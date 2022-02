–

Solo el 8% de este tipo de posgrados se ha visto afectado hasta la fecha por los acuerdos de reducci贸n de precios entre el Ministerio de Universidades y las comunidades aut贸nomas. Especializaci贸n, entrada al mundo laboral, contactos y complementar los conocimientos adquiridos en la carrera son algunos de los motivos que llevan a la gente a cursar un m谩ster, pero no son pocos quienes cuestionan la utilidad de sus estudios superiores o perciben su papel en la reproducci贸n de desigualdades.

El presente curso acad茅mico es el segundo en el que se deber铆an haber aplicado los acuerdos sobre los precios p煤blicos de las matr铆culas universitarias, pero a煤n hay resistencias. As铆 lo ha analizado el Observatori del Sistema Universitari (OSU) en su recientemente publicado informe 驴Qu茅 efecto han tenido los acuerdos sobre precios p煤blicos de matr铆cula?, un documento que fiscaliza la adaptaci贸n o no de las comunidades aut贸nomas a los consensos a los que llegaron, entre 2020 y 2021, los gobiernos regionales y el Ministerio de Universidades entonces liderado por el soci贸logo Manuel Castells, que desde finales del a帽o pasado fue sustituido por Joan Subirats.

La primera informaci贸n que arroja el documento del OSU da pistas sobre el efecto real que han tenido estos acuerdos en el estudiantado en materia de posgrados 鈥攜, en matr铆culas de grado, el an谩lisis sobre la implantaci贸n de los acuerdos tampoco resulta muy optimista鈥: 鈥渆l 91,9% de los m谩steres activos en Espa帽a no son habilitantes ni est谩n vinculados al ejercicio de una profesi贸n regulada鈥. Para estos, recuerdan los autores del texto, los acuerdos solo establec铆an la obligatoriedad de congelar sus precios, pero no de reducirlos. No obstante, en el caso de aquellos m谩steres en los que las comunidades s铆 tienen obligatoriedad de reducir el precio 鈥攍os habilitantes o vinculados a una profesi贸n regulada鈥, solo Asturias ha completado el proceso. Resultado: un m谩ster habilitante, necesario para ejercer profesiones reguladas, puede costar entre poco m谩s de 600 euros y algo m谩s de 2.000 euros por curso seg煤n la comunidad en la que estudies.

La veda abierta en los m谩steres no habilitantes

鈥淗ay que diferenciar entre los m谩steres habilitantes y los que no lo son鈥, arranca Vicente, que estudi贸 ingenier铆a, cuando narra su experiencia con los cursos de posgrado que realiz贸. El primero fue un m谩ster habilitante de dos a帽os: 鈥淧ara carreras que pasaron de cinco a cuatro a帽os [con el Plan Bolonia] hacen un m谩ster habilitante de dos a帽os con el que adquirir determinadas competencias para firmar proyectos y, sobre todo, elegir una especialidad鈥. Ese m谩ster, al ser 鈥渙bligado鈥濃攅ntrecomilla el joven鈥 le cost贸 a precio de grado: 鈥淓se, por lo p煤blico, todav铆a me result贸 煤til鈥, reconoce, si bien insiste en que antes de la llegada del Plan Bolonia su realizaci贸n 鈥攜 pago鈥 no era necesaria. En su caso, el problema lleg贸 con el segundo t铆tulo de posgrado, cursado a trav茅s de un centro privado, con el que buscaba especializarse en fotovoltaica: 鈥淓l nivel era menos que en bachiller, me saqu茅 asignaturas en seis horas, no aprend铆 nada por 3.000 euros y la bolsa que ten铆an de trabajo eran pr谩cticas mal o nada pagadas鈥.

Andrea estudi贸 periodismo. En su caso no era necesario ning煤n m谩ster para ejercer, pero quer铆a complementar la formaci贸n que hab铆a recibirlo en la carrera al considerarla insuficiente en cuanto a materias como la comunicaci贸n corporativa o las redes sociales. Ella y su amiga se decantaron finalmente por un posgrado en Direcci贸n en comunicaci贸n empresarial y corporativa de la Universitat de Barcelona que costaba alrededor de 5.000 euros. A todos los gastos de las matr铆culas, recuerdan las personas que han participado en la realizaci贸n de este reportaje, hay que sumar los alquileres y gastos derivados de mudarse a otra ciudad; unos gastos que, adem谩s, se acent煤an en algunos barrios cercanos a las facultades donde los propietarios de pisos inflan el precio ante el aumento de la demanda.

