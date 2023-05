–

“Yo solo quiero que me den lo que me corresponde”, asegura María Rodríguez, a la que deben más de 9.000 euros por cuidar a su madre.

María Rodríguez pidió una ayuda por cuidar de su madre en 2009. Entonces había perdido movilidad y apenas podía valerse por sí misma. Pero no se la concedieron hasta 2017. Ocho años. No le pagaron la primera cantidad hasta 2022. Casi cinco años. Y ahora, cuando su madre ya ha fallecido y la Junta de Andalucía aún le debe más de 9.000 euros, la Junta le da diez días para presentar una documentación que ella, en realidad, no puede conseguir en tan corto plazo de tiempo. Si no los entrega esos papeles antes del 4 de mayo, perderá el dinero. Tras más de 12 años de espera, se puede quedar sin nada por un plazo de diez días.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Radio Cádiz, el 23 de diciembre de 2009 entró en el registro de la Agencia de Servicios y Sociales de Dependencia de Andalucía la solicitud de reconocimiento de dependencia de la madre de María, residente en la ciudad de Cádiz. “Había empeorado y ya no podía valerse por sí misma. Ella se lamentaba de que ni siquiera podía peinarse”, recuerda María, quien tuvo que renunciar a cualquier posibilidad de encontrar un trabajo para dedicarse las 24 horas al cuidado de su madre. No fue hasta el 14 de septiembre de 2018, que esta agencia dependiente de la Junta reconoció la situación de dependencia en grado dos. “Fue tras haberla visitado para la valoración, y ver la situación en la que estábamos”, explica. Se le ofrecieron varias posibilidades como un cuidador, pero María prefirió una prestación económica por el trabajo que estaba realizando velando por su madre.

El dinero no llegó de inmediato

La Junta aprobó la prestación económica y acordó que debía haberla percibido desde el 2 de julio de 2017, con lo cual tenía derecho a recibir al año 3.225,48 euros, a razón de 268,79 euros. Sin embargo, el dinero no llegó de inmediato. Hubo que esperar a una resolución del 15 de junio de 2021, por la cual la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia reconocía que, en concepto de atrasos con intereses, se le debían a María 11.890,25 euros. Sorprendentemente, la Consejería le anunció que el dinero no le llegaría de un solo pago, sino que se lo irían abonando a razón de 2.378,05 anuales durante los próximos cinco años, además de sus 268,79 euros mensuales.

María recibió la primera anualidad en marzo de 2022: 2.378,05 euros. Es decir, ese dinero le llegó 12 años después de solicitar la ayuda por primera vez. Sin embargo, el resto del dinero, más de 9.000 euros, sigue en poder de la Junta. El problema surgió al morir la madre de María. “Yo enseguida comuniqué su fallecimiento y entonces empezaron los problemas. En la Junta me dijeron que ese dinero ya no era considerado un dinero atrasado de la administración hacia mí, sino que era una herencia de mi madre”. Fue entonces cuando le requirieron que reuniera una ingente documentación sobre ella, su madre y todos los herederos para poder cobrar esos más de 9.000 euros.

A pesar de que María no consideraba el dinero una herencia de su madre sino un dinero que le correspondía a ella y que debía seguir siendo ingresado en su cuenta como estaba aprobado, ella hizo un enorme esfuerzo por recopilar todo lo que le pedían. Gran parte de esos papeles los tenían que aportar los hermanos de María, al considerarlos la Junta parte de “la comunidad hereditaria”. Todos accedieron a facilitar esa documentación, menos la familia del único hermano ya fallecido de María. “No tengo relación con mi cuñada y sobrinos”. Por eso, contrató una abogada, que logró por burofax el libro de familia, uno de los documentos que le pedían y entregó a tiempo todo el papeleo.

Justificación de liquidación

El problema ha sido la respuesta más reciente, enviada el pasado por el departamento de prestaciones económicas de la Consejería de Salud y Familias en Cádiz el 3 de abril y recibida la pasada semana por María. En ella le reclaman una justificación de liquidación del impuesto de sucesiones, los DNIS de los sobrinos con los que no tiene contacto y la firma de la solicitud por parte de ellos. Y lo más llamativo, tras tantos años de espera, la Junta solo le da diez días para reunir esos papeles. “De no aportar esta documentación en el plazo anteriormente citado, se le tendrá por desistido de su petición, procediéndose al archivo sin más trámites”. Es decir, la Junta se quedará con los 9.000 euros de María.

“Que me den lo que es mío. No es una herencia de mi madre. Es un trabajo que yo he hecho. La ayuda venía con el nombre de mi madre como beneficiaria, pero quien está en todos los expedientes como cuidadora a grado completo era yo. Y ellos lo saben. Que sean justos y reconozcan el error que están cometiendo”, cuenta desesperada María. También lamenta la actitud de quienes la atendían en la Junta. “Cuando fui a pedir el dinero que se me debía me dijeron que a ver si me iba a Euro Disney con él”, asegura. María pide sensibilidad y empatía. El próximo 4 de mayo vence el plazo que le dio la Junta tras 12 años de espera. Sabe que no tendrá los papeles a tiempo. Da el dinero por perdido. Solo cobró la primera anualidad, que prácticamente ha agotado contratando a una abogada, pidiendo documentos firmados con notario y gestionando la reclamación de un dinero que María considera suyo.

