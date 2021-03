–

De parte de Arrezafe March 17, 2021 216 puntos de vista

Solo

se les ve allá, cómodamente instalados en una custodiada

estratosfera colmada de abstracciones que, con la misma habilidad que

el experimentado pescador lanza el anzuelo, dirigen hábilmente por

las pantallas a hamsterizadas muchedumbres con el fin de dar cierta

consistencia a la ilusión que se nos ordena acatar. Los vemos y

oímos en dichas pantallas cotidianamente porque forman parte

inseparable de las abstracciones que emiten, pero no los conocemos,

nunca los hemos visto fuera de las pantallas y nunca los veremos

fuera de ellas. Nunca. Porque fuera de las pantallas no serían, no

podrían ser lo que son o aparentan ser. De modo que, por paradójico

que parezca, al contrario que tú, que para que te enteres no

existes, ellos sí porque están en las pantallas. Tú simplemente

vives, o lo intentas, pero no existes. Nada existe más allá de las

pantallas o fuera de ellas. Nada. Para existir, cualquier cosa, el más

mínimo gesto, ha de estar en las pantallas. Capisci?

Y

ahora, me vais a permitir que coloque estas dos citas de Agustín

García Calvo en vuestras pantallas. Gracias.

“A

fuerza de tantear el ordenador, cualquier listo aprende a hacer lo

que el ordenador mande”.



“Permitid

que esto lo diga axiomáticamente: no hay forma de Poder sobre la

gente que pueda ejercerse si no es a través de la mentira: sin

mentira no hay ni ejército, ni policía, ni justicia, ni

degollamientos ni nada. Es la mentira y la mentira presentada como

verdad y como objeto de fe lo que ha dado siempre fuerza al Poder y

sigue dándosela hoy día”.