淟a migraci贸n de personas ha tenido un efecto imborrable en m铆, por eso me centro en los sufrimientos de los refugiados, especialmente en las mujeres refugiadas鈥, explic贸.

Solin agreg贸 que 鈥渄espu茅s de participar en muchas exposiciones, pude cambiar la perspectiva de mi trabajo y creo que podr铆a afectar los sentimientos de las personas. Quiero decirles a los padres que apoyen los sue帽os de sus hijos y escuchen esos sue帽os. Si mantienes viva tu esperanza, tu sue帽o definitivamente se har谩 realidad鈥.

