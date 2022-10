–

Por Caitlin Johnstone

4 de octubre de 2022

La clase pol铆tica y los medios de comunicaci贸n occidentales han desestimado como “teor铆as de la conspiraci贸n” todas las afirmaciones de que Estados Unidos es probablemente responsable del sabotaje del mes pasado de los gasoductos Nord Stream, incluso mientras lanzan exactamente las mismas acusaciones contra Rusia sin utilizar nunca ese t茅rmino. Lo que probablemente dice mucho sobre la forma en que se ha utilizado esa etiqueta a lo largo de los a帽os, si se piensa en ello.

Fuga de gas del gasoducto Nord Stream 2 (imagen tomada por un F-16 dan茅s)

En una reuni贸n del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes (1), el enviado estadounidense Richard Mills acus贸 repetidamente a Rusia de promover “teor铆as conspirativas” en sus acusaciones de Nord Stream contra Estados Unidos, diciendo:

“Nuestros colegas rusos han decidido instrumentalizar la reuni贸n del Consejo de Seguridad para difundir teor铆as conspirativas y desinformaci贸n. Es importante que utilicemos esta reuni贸n no para fomentar teor铆as conspirativas, sino para centrar nuestra atenci贸n en la flagrante violaci贸n de la Carta por parte de Rusia y en sus cr铆menes en Ucrania”. Estados Unidos niega categ贸ricamente cualquier implicaci贸n en este incidente y no hay justificaci贸n para que la delegaci贸n rusa plantee teor铆as conspiratorias y desinformaci贸n masiva en este Consejo”.

A continuaci贸n, Mills dedica el resto de su intervenci贸n a insinuar que en realidad fue Rusia quien perpetr贸 los ataques, mencionando la palabra “infraestructura” no menos de nueve veces en sus argumentos para establecer que en Ucrania, Rusia tiene un historial de ataques a infraestructuras civiles cr铆ticas similares a los oleoductos.

Mills dice:

“El sabotaje de infraestructuras cr铆ticas deber铆a preocuparnos a todos. En el contexto de la agresi贸n de Rusia contra Ucrania, hemos visto numerosos ataques rusos que han da帽ado infraestructuras civiles. Fuimos testigos de c贸mo Rusia se apoder贸 imprudentemente del control de la mayor central nuclear de Europa, con el riesgo de una cat谩strofe nuclear en Europa. Hemos visto innumerables ataques que han destruido infraestructuras el茅ctricas civiles. A pesar de los esfuerzos que hemos escuchado hoy para distraernos de la verdad, para distribuir m谩s desinformaci贸n y teor铆as un poco descabelladas, los hechos sobre el terreno en Ucrania hablan por s铆 mismos”.

Business Insider ha publicado un nuevo art铆culo titulado “El sabotaje de los gasoductos fue un ‘disparo de advertencia’ de Putin a Occidente, y deber铆a prepararse para m谩s subterfugios, advierten los expertos rusos” (2). Los “expertos” en cuesti贸n son los siguientes:

鈻 El ex director de la CIA John Brennan, que fue sorprendido espiando a los legisladores estadounidenses y mintiendo sobre ello (3) durante la investigaci贸n del Senado sobre las pr谩cticas de tortura de la CIA.

鈻 La veterana de la inteligencia estadounidense Andrea Kendall-Taylor, que ahora es miembro principal (4) del grupo de reflexi贸n belicista (5) Center for a New American Security, cuyos principales donantes son el Pent谩gono y el fabricante de armas Northrop Grumman (6).

鈻 Cynthia Hooper, profesora de historia en el College of the Holy Cross.

Eso es todo; esos son todos los expertos. Dos belicistas mentirosos y una profesora de historia.

En ninguna parte del art铆culo de Business Insider aparecen las palabras “conspiraci贸n” o “teor铆a”. Contrasta esto con el reciente art铆culo de Associated Press titulado “Los rusos impulsan una teor铆a infundada que culpa a Estados Unidos de la rotura del oleoducto” (7), en el que se pon铆a tanto empe帽o en hacer pasar las acusaciones de sabotaje del Nord Stream por parte de Estados Unidos como una disparatada teor铆a de la conspiraci贸n que la enmarcaba como algo que s贸lo creen los sectarios de QAnon. AP escribi贸:

“La sugerencia de que Estados Unidos caus贸 el da帽o estaba circulando en foros en l铆nea populares entre los conservadores estadounidenses y los seguidores de QAnon, un movimiento de teor铆a de la conspiraci贸n que afirma que Trump est谩 luchando una batalla contra una secta sat谩nica de tr谩fico de ni帽os que controla los eventos mundiales.

