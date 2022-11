Sólo sé que no es Marx, es más bien Bakunin

Despu茅s de la revuelta y la coyuntura constituyente, por su vigencia, compartimos an谩lisis publicado por Grupo Anarquista Germinal de Concepci贸n.

Hoy es el tiempo de las organizaciones, de los colectivos, de las capuchas y de las horizontalidades. El gobierno no entiende que esto es una lucha que comenz贸 mucho antes del regreso a la democracia, ya que era una lucha por la cual nos levantamos pobladores y pobladoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, due帽as y due帽os de casa, ni帽os, ni帽as, y j贸venes que quer铆amos un nuevo Contrato Social que incluyera a todos y todas. Pero al final 驴Qu茅 obtuvimos? Un pacto social a nivel de partidos pol铆ticos, el cual no incluy贸 a nadie m谩s que a ellos mismos. Es m谩s, han estado legislando acuerdos que les han beneficiado y a trav茅s de ellos a las grandes fortunas de Chile. Ya lo dec铆amos a fines de los 80, que lo que nac铆a era una partitocracia, ya que la 煤nica forma que se observa y se permite para representar o ser representante es a trav茅s de los partidos pol铆ticos.

En los 90, se gest贸 una nueva forma de relacionarse y actuar, la cual cuestiona la estructura autoritaria y excluyente de las organizaciones tradicionales. Sin embargo, con pr谩cticas tra铆das de los a帽os 80麓s, se han constru铆do organizaciones que lentamente han sido cooptadas e impregnadas de autoritarismo y falsos liderazgos (no es que haya un liderazgo verdadero). Sin embargo, a煤n existen organizaciones que su objetivo sigue siendo el Contrato Social inclusivo, y son estas quienes se manifiestan sin l铆deres, sin dirigentes y logran permear a la sociedad toda, que lentamente va descubriendo su fuerza y su solidaridad de lucha.

Esta lucha en casi 4 semanas ha logrado visibilizar de forma activa y preocupante las demandas m谩s urgentes, que nada tienen que ver con los $30, y algo que muchos de los saqueadores est谩n haciendo es reaccionando y devolviendo lo robado a la gente, como el caso de las aguas donde hab铆a r铆os secos, con gente sin poder alimentar a sus animales o mantener sus cultivos, mientras un se帽or mantiene muchas hect谩reas muy bien regadas. Hoy, as铆 como esos r铆os que retoman su caudal, el pueblo en su conjunto, a trav茅s de las organizaciones sociales y populares, lejos de partidos que han sido durante muchas decadas directores de las luchas, tambi茅n ha comenzado a caminar en una v铆a de autorepresentaci贸n, el tomar la acci贸n y la palabra, apuntando a los cambios profundos que cuestionan este modelo de capitalismo radical.

Como anarquistas, vemos que esta manifestaci贸n de protesta ha logrado generar un cambio de paradigma en la lucha social, ha mantenido una revuelta atacando s铆mbolos econ贸micos que son el sosten de este sistema, ya no en crisis, sino definitivamente en derrota, de la misma forma que los liberales se refieren al socialismo de Venezuela como un sistema que no da respuestas, de igual forma el liberalismo chileno, tampoco da respuesta, ya que est谩 constru铆do sobre una ilusi贸n ideol贸gica impuesta por las armas y mantenida por el endeudamiento individual.

El pueblo y las organizaciones horizontales y de afinidad, han logrado mantenerse en la calle con y a pesar de los milicos, lejos de disminuir las manifestaciones, han aumentado, con mucha gente que se ha sumado contra la represi贸n policial.

Pensamos que paralelo a la manteci贸n de las barricadas y la protesta en los centros de las ciudades, es necesario avanzar en activar y organizar asambleas populares, reales, e ir definiendo las estrategias y los planteamientos de lucha con di谩logos, con territorios liberados de represi贸n y del poder estatal. Un pliego de Chile m铆nimo con el cual avancemos a una nueva restructuraci贸n de la sociedad: m谩s solidaria, m谩s activa y combativa.

Segunda parte.

El estallido/revuelta del 18 de octubre, viene a ser una expresi贸n del desagrado/odio a los permanentes desprecios de la oligarqu铆a y las 茅lites, no solo las pol铆ticas, sino las econ贸micas, militares y gubernamentales. Sin embargo, 驴Basta la rabia o el hast铆o para iniciar una revuelta? 驴Una revuelta puede ser el inicio de una revoluci贸n?

Estas dos preguntas me han dado vueltas desde marzo del 2020, cuando la revuelta disminuye con la pandemia y volvemos a casa de forma obligada (o en realidad como un acto disciplinario). Esta vuelta a casa, est谩 acompa帽ada de deseos de transformaci贸n en algunas de las propuestas o demandas como son las pensiones con el fin de las AFP, educaci贸n igualitaria y gratuita, libertad de los presos en la revuelta o simplemente, poder ser parte y disfrutar de este modelo de desarrollo, ya no como observadores sino beneficiados de los productos de este jaguar latinoamericano o de nuestro peque帽o oasis neoliberal.

