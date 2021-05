–

Escrito por: Henri Meschonnic

Traducido por: Hugo Savino

Al culto ling眉铆stico y literario de la lengua que rein贸 en Francia con el estructuralismo y la conjunci贸n de los efectos Lacan y Heidegger, desde hace ya unos treinta a帽os, se le puede responder con aquello que llamar铆a el principio de Benveniste : nada est谩 en la lengua que no haya estado antes en el discurso. Lo que se toma de la lengua es ergon, producto. El discurso es energeia. Actividad. Todo el problema de los gram谩ticos y de los diccionarios es captar esta energeia. Ya se ve claro el momento en que lo 煤nico que estas gram谩ticas lograron fue mantener el ergon : la lectura estructuralista de Saussure, la gram谩tica generativa 鈥 que merece m谩s que Saussure la imputaci贸n de objetivismo abstracto que le hicieron, hace mucho tiempo, los marxistas. Con el discurso, lo constitutivo del lenguaje es el dialogismo, incluso cuando hay mon贸logo. La arqueolog铆a del lenguaje es un signo de que su historia empieza a reescribirse : redescubrieron a Bernhardi. Su Sprachlehre de 1801-1803, libro olvidado que privilegiaba formas de interlocuci贸n1, a las que el siglo XIX era sordo.

La paradoja de la lengua, a la que se le atribu铆a directamente el sujeto, la memoria, es que no se puede describirla. Proyecto 芦m谩s ingenuo a煤n禄 dec铆a Alain Rey, que el de establece su modelo. Ning煤n diccionario, ninguna gram谩tica puede contenerla. As铆 las preposiciones no tienen rasgos inherentes, sino efectos de discurso, y la ling眉铆stica hace aqu铆 una cr铆tica de los diccionarios, como lo mostr贸 Pierre Cadiot a prop贸sito de la preposici贸n pour, en Placements et d茅placements de la r茅f茅rence : 茅tude descriptive de sens de pour et questions apparent茅es (Univ. de Lille III, Atelier national de reproduction de th猫ses, 1987). Las reglas son apenas observaciones emp铆ricas m铆nimas. No son la f贸rmula de la energeia.

El uso, el buen uso, el bello uso dio vuelta la dificultad. Con la literatura como si fuera poco. Es por eso que se pens贸 que si se pudo componer una Grammaire des fautes (Gram谩tica de faltas), 芦el diccionario de faltas sigue siendo impensable : la falta es discurso; la lengua es la norma禄2. Como Paulhan escrib铆a que hay dos clases de literatura, la buena, que se lee poco, y la mala, que se lee mucho, Vaugelas (pero me dir谩n que la comparaci贸n es al rev茅s, es que nuestra mirada cronol贸gica siempre va al rev茅s, y Paulhan es de la familia de Vaugelas) formulaba que hay un uso bueno y un uso malo : 芦Hay sin duda dos clases de usos, uno bueno y uno malo. El malo se forma con el mayor n煤mero de personas que casi en todas las cosas no es el mejor, y el bueno al contrario est谩 compuesto no por la pluralidad sino por la elite de las voces. [鈥 Es la manera de hablar de la parte m谩s sana de la corte conforme a la manera de escribir de la parte m谩s sana de los autores de la 茅poca禄 (Observaciones). Donde dos cosas son notables : la met谩fora de la salud (la 芦pureza禄), que hace del mal uso una enfermedad, un contagio. Una manera de preparar el tema de la pureza de la lengua que m谩s tarde llevaba, a Ferdinand Bruneti猫re en su Manual de historia de la literatura francesa en 1897 y a Maurice Grammont, en El Verso franc茅s en 1904, a rechazar el simbolismo como no franc茅s. Y la inversi贸n de la relaci贸n natural (digamos la de Montaigne) entre hablar y escribir. Aqu铆 hay que hablar como se escribe. Es al mismo tiempo la 芦raz贸n禄. Y como el buen uso se divide en declarado y dudoso, le corresponde a la analog铆a desempe帽ar su papel.

Cuando los diccionarios se ponen a correr detr谩s del discurso solo pueden en el mejor de los casos atrapar ejemplos. Fue Voltaire el que invent贸 la divisa que Richelet y Fureti猫re no hab铆an esperado, que 芦un diccionario sin citas es un esqueleto禄. Littr茅 agregaba que los diccionarios 芦siempre tienen alg煤n atractivo por ellos mismos禄, formando una 芦antolog铆a militante禄, como dice B. Quemada, en su art铆culo diccionaire (diccionario), de la Encyclopaedia Universalis.

Pero el problema que los ejemplos, literarios, r谩pidamente plantean es el de una confusi贸n entre la lengua y el estilo de los escritores. Mator茅 le reprochaba a los diccionarios un recurrir excesivo a los textos po茅ticos, como si las prosas no tuvieran estilo : 芦Las obras po茅ticas tienen algo de aberrante en relaci贸n con la norma del lenguaje, y, se podr铆a decir, desde un punto de vista estrictamente lexicogr谩fico, que ellas nos ofrecen un ejemplo de patolog铆a del vocabulario禄 (Histoire des dictionnaires fran莽ais, p. 252). Notable exposici贸n de una mezcla de verdad y de aberraci贸n. Los diccionarios pueden y deben ilustrar todos los empleos de todos los discursos, sin confundirlos desde luego, ni dar estilo por lengua. Algo que no se limita a los textos en verso.

Los versos pueden estar hechos de las palabras m谩s simples, m谩s comunes. La poes铆a no es, en s铆 misma, un desv铆o de la norma, una patolog铆a. Adem谩s de que la norma es m煤ltiple, escurridiza, como se sabe desde hace mucho tiempo, hay aqu铆 un efecto de atraso de las culturas tradicionales donde muchos rasgos separan los versos y las prosas. La modernidad casi hizo que estas diferencias desparezcan en todas partes, y tambi茅n las desplaz贸. Al punto que ahora la situaci贸n se invirti贸. Es la representaci贸n de la poes铆a como desv铆o y patolog铆a lo que resulta una aberraci贸n. Y el principio de esta aberraci贸n est谩 en el signo mismo, en su esquema dualista-formalista-instrumentalista que desemboca en esa tonter铆a pomposa 鈥 todav铆a hay que ver el signo desde el punto de vista del discurso para reconocerlo 鈥 de la frase de Sartre en Situaciones II que Mator茅 pon铆a como garant铆a : 芦Los poetas son hombres que se niegan a utilizar el lenguaje.禄

Con los ejemplos, forjados o textuales, aparecen otros problemas, en su relaci贸n con la definici贸n : si esta definici贸n se hace con ellos, o si ellos la ilustran; si el diccionario es neutro, o tendencioso3. El proyecto antol贸gico de Littr茅 es amplificado por el Tr茅sor de la langue fran莽aise (Tesoro de la lengua francesa), del cual Paul Imbs quer铆a hacer una 芦enciclopedia lexicol贸gica禄, para consultar 芦en caso de desamparo ling眉铆stico禄, y tambi茅n 芦una verdadera recopilaci贸n de fragmentos elegidos, para leer durante la noche en un rinc贸n de la chimenea, para un lector sensible al lenguaje articulado禄. 隆Articulado! Darmesteter sigue vivo : 芦Una lengua es en efecto un organismo que vive禄, dice a煤n la advertencia al lector.

Esta vigilia de las caba帽as tiene su almanaque m谩s viejo en el diccionario.