No es una novedad el hecho de que ha comenzado la carrera por la hegemon铆a en 脕frica por parte de las grandes potencias, pero las potencias medias pasan desapercibidas a menudo. Sin embargo, su papel es muy relevante para la configuraci贸n del continente y para su propia pol铆tica exterior. Desde hace a帽os, Turqu铆a tiene una estrategia orientada a la expansi贸n de las zonas de Oriente Medio, Asia y 脕frica, en detrimento de Europa. En este art铆culo nos centraremos en el caso de las relaciones entre el pa铆s mediterr谩neo y Somalia.

El cuerno de 脕frica es una regi贸n con enorme valor estrat茅gico en la que las grandes y medias potencias se han expandido, pero el caso de Somalia estaba menos disputado por la inestabilidad y violencia constante durante las 煤ltimas d茅cadas. Sin embargo, esto no parece haber supuesto un inconveniente para los turcos, que han demostrado poder moverse en terrenos inestables como el caso de Libia, y han llevado a cabo una estrategia de expansi贸n en todos los 谩mbitos fundamentales de la pol铆tica somal铆.

En un primer momento, la presencia turca se bas贸 en apoyo comercial y de seguridad. No obstante, las relaciones se han ido profundizando y diversificando al terreno militar, humanitario o empresarial. Las buenas relaciones entre los dos pa铆ses pudieron constatarse en 2016, cuando tuvo lugar un golpe de Estado militar en Turqu铆a, que fue orquestado por el cl茅rigo musulm谩n Fethullah G眉len y su organizaci贸n. Tras el fracaso del golpe, la organizaci贸n fue designada como terrorista y comenz贸 su desarticulaci贸n tanto dentro como fuera de Turqu铆a. El gobierno somal铆 apoy贸 al Ejecutivo de Erdogan inmediatamente, ordenando la clausura inminente de escuelas y hospitales vinculados a G脺llen, siendo el primer pa铆s que tom贸 este tipo de medidas.

Entrenamiento militar

En 2017, Turqu铆a abr铆a su base militar extranjera m谩s grande hasta el momento, el campamento TURKSOM, que tiene las funciones de campo de entrenamiento y centro principal del proyecto 鈥溍乬uila Africana鈥. El objetivo es preparar a altos rangos y soldados de las fuerzas armadas de Somalia para luchar contra los insurgentes y yihadistas, y ha recibido los halagos del gobierno por ayudar a 鈥渞econstruir la naci贸n鈥.

El proceso de entrenamiento est谩 resultando muy eficaz: seg煤n las declaraciones del embajador turco en Somalia, uno de cada tres soldados somal铆es ha sido entrenado por instructores de las Fuerzas Armadas de Turqu铆a. Seg煤n las 煤ltimas cifras, los efectivos adiestrados rondan los 2.500, de los 10.000 que se prometieron en un primer momento, algo que se puede interpretar como lentitud en el proceso de adiestramiento. Al mismo tiempo, algunos de los soldados que reciben entrenamiento en el campamento TURKSOM son trasladados posteriormente a Turqu铆a, donde reciben adiestramiento especializado en actividad contra dispositivos explosivos, operaciones especiales y lucha antiyihadista.

Los entrenamientos han tenido que suspenderse durante una temporada debido a la pandemia de COVID-19, pero en octubre de 2020 las autoridades anunciaban el inicio del entrenamiento de 450 soldados que formar谩n parte de la infanter铆a del Ej茅rcito somal铆.

La instrucci贸n de tropas en suelo somal铆 ha hecho que la base y los turcos desplegados en la misma se conviertan en objetivos para grupos armados y yihadistas, como al-Shabbab. Los ataques se extienden desde unos pocos meses despu茅s de la apertura de la base con un atentado suicida, en el que muri贸 una persona y dos resultaron heridas, hasta agosto de 2020 en el que otro atentado, que fue reivindicado por al-Shabbab, mat贸 a dos personas.

La lucha antiterrorista en Somalia es un terreno de actuaci贸n para otras potencias. Sin embargo, parece que es una materia que interesa cada vez menos como en el caso de Estados Unidos, que recientemente anunciaba la retirada de sus soldados de terreno somal铆 para reubicarlos en otros pa铆ses. Esto puede crear un importante vac铆o de poder que supondr谩 una oportunidad para Turqu铆a. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos basaba sus ataques antiyihadistas en drones, materia en la que los turcos comienzan a tener cierto renombre.

Al mismo tiempo que Turqu铆a procura adiestramiento militar, tambi茅n provee de armamento. Este es un punto pol茅mico dentro de la pol铆tica somal铆: la oposici贸n nacional ha pedido a Turqu铆a posponer el env铆o de armas a la unidad especial de polic铆a por temor a que sean utilizadas para determinar las elecciones.

Empresas turcas en Somalia

Como ya coment谩bamos al principio, las actividades turcas en Somalia se han diversificado con gran rapidez y las empresas juegan un papel importante en la pol铆tica nacional del pa铆s africano. Seg煤n el diario Daily Sabah, Somalia se ha ganado el estatus especial dentro de las relaciones exteriores turcas y muchos proyectos de desarrollo rural, sanitarios y de seguridad han sido llevados a cabo por dichas empresas.