En simple, el estallido/revuelta desnuda las diversas expresiones sociales, y los saqueos no fueron por parte de los manifestantes que estaban en las marchas, sino de grupos que ya hab铆an probado que en los momentos de inestabilidad sea por causas naturales como fue el 27-F, el saqueo es una forma r谩pida de acceder a los productos negados, no s贸lo los b谩sicos, sino los de placer, la mercanc铆a ya no escindida sino incluida, que este capitalismo ofrece. Por otro lado, los que han mantenido una propuesta revolucionaria al estilo siglo XX, tambi茅n se sumaban a quemar las calles, o como me gusta decir, iluminar la oscuridad. Este estallido, dio posibilidad de poner en acci贸n t谩cticas de milicia popular urbana, atacando comisarias, donde se sumaron algunos j贸venes y otros no tantos donde expresar el odio a la representaci贸n m谩s dura del Estado como es la polic铆a. Pero los que m谩s se hicieron presente fueron aquellos, que bajo una disciplina controladora como dir铆a 鈥淔oucault鈥 de la organizaci贸n sindical o gremial, quienes marchaban en una expresi贸n simb贸lica de rotaci贸n a las calles, pero que, llegada la hora se retiraban, dejando paso a quienes estaban en la espera de tomar la plaza y defenderla durante horas, las primeras l铆neas de defensa.

En este grupo, aparece el pueblo, no el militante, ni el activo, sino el marginal, el que no cabe en un sindicato, ya que su trabajo es part time, o por cuenta propia, excluido del mundo revolucionario tradicional, aquel que no responde a org谩nicas, sino que construye relaciones en el campo mismo, organizando, planeando la estrategia de lucha, levantando barricadas con los adoquines. Explorando nuevas formas de expresi贸n y sobre todo compartiendo espacios afectivos, muchos como primera vez, confiando y apoyando/se con otros iguales. Tambi茅n, el arte sale a la calle, como expresi贸n cultural, murales, fotograf铆as, conciertos en las esquinas, Bach, Mozart, Wagner, Violeta Parra, V铆ctor Jara suenan entre violines y chelos, entre flautas y pianos, toda una fiesta cultural, donde cada uno, aporta desde su quehacer. Son los primeros d铆as de la revuelta, el campo de Guerra del enemigo poderoso e imaginario, el terror de la oligarqu铆a a perder sus privilegios y sus prestigios, o s煤per 8.

Las luchas populares llevadas a los centros neur谩lgicos de las ciudades, por aquellos excluidos, tanto social como pol铆tico y econ贸micamente, se expresaban en peque帽os triunfos, el lograr que la polic铆a no ocupe los espacios liberados de acci贸n cultural: la radio, las ollas comunes, los grupos, los 鈥渇umetas鈥 y otros que ocupaban la plaza como nunca hab铆an podido hacerlo.

La no existencia de banderas, no era una regla, sino una consecuencia que los militantes, muchos, no estaba de acuerdo de participar en espacios des-org谩nicos o donde los acuerdos partieran desde la plaza o desde los Tribunales y no desde las mentes preclaras de comisiones pol铆ticas o comit茅s centrales. Por tanto, la no presencia de banderas partidarias es un adelanto de lo que vendr铆a con la firma del acuerdo del 15 de noviembre. La desconfianza de la realpolitik que salv贸 a Pi帽era y de paso a la democracia en crisis. Mejor un pol铆tico de carrera que un pueblo inexperto en artes del poder.

No solo los partidos quedaron fuera de la calle, sino tambi茅n la iglesia. Los s铆mbolos para estatales por antonomasia, fueron rechazados hasta la expresi贸n ardiente de sus acciones quemando mobiliarios eclesi谩sticos o de algunos partidos, sobre todo de derecha. Ni los curas, ni los pastores, ni los dirigentes pol铆ticos estaban presentes, ya que, este estallido/revuelta era una expresi贸n de los que siempre han estado abajo, junto a quienes mueven la econom铆a. Podr铆a ser, sin serlo, una revuelta con ribetes de clase, donde la famosa clase media se amalgam贸 con la clase trabajadora y con lo popular. Todos juntos levantando barricadas contra la represi贸n.

Sin embargo, al igual que una rabieta infantil, la expresi贸n violenta de la acci贸n y la palabra genera un gasto de energ铆a, la cual tiende a volver a un punto anterior. Baste hacer la siguiente observaci贸n: hoy son pocos quienes dicen que estuvieron en la calle en el estallido/revuelta.

Al igual que en aquellos pa铆ses, donde la posibilidad de revolucionar lo social fue llevado a la practica en su forma mas expresiva, en la revuelta. La sociedad, sobre todo aquella que responde a los ausentes de este evento/episodio social tienden a buscar un equilibrio pol铆tico, en realidad lo imaginado como deseo, pero que hace que el poder y sus expresiones se fortalezcan y profundicen su radicalidad, ejemplo, las largas prisiones preventivas de los j贸venes detenidos en el estallido, muchos sin pruebas y otros solo con evidencias inventadas por los pacos intra marchas. Pero ah铆 est谩n, presos a煤n, a tres a帽os. El estado debe enviar su mensaje a los rebeldes, a los que traten nuevamente de levantarse contra la elite. Esta vez no hubo desaparecidos o ejecutados de forma masiva, pero si muchos mutilados y asesinados.

Se podr谩 decir que el estallido/revuelta no lleg贸 a ning煤n lado, pero, al igual que la rabieta del ni帽o, el estado debe revisar su practica al igual que las oligarqu铆as velar que las diferencias sociales no sean tan dr谩sticas. No es solo la pobreza, sino la exclusi贸n y este proceso aun no termina, aun estamos afilando los dientes.

SEGUIR LA LUCHA HASTA QUE SE VAYAN TOD@S, ORGAN脥ZATE PARA LUCHAR NO PARA DIRIGIR.

Grupo Anarquista Germinal.

Concepci贸n Chile.