Hubo cosas del m谩ster que gustaron a Andrea y su compa帽era en el balance que posteriormente hicieron: supon铆a un acercamiento al mundo profesional al traer a gente externa, pero 鈥渓as clases que deber铆an haber sido aprender a escribir de forma atractiva period铆sticamente se basaron en saber escribir a secas鈥, ya que el grupo se compon铆a de personas con perfiles y nacionalidades diversas. 鈥淢e di cuenta de que con el Plan Bolonia vino gente de todas las disciplinas y para m铆 eso nos retras贸 much铆simo鈥. En este sentido, que el precio de los m谩steres sea tan variable se justifica, a nivel legislativo, por algo a lo que refieren como 鈥渃ostes de prestaci贸n de servicio鈥. Pero lo cierto es que el OSU recalca que no hay una explicaci贸n fundamentada para la disparidad de importes: 鈥淟os decretos de precios no indican c贸mo se calculan los costes de la ‘prestaci贸n del servicio’ ni qu茅 porcentaje de dichos costes se reflejan en los precios鈥.

Muy al contrario, al desglosar los datos, la conclusi贸n del organismo es clara: no existen criterios concretos para fijar los precios de estos t铆tulos. Ni por grado de experimentalidad 鈥攁lgunas comunidades fijan el mismo precio para los m谩steres independientemente de su nivel de ‘experimentalidad’, mientras que en otras comunidades un m谩ster puede llegar a ser hasta un 56% m谩s caro seg煤n este criterio si es habilitante; hasta cinco veces m谩s caro si no lo es鈥, ni por niveles de estudios 鈥攅n Madrid un m谩ster puede costar diez veces m谩s que un grado, una diferencia mucho m谩s acentuada que en otras comunidades鈥, ni seg煤n si es habilitante o no 鈥攁lgunas comunidades no distinguen entre si habilitan o no para poner los precios, mientras que en otras autonom铆as las diferencias son muy notables鈥. Y en el caso de los denominados m谩steres a precios diferenciados, la situaci贸n se vuelve todav铆a menos racional.

M谩steres a precios diferenciados para subrayar las diferencias

Cuando Andrea y su amiga buscaron m谩steres para complementar su formaci贸n en periodismo, vieron ofertas que valoran como desorbitadas: 鈥淓n Madrid llegaban a pedir 10.000 euros por la especializaci贸n que busc谩bamos鈥. Cuando el OSU aborda la cuesti贸n de los m谩steres a precios diferenciados, lo hace bajo el ep铆grafe de una 鈥渄udosa legalidad鈥. La Ley Org谩nica de Universidades, en su redacci贸n de 2012, abr铆a la posibilidad de establecer precios diferenciados para determinados m谩steres: 鈥淓l Gobierno (…) podr谩 (…) modificar excepcionalmente las horquillas establecidas atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto por los precios p煤blicos de los 煤ltimos cursos acad茅micos鈥. Aunque este p谩rrafo desapareci贸 con la modificaci贸n de la Ley realizada en mayo de 2020, bajo el Gobierno de coalici贸n, estos m谩steres de precios diferenciados siguen existiendo, llegando a alcanzar importes de 13.500 euros, y siendo Madrid la comunidad con 鈥攏otablemente鈥 m谩s t铆tulos de este tipo (50).

Un ejemplo de ello este tipo de m谩steres lo trae a colaci贸n Andy, que es ingeniera biom茅dica por la Universidad Polit茅cnica de Madrid (UPM). Al acabar la carrera, muchos de sus compa帽eros, para poder ser considerados ingenieros y no graduados en ingenier铆a 鈥攁l ser una profesi贸n nueva no estaba regulada, y la diferencia salarial es importante鈥, optaron por estudiar el posgrado de esta disciplina en la UPM, que costaba 4.000 euros. Las referencias que tiene de sus compa帽eros es que quedaron muy descontentos: 鈥淢e dec铆an que el contenido que daban no era muy enriquecedor, que era un tr谩mite para conseguir el rango de ingenieros biom茅dicos鈥. Ella, por su parte, estudi贸 uno en Holanda cuyo importe actual ronda los 1.000 euros, 鈥測 si te vas a Alemania a煤n son m谩s bajos鈥.