Las empresas turcas han conseguido importantes contratos de gesti贸n de infraestructura somal铆, que les hace aumentar considerablemente su peso en la regi贸n. El aeropuerto de Mogadiscio, Aden Abdulle, se encuentra actualmente gestionado por una, Favori, que ha modernizado las instalaciones. Al mismo tiempo, el puerto de la capital somal铆 lleva siendo gestionando desde 2013 por el operador portuario turco Albayrak: es m谩s, recientemente se ha firmado un acuerdo que otorga la concesi贸n de la gesti贸n durante otros 14 a帽os. El contrato, firmado en 2013, deb铆a permanecer en vigor durante 20 a帽os, pero la reestructuraci贸n econ贸mica de Somalia ha obligado a renegociarlo, aunque el tiempo de gesti贸n no ha variado.

En el a帽o 2019, el comercio bilateral superaba los 200 millones de d贸lares, posicion谩ndose como uno de los socios m谩s importantes de Somalia. Durante ese a帽o, el ministro de Planificaci贸n, Inversi贸n y Desarrollo visit贸 Ankara para asistir al Consejo Empresarial Turqu铆a-Somalia con el fin de captar financiaci贸n proveniente del pa铆s mediterr谩neo.

Las empresas turcas asentadas en el pa铆s se han convertido tambi茅n en un objetivo para grupos insurgentes y yihadistas: el 2 de enero de 2021, al-Shabbab llev贸 a cabo un atentado suicida que caus贸 la muerte de tres personas, una de ellas de nacionalidad turca, y cuatro heridos. Las v铆ctimas fueron trasladadas al hospital Recep Tayyip Erdogan, aunque tambi茅n conocido como Hospital Digfer, donde recibieron la visita del primer ministro somal铆.

Ayuda humanitaria

El poder blando de un pa铆s se define como el poder de influencia del mismo sobre los dem谩s utilizando medios que no sean militares o econ贸micos: dentro de esta categor铆a se puede englobar la exportaci贸n de la cultura, la diplomacia o la ayuda humanitaria. Esta 煤ltima puede ser una herramienta de influencia enormemente 煤til y los turcos la han aplicado exitosamente en Somalia.

La sequ铆a del a帽o 2011 en el pa铆s africano fue el punto de inflexi贸n para dicha estrategia, ya que la Media Luna Roja coordin贸 la mayor campa帽a humanitaria y se donaron 1.000 millones de d贸lares estadounidenses. Desde ese momento se multiplicaron los proyectos humanitarios de construcci贸n de infraestructuras, saneamiento y formaci贸n acad茅mica de la juventud somal铆.

El hospital antes mencionado, donde fueron trasladados los heridos del ataque suicida, forma parte del conjunto, fue abierto en 2015 con 200 camas, y supuso una mejora considerable de la imagen de Turqu铆a en el pa铆s. Olgan Bekar, embajador de Turqu铆a en Somalia, dice que su pa铆s ha realizado cambios reales en Mogadiscio: 鈥淟impiamos su basura y limpiamos sus calles 鈥揳firma-. Construimos hospitales, escuelas. En este momento, hay m谩s de 2.000 estudiantes somal铆es con becas en Turqu铆a鈥.

La pandemia de COVID-19 ha abierto nuevas posibilidades. En los 煤ltimos meses, Turqu铆a ha enviado tres cargamentos de material sanitario, compuestos de dos aviones cada uno y cargados de pruebas de detecci贸n, trajes de protecci贸n, mascarillas, material sanitario y respiradores. Por aquel momento, la crisis de desabastecimiento de ventiladores se agudizaba y el presidente Erdogan asegur贸 que era el primer pa铆s al que Turqu铆a enviaba esta clase de equipamiento, declarando que eran un 鈥渟oplo de vida para nuestros hermanos somal铆es鈥.

Los env铆os llevaban el sello presidencial turco junto con las banderas de ambos pa铆ses y un fragmento de un poema de Mevlana Rumi: 鈥淗ay esperanza despu茅s de la desesperaci贸n y muchos soles despu茅s de la oscuridad鈥. Seg煤n Daily Sabah, Turqu铆a envi贸 5.000 ventiladores de fabricaci贸n nacional al pa铆s africano. Todas estas acciones le han valido la gratitud del gobierno somal铆 e influir谩n notablemente en las decisiones que tome el Ejecutivo africano en los pr贸ximos a帽os.

Conclusiones

La expansi贸n por una regi贸n o continente tiene que empezar en alg煤n pa铆s donde consolidar su posici贸n para despu茅s saltar a otros pa铆ses con los que establecer v铆nculos. Turqu铆a, en este caso, eligi贸 un pa铆s enormemente inestable, pero ha demostrado que eso no le supone ning煤n impedimento. Al mismo tiempo, la regi贸n del Cuerno de 脕frica se ve abocada a una inestabilidad mayor que en a帽os anteriores como es la crisis en la regi贸n et铆ope de Tigray, las tensiones entre Sud谩n y Etiop铆a. De hecho, Ankara no pierde detalle de lo que ocurre y ya sean dado peque帽os pasos; por ejemplo, la Turkey鈥檚 Humanitarian Relief Foundation (IHH) ha distribuido alimentos a 2.500 familias et铆opes refugiadas en Sud谩n. En este clima de inestabilidad, Turqu铆a solo ve posibilidades y no me sorprender铆a que en medio plazo me volviese a sentar frente al ordenador para hablar de las cada vez mejores relaciones de Turqu铆a con Etiop铆a o Eritrea.

