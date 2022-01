–

– Exhumados en Begoña (Bilbao) los restos del gudari del ANV-1 Olabarri (EAE/ANV) Tomás Rubin Marín fallecido en Zornotza en 1936

– Exhumado en el cementerio de Begoña, Bilbo, el cuerpo de Tomás Rubin Marín, gudari de EAE-ANV del batallón Olabarri muerto en Zornotza en 1936.

Aranzadi junto con el Instituto Gogora del Gobierno Vasco, descubrieron y sacaron los restos del miliciano antifascista en la mañana de ayer en un acto íntimo y privado. Según comunicaron tienen evidencias de encontrar hasta 36 cuerpos más.

La cuestión es: ¿Por que se despolitizan este tipo de actos? Seguramente, las familias necesitan vivir ese momento de forma íntima (en este caso el hijo de Tomás, de 84 años, recogió los restos de su aita al que no llegó a conocer) pero, acaso no es importante recordar ¿Por qué murió Tomás? Un militante de EAE/ANV, comprometido con la justicia social en una Euskal Herria libre, que se vió obligado a alistarse en las milicias vascas antifascistas, ¿Por qué el Gobierno Vasco, “perdedor” de aquella guerra que nos trajeron, no aprovecha estos actos de exhumación para recordar la lucha de estas personas?

Hacemos un llamamiento a no olvidar e incluso reivindicar y homenajear a estas personas que dieron su vida en la lucha contra el fascismo.

Se cumplen 85 años desde que los militares golpistas franquistas impusieran por la fuerza una dictadura nacional-católica que ha cambiado la vida de varias generaciones.

¿Qué interés tiene para el futuro una Memoria desmemoriada que se limita a la recuperación de los restos de aquellas personas, si no recordamos la razón por la que murieron o desaparecieron?

Eskerrik asko Tomás, euskal borrokalari antifaxista!

Betirako argia!

Etxebarrieta Memoria Elkartea