La realidad es que muchos de los m谩steres que se eligen, y as铆 sucede tambi茅n en el caso de los t铆tulos de grado en universidades privadas, se escogen por cuestiones de 鈥渆mpleabilidad鈥. Dicho de otra forma: meter cabeza, hacer contactos, acercarse a empresas. En el mundo del periodismo es clave: no son pocas las grandes cabeceras que tienen su propio t铆tulo y los estudiantes que se decantan por ellos con la esperanza de poder 鈥渢rabajar de lo suyo鈥. Jos茅 Ram贸n, que estudi贸 periodismo, incide en una idea: 鈥淪i este tipo m谩steres cuestan tanto dinero, solo podr谩n acceder a ellos la gente que se lo puede permitir; y no es justo que las cadenas de televisi贸n o grandes medios basen su contrataci贸n no en el talento o en las habilidades, sino en si has pagado o no su m谩ster鈥. Pero no es exclusivo del gremio period铆stico: 鈥淭engo un amigo que hizo un m谩ster de m谩s de 10.000 euros y lo colocaron en una buena empresa, tambi茅n sirve para colocar a la gente en buenos puestos鈥, expresa Vicente.

鈥淢uchos de estos estudios se traducen en que los altos cargos siempre estar谩n cubiertos de gente con pasta鈥; es decir, se ubicar谩n en el pico de la pir谩mide 鈥渓os mismos de siempre鈥, contin煤a Vicente. 鈥淕ente que no tiene que trabajar mientras tanto, cuyos padres tienen dinero, o que ya poseen contactos鈥, apoya Jos茅 Ram贸n. Para solucionarlo, Andrea opta por seguir trabajando en acuerdos: 鈥淒eber铆an bajar los precios para que todas las personas que quisieran pudieran acceder a ellos sin tener que pedir un cr茅dito, y tambi茅n es importante que las universidades revisen qu茅 tipo de m谩steres ofrecen鈥. Seg煤n datos del OSU, en el caso de los m谩steres no habilitantes ha habido tres comunidades que s铆 han reducido los importes: Castilla y Le贸n los han bajado 430 euros por curso (鈥18 %), Catalunya 1.106 euros por curso (鈥40 %); y La Rioja entre 221 y 270 euros por curso (鈥11,5 %). Pero las diferencias de precios entre comunidades siguen siendo importantes.

Formarse para poder ejercer

El objetivo de seguir estudiando, al final, es poder optar a un trabajo mejor, o simplemente a un trabajo. M谩s all谩 de la cuesti贸n formativa, la perversi贸n del sistema llega a otros 谩mbitos: Jos茅 Ram贸n tuvo que apuntarse a un posgrado 鈥攈asta 2.000 euros asumir铆a la empresa el coste de la matr铆cula鈥 para poder seguir contratado en calidad de pr谩cticas 鈥650 euros por 30 euros鈥 en la empresa para la que trabajaba. 鈥淒esconf铆o de los m谩steres desde que de alguna manera se impusieron con la llegada del Plan Bolonia, obviamente hay m谩steres, sobre todo en carreras cient铆ficas, que te pueden proporcionar esa especialidad y ese contacto con la tecnolog铆a que necesitas; pero muchos otros son pura patra帽a, puro copia pega de temario a cambio de mucho dinero鈥. 脡l es partidario de optar, en la medida de lo posible, por medios m谩s autodidactas; especialmente en disciplinas como la que ejerce.

Andrea, por su parte, no se arrepiente de haber estudiado su m谩ster: hay conocimientos que aplica en su d铆a a d铆a. Pero cuando le preguntan si lo recomendar铆a, siempre dice que no: 鈥淗e encontrado cursos en los que no he tenido que pagar tanto y me han servido mucho m谩s que el m谩ster. Para m铆, buscar formaciones espec铆ficas en lo que te interesa es mejor que meterte en un m谩ster, que lo 煤nico que buscan es sacarte un dinero鈥. Se define contraria a la ‘titulitis’, pero tambi茅n tiene clara una cosa: si pagas una cantidad ingente de dinero por un posgrado, lo menos es que sientas que te ha servido para algo.