Una y otra vez vemos c贸mo se aplica el peyorativo “teor铆a de la conspiraci贸n” a las acusaciones contra una naci贸n pero no contra la otra, a pesar de que se trata exactamente de la misma acusaci贸n. Ambas son teor铆as de la conspiraci贸n por definici贸n: son teor铆as sobre una supuesta conspiraci贸n para sabotear los oleoductos rusos. Pero la clase pol铆tica/medi谩tica occidental aplica sistem谩ticamente esa etiqueta a una y nunca a la otra.

Aqu铆 hay un enlace a otro art铆culo de Business Insider (8) que aplica la etiqueta de “teor铆a de la conspiraci贸n” a las acusaciones de sabotaje del Nord Stream de Estados Unidos. Aqu铆 hay uno de The Independent (9) que hace lo mismo. Aqu铆 hay uno del The Washington Post (10). Aqu铆 hay uno de Newsweek (11). Aqu铆 hay uno de Vox (12). Aqu铆 hay uno del Think Tank The Atlantic Council (13). Aqu铆 hay uno del Think Tank Brookings Institution (14). Aqu铆 hay uno de Media Matters for America (15), fundado por el grupo de presi贸n Center for American Progress.

驴Entiendes el mensaje? 驴Recibes el mensaje alto y claro? Acusa a Estados Unidos de sabotear los oleoductos Nord Stream y se le llamar谩 teor铆a de la conspiraci贸n. Acusa a Rusia de hacer exactamente lo mismo y se le llamar谩 noticia.

Y, por supuesto, al se帽alar este doble rasero caricaturesco no pretendo sugerir que ambas teor铆as est茅n igualmente bien probadas. No se esperar铆a que lo estuvieran en una contienda en la que una de las partes ha hecho sabotear su propia infraestructura energ茅tica.

Por ejemplo, est谩 el hecho de que el Secretario de Estado Antony Blinken dijo expl铆citamente que el sabotaje de los gasoductos que llevan gas ruso a Alemania ofrece una “tremenda oportunidad” para acabar con la dependencia de Europa de la energ铆a rusa (16). Tambi茅n est谩 el hecho de que un estudio encargado por el Pent谩gono en 2019 por la RAND Corporation sobre c贸mo sobrepasar y debilitar a Rusia nombra expl铆citamente que los Estados Unidos se beneficiar铆an de detener el Nord Stream 2 (17). Tambi茅n est谩 el hecho de que tanto el presidente Biden como su subsecretaria de Estado para Asuntos Pol铆ticos, Victoria Nuland, dijeron expl铆citamente que el Nord Stream 2 se acabar铆a si Rusia invade Ucrania, el hecho de que EE.UU. impuso sanciones a las empresas que construyeron Nord Stream 2 (18), el hecho de que la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice haya sido grabada diciendo que EEUU quiere que los europeos sean m谩s dependientes de la energ铆a de Am茅rica del Norte que de los gasoductos de Rusia (19), el hecho de que Alemanias acababa de exigir airadamente el fin de las sanciones dirigidas por EEUU a Rusia y la reapertura del gas Nord Stream (20), el hecho de que las fuerzas navales de EEUU hayan realizado recientemente ejercicios con veh铆culos submarinos no tripulados justo en el lugar donde fueron atacados los gasoductos (21), el hecho de que se hayan encontrado veh铆culos submarinos no tripulados con cargas explosivas cerca de los gasoductos rusos en el pasado (22), el hecho de que Polonia acaba de inaugurar, literalmente, un gasoducto que transportar谩 gas desde Noruega a trav茅s de Dinamarca y el Mar B谩ltico (23), el hecho de que, seg煤n se informa, se grabaron helic贸pteros militares estadounidenses viajando entre los puntos de explosi贸n y a lo largo del gasoducto Nord Stream 2 poco antes de las explosiones (24), y el hecho de que la CIA tiene un historial conocido de voladuras de gasoductos rusos (25).

Pero claro, si crees que Estados Unidos podr铆a tener alguna m铆nima responsabilidad en este ataque, eres un loco te贸rico de la conspiraci贸n y no te diferencias de los seguidores de la teor铆a QAnon que creen que los ped贸filos adoradores de Sat谩n gobiernan el mundo.

Bien, imperio. Mensaje recibido. Aunque me hace preguntarme sobre algunas de esas otras “teor铆as conspirativas” que nos has dicho que ignoremos